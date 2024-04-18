Линус Торвальдс выступил против парсеров Kconfig, не поддерживающих табуляцию

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|1.2, Аноним (2), 10:47, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+27 +/–
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Опять бекдор под видом благих намерений пытались внедрить. Молодец, Линус, бдит
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|2.4, Аноним (4), 10:48, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Он наоборот же добавил гаджетов, чтобы бэкдорам удобнее было.
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|2.7, Аноним (4), 10:54, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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автоформатирование вроде
funcname(argname1=123,
argname2=123)
не работает с табами, такое же человекочитаемое форматирование будет применятся для списков и словарей (в том числе вложенных) и это работает только с пробелами.
у мейка табы в синтаксисе и это довольно сомнительно, но это мейк
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|3.11, Аноним (11), 11:00, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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За такое "автоформатирование" гнать поганой метлой из профессии надо. А также всех, кто считает такое "форматирование" допустимым. Тут возможно только 2 варианта:
1. всё на одной строке, перенос осуществляется редактором
2. имя с открывающей скобкой и закрывающая скобка на своих строках, каждый аргумент на своей строке с отступом на 1 таб
Всё остальное — ересь.
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|4.13, Аноним (4), 11:05, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты наверное никогда не видел настоящее ПО. Когда у тебя это 10 уровень вложенности, читаемое форматирование для структур становится очень важно.
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|6.26, Аноним (4), 11:22, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Когда у тебя 10й уровень вложенности, у тебя говнокод.
Вовсе не обязательно. Даже типичный жсон легко может иметь больше и лучше ты ничего не придумаешь. Вызов процедуры с именованными аргументами на любом уровне выйдет за читаемый лимит в ~100 символов. Разбор исключений добавляет немало вложенности лапше опять же. Сложность, это то, что отличает реальное ПО от игрушечного.
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|7.35, Аноним (35), 11:46, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
JSON - это не код, а формат сериализации И если у вас 10й уровень вложенности в... большой текст свёрнут, показать
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|8.46, Аноним (4), 11:57, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Разбиение и вынос кода, кстати, вовсе не упрощает его Но позволяет создавать ви... текст свёрнут, показать
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|9.52, Аноним (52), 12:08, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Оно не упрощает всю систему в целом - это невозможно в принципе и против законов... текст свёрнут, показать
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|5.34, ano (??), 11:40, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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когда у тебя 10 уровней вложенности - это уже не программное, это позорное обеспечение.
как говорил торвальдс,
> Tabs are 8 characters, and thus indentations are also 8 characters. There are heretic movements that try to make indentations 4 (or even 2!) characters deep, and that is akin to trying to define the value of PI to be 3.
> Rationale: The whole idea behind indentation is to clearly define where a block of control starts and ends. Especially when you’ve been looking at your screen for 20 straight hours, you’ll find it a lot easier to see how the indentation works if you have large indentations.
> Now, some people will claim that having 8-character indentations makes the code move too far to the right, and makes it hard to read on a 80-character terminal screen. The answer to that is that if you need more than 3 levels of indentation, you’re screwed anyway, and should fix your program.
> In short, 8-char indents make things easier to read, and have the added benefit of warning you when you’re nesting your functions too deep. Heed that warning.
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|6.39, Аноним (4), 11:51, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Трольвадс известная истеричка, что ни говори. И видимо совершенно не умеет в более сложные языки, где 3 уровня вложенности это базовый уровень вложенности, ничего ужасного в них нет. Куда большее значение имеет размер и сложность функций. Когда 1 функция это лапша на десятки тысяч строк, оперирующая десятками структур неизвестной вложенности, у тебя проблема. Но также у тебя проблема, когда у тебя по сотне отдельных функций для обработки каждой структуры данных, когда более целесообразно обработать всё в одном месте. Тут нет универсального решения. У нормального программиста должно быть чувства здравого смысла, а не набор ложных постулатов.
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|5.40, FrBrGeorge (ok), 11:51, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты наверное никогда не видел настоящее ПО. Когда у тебя это 10
> уровень вложенности, читаемое форматирование для структур становится очень важно.
Kernel coding style по вполне понятной причине прямо запрещает 10 уровней вложенности.
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|6.42, Аноним (4), 11:54, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы получить 10 уровень вложенности в си, это надо иметь особый математический склад ума.
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|7.76, noc101 (ok), 13:39, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это надо иметь талант явный. Ибо случайно даже у говнокодера такое получится с трудом.
Особенный талант
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|5.73, noc101 (ok), 13:37, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"настоящее" ПО... теперь ПО определяется по степени вложенности. Меньше 10, не настоящее ПО! Помните при разработке настоящего ПО! Не делайте поддельное ПО!
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|6.77, Аноним (4), 13:43, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Настоящесть ПО определяется сложностью используемых структур данных и комплексностью логики их разбора.
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|7.84, Вася (??), 14:22, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Настоящесть ПО определяется сложностью используемых структур данных и комплексностью логики их разбора.
смешно!
Настоящее ПО определяется чистотой души и богатством внутреннего мира программиста, и плевать что программа не работает и насколько страшен её говнокод!
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|8.85, Аноним (4), 14:30, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Скажем, иксы страшные, но уже вон сколько лет успешно справляются со всеми актуа... текст свёрнут, показать
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|4.23, Аноним (2), 11:18, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Такое форматирование использует в K&R и в линуксовых исходниках
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|4.60, Аноним (60), 12:27, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересно что автоформаттер в зиг поддерживает эти оба варианта(и только их). Причем добавляя трейлинг-запятую программист подсказывает что агрументы надо разнести по разным строчкам. Самый осмысленный способ имхо, который везде должен применяться.
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|4.65, Начальник ГУЛАГа (?), 12:50, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ох уж эти свободолюбивые пользователи опеннета, которым лишь бы что-то запретить, потому что они знают лучше, что нужно и что правильно.
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|3.37, Аноним (18), 11:49, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> автоформатирование вроде
>
> funcname(argname1=123,
> argname2=123)
>
> не работает с табами
Ложь. Всё работает. Гуглить "smart tabs".
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|4.50, Аноним (4), 12:04, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я пробовал. Постоянно съезжает не туда, не универсально. Не работает. Зато есть куча поделок, форматирующих код пробелами (для lsp) и он корректно отображается и форматируется редакторами.
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|4.53, Аноним (51), 12:08, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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(...который отключается в древовидном режиме на этом уровне вложенности)
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|3.68, _oleg_ (ok), 12:55, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Здесь и не нужны табы. Пробелами надо. Табы нужно только там, где вложенность +1.
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|2.25, Аноним (18), 11:21, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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https://lore.kernel.org/lkml/20240412121531.24669544@gandalf.local.home/
> Note, the tab is here:
>
> - default 128
> + default 128
> ^
> That is, the tab was between "default" and "128".
Вы точно-точно используете их именно в таких случаях? Хотя, я видел случаи, когда табуляцией отделялись названия условных конструкций от их параметров:
> for (i = 0; i != 10; i++)
и это не выглядело чем-то ужасным, в этом есть даже какая-то "дедовость"...
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|1.8, Аноним (8), 10:54, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Глупцы используют пробелы для выравнивания кода.
Слабаки используют табуляции.
Настоящие программисты используют точку с запятой.
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|2.66, Аноним (66), 12:54, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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настоящие программисты не пишут в конфигах, оставляя это девляпсам
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|1.16, ryoken (ok), 11:11, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, Линус автора сего сразу нах послал или объяснил всё же где тот не прав? :)
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|2.21, Аноним (21), 11:17, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вместо предложенного изменения Линус включил в ядро свой патч, специально добавляющий символы табуляции в определение настройки PAGE_SHIFT, задающей смещение для различных размеров страниц памяти.
В статье все вроде написано
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|1.20, Аноним (20), 11:14, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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ну в плане подобных спорных ситуаций Линус всегда отстаивал технически правильную сторону. за что ему мой почет и уважение.
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|3.30, Аноним (18), 11:28, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если убрать табуляции, то как настраивать величину отступа под себя? Яваскриптеры вон вообще двумя пробелами выравнивают, так что с такими отступами кроме автора никто не разберётся в структуре этого кода.
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|4.59, ano (??), 12:23, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у яваскриптеров нет стандартного стиля (или тысячи их?). язык позволяет вообще весь код в одну линию впихнуть. к счастью, есть eslint и prettier, которые почти любой стиль к нужным стандартам сами приведут.
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|3.36, FrBrGeorge (ok), 11:46, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> технически правильно это убрать табуляции
Только это технически не выполнимо: табуляции _уже_ поддерживаются и используются в, не хочу соврать, многих тысячах готовых конфигах и уже имеющихся парсерах. Изменить их все одновременно, или даже постепенно — задача не для текущей реальности. Чего Линус никогда не допускал — это практики в стиле M$: «мы тут поменяли синтаксис, а проблемы пользователей — это проблемы пользователей, что вам, конвертор лень было запустить?»
UPD: в Linux kernel coding style табы в kconfig прописаны совершенно явно:
https://www.kernel.org/doc/html/v4.10/process/coding-style.html#kconfig-config
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|4.43, Аноним (43), 11:54, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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технически как раз выполнимо - среди корректных парсеров замена таба на пробел там проблем не вызовет. Но идти на поводу у ущербных идеолорически неправильно: в таком случае сам ущербным станешь.
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|5.47, FrBrGeorge (ok), 11:58, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> технически как раз выполнимо - среди корректных парсеров замена таба на пробел
> там проблем не вызовет.
Там — это где? Во всех имеющихся конфигах? В том числе и в __будущих__ — если заранее табы не запретить в парсерах? Нет, это не выполнимо технически. Я бы не взялся. Линус вон тоже не стал.
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|6.49, Аноним (49), 12:03, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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там - это конкретно в том месте, где отклонённый патч заменял таб на пробел.
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|2.81, Аноним (-), 14:07, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда он запретил использовать плюсы в ядре с абсолютно надуманному и бездокательному обвинению, это тоже было "отстаивал технически правильную сторону" ?
Или ему просто плюсовики в штаны наделали и он до сих пор злится?
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|1.28, Аноним (18), 11:25, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> In fact, I'm seriously inclined to make sure that our main Kconfig file has several tabs in several places, just to make damn sure that any broken sh*t is fixed.
Линус в своём типичном настроении :)
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|2.33, Аноним (33), 11:40, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Судя по тексту новости, у "Федора и редхат" как раз и имеются проблемы.
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|1.38, Аноним (38), 11:51, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Неплохо бы увидеть исходники этого парсера. Случаем не наколенная поделка на растишке?
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|1.41, nE0sIghT (ok), 11:52, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Самый интересный вопрос - что за парсер? Продолжение истории нужно смотреть в его багтрекере :-)
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|2.63, Аноним (63), 12:35, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблемы конкретно у Fedora. Если не окажется, что проблема растобыдлокода из RHEL/Fedora.
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|1.48, Аноним (48), 11:59, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Скорее всего отвлекают внимание от какого-то другого более "интереного" патча созданием хайпа на ровном месте
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|1.69, Всем Анонимам Аноним (?), 13:09, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мне нравится эта невинная наглость, когда вместо патча, чтобы пофиксить глюкало-парсер, они шлют "исправление" прямо в состав ядра.
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|1.80, Аноним (-), 14:01, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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О, война табов против пробелов продолжается)))
Но однажды принятое тупейшее решение в виде табов будут тянуть в виде легаси овна десятилетиями...
Хотя для линукса это норма))
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