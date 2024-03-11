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Релиз ядра Linux 6.8

11.03.2024 10:08

После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 6.8. Среди наиболее заметных изменений: драйвер Xe для GPU Intel, режим защиты блочных устройств с примонтированными ФС, механизм планировщика задач Deadline server, автоматическая оптимизация слияния идентичных страниц памяти, первый драйвер на языке Rust, системные вызовы listmount и statmount, удаление bpfilter и SLAB, механизм guest_memfd в KVM, профилирование обращения к данным.

В новую версию принято 15641 исправлений от 2018 разработчиков, размер патча - 44 МБ (изменения затронули 12212 файлов, добавлено 663864 строк кода, удалено 339094 строк). В прошлом выпуске было 18405 исправлений от 2066 разработчиков, размер патча - 72 МБ. Около 42% всех представленных в 6.8 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 15% изменений имеют отношение к обновлению кода, специфичного для аппаратных архитектур, 14% связано с сетевым стеком, 6% - с файловыми системами и 3% c внутренними подсистемами ядра.

В Git-репозитории с ядром 6.8 присутствует 9.996 млн. объектов, что свидетельствует о том, что следующее ядро 6.9 преодолеет знаковый рубеж в 10 млн git-объектов. Ранее смена номеров веток 3.x и 4.x хорошо коррелировала с числом git-объектов в репозитории - ядро 3.0 было выпущено, когда в репозитории находилось примерно 2 млн объектов, а ядро 4.0 - 4 млн объектов. При этом в 2019 году выпуск 5.0 разорвал данную логическую цепочку, так как в при его формировании репозиторий включал примерно 6.5 млн git-объектов.

Основные новшества в ядре 6.8:

  • Дисковая подсистема, ввод/вывод и файловые системы
    • Добавлен режим блокирования прямой записи на блочные устройства, на которых имеются примонтированные файловые системы (после включения режима, пользователь root не сможет внести изменения в ФС через манипуляции на уровне блочного устройства). По умолчанию режим отключён и требует указания параметра BLK_DEV_WRITE_MOUNTED при сборке. Для разделов с Btrfs блокировка пока не работает, так как в код Btrfs ещё не приняты необходимые изменения.
    • Добавлены системные вызовы listmount() и statmount(), позволяющие из пространства пользователя получить детальную информацию о примонтированных файловых системах.
    • В файловой системе XFS продолжена работа над реализацией возможности применения утилиты fsck для проверки и исправления выявленных проблем в online-режиме, без отмонтирования файловой системы.
    • В Ext4 для блоков размером меньше страницы памяти задействован вызов dioread_nolock, позволяющий повысить производительность, благодаря избавлению от лишних блокировок. Некоторые функции переведены на использование фолиантов страниц памяти (page folios).
    • В Btrfs добавлена поддержка флага монтирования "nospace_cache" для отключения кэша свободных блоков. Некоторые функции переведены на использование фолиантов страниц памяти (page folios).
    • В файловой системе EROFS (Extendable Read-Only File System), предназначенной для использования на разделах, доступных в режиме только для чтения, добавлена поддержка сжатия субстраниц и улучшена работа в ситуации нехватки памяти.
    • В файловой системе F2FS улучшена поддержка зонированных устройств хранения (разделение на зоны групп блоков или секторов, в которые допускается лишь последовательное добавление данных с обновлением целиком всей группы блоков).
    • Для ФС SMB реализована возможность создания блочных и символьных файлов устройств.
    • В Bcachefs добавлена частичная поддержка проверки и восстановления целостности примонтированных ФС.
    • В подсистеме device-mapper прекращена поддержка обработчиков MD_LINEAR, MD_MULTIPATH и MD_FAULTY, объявленных устаревшими в 2021 году.
  • Память и системные сервисы
    • В подсистему Zswap добавлена активируемая при нехватке оперативной памяти возможность принудительной выгрузки в реальный раздел подкачки "холодных" страниц памяти, к которым не было обращения и которые скорее всего останутся невостребованными. Zswap выполняет кэширование вытесняемых в раздел подкачки страниц, храня их в оперативной памяти в сжатом виде по возможности без сброса в реальный несжатый раздел подкачки на диске. Внесённые изменения при нехватке памяти позволяют уменьшить размер хранимого в ОЗУ пула Zswap и высвободить память системе.
    • В Zswap предложен новый режим, который полностью отключает отложенную запись (writeback) в реальный раздел подкачки, если попытка записи не увенчалась успехом, и не сбрасывает уже имеющиеся в пуле zswap страницы в раздел подкачки.
    • В планировщик задач добавлен механизм SCHED_DEADLINE server, решающий проблему с недополучением ресурсов CPU обычными задачами в условиях монополизации CPU высокоприоритетными (realtime) задачами. Для предотвращения монополизации CPU в ядре ранее использовался механизм Realtime throttling, который пытался резервировать 5% для низкоприоритетных задач, оставляя 95% времени realtime-задачам. Данный механизм оставлял желать лучшего так как обычные задачи во многих ситуациях недополучали процессорное время. SCHED_DEADLINE server реализует более эффективный механизм резервирования ресурсов.
    • В подсистему DAMON (Data Access MONitor), позволяющую отслеживать доступ процесса к данным в оперативной памяти (например, можно узнать к каким областям памяти обращался процесс, а какие области памяти остались невостребованными), добавлен механизм автоматической настройки агрессивности потребления памяти на основе заданных квот.
    • Добавлена поддержка многоразмерных больших страниц памяти (mTHP - multi-size Transparent Huge Pages), позволяющая выделять память в блоках, размером больше базовой страницы, но меньше традиционной THP-страницы.
    • Добавлена поддержка крупных фолиантов (page folios, объединённые страницы памяти) для анонимной памяти (не привязанной к ФС, например, выделенной через malloc). Изменение нацелено на повышение производительности за счёт выделения больших кусков памяти во время обращения к невыделенным страницам памяти (page faults). Например, использование крупных фолиантов позволило на 5% сократить время пересборки ядра (при сокращении времени проводимого на уровне ядра на 40%).
    • В файл конфигурации ядра добавлен параметр TRANSPARENT_HUGEPAGE_NEVER, дающий возможность отключить использование больших страниц памяти (Transparent Huge Pages).
    • В системный вызов userfaultfd(), дающий возможность создавать обработчики обращений к невыделенным страницам памяти (page faults) в пространстве пользователя, добавлена операция UFFDIO_MOVE, позволяющая при упаковке кучи (heap compaction) перемещать страницы памяти в виртуальном адресном пространстве без выполнения операции выделения страницы памяти. В проведённых тестах применение UFFDIO_MOVE позволило на 40% снизить время упаковки по сравнению с использованием операции UFFDIO_COPY.
    • Добавлен механизм "KSM advisor", позволяющий автоматически оптимизировать параметры подсистемы слияния идентичных страниц памяти (KSM - Kernel Samepage Merging).
    • Продолжен перенос изменений из ветки Rust-for-Linux, связанных с использованием языка Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра (поддержка Rust не активна по умолчанию, и не приводит ко включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру). В новой версии включены изменения, добавляющие Rust-обвязку над уровнем абстракции phylib и использующий данную обвязку драйвер ax88796b_rust, обеспечивающий поддержку PHY-интерфейса Ethernet-контроллера Asix AX88772A (100MBit). По функциональности драйвер на Rust полностью эквивалентен старому драйверу ax88796b, написанному на языке Си, и может быть использован с сетевыми картами X-Surf 100, оснащёнными чипом AX88796B. Для архитектуры LoongArch предоставлена возможность написания модулей на языке Rust. Осуществлён переход на использование выпуска Rust 1.74.1.
    • Добавлен механизм BPF token, позволяющий выборочно делегировать обработку отдельных возможностей BPF, таких как загрузка программы BPF или создание BPF map, непривилегированным процессам в пространстве пользователя, достоверность которых подтверждена специальным токеном.
    • Расширена функциональность верификатора BPF-программ.
    • В утилиту perf добавлена поддержка профилирования данных, позволяющая отслеживать чтение и запись в структуры данных, например, с целью выявления наиболее активно модифицируемых полей в структурах. На системах с процессорами, поддерживающими сбор информации об операциях с памятью (Intel, AMD, ARM), для накопления статистики следует использовать команду "perf mem record", а для вывода отчёта об обращениях к структурам данных - "perf annotate --data-type".
    • Проведена оптимизация производительности обработки системных вызовов на архитектуре s390 (IBM Z), которая привела в тестах к ускорению входа в системный вызов примерно на 11%.
    • Предоставлена возможность изменения размера буферов трассировки, применяемых для буферизации информации о событиях трассировки, передаваемых в пространство пользователя.
    • Удалён ранее объявленный устаревшим механизм распределения памяти SLAB, вместо которого в ядре теперь используется только SLUB. В качестве причины называются проблемы с сопровождением, наличие проблем в коде и дублирование функциональности с более совершенным аллокатором SLUB.
    • При сборке ядра включён флаг "-Wmissing-prototypes", генерирующий предупреждения для вызовов глобальных функций, которые не имеют определения прототипа.
    • Для архитектуры RISC-V на системах с поддержкой расширения SUSP SBI реализована поддержка перехода в ждущий режим с сохранением состояния в ОЗУ. Предоставлена возможность использования системного вызова riscv_hwprobe() для получения информации о поддерживаемых расширениях архитектуры набора команд RISC-V.
  • Виртуализация и безопасность
    • Добавлены новые системные вызовы lsm_list_modules(), lsm_get_self_attr() и lsm_set_self_attr() для вывода списка загруженных LSM-модулей (Linux Security Modules) и получения/выставления атрибутов LSM-модуля. Добавлена новая структура lsm_ctx для коммуникации в контексте LSM между пространством пользователя и ядром.
    • Подсистема AppArmor переведена на использование для верификации правил алгоритма SHA-256, вместо хэшей SHA-1.
    • Из ядра удалена реализация функции strlcpy(), которая летом была включена в состав Си-библиотеки Glibc 3.38. Strlcpy является альтернативой функции strncpy(), содержащей защиту от переполнения буфера и обязательно выставляющей замыкающий строку нулевой байт.
    • В гипервизор KVM добавлена поддержка подсистемы guest_memfd (guest-first memory), предоставляющая функции управления памятью, позволяющие реализовать возможности и оптимизации, недостижимые при использование общей подсистемы управления памятью. Например, guest_memfd даёт возможность выделить и отразить на гостевую систему область память, недостижимую для хост-окружения, что может использоваться для организации конфиденциальных вычислений.
    • Для гостевых систем, работающих под управлением гипервизора KVM, включена поддержка предоставляемого в процессорах Intel режима LAM (Linear Address Masking), позволяющего использовать часть битов 64-разрядных указателей (c 57 по 62 биты) для хранения не связанных с адресацией метаданных.
    • В гипервизор KVM для систем на базе архитектуры ARM64 добавлена поддержка 52-разрядных (LPA2) физических адресов. Для систем с архитектурой x86 предоставлена возможность сборки без эмуляции гипервызовов Hyper-V, позволяющая сократить размер ядра.
    • Добавлен драйвер iaa (IAA Compression Accelerator) для ускорения операции сжатия и распаковки данных методом DEFLATE, используя возможности криптографических ускорителей Intel Analytics Accelerator (IAA).
    • На стороне хост-окружения реализована поддержка механизма Intel TDX (Trusted Domain Extensions), позволяющего при использовании гипервизора KVM создавать защищённые гостевые окружения, в которых используется шифрование памяти виртуальных машин.
    • В SELinux добавлен SID-идентификатор "init", позволяющий выделить запускаемые на начальном этапе загрузки процессы, запущенные до применения политик SELinux. Усовершенствован интерфейс /sys/fs/selinux для управления SELinux.
  • Сетевая подсистема
    • Проведена низкоуровневая реорганизация базовых сетевых структур данных, выполненная для повышения эффективности кэширования. Ранее поля в структурах сетевого стека socks, netdev, netns и mibs располагались по мере добавления, что ограничивало использование процессорного кэша. Пересмотр размещения переменных в структурах привёл к заметному увеличению скорости работы TCP, благодаря минимизации использование строк кэша на стадии передачи данных и оптимизации доступа к переменным. В случаях обработки множества параллельных TCP-соединений ускорение может достигать 40%.
    • Удалена подсистема bpfilter, использующая BPF для фильтрации пакетов. Bpfilter поставлялся начиная с выпуска 4.18, но так и не был доведён до уровня, пригодного для широкого использования. В последние годы код bpfilter в ядре не развивался, а разработка продолжалась компанией Facebook в отельном репозитории.
  • Оборудование
    • В состав включён новый drm-драйвер (Direct Rendering Manager) Xe для GPU на базе архитектуры Intel Xe, которая используется в видеокартах Intel семейства Arc и интегрированной графике, начиная с процессоров Tiger Lake. Драйвер Xe позиционируется как основа для обеспечения работы новых чипов, не привязанная к коду для поддержки старых платформ. Драйвер построен с использованием новой архитектуры, в которой более активно используются уже существующие компоненты подсистемы DRM, а также типовые компоненты драйвера i915, не привязанные к конкретным GPU, например, код для взаимодействия с экранами, модель памяти и реализация execbuf. В Mesa работа OpenGL и Vulkan поверх драйвера Xe реализована на уровне изменений, внесённых в существующие Mesa-драйверы Iris и ANV.
    • В драйвере i915 продолжена работа по реализации поддержки чипов Intel LunarLake (Xe 2). Улучшена поддержка чипов Intel Meteor Lake.
    • В драйвере Nouveau реализована настройка для использования по умолчанию функций прошивки GSP для работы с GPU NVIDIA на базе микроархитектур Turing и Ampere, в которых операции инициализации и управления GPU выполняются отдельным микроконтроллером GSP (GPU System Processor). При включении настройки драйвер будет работать через обращение к прошивке, вместо прямого программирования операций взаимодействия с оборудованием.
    • В драйвере AMDGPU реализована поддержка ACPI WBRF и VPE DPM, изменена обработка скорости канала PCIe, в применяемых для синхронизации очередях задействованы 64-разрядные порядковые номера, добавлена поддержка специфичных для AMD механизмов управления цветом, решена проблема с переходом в спящий режим.
    • Добавлена начальная реализация драйвера для GPU Broadcom VideoCore 7.1, используемого в платах Raspberry Pi 5.
    • Добавлен драйвер для GPU серии PowerVR 6 на базе микроархитектуры Rogue от компании Imagination Technologies.
    • Добавлена поддержка контроллеров Thunderbolt/USB4, интегрированных в чипы на базе микроархитектуры Intel Lunar Lake.
    • Добавлены драйверы для камер, используемых в SoC Starfive, GalaxyCore GC2145/GC0308, Chips&Media Wave и THine THP7312.
    • Добавлена поддержка игровых контроллеров NSO (Nintendo Switch Online) - варианты старых контроллеров от SNES (Super Nintendo), Genesis и N64 (Nintendo 64), адаптированные для Nintendo Switch. Добавлен драйвер для геймпадов Adafruit Seesaw. В драйвер xpad добавлена поддержка контроллеров Lenovo Legion Go.
    • В драйвер dts добавлена поддержка игровых устройств Powkiddy RK2023, Powkiddy X55 и Anbernic RG351V.
    • Добавлена поддержка звуковых систем, используемых в чипах NXP i.MX8m MICFIL, Qualcomm SM8250, AMD ACP5x, Intel Arrow Lake, SM8550, SM8650 и X1E80100.
    • Компания AMD внесла изменения, связанные с поддержкой будущей серии процессоров на базе новой микроархитектуре Zen 5.
    • Добавлена поддержка ARM64 SoC: Qualcomm SM8650 (Snapdragon 8 Gen 3), Qualcomm X1E80100 (Snapdragon X Elite), Samsung Exynos Auto v920, Google GS101 (Tensor G1), MediaTek MT8188 и Unisoc UMS9620 (Tanggula 7).
    • Добавлена поддержка ARM-плат и устройств: Huashan Pi, Microsoft Lumia, HTC One Mini 2, Motorola MotoG 4G, Huawei Honor 5X/GR5, Anbernic RG351V, Powkiddy RK2023, Powkiddy X55, ComXpress на базе Marvell CN913x, Chromebook Lenovo, Asus и Acer на базе Mediatek MT8183, Toradex Verdin AM62, платы на базе Allwinner H616/H618.
    • Прекращена поддержка процессоров ARM11 ARMv6K SMP.

Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 6.8 - Linux-libre 6.8-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. В выпуске 6.8 обновлён код чистки блобов в различных драйверах и подсистемах. Проведена чистка драйверов Intel qat_420xx, Imagination PowerVR, Intel Xe, Chips&Media Wave5, Intel VSC, Aquantia PHY и Realtek rtw8922a. В связи с удалением из ядра прекращена чистка драйверов atmel, hermes, orinoco_usb, libertas_cs и zd1201. Проведена чистка имён блобов в dts-файлах (devicetree) для архитектур ARM и Aarch64. Устранены проблемы с чисткой драйвера i915.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2024/3/1...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.7
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.6
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.5
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.4
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60768-kernel
Ключевые слова: kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (104) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:33, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Линусу конечно подфартило в своё время с ГНУ
     
     
  • 2.3, анон (?), 10:46, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Как и hurd'у?
     
     
  • 3.101, Аноним (101), 14:35, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну что вы сразу? Ещё папу в Европарламенте вспомните.
     
  • 2.12, сщта (?), 10:59, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Бгг. Этой гнутость только латиносы прониклись и продолжают пилить. Оригинальный под гнутость плохо подходит по-видимому.
     
     
  • 3.29, 12yoexpert (ok), 11:59, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    твой гейбук весь на gnu работает, есличо
     
  • 3.49, Аноним (-), 12:39, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бгг. Этой гнутость только латиносы прониклись и продолжают пилить. Оригинальный
    > под гнутость плохо подходит по-видимому.

    Торвальдс никогда не скрывал что...
    1) Ему не деньгами так борзыми щенками^W^W комитами - вполне нормуль.
    2) Кто не комитит ему - GTFO, и #$%тся с своими проблемами сам.

     
     
  • 4.80, Аноним (-), 13:30, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    1. С одной стороны логично, с другой - есть же куча поехавших на идеологии которые пованивают.
    Типа либрбутов, работа которых это уменьшать список поддерживаемых устройств.
    И он не может сказать "они просто глупые"

    2. Сначала ты всем пальчики показываешь и GTFO говоришь, а потом такой
    "извините был не прав! чмук-пляк, простите я больше так не буду! не выпирайте меня с моего тепленьгого местечка".
    Потому что быковать на тех, кто оплачивает написание кода можно, но...
    'Великодушный пожизненный диктатор' великодушный не потому что такой хороший, а потому что если он будет каакхой - то его проект просто форкнут и будут пилить самостоятельно.

     
     
  • 5.92, сщта (?), 14:01, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Редко с тобою соглашаюсь.но здесь поддержу. BSD честнее,ведь так?
     
     
  • 6.108, Аноним (-), 15:02, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Редко с тобою соглашаюсь.но здесь поддержу. BSD честнее,ведь так?

    Вот вы свое BSD и юзайте. Тыря графические дрова из линуха, криво и с отставанием, через костыль-прослойки (это все еще "честно"?) - попутно с загрузкой линуха как "драйвера вафли".

    А мне проще сразу пингвина взять чем так выделываться. По моему это - честнее! :)

     
     
  • 7.111, Аноним (-), 15:07, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это все еще "честно"?)

    Да, волне честно. Гнутики же просто берут бзд драйвера и перебивают лицензию на гну-рак чтобы потом не дай бог бздшники назад не утянули.
    Но на каждую хитрую гайку найдется умелый болт.
    Гну ограничивает линковку... значит мы не будем линковать))

    > А мне проще сразу пингвина взять чем так выделываться. По моему это - честнее! :)

    Ну, есть те, кто не хочет марать руки об пингвина.

     
  • 5.104, Аноним (-), 14:52, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Торвальдс прагматик - и использует GPL в весьма прагматичном режиме По этой при... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.115, Аноним (-), 15:14, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > удар по кошельку с покраснением топ500 может достичь больше чем один только фак.

    Хаха, сам хоть в это веришь? У амд сейчас нет конкурентных продуктов, к сожалению.
    Особенно в контексте последнего безумия с LLM.

    > обещания DMCA takedown

    Обещать не значит жениться. Я просто представляю почту Линуса с кучей писем "какого х..." от шапки, ibm, производителей ноутов, серваков и тд. И он даст заднюю. Не впервой.
    Такие заявления это просто сотрясание воздуха и знак "давайте попробуем договориться".

    И думаю они смогут. Просто перенесут все что нужно в блобы. А GPL condom никуда не исчезнет.

     
  • 5.110, Аноним (-), 15:06, 11/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.34, Аноним (34), 12:16, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> первый драйвер на языке Rust,
    > подфартило в своё время с ГНУ

    В наше время кто Linux от ржавчины чистить будет?

    > Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 6.8 - Linux-libre 6.8-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем.

    Надо теперь ещё и патч для очистки от ржавчины.

     
     
  • 3.38, Аноним (38), 12:24, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кому надо? Поехавшим опеннетным экспертам?
     
  • 3.46, Аноним (-), 12:37, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В наше время кто Linux от ржавчины чистить будет?

    Наверное ты.
    Ты сможешь взять и написать надежные и не падучие драйвера.

    Сможешь ведь, правда?
    Или будет просто языком трепаться на форуме?

     
     
  • 4.77, EULA (?), 13:22, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Rust в ядре, как гей-эмодзи в ВК: вроде как есть, но нафик никому не сдались. В смысле модуль сборки компонентов на Раст до сих пор по умолчанию не включен, а значит и не собирается по умолчанию. Для включения его в спеках пактов еще не придумали механизма, то ест в дистрибутивах его опять не будет.
     
     
  • 5.96, Аноним (-), 14:14, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Rust в ядре, как гей-эмодзи в ВК: вроде как есть, но нафик никому не сдались.

    Хм... у тебя странные ассоциации и примеры, интересно чтобы сказfл по этому поводу дедушка Фройд?
    Возможно у тебя какие-то нереализованные фантазии и желания.

    > В смысле модуль сборки компонентов на Раст до сих пор по умолчанию не включен, а значит и не собирается по умолчанию.

    Знаешь, есть такая мемная табличка "вы находитесь здесь".
    Ну так вот, ПОКА он по умолчанию не включен, и да "вы находитесь здесь".
    Думаю через 1-2 версии ядру уже будет представлен механизм.
    А еще в мажороной версии 7 уже станет обязательным.
    Луддиты могут сколько угодно гавкать, но караван идет.
    Прогресса остановить можно, но очень сложно.

     
     
  • 6.118, Денис Попов (?), 15:18, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Направление движения каравана гораздо важнее того факта что он идет. Машем ручкой вслед.
     
  • 3.51, Аноним (-), 12:41, 11/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты (19)

  • 1.2, Герострат (?), 10:46, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Исправили рост потребления оперативки на 500-600 мб?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:48, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Что значит исправили это же и есть фича.
     
     
  • 3.10, rhbm (?), 10:51, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мало растет!

     
     
  • 4.25, Аноним (-), 11:31, 11/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 4.31, Аноним (31), 12:15, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    от слова раст
     
  • 2.75, qs (ok), 13:18, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исправили, кажется, ещё в 6.7.6; хотя это, похоже, было ожидаемое поведение.
    В моём случае рост потребления составлял 25-40 MB (очень много, как по мне).
    Я добавил в параметры загрузки ядра transparent_hugepage=never.
    Негативных последствий не заметил.
    Подробнее здесь: https://www.linux.org.ru/forum/general/17487370?cid=17499452
    P.S. Я — не автор поста.
     
     
  • 3.102, Аноним (102), 14:37, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с каких пор там always? Всегда же было madvise, как раз из-за этого.

     

  • 1.4, Аноним (5), 10:47, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот не будет Линуса Торвальдса что будем делать?
     
     
  • 2.7, сщта (?), 10:50, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Помянем и дальше пойдём.
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:51, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то другой подхватит и будет делать.
     
  • 2.9, A.Stahl (ok), 10:51, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А сейчас ты что делаешь? Ну вот и будешь продолжать...
     
     
  • 3.107, Аноним (-), 14:58, 11/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:06, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Корпорасты будут делить наследство. Заодно и увидим, какая GPL "свободная, но не как 'непродажная'".
     
  • 2.18, Аноним (1), 11:15, 11/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:22, 11/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:27, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего, будет несколько форков ядра.
     
     
  • 3.42, Аноним (38), 12:31, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будет. Много знаете проектов такого объёма с выжившими форками? А тут ведь не прикладное ПО, которое могут писать полтора человека. Так сейчас корпорации (ну а кто линуксом занимается) и начнут вкладываться в несколько форков одновременно.
     
     
  • 4.122, Аноним (5), 15:21, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл что будет ядро от Майков от эпл от Гугла. И какое ядро будет самым настоящим каким пользовпться? Кто последним нажимает на кнопку комит перед релизом?
     
  • 3.70, Аноним (70), 13:03, 11/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.53, Аноним (-), 12:42, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Вот не будет Линуса Торвальдса что будем делать?

    Будут господа типа Кроа-Хартмана и проч. Впрочем, вы сперва Торвальдса пережить попробуйте чтобы париться вообще. У вас то медобслуживание не чета его. Поэтому в ящик вы сыграете куда раньше.

     
  • 2.89, Максим (??), 13:40, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будет и Линукса, всё когда-то кончается. Хотя Линус походу уже потихоньку сдаёт и идёт на поводу у корпорастов.
     
     
  • 3.105, Аноним (38), 14:56, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без корпорастов он сдох бы уже давным-давно.
     

  • 1.6, сщта (?), 10:48, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пробовал rc7 с патчами RT,тормозят игрушки. Без патчей не использовал пока.
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:59, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >первый драйвер на языке Rust

    Алилуйа!

     
     
  • 2.21, Аноним (102), 11:25, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корпорациям вроде Майкрософта и Гугла интересны эксперименты по удешевлению в промышленных средах. Чем больше подопытных, тем лучше. А вот левый тулчейн это уже eee, изначально было ясно.
     
  • 2.23, Аноним (22), 11:29, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уточним, вновь переписанных существующий драйвер.
     
  • 2.24, Аноним (-), 11:29, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Теперь кроссплатформенная ОС - это NetBSD.
     
     
  • 3.47, Аноним (22), 12:38, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроссплатформенная ОС - ОС работающая под другими различными ОС?
     
  • 3.58, Аноним (-), 12:44, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Теперь кроссплатформенная ОС - это NetBSD.

    Во всяких городских легендах. Линух работает на куда большем числе железок чем это дино.

     
     
  • 4.65, Аноним (65), 12:51, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Теперь кроссплатформенная ОС - это NetBSD.
    > Во всяких городских легендах. Линух работает на куда большем числе железок чем
    > это дино.

    "но разве ж это жизнь"? (с)
    На этих платформах системд не запустишь, а разве ж это работа? Нюхать портянки - это не работа. Нет сисдемд и вейланда - нет линукса.

     
     
  • 5.114, Аноним (-), 15:14, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего бы вдруг У меня прекрасно работает на всем, начиная с десятибаксового од... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.120, Денис Попов (?), 15:20, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваш systemd пахнет чем-то более вонючим, чем портянки.
     

  • 1.16, Аноним (102), 11:07, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так и раньше zswap забивался и тупо переставал использоваться. Этому багу уже лет сколько и самому zswap. Теперь они сделали это фичей?
     
  • 1.17, Аноним123 (?), 11:11, 11/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.28, 12yoexpert (ok), 11:57, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В гугл транслейте я и сам мог перевести
     
  • 1.30, Аноним (30), 12:11, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то нету упоминания io_uring. Пилят его? Баги фиксят? Есть прогресс?
     
     
  • 2.35, Аноним (31), 12:16, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Переписывают на паскале" же https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59297
     
  • 2.40, сщта (?), 12:27, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он же высоконагруженным системам норм только. Хомячкам на десктопах в минус только будет.Зачем он нам?
     
     
  • 3.71, Аноним (30), 13:08, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Он же высоконагруженным системам норм только

    Не только. С использованием io_uring удалось существенно ускорить samba. Погугли, есть детальная презентация от разраба самбы.

     
     
  • 4.97, сщта (?), 14:16, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я собирая ядро гуглил как удалить из ядра ЫMB(о которой помнил) но в конфиге ядра 6.8 её нет.Подскажите как из ядра эту шару выпилить если она там до сих пор есть.Спасибо.
     

  • 1.36, Аноним (36), 12:17, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен драйвер iaa (IAA Compression Accelerator) для ускорения операции сжатия и распаковки

    Ну наконец-то кто-то сподобился сделать такую полезную вещь в железе.

    Скоро можно будет спокойно включать сжатие в ФС не сопоставляя задачи, скорость процессора и накопителя.

     
     
  • 2.41, Аноним (31), 12:27, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Intel® In-Memory Analytics Accelerator (Intel® IAA)
    Он вроде бы немножко (не факт что эффективно) умеет в Deflate, а вот всякое действительно нужное и востребованное что-то как-то и нет... zstd, lz4, brotly и прочего и не пахнет
     
     
  • 3.62, Аноним (-), 12:49, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Intel® In-Memory Analytics Accelerator (Intel® IAA)
    > Он вроде бы немножко (не факт что эффективно) умеет в Deflate, а
    > вот всякое действительно нужное и востребованное что-то как-то и нет... zstd,
    > lz4, brotly и прочего и не пахнет

    А что ты в LZ4 собрался ускорять, чудак? Он в оперативу обычно упирается, иногда делая memcpy... :)

     
     
  • 4.81, Аноним (102), 13:31, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оператива вполне может быть 4х канальная, во что ты там упираться собрался, чудак? Там, где используется lz4, и 8 канальная норма. Сейчас уже и 12 канальная вполне применяется.
     
     
  • 5.98, cheburnator9000 (ok), 14:25, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4х канальная это когда на одном контроллере памяти от CPU сидят 4 DIMM слота под озу?
     
     
  • 6.100, Аноним (102), 14:34, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При этом они все работают параллельно, что фактически даёт N-кратный прирост производительности.
     
  • 5.117, Аноним (-), 15:17, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оператива вполне может быть 4х канальная, во что ты там упираться собрался, чудак?

    Вот в нее. LZ4 - _очень_ быстрый в декодировани алго. Он mem-bound в общем случае. И бывает быстрее memcpy за счет снижения чтения из RAM и нагрузки на шинах.

    > Там, где используется lz4, и 8 канальная норма. Сейчас уже
    > и 12 канальная вполне применяется.

    И чего? Типа, проц это не прогрузит чтоли? В LZ4 сложность декомпрессии сравнима с memcpy по сути.

     
  • 3.90, Аноним (90), 13:40, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он вроде бы немножко (не факт что эффективно) умеет в Deflate

    Остальные может потом подтянут.

    Но и deflate гораздо лучше, чем ничего.

     

  • 1.39, anonymous (??), 12:26, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >добавлена поддержка специфичных для AMD механизмов управления цветом

    Похоже что HDR в гноме не за  горами, ставлю на GNOME 47. Раньше отбрехивались тем, что производители видкарт мутят воду, теперь осталось протокол вяленого для управления цветом допилить и все. Калибраторы монитора будут работать без плясок, торренты в HDR, одно сплошное телевидение.

     
     
  • 2.43, сщта (?), 12:32, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можете объяснить недалёкому как резон в управлении цветом? Ярче,насыщинее или как Решейд оно?
     
     
  • 3.45, 12yoexpert (ok), 12:37, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой смысл, если ты зелёный цвет от оранжевого отличить не можешь, турист
     
  • 3.48, Аноним (38), 12:38, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если вы задаёте такой вопрос, вам оно не нужно.
     
     
  • 4.59, сщта (?), 12:44, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не ну у зеленых в nvidia-settings есть така хрень,но единственную выгоду о которой знаю. Это можно настроить так,что в смоге силуэты будут видны.
     
  • 3.93, anonymous (??), 14:09, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну это как мерять все деревянной полусгнившей линейкой с не очень равномерными рисками, в принципе лучше чем пальцами, но качественная металлическая получше будет. И паровой двигатель меньше чадить будет, и реже подшипники менять ибо износ меньше.
     

  • 1.52, Аноним (52), 12:42, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотел на i586 поиграться, всё - поезд ушел. Sound Blaster - не поддерживается, Xorg - не грузится. Остается только i686 с PAE.
     
     
  • 2.66, Аноним (-), 12:52, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Хотел на i586 поиграться, всё - поезд ушел. Sound Blaster - не
    > поддерживается, Xorg - не грузится. Остается только i686 с PAE.

    Интересно какой практический смысл современного кернела на таком мамонте? Особенно учитывая что по производиттельности его втрамбует в асфальт десятибаксовый одноплатник размером с кредитку, с питанием от зарядника мобилы.

     
  • 2.72, Аноним (-), 13:10, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотел на i586 поиграться, всё - поезд ушел.

    А ты прям как Илья Муромец, 31 год на печке лежал и тут резко понадобилось первый пень посмотреть.

    > Sound Blaster - не поддерживается, Xorg - не грузится. Остается только i686 с PAE.

    А что мешает использовать ядро предыдущей версии? 6.7 или даже 6.6 ?
    Думаю оно будет работаь не хуже (если вообще будет работать))


     
  • 2.78, Аноним (65), 13:25, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотел на i586 поиграться, всё - поезд ушел. Sound Blaster - не
    > поддерживается, Xorg - не грузится. Остается только i686 с PAE.

    Ставь NetBSD. Разумеется, линукс работает на большем количестве платформ, я верю здешним клоунам, просто i586 видимо в этот список платформ не входит. :-D

     
  • 2.116, Аноним (-), 15:15, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Хотел на i586 поиграться

    Нет-нет-нет и ещё раз нет! Я не хочу слышать эти слова! Intel Pentium 4?! АААААА-АА-ААААААААА!!!!!!!!

    >Sound Blaster - не поддерживается

    Боже ты из какого года сюда пишешь? С 2003 года?

     

  • 1.55, Аноним (55), 12:43, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен режим блокирования прямой записи на блочные устройства, на которых ... Для разделов с Btrfs блокировка пока не работает, так как в код Btrfs ещё не приняты необходимые изменения.

    Btrfs вроде достаточно популярна, зачем релизить ядро, не дождавшись принятия?

     
     
  • 2.61, Аноним (-), 12:47, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Btrfs вроде достаточно популярна, зачем релизить ядро, не дождавшись принятия?

    Затем что это не срочная фича и никак не блокер. Все ФС до этого момента жили без этой фичи, и ничего, не парились. Странно было бы блочить релиз из-за такой причины. Как запилят - так и вкомитят. Столько лет без этого все жили же, на всех ФС, и ничего. Тем более что это еще и явно активировать надо пока. Ибо может вызвать отвалы в работе ряда утил.

    Но вообще идея хорошая - если некто пишет в блочное устройство, под монтированой ФС, он почти наверняка делает что-то не то и круто пожалеет об этом. Исключения есть, но их немного.

     

  • 1.68, Минона (ok), 12:53, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В Git-репозитории с ядром 6.8 присутствует 9.996 млн. объектов, что свидетельствует о том, что следующее ядро 6.9 преодолеет знаковый рубеж в 10 млн git-объектов.

    А что, LoC уже не модно меряться, теперь git-объект в качестве писькомерки?

     
     
  • 2.74, Аноним (-), 13:16, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну надо же чем-то меряться!
    Чтобы потом линукс фоундейшн делала красивые презентации.
    А гну апологеты проповедовали пастве что-то типа
    "Вы! Именно вы смогли написать 10 лямов гит объектов!
    Присоединяйся к Сообществу разработчиков! Потрать свое время бесплатно ради Свободы и ГНУ!"

    Ну и тд, для поиска новых немамонтов, а то старые уже выгорели и не хотят работать. Приходится даже поддержку LTS версий сокращать.

     

  • 1.76, Golangdev (?), 13:19, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > первый драйвер на языке Rust

    хорошая новость для растовчан, порадуемся за них

    кто бы что ни говорил, а втащить поддержку ещё чего-то кроме C в ядро - это достижение

    можно даже поблагодарить корпорацию уже-не-добра G***le, за то что они наняли разработчика для допилки Rust для ядра

     
     
  • 2.82, xxxxxxxxx (?), 13:31, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я учусь на хакера у профи, буду взламывать Rust, посмотрим на сколько он безопасен.👿
     
     
  • 3.83, Golangdev (?), 13:32, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сколько стоит обучение ?)
     
  • 3.85, сщта (?), 13:35, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел,великих никогда не было. Знать всё нельзя,а потому всегда команда.Типа как у крякеров(спасибо величайшим за торрент эдишн).
     
  • 2.95, Golangdev (?), 14:12, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    как это обычно бывает, когда моё мнение расходится со мнением стада (не любящего Rust, Wayland, Golang, Java, ...), они ставят минусы %)
     
     
  • 3.106, Аноним (102), 14:58, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты неправ, "стадо" очень любит всё перечисленное, только прекратите пихать нерабочее перечисленное в качестве замены уже рабочему, проверенному, и хорошо зарекомендовавшему себя. Если мнение (по мнению читателя, надо понимать) не выдерживает никакой критики, то можно поставить минус и пойти дальше. Только это уже затраты, а объяснять "почему" таким бесполезно. В основном о плюсах/минусах беспокоятся местные чувачки, их накручивающие.
     

  • 1.79, Аноним (79), 13:30, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше в Ubuntu можно было спокойно поставить свежее ванильное ядро, сейчас же оно разделено на куски вроде linux-modules и linux-modules-extra, а без них обрубается и wi-fi и ethernet, впрочем и ванильное скатилось давно, пора переходить на колибри.
     
     
  • 2.86, сщта (?), 13:38, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чел,я тоже возомнил себя хацкером,но Колибри не поддерживает мой не совсем винтаж.(
     

  • 1.84, Максим (??), 13:35, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > первый драйвер на языке Rust

    Первые следы ржавчины появились в ядре, печально, я думал оно из нержавейки, срочно нужен антикор, иначе это всё плохо кончится!

     
     
  • 2.88, сщта (?), 13:39, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже есть бро. FreBSD.Не благодари.
     
     
  • 3.94, Аноним (65), 14:09, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уже есть бро. FreBSD.Не благодари.

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60473

    Фряха как линукс, только бедный.

     
  • 2.91, An (??), 13:51, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смотри в сторону Free/NetBSD - они пока еще оцинкованы.
     
     
  • 3.99, Аноним (-), 14:30, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока да, но они уже не отвергают идею использования Раст как 'невозможно'.

    "Разработчики FreeBSD обсуждают использование языка Rust в базовой системе"
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60473
    Более того, даже составили список утилит которые стоило бы переписать.
    Так что возможно хорошая фряха, станет еще лучше))

     
     
  • 4.112, An (??), 15:10, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому и написал "пока еще оцинкованы".
    На NetBSD надежд больше - если они начнут внедрять rust, им придется отказаться от тех платформ, которые он не поддерживает.
    Поэтому есть надежда, что в NetBSD мы не увидим rust еще долго.
     
  • 2.103, Аноним (103), 14:47, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Первые следы ржавчины появились в ядре, печально

    Ребенок в истерике катается по полу и орет: не хочу, что-бы Rust был в ядре.

     
     
  • 3.121, Аноним (121), 15:20, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ребенок в истерике катается по полу и орет: хочу, что-бы Rust был в ядре.

    поправил

     

  • 1.109, Аноним (-), 15:04, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где-то читал, что в ядерной утилите для Ext4 имеется опция запуска дефрагментации. Как его запустить? Кто-нибудь пробовал? Да-да, я знаю, что в Линуксе делать процедуру дефрагментации не требуется! Просто интересно по какой причине есть такая опция?
     
  • 1.113, Аноним (113), 15:10, 11/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дилетантский вопрос, прошу не бить ногами. 600 тыс. строк добавили, 300 тыс. удалили. +300 тысяч строк с последнего релиза. Больше строк - больше объём загружаемого бинарника.

    Увеличение будет всегда? Почему нельзя совершенствовать что есть?

     
     
  • 2.119, Аноним (121), 15:19, 11/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    за увеличение больше платят
     

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