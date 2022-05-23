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DeepMind открыл код симулятора физических процессов MuJoCo

23.05.2022 23:34

Компания DeepMind открыла исходные тексты движка для симуляции физических процессов MuJoCo (Multi-Joint dynamics with Contact) и перевела проект на открытую модель разработки, подразумевающую возможность участия в разработке представителей сообщества. Проект рассматривается как платформа для проведения исследований и совместной работы над новыми технологиями, связанными с симуляцией роботов и сложных механизмов. Код опубликован под лицензией Apache 2.0. Поддерживаются платформы Linux, Windows и macOS.

MuJoCo представляет собой библиотеку с реализацией движка симуляции физических процессов и моделирование сочленённых структур, взаимодействующих с окружающей средой, который может применяться в процессе разработки роботов, биомеханических устройств и систем искусственного интеллекта, а также при создании графики, анимации и компьютерных игр. Движок написан на Си, не использует динамическое выделение памяти и оптимизирован для достижения максимальной производительности.

MuJoCo позволяет манипулировать объектами на низком уровне, обеспечивая при этом высокую точность и широкие возможности моделирования. Модели определяются при помощи языка описания сцен MJCF, основанного на XML и компилируемого при помощи специального оптимизирующего компилятора. Помимо MJCF движок поддерживает загрузку файлов в универсальном формате URDF (Unified Robot Description Format). MuJoCo также предоставляет графический интерфейс для интерактивной 3D-визуализации процесса симуляции и рендеринга результатов с использованием OpenGL.

Основные возможности:

  • Симуляция в обобщённых координатах, исключающая нарушение сочленений.
  • Обратная динамика, определяемая даже при наличии соприкосновений.
  • Использование выпуклого программирования для унифицированного формулирования ограничений в непрерывном времени.
  • Возможность задания различных ограничений, включая мягкие касания и сухое трение.
  • Симуляция систем частиц, тканей, верёвок и мягких объектов.
  • Исполнительные элементы (актуаторы), включая моторы, цилиндры, мышцы, сухожилия и кривошипно-шатунные механизмы.
  • Решающие программы на основе методов Ньютона, сопряжённых градиентов и Гаусса-Зейделя.
  • Возможность использования пирамидальных или эллиптических конусов трения.
  • Использование на выбор методов численного интегрирования Эйлера или Рунге-Кутты.
  • Многопоточная дискретизация и аппроксимация методом конечных разностей.






  1. Главная ссылка к новости (https://www.deepmind.com/blog/...)
  2. OpenNews: Система для экспериментов с искусственным интеллектом в реальных играх и приложениях
  3. OpenNews: AMD будет развивать открытый движок для симулирования физических процессов
  4. OpenNews: Google выпустил движок для симуляции физических процессов LiquidFun 1.1
  5. OpenNews: Компания NVIDIA выпустила открытый движок симуляции физических процессов PhysX 4.0
  6. OpenNews: Анонсировано открытие кода платформы искусственного интеллекта DeepMind Lab
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57237-mujoco
Ключевые слова: mujoco, deepmind
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 00:09, 24/05/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Круто!
     
     
  • 4, Аноним (4), 06:43, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ньютона, сопряжённых градиентов и Гаусса-Зейделя ... Эйлера или Рунге-Кутты.

    Для них, может, и круто. Для нас - не круто.

     

  • 2, Аноним (2), 01:34, 24/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Как оно в сравнении с симулятором физики в блендере?
     

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