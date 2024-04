Линус Торвальдс выступил против парсеров Kconfig, не поддерживающих табуляцию

2.7 , Аноним ( 4 ), 10:54, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – автоформатирование вроде funcname(argname1=123,

argname2=123) не работает с табами, такое же человекочитаемое форматирование будет применятся для списков и словарей (в том числе вложенных) и это работает только с пробелами. у мейка табы в синтаксисе и это довольно сомнительно, но это мейк

3.11 , Аноним ( 11 ), 11:00, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – За такое "автоформатирование" гнать поганой метлой из профессии надо. А также всех, кто считает такое "форматирование" допустимым. Тут возможно только 2 варианта:

1. всё на одной строке, перенос осуществляется редактором

2. имя с открывающей скобкой и закрывающая скобка на своих строках, каждый аргумент на своей строке с отступом на 1 таб Всё остальное — ересь.

4.13 , Аноним ( 4 ), 11:05, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ты наверное никогда не видел настоящее ПО. Когда у тебя это 10 уровень вложенности, читаемое форматирование для структур становится очень важно.

5.18 , Аноним ( 18 ), 11:14, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Предложенное им и есть читаемое.

5.19 , Аноним ( 19 ), 11:14, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Когда у тебя 10й уровень вложенности, у тебя говнокод.

6.26 , Аноним ( 4 ), 11:22, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Когда у тебя 10й уровень вложенности, у тебя говнокод. Вовсе не обязательно. Даже типичный жсон легко может иметь больше и лучше ты ничего не придумаешь. Вызов процедуры с именованными аргументами на любом уровне выйдет за читаемый лимит в ~100 символов. Разбор исключений добавляет немало вложенности лапше опять же. Сложность, это то, что отличает реальное ПО от игрушечного.

как говорил торвальдс,

> Tabs are 8 characters, and thus indentations are also 8 characters. There are heretic movements that try to make indentations 4 (or even 2!) characters deep, and that is akin to trying to define the value of PI to be 3.

> Rationale: The whole idea behind indentation is to clearly define where a block of control starts and ends. Especially when you’ve been looking at your screen for 20 straight hours, you’ll find it a lot easier to see how the indentation works if you have large indentations.

> Now, some people will claim that having 8-character indentations makes the code move too far to the right, and makes it hard to read on a 80-character terminal screen. The answer to that is that if you need more than 3 levels of indentation, you’re screwed anyway, and should fix your program.

> In short, 8-char indents make things easier to read, and have the added benefit of warning you when you’re nesting your functions too deep. Heed that warning. 6.39 , Аноним ( 4 ), 11:51, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Трольвадс известная истеричка, что ни говори. И видимо совершенно не умеет в более сложные языки, где 3 уровня вложенности это базовый уровень вложенности, ничего ужасного в них нет. Куда большее значение имеет размер и сложность функций. Когда 1 функция это лапша на десятки тысяч строк, оперирующая десятками структур неизвестной вложенности, у тебя проблема. Но также у тебя проблема, когда у тебя по сотне отдельных функций для обработки каждой структуры данных, когда более целесообразно обработать всё в одном месте. Тут нет универсального решения. У нормального программиста должно быть чувства здравого смысла, а не набор ложных постулатов.

5.40 , FrBrGeorge ( ok ), 11:51, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты наверное никогда не видел настоящее ПО. Когда у тебя это 10

> уровень вложенности, читаемое форматирование для структур становится очень важно. Kernel coding style по вполне понятной причине прямо запрещает 10 уровней вложенности.

6.42 , Аноним ( 4 ), 11:54, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтобы получить 10 уровень вложенности в си, это надо иметь особый математический склад ума.

7.76 , noc101 ( ok ), 13:39, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это надо иметь талант явный. Ибо случайно даже у говнокодера такое получится с трудом.

Особенный талант

5.73 , noc101 ( ok ), 13:37, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "настоящее" ПО... теперь ПО определяется по степени вложенности. Меньше 10, не настоящее ПО! Помните при разработке настоящего ПО! Не делайте поддельное ПО!

6.77 , Аноним ( 4 ), 13:43, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Настоящесть ПО определяется сложностью используемых структур данных и комплексностью логики их разбора.

7.84 , Вася ( ?? ), 14:22, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Настоящесть ПО определяется сложностью используемых структур данных и комплексностью логики их разбора. смешно! Настоящее ПО определяется чистотой души и богатством внутреннего мира программиста, и плевать что программа не работает и насколько страшен её говнокод!

8.85 , Аноним ( 4 ), 14:30, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Скажем, иксы страшные, но уже вон сколько лет успешно справляются со всеми актуа... 4.23 , Аноним ( 2 ), 11:18, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Такое форматирование использует в K&R и в линуксовых исходниках

5.24 , Аноним ( 24 ), 11:20, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – K&R не являются авторитетами в данном вопросе.

4.60 , Аноним ( 60 ), 12:27, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интересно что автоформаттер в зиг поддерживает эти оба варианта(и только их). Причем добавляя трейлинг-запятую программист подсказывает что агрументы надо разнести по разным строчкам. Самый осмысленный способ имхо, который везде должен применяться.

4.65 , Начальник ГУЛАГа ( ? ), 12:50, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ох уж эти свободолюбивые пользователи опеннета, которым лишь бы что-то запретить, потому что они знают лучше, что нужно и что правильно.

3.37 , Аноним ( 18 ), 11:49, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > автоформатирование вроде

>

> funcname(argname1=123,

> argname2=123)

>

> не работает с табами Ложь. Всё работает. Гуглить "smart tabs".

4.50 , Аноним ( 4 ), 12:04, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я пробовал. Постоянно съезжает не туда, не универсально. Не работает. Зато есть куча поделок, форматирующих код пробелами (для lsp) и он корректно отображается и форматируется редакторами.

3.68 , _oleg_ ( ok ), 12:55, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Здесь и не нужны табы. Пробелами надо. Табы нужно только там, где вложенность +1.

2.25 , Аноним ( 18 ), 11:21, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://lore.kernel.org/lkml/20240412121531.24669544@gandalf.local.home/ > Note, the tab is here:

>

> - default 128

> + default 128

> ^

> That is, the tab was between "default" and "128". Вы точно-точно используете их именно в таких случаях? Хотя, я видел случаи, когда табуляцией отделялись названия условных конструкций от их параметров: > for (i = 0; i != 10; i++) и это не выглядело чем-то ужасным, в этом есть даже какая-то "дедовость"...