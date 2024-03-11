Релиз ядра Linux 6.8

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|2.12, сщта (?), 10:59, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Бгг. Этой гнутость только латиносы прониклись и продолжают пилить. Оригинальный под гнутость плохо подходит по-видимому.
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|3.49, Аноним (-), 12:39, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Бгг. Этой гнутость только латиносы прониклись и продолжают пилить. Оригинальный
> под гнутость плохо подходит по-видимому.
Торвальдс никогда не скрывал что...
1) Ему не деньгами так борзыми щенками^W^W комитами - вполне нормуль.
2) Кто не комитит ему - GTFO, и #$%тся с своими проблемами сам.
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|4.80, Аноним (-), 13:30, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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1. С одной стороны логично, с другой - есть же куча поехавших на идеологии которые пованивают.
Типа либрбутов, работа которых это уменьшать список поддерживаемых устройств.
И он не может сказать "они просто глупые"
2. Сначала ты всем пальчики показываешь и GTFO говоришь, а потом такой
"извините был не прав! чмук-пляк, простите я больше так не буду! не выпирайте меня с моего тепленьгого местечка".
Потому что быковать на тех, кто оплачивает написание кода можно, но...
'Великодушный пожизненный диктатор' великодушный не потому что такой хороший, а потому что если он будет каакхой - то его проект просто форкнут и будут пилить самостоятельно.
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|5.92, сщта (?), 14:01, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Редко с тобою соглашаюсь.но здесь поддержу. BSD честнее,ведь так?
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|6.108, Аноним (-), 15:02, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Редко с тобою соглашаюсь.но здесь поддержу. BSD честнее,ведь так?
Вот вы свое BSD и юзайте. Тыря графические дрова из линуха, криво и с отставанием, через костыль-прослойки (это все еще "честно"?) - попутно с загрузкой линуха как "драйвера вафли".
А мне проще сразу пингвина взять чем так выделываться. По моему это - честнее! :)
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|7.111, Аноним (-), 15:07, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> это все еще "честно"?)
Да, волне честно. Гнутики же просто берут бзд драйвера и перебивают лицензию на гну-рак чтобы потом не дай бог бздшники назад не утянули.
Но на каждую хитрую гайку найдется умелый болт.
Гну ограничивает линковку... значит мы не будем линковать))
> А мне проще сразу пингвина взять чем так выделываться. По моему это - честнее! :)
Ну, есть те, кто не хочет марать руки об пингвина.
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|5.104, Аноним (-), 14:52, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Торвальдс прагматик - и использует GPL в весьма прагматичном режиме По этой при... большой текст свёрнут, показать
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|6.115, Аноним (-), 15:14, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> удар по кошельку с покраснением топ500 может достичь больше чем один только фак.
Хаха, сам хоть в это веришь? У амд сейчас нет конкурентных продуктов, к сожалению.
Особенно в контексте последнего безумия с LLM.
> обещания DMCA takedown
Обещать не значит жениться. Я просто представляю почту Линуса с кучей писем "какого х..." от шапки, ibm, производителей ноутов, серваков и тд. И он даст заднюю. Не впервой.
Такие заявления это просто сотрясание воздуха и знак "давайте попробуем договориться".
И думаю они смогут. Просто перенесут все что нужно в блобы. А GPL condom никуда не исчезнет.
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|2.34, Аноним (34), 12:16, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> первый драйвер на языке Rust,
> подфартило в своё время с ГНУ
В наше время кто Linux от ржавчины чистить будет?
> Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 6.8 - Linux-libre 6.8-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем.
Надо теперь ещё и патч для очистки от ржавчины.
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|3.46, Аноним (-), 12:37, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В наше время кто Linux от ржавчины чистить будет?
Наверное ты.
Ты сможешь взять и написать надежные и не падучие драйвера.
Сможешь ведь, правда?
Или будет просто языком трепаться на форуме?
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|4.77, EULA (?), 13:22, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Rust в ядре, как гей-эмодзи в ВК: вроде как есть, но нафик никому не сдались. В смысле модуль сборки компонентов на Раст до сих пор по умолчанию не включен, а значит и не собирается по умолчанию. Для включения его в спеках пактов еще не придумали механизма, то ест в дистрибутивах его опять не будет.
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|5.96, Аноним (-), 14:14, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Rust в ядре, как гей-эмодзи в ВК: вроде как есть, но нафик никому не сдались.
Хм... у тебя странные ассоциации и примеры, интересно чтобы сказfл по этому поводу дедушка Фройд?
Возможно у тебя какие-то нереализованные фантазии и желания.
> В смысле модуль сборки компонентов на Раст до сих пор по умолчанию не включен, а значит и не собирается по умолчанию.
Знаешь, есть такая мемная табличка "вы находитесь здесь".
Ну так вот, ПОКА он по умолчанию не включен, и да "вы находитесь здесь".
Думаю через 1-2 версии ядру уже будет представлен механизм.
А еще в мажороной версии 7 уже станет обязательным.
Луддиты могут сколько угодно гавкать, но караван идет.
Прогресса остановить можно, но очень сложно.
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|6.118, Денис Попов (?), 15:18, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Направление движения каравана гораздо важнее того факта что он идет. Машем ручкой вслед.
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|2.75, qs (ok), 13:18, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Исправили, кажется, ещё в 6.7.6; хотя это, похоже, было ожидаемое поведение.
В моём случае рост потребления составлял 25-40 MB (очень много, как по мне).
Я добавил в параметры загрузки ядра transparent_hugepage=never.
Негативных последствий не заметил.
Подробнее здесь: https://www.linux.org.ru/forum/general/17487370?cid=17499452
P.S. Я — не автор поста.
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|3.102, Аноним (102), 14:37, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А с каких пор там always? Всегда же было madvise, как раз из-за этого.
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|2.15, Аноним (15), 11:06, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Корпорасты будут делить наследство. Заодно и увидим, какая GPL "свободная, но не как 'непродажная'".
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|3.42, Аноним (38), 12:31, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не будет. Много знаете проектов такого объёма с выжившими форками? А тут ведь не прикладное ПО, которое могут писать полтора человека. Так сейчас корпорации (ну а кто линуксом занимается) и начнут вкладываться в несколько форков одновременно.
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|4.122, Аноним (5), 15:21, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смысл что будет ядро от Майков от эпл от Гугла. И какое ядро будет самым настоящим каким пользовпться? Кто последним нажимает на кнопку комит перед релизом?
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|2.53, Аноним (-), 12:42, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вот не будет Линуса Торвальдса что будем делать?
Будут господа типа Кроа-Хартмана и проч. Впрочем, вы сперва Торвальдса пережить попробуйте чтобы париться вообще. У вас то медобслуживание не чета его. Поэтому в ящик вы сыграете куда раньше.
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|2.89, Максим (??), 13:40, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не будет и Линукса, всё когда-то кончается. Хотя Линус походу уже потихоньку сдаёт и идёт на поводу у корпорастов.
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|1.6, сщта (?), 10:48, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Пробовал rc7 с патчами RT,тормозят игрушки. Без патчей не использовал пока.
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|2.21, Аноним (102), 11:25, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Корпорациям вроде Майкрософта и Гугла интересны эксперименты по удешевлению в промышленных средах. Чем больше подопытных, тем лучше. А вот левый тулчейн это уже eee, изначально было ясно.
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|3.47, Аноним (22), 12:38, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кроссплатформенная ОС - ОС работающая под другими различными ОС?
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|3.58, Аноним (-), 12:44, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Теперь кроссплатформенная ОС - это NetBSD.
Во всяких городских легендах. Линух работает на куда большем числе железок чем это дино.
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|4.65, Аноним (65), 12:51, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Теперь кроссплатформенная ОС - это NetBSD.
> Во всяких городских легендах. Линух работает на куда большем числе железок чем
> это дино.
"но разве ж это жизнь"? (с)
На этих платформах системд не запустишь, а разве ж это работа? Нюхать портянки - это не работа. Нет сисдемд и вейланда - нет линукса.
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|5.114, Аноним (-), 15:14, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
С чего бы вдруг У меня прекрасно работает на всем, начиная с десятибаксового од... большой текст свёрнут, показать
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|1.16, Аноним (102), 11:07, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Так и раньше zswap забивался и тупо переставал использоваться. Этому багу уже лет сколько и самому zswap. Теперь они сделали это фичей?
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|2.40, сщта (?), 12:27, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он же высоконагруженным системам норм только. Хомячкам на десктопах в минус только будет.Зачем он нам?
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|3.71, Аноним (30), 13:08, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Он же высоконагруженным системам норм только
Не только. С использованием io_uring удалось существенно ускорить samba. Погугли, есть детальная презентация от разраба самбы.
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|4.97, сщта (?), 14:16, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я собирая ядро гуглил как удалить из ядра ЫMB(о которой помнил) но в конфиге ядра 6.8 её нет.Подскажите как из ядра эту шару выпилить если она там до сих пор есть.Спасибо.
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|1.36, Аноним (36), 12:17, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Добавлен драйвер iaa (IAA Compression Accelerator) для ускорения операции сжатия и распаковки
Ну наконец-то кто-то сподобился сделать такую полезную вещь в железе.
Скоро можно будет спокойно включать сжатие в ФС не сопоставляя задачи, скорость процессора и накопителя.
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|2.41, Аноним (31), 12:27, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Intel® In-Memory Analytics Accelerator (Intel® IAA)
Он вроде бы немножко (не факт что эффективно) умеет в Deflate, а вот всякое действительно нужное и востребованное что-то как-то и нет... zstd, lz4, brotly и прочего и не пахнет
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|3.62, Аноним (-), 12:49, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Intel® In-Memory Analytics Accelerator (Intel® IAA)
> Он вроде бы немножко (не факт что эффективно) умеет в Deflate, а
> вот всякое действительно нужное и востребованное что-то как-то и нет... zstd,
> lz4, brotly и прочего и не пахнет
А что ты в LZ4 собрался ускорять, чудак? Он в оперативу обычно упирается, иногда делая memcpy... :)
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|4.81, Аноним (102), 13:31, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оператива вполне может быть 4х канальная, во что ты там упираться собрался, чудак? Там, где используется lz4, и 8 канальная норма. Сейчас уже и 12 канальная вполне применяется.
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|6.100, Аноним (102), 14:34, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При этом они все работают параллельно, что фактически даёт N-кратный прирост производительности.
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|5.117, Аноним (-), 15:17, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Оператива вполне может быть 4х канальная, во что ты там упираться собрался, чудак?
Вот в нее. LZ4 - _очень_ быстрый в декодировани алго. Он mem-bound в общем случае. И бывает быстрее memcpy за счет снижения чтения из RAM и нагрузки на шинах.
> Там, где используется lz4, и 8 канальная норма. Сейчас уже
> и 12 канальная вполне применяется.
И чего? Типа, проц это не прогрузит чтоли? В LZ4 сложность декомпрессии сравнима с memcpy по сути.
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|3.90, Аноним (90), 13:40, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Он вроде бы немножко (не факт что эффективно) умеет в Deflate
Остальные может потом подтянут.
Но и deflate гораздо лучше, чем ничего.
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|1.39, anonymous (??), 12:26, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>добавлена поддержка специфичных для AMD механизмов управления цветом
Похоже что HDR в гноме не за горами, ставлю на GNOME 47. Раньше отбрехивались тем, что производители видкарт мутят воду, теперь осталось протокол вяленого для управления цветом допилить и все. Калибраторы монитора будут работать без плясок, торренты в HDR, одно сплошное телевидение.
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|2.43, сщта (?), 12:32, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Можете объяснить недалёкому как резон в управлении цветом? Ярче,насыщинее или как Решейд оно?
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|4.59, сщта (?), 12:44, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не ну у зеленых в nvidia-settings есть така хрень,но единственную выгоду о которой знаю. Это можно настроить так,что в смоге силуэты будут видны.
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|3.93, anonymous (??), 14:09, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну это как мерять все деревянной полусгнившей линейкой с не очень равномерными рисками, в принципе лучше чем пальцами, но качественная металлическая получше будет. И паровой двигатель меньше чадить будет, и реже подшипники менять ибо износ меньше.
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|1.52, Аноним (52), 12:42, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хотел на i586 поиграться, всё - поезд ушел. Sound Blaster - не поддерживается, Xorg - не грузится. Остается только i686 с PAE.
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|2.66, Аноним (-), 12:52, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Хотел на i586 поиграться, всё - поезд ушел. Sound Blaster - не
> поддерживается, Xorg - не грузится. Остается только i686 с PAE.
Интересно какой практический смысл современного кернела на таком мамонте? Особенно учитывая что по производиттельности его втрамбует в асфальт десятибаксовый одноплатник размером с кредитку, с питанием от зарядника мобилы.
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|2.72, Аноним (-), 13:10, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хотел на i586 поиграться, всё - поезд ушел.
А ты прям как Илья Муромец, 31 год на печке лежал и тут резко понадобилось первый пень посмотреть.
> Sound Blaster - не поддерживается, Xorg - не грузится. Остается только i686 с PAE.
А что мешает использовать ядро предыдущей версии? 6.7 или даже 6.6 ?
Думаю оно будет работаь не хуже (если вообще будет работать))
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|2.78, Аноним (65), 13:25, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хотел на i586 поиграться, всё - поезд ушел. Sound Blaster - не
> поддерживается, Xorg - не грузится. Остается только i686 с PAE.
Ставь NetBSD. Разумеется, линукс работает на большем количестве платформ, я верю здешним клоунам, просто i586 видимо в этот список платформ не входит. :-D
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|2.116, Аноним (-), 15:15, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Хотел на i586 поиграться
Нет-нет-нет и ещё раз нет! Я не хочу слышать эти слова! Intel Pentium 4?! АААААА-АА-ААААААААА!!!!!!!!
>Sound Blaster - не поддерживается
Боже ты из какого года сюда пишешь? С 2003 года?
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|1.55, Аноним (55), 12:43, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Добавлен режим блокирования прямой записи на блочные устройства, на которых ... Для разделов с Btrfs блокировка пока не работает, так как в код Btrfs ещё не приняты необходимые изменения.
Btrfs вроде достаточно популярна, зачем релизить ядро, не дождавшись принятия?
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|2.61, Аноним (-), 12:47, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Btrfs вроде достаточно популярна, зачем релизить ядро, не дождавшись принятия?
Затем что это не срочная фича и никак не блокер. Все ФС до этого момента жили без этой фичи, и ничего, не парились. Странно было бы блочить релиз из-за такой причины. Как запилят - так и вкомитят. Столько лет без этого все жили же, на всех ФС, и ничего. Тем более что это еще и явно активировать надо пока. Ибо может вызвать отвалы в работе ряда утил.
Но вообще идея хорошая - если некто пишет в блочное устройство, под монтированой ФС, он почти наверняка делает что-то не то и круто пожалеет об этом. Исключения есть, но их немного.
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|1.68, Минона (ok), 12:53, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В Git-репозитории с ядром 6.8 присутствует 9.996 млн. объектов, что свидетельствует о том, что следующее ядро 6.9 преодолеет знаковый рубеж в 10 млн git-объектов.
А что, LoC уже не модно меряться, теперь git-объект в качестве писькомерки?
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|2.74, Аноним (-), 13:16, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну надо же чем-то меряться!
Чтобы потом линукс фоундейшн делала красивые презентации.
А гну апологеты проповедовали пастве что-то типа
"Вы! Именно вы смогли написать 10 лямов гит объектов!
Присоединяйся к Сообществу разработчиков! Потрать свое время бесплатно ради Свободы и ГНУ!"
Ну и тд, для поиска новых немамонтов, а то старые уже выгорели и не хотят работать. Приходится даже поддержку LTS версий сокращать.
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|1.76, Golangdev (?), 13:19, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> первый драйвер на языке Rust
хорошая новость для растовчан, порадуемся за них
кто бы что ни говорил, а втащить поддержку ещё чего-то кроме C в ядро - это достижение
можно даже поблагодарить корпорацию уже-не-добра G***le, за то что они наняли разработчика для допилки Rust для ядра
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|2.82, xxxxxxxxx (?), 13:31, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я учусь на хакера у профи, буду взламывать Rust, посмотрим на сколько он безопасен.👿
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|3.85, сщта (?), 13:35, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чел,великих никогда не было. Знать всё нельзя,а потому всегда команда.Типа как у крякеров(спасибо величайшим за торрент эдишн).
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|2.95, Golangdev (?), 14:12, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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как это обычно бывает, когда моё мнение расходится со мнением стада (не любящего Rust, Wayland, Golang, Java, ...), они ставят минусы %)
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|3.106, Аноним (102), 14:58, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты неправ, "стадо" очень любит всё перечисленное, только прекратите пихать нерабочее перечисленное в качестве замены уже рабочему, проверенному, и хорошо зарекомендовавшему себя. Если мнение (по мнению читателя, надо понимать) не выдерживает никакой критики, то можно поставить минус и пойти дальше. Только это уже затраты, а объяснять "почему" таким бесполезно. В основном о плюсах/минусах беспокоятся местные чувачки, их накручивающие.
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|1.79, Аноним (79), 13:30, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Раньше в Ubuntu можно было спокойно поставить свежее ванильное ядро, сейчас же оно разделено на куски вроде linux-modules и linux-modules-extra, а без них обрубается и wi-fi и ethernet, впрочем и ванильное скатилось давно, пора переходить на колибри.
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|2.86, сщта (?), 13:38, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чел,я тоже возомнил себя хацкером,но Колибри не поддерживает мой не совсем винтаж.(
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|1.84, Максим (??), 13:35, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> первый драйвер на языке Rust
Первые следы ржавчины появились в ядре, печально, я думал оно из нержавейки, срочно нужен антикор, иначе это всё плохо кончится!
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|2.91, An (??), 13:51, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Смотри в сторону Free/NetBSD - они пока еще оцинкованы.
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|3.99, Аноним (-), 14:30, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока да, но они уже не отвергают идею использования Раст как 'невозможно'.
"Разработчики FreeBSD обсуждают использование языка Rust в базовой системе"
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60473
Более того, даже составили список утилит которые стоило бы переписать.
Так что возможно хорошая фряха, станет еще лучше))
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|4.112, An (??), 15:10, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поэтому и написал "пока еще оцинкованы".
На NetBSD надежд больше - если они начнут внедрять rust, им придется отказаться от тех платформ, которые он не поддерживает.
Поэтому есть надежда, что в NetBSD мы не увидим rust еще долго.
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|2.103, Аноним (103), 14:47, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Первые следы ржавчины появились в ядре, печально
Ребенок в истерике катается по полу и орет: не хочу, что-бы Rust был в ядре.
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|3.121, Аноним (121), 15:20, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ребенок в истерике катается по полу и орет: хочу, что-бы Rust был в ядре.
поправил
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|1.109, Аноним (-), 15:04, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Где-то читал, что в ядерной утилите для Ext4 имеется опция запуска дефрагментации. Как его запустить? Кто-нибудь пробовал? Да-да, я знаю, что в Линуксе делать процедуру дефрагментации не требуется! Просто интересно по какой причине есть такая опция?
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|1.113, Аноним (113), 15:10, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дилетантский вопрос, прошу не бить ногами. 600 тыс. строк добавили, 300 тыс. удалили. +300 тысяч строк с последнего релиза. Больше строк - больше объём загружаемого бинарника.
Увеличение будет всегда? Почему нельзя совершенствовать что есть?
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