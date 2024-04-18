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Линус Торвальдс выступил против парсеров Kconfig, не поддерживающих табуляцию

18.04.2024 10:28

Линус Торвальдс отказался принимать в ядро изменение, заменяющее символ табуляции на пробел в разделителе параметра FTRACE_RECORD_RECURSION_SIZE в конфигурации ядра Kconfig. Изменение было предложено разработчиком проекта Fedora с примечанием, что использование табуляций приводит к сбою в работе парсера конфигурации. Вместо предложенного изменения Линус включил в ядро свой патч, специально добавляющий символы табуляции в определение настройки PAGE_SHIFT, задающей смещение для различных размеров страниц памяти.

Добавление табуляций в настройки, более значительные, чем FTRACE_RECORD_RECURSION_SIZE, объясняется тем, что в файле с настройками ядра допускается использование как пробелов, так и табуляций, поэтому если парсер не может нормально разобрать строку с табуляцией - это проблема парсера, которая должна быть устранена в нём. Команда "make defconfig" корректно принимает табуляции, поэтому и внешние парсеры тоже должны их обрабатывать.

Присутствие в поставляемом в ядре Kconfig не только пробелов, но и табуляций, позволит выявлять проблемные парсеры и стимулировать их исправление. Идея подгонять ядро под сбойные парсеры воспринимается как ущербная, так как даже если в эталонном Kconfig всегда будут только пробелы, обычный пользователь волен использовать табуляции в настройках на своих системах и подобное использование может привести к сбоям в неисправленных сторонних парсерах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Линус Торвальдс опроверг проблемы с планировщиком задач, всплывшие в тесте производительности
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.8
  4. OpenNews: Линус Торвальдс предложил прекратить поддержку CPU i486 в ядре Linux
  5. OpenNews: Кейс Кук из Google призвал модернизировать процесс работы над ошибками в ядре Linux
  6. OpenNews: Предложение по блокировке драйверов-прослоек, предоставляющих доступ к GPL-вызовам ядра Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61021-kernel
Ключевые слова: kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (72) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:47, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +27 +/
    Опять бекдор под видом благих намерений пытались внедрить. Молодец, Линус, бдит
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:48, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Он наоборот же добавил гаджетов, чтобы бэкдорам удобнее было.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:48, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Линус всё правильно сделал.

    P.S. Использую только табуляции.

     
     
  • 2.7, Аноним (4), 10:54, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    автоформатирование вроде

    funcname(argname1=123,
             argname2=123)

    не работает с табами, такое же человекочитаемое форматирование будет применятся для списков и словарей (в том числе вложенных) и это работает только с пробелами.

    у мейка табы в синтаксисе и это довольно сомнительно, но это мейк

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:00, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За такое "автоформатирование" гнать поганой метлой из профессии надо. А также всех, кто считает такое "форматирование" допустимым. Тут возможно только 2 варианта:
    1. всё на одной строке, перенос осуществляется редактором
    2. имя с открывающей скобкой и закрывающая скобка на своих строках, каждый аргумент на своей строке с отступом на 1 таб

    Всё остальное — ересь.

     
     
  • 4.13, Аноним (4), 11:05, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты наверное никогда не видел настоящее ПО. Когда у тебя это 10 уровень вложенности, читаемое форматирование для структур становится очень важно.
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 11:14, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Предложенное им и есть читаемое.
     
  • 5.19, Аноним (19), 11:14, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда у тебя 10й уровень вложенности, у тебя говнокод.
     
     
  • 6.26, Аноним (4), 11:22, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Когда у тебя 10й уровень вложенности, у тебя говнокод.

    Вовсе не обязательно. Даже типичный жсон легко может иметь больше и лучше ты ничего не придумаешь. Вызов процедуры с именованными аргументами на любом уровне выйдет за читаемый лимит в ~100 символов. Разбор исключений добавляет немало вложенности лапше опять же. Сложность, это то, что отличает реальное ПО от игрушечного.

     
     
  • 7.35, Аноним (35), 11:46, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JSON - это не код, а формат сериализации И если у вас 10й уровень вложенности в... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.46, Аноним (4), 11:57, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разбиение и вынос кода, кстати, вовсе не упрощает его Но позволяет создавать ви... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.52, Аноним (52), 12:08, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно не упрощает всю систему в целом - это невозможно в принципе и против законов... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.57, Аноним (4), 12:16, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я могу представить себе случаи, когда лапша в 1 месте намного проще для сопровож... текст свёрнут, показать
     
  • 5.34, ano (??), 11:40, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    когда у тебя 10 уровней вложенности - это уже не программное, это позорное обеспечение.
    как говорил торвальдс,
    > Tabs are 8 characters, and thus indentations are also 8 characters. There are heretic movements that try to make indentations 4 (or even 2!) characters deep, and that is akin to trying to define the value of PI to be 3.
    > Rationale: The whole idea behind indentation is to clearly define where a block of control starts and ends. Especially when you’ve been looking at your screen for 20 straight hours, you’ll find it a lot easier to see how the indentation works if you have large indentations.
    > Now, some people will claim that having 8-character indentations makes the code move too far to the right, and makes it hard to read on a 80-character terminal screen. The answer to that is that if you need more than 3 levels of indentation, you’re screwed anyway, and should fix your program.
    > In short, 8-char indents make things easier to read, and have the added benefit of warning you when you’re nesting your functions too deep. Heed that warning.
     
     
  • 6.39, Аноним (4), 11:51, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Трольвадс известная истеричка, что ни говори. И видимо совершенно не умеет в более сложные языки, где 3 уровня вложенности это базовый уровень вложенности, ничего ужасного в них нет. Куда большее значение имеет размер и сложность функций. Когда 1 функция это лапша на десятки тысяч строк, оперирующая десятками структур неизвестной вложенности, у тебя проблема. Но также у тебя проблема, когда у тебя по сотне отдельных функций для обработки каждой структуры данных, когда более целесообразно обработать всё в одном месте. Тут нет универсального решения. У нормального программиста должно быть чувства здравого смысла, а не набор ложных постулатов.
     
  • 5.40, FrBrGeorge (ok), 11:51, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты наверное никогда не видел настоящее ПО. Когда у тебя это 10
    > уровень вложенности, читаемое форматирование для структур становится очень важно.

    Kernel coding style по вполне понятной причине прямо запрещает 10 уровней вложенности.

     
     
  • 6.42, Аноним (4), 11:54, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы получить 10 уровень вложенности в си, это надо иметь особый математический склад ума.
     
     
  • 7.76, noc101 (ok), 13:39, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это надо иметь талант явный. Ибо случайно даже у говнокодера такое получится с трудом.
    Особенный талант
     
  • 5.73, noc101 (ok), 13:37, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "настоящее" ПО... теперь ПО определяется по степени вложенности. Меньше 10, не настоящее ПО! Помните при разработке настоящего ПО! Не делайте поддельное ПО!
     
     
  • 6.77, Аноним (4), 13:43, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настоящесть ПО определяется сложностью используемых структур данных и комплексностью логики их разбора.
     
     
  • 7.84, Вася (??), 14:22, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Настоящесть ПО определяется сложностью используемых структур данных и комплексностью логики их разбора.

    смешно!

    Настоящее ПО определяется чистотой души и богатством внутреннего мира программиста, и плевать что программа не работает и насколько страшен её говнокод!

     
     
  • 8.85, Аноним (4), 14:30, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажем, иксы страшные, но уже вон сколько лет успешно справляются со всеми актуа... текст свёрнут, показать
     
  • 4.23, Аноним (2), 11:18, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Такое форматирование использует в K&R и в линуксовых исходниках
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 11:20, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    K&R не являются авторитетами в данном вопросе.
     
  • 4.60, Аноним (60), 12:27, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно что автоформаттер в зиг поддерживает эти оба варианта(и только их). Причем добавляя трейлинг-запятую программист подсказывает что агрументы надо разнести по разным строчкам. Самый осмысленный способ имхо, который везде должен применяться.
     
  • 4.65, Начальник ГУЛАГа (?), 12:50, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох уж эти свободолюбивые пользователи опеннета, которым лишь бы что-то запретить, потому что они знают лучше, что нужно и что правильно.
     
  • 3.37, Аноним (18), 11:49, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > автоформатирование вроде
    >
    > funcname(argname1=123,
    >          argname2=123)
    >
    > не работает с табами

    Ложь. Всё работает. Гуглить "smart tabs".

     
     
  • 4.50, Аноним (4), 12:04, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пробовал. Постоянно съезжает не туда, не универсально. Не работает. Зато есть куча поделок, форматирующих код пробелами (для lsp) и он корректно отображается и форматируется редакторами.
     
  • 3.51, Аноним (51), 12:07, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С bbcode [code][/code]:



    funcname(argname1=123,
             argname2=123)



     
     
  • 4.53, Аноним (51), 12:08, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (...который отключается в древовидном режиме на этом уровне вложенности)
     
  • 3.68, _oleg_ (ok), 12:55, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь и не нужны табы. Пробелами надо. Табы нужно только там, где вложенность +1.
     
  • 2.25, Аноним (18), 11:21, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://lore.kernel.org/lkml/20240412121531.24669544@gandalf.local.home/

    > Note, the tab is here:
    >
    > - default 128
    > + default 128
    >                ^
    > That is, the tab was between "default" and "128".

    Вы точно-точно используете их именно в таких случаях? Хотя, я видел случаи, когда табуляцией отделялись названия условных конструкций от их параметров:

    > for (i = 0; i != 10; i++)

    и это не выглядело чем-то ужасным, в этом есть даже какая-то "дедовость"...

     

  • 1.8, Аноним (8), 10:54, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Глупцы используют пробелы для выравнивания кода.
    Слабаки используют табуляции.
    Настоящие программисты используют точку с запятой.
     
     
  • 2.44, 1 (??), 11:55, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    begin и end
     
  • 2.66, Аноним (66), 12:54, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    настоящие программисты не пишут в конфигах, оставляя это девляпсам
     
  • 2.72, КО (?), 13:34, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если так анон сказал - значит так оно и есть
     

  • 1.16, ryoken (ok), 11:11, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, Линус автора сего сразу нах послал или объяснил всё же где тот не прав? :)
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:17, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вместо предложенного изменения Линус включил в ядро свой патч, специально добавляющий символы табуляции в определение настройки PAGE_SHIFT, задающей смещение для различных размеров страниц памяти.

    В статье все вроде написано

     

  • 1.17, Аноним (21), 11:13, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это костыль, а не решение проблемы. Нужно табы в парсер добавлять.
     
  • 1.20, Аноним (20), 11:14, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ну в плане подобных спорных ситуаций Линус всегда отстаивал технически правильную сторону. за что ему мой почет и уважение.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:17, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Дай Бог его пальцу крепости и здоровья на многие года!
     
  • 2.27, Аноним324 (ok), 11:24, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну технически правильно это убрать табуляции.
     
     
  • 3.30, Аноним (18), 11:28, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если убрать табуляции, то как настраивать величину отступа под себя? Яваскриптеры вон вообще двумя пробелами выравнивают, так что с такими отступами кроме автора никто не разберётся в структуре этого кода.
     
     
  • 4.59, ano (??), 12:23, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у яваскриптеров нет стандартного стиля (или тысячи их?). язык позволяет вообще весь код в одну линию впихнуть. к счастью, есть eslint и prettier, которые почти любой стиль к нужным стандартам сами приведут.
     
  • 4.67, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:55, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В с++ стайлгайде гугла тоже 2 пробела, сильнейше мешает им писать миллионы строк кода на нем: дело привычки.
     
  • 4.86, Аноним (86), 14:30, 18/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.36, FrBrGeorge (ok), 11:46, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > технически правильно это убрать табуляции

    Только это технически не выполнимо: табуляции _уже_ поддерживаются и используются в, не хочу соврать, многих тысячах готовых конфигах и уже имеющихся парсерах. Изменить их все одновременно, или даже постепенно — задача не для текущей реальности. Чего Линус никогда не допускал — это практики в стиле M$: «мы тут поменяли синтаксис, а проблемы пользователей — это проблемы пользователей, что вам, конвертор лень было запустить?»

    UPD: в Linux kernel coding style табы в kconfig прописаны совершенно явно:
    https://www.kernel.org/doc/html/v4.10/process/coding-style.html#kconfig-config

     
     
  • 4.43, Аноним (43), 11:54, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    технически как раз выполнимо - среди корректных парсеров замена таба на пробел там проблем не вызовет. Но идти на поводу у ущербных идеолорически неправильно: в таком случае сам ущербным станешь.
     
     
  • 5.47, FrBrGeorge (ok), 11:58, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > технически как раз выполнимо - среди корректных парсеров замена таба на пробел
    > там проблем не вызовет.

    Там — это где? Во всех имеющихся конфигах? В том числе и в __будущих__ — если заранее табы не запретить в парсерах? Нет, это не выполнимо технически. Я бы не взялся. Линус вон тоже не стал.

     
     
  • 6.49, Аноним (49), 12:03, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там - это конкретно в том месте, где отклонённый патч заменял таб на пробел.
     
  • 2.81, Аноним (-), 14:07, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда он запретил использовать плюсы в ядре с абсолютно надуманному и бездокательному обвинению, это тоже было "отстаивал технически правильную сторону" ?
    Или ему просто плюсовики в штаны наделали и он до сих пор злится?
     

  • 1.28, Аноним (18), 11:25, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > In fact, I'm seriously inclined to make sure that our main Kconfig file has several tabs in several places, just to make damn sure that any broken sh*t is fixed.

    Линус в своём типичном настроении :)

     
     
  • 2.31, ryoken (ok), 11:29, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Линус в своём типичном настроении :)

    Так им и надо :).

     

  • 1.29, Аноним (29), 11:27, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Федора и редхат проскочат, а вот чужие парсеры сломаются.
     
     
  • 2.32, нах. (?), 11:36, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проблемы криворучек

     
     
  • 3.54, Аноним (29), 12:09, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблемы недостаточного времени и неналичия мейнтейнеров.
     
  • 2.33, Аноним (33), 11:40, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Судя по тексту новости, у "Федора и редхат" как раз и имеются проблемы.
     

  • 1.38, Аноним (38), 11:51, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохо бы увидеть исходники этого парсера. Случаем не наколенная поделка на растишке?
     
  • 1.41, nE0sIghT (ok), 11:52, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый интересный вопрос - что за парсер? Продолжение истории нужно смотреть в его багтрекере :-)
     
  • 1.45, Аноним (45), 11:56, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот они, реальные линуксопроблемы.
     
     
  • 2.63, Аноним (63), 12:35, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблемы конкретно у Fedora. Если не окажется, что проблема растобыдлокода из RHEL/Fedora.
     
     
  • 3.71, Аноним (45), 13:12, 18/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.48, Аноним (48), 11:59, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Скорее всего отвлекают внимание от какого-то другого более "интереного" патча созданием хайпа на ровном месте
     
  • 1.61, Аноним (61), 12:31, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все делают только бы не разработать понятный и простой EBNF
     
  • 1.69, Всем Анонимам Аноним (?), 13:09, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне нравится эта невинная наглость, когда вместо патча, чтобы пофиксить глюкало-парсер, они шлют "исправление" прямо в состав ядра.
     
  • 1.74, Аноним (-), 13:38, 18/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.75, laindono (ok), 13:38, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что на счёт остальных пробелов?
     
  • 1.78, Аноним12345 (?), 13:47, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    набрали школоту по обьявлениям
     
  • 1.79, uis (??), 13:52, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    s/выступил/рейджил в LKML/g
     
  • 1.80, Аноним (-), 14:01, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, война табов против пробелов продолжается)))
    Но однажды принятое тупейшее решение в виде табов будут тянуть в виде легаси овна десятилетиями...
    Хотя для линукса это норма))
     
  • 1.82, Аноним (82), 14:09, 18/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.83, Аноним (83), 14:22, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Торвальдс знатный Петросян)) делает вид, что всё ещё главный в люниксе
     

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