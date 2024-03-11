Релиз ядра Linux 6.8

3.29 , 12yoexpert ( ok ), 11:59, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – твой гейбук весь на gnu работает, есличо

3.49 , Аноним ( - ), 12:39, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Бгг. Этой гнутость только латиносы прониклись и продолжают пилить. Оригинальный

> под гнутость плохо подходит по-видимому. Торвальдс никогда не скрывал что...

1) Ему не деньгами так борзыми щенками^W^W комитами - вполне нормуль.

2) Кто не комитит ему - GTFO, и #$%тся с своими проблемами сам.

4.80 , Аноним ( - ), 13:30, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – 1. С одной стороны логично, с другой - есть же куча поехавших на идеологии которые пованивают.

Типа либрбутов, работа которых это уменьшать список поддерживаемых устройств.

И он не может сказать "они просто глупые" 2. Сначала ты всем пальчики показываешь и GTFO говоришь, а потом такой

"извините был не прав! чмук-пляк, простите я больше так не буду! не выпирайте меня с моего тепленьгого местечка".

Потому что быковать на тех, кто оплачивает написание кода можно, но...

'Великодушный пожизненный диктатор' великодушный не потому что такой хороший, а потому что если он будет каакхой - то его проект просто форкнут и будут пилить самостоятельно.

5.92 , сщта ( ? ), 14:01, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Редко с тобою соглашаюсь.но здесь поддержу. BSD честнее,ведь так?

6.108 , Аноним ( - ), 15:02, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Редко с тобою соглашаюсь.но здесь поддержу. BSD честнее,ведь так? Вот вы свое BSD и юзайте. Тыря графические дрова из линуха, криво и с отставанием, через костыль-прослойки (это все еще "честно"?) - попутно с загрузкой линуха как "драйвера вафли". А мне проще сразу пингвина взять чем так выделываться. По моему это - честнее! :)

7.111 , Аноним ( - ), 15:07, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > это все еще "честно"?) Да, волне честно. Гнутики же просто берут бзд драйвера и перебивают лицензию на гну-рак чтобы потом не дай бог бздшники назад не утянули.

Но на каждую хитрую гайку найдется умелый болт.

Гну ограничивает линковку... значит мы не будем линковать)) > А мне проще сразу пингвина взять чем так выделываться. По моему это - честнее! :) Ну, есть те, кто не хочет марать руки об пингвина.

5.104 , Аноним ( - ), 14:52, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Торвальдс прагматик - и использует GPL в весьма прагматичном режиме По этой при... 6.115 , Аноним ( - ), 15:14, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > удар по кошельку с покраснением топ500 может достичь больше чем один только фак. Хаха, сам хоть в это веришь? У амд сейчас нет конкурентных продуктов, к сожалению.

Особенно в контексте последнего безумия с LLM. > обещания DMCA takedown Обещать не значит жениться. Я просто представляю почту Линуса с кучей писем "какого х..." от шапки, ibm, производителей ноутов, серваков и тд. И он даст заднюю. Не впервой.

Такие заявления это просто сотрясание воздуха и знак "давайте попробуем договориться". И думаю они смогут. Просто перенесут все что нужно в блобы. А GPL condom никуда не исчезнет.

5.110 , Аноним ( - ), 15:06, 11/03/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / –