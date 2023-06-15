Google отключил поддержку io_uring в ChromeOS и Android из-за плачевного состояния безопасности

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|1.1, Боб Джонс (?), 08:52, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Поздновато до них дошло, уже лет 10 как его не использует никто из-за дырявости
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|2.4, Аноним (4), 08:58, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+18 +/–
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И как там в будущем?
У нас сейчас середина 2023 и с момента релиза ядра 5.1 прошло чуть больше 4 лет
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|1.2, Аноним (2), 08:56, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Может дешевле было на лям нанять инженеров которые бы пофиксили io_uring, сделали его код более сопровождаемым и дали ещё x8 к перфомансу?
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|2.5, Атон (?), 09:01, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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одного инженера, без PM.
иначе 90% времени будет потрачено на Daily meetings, а оставшиеся 10 на Standup meeting.
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|2.6, Аноним (6), 09:05, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Может пора понять что не бывает безопасных вызовов в кернел спейсе?
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|4.41, Аноним (41), 11:59, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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"не более двух"
вариант, что совершенно не безопасно, ахриненно медленно и очень дорого, он тоже возможен...
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|3.34, funny.falcon (?), 10:56, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Linux AIO (который не posix) быстрый. Авторы ScyllaDB сравнивали его с io_uring для небуферризированного чтения с диска, и особой разницы в скорости не обнаружили.
Но io_uring удобнее.
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|1.3, ИмяХ (?), 08:57, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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1. Добавляем грязный хак для повышения производительности.
2. Добавляем более красивые анимации и прочие "фичи" чтоб не зря простаивала высвободившаяся производительность.
3. Признаем хак грязным и удаляем его
4. Топовые флагманы начинают сильно тормозить "ваш телефон устарел, рекомендуем купить новый"
5. Толпы хомячков бегом несут кровно заработанные деньги корпорация.
6. Профит
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|2.7, Аноним (6), 09:08, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Андроид телефоны всё равно не обновляются они начинают тормозить сами по себе.
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|3.12, Tron is Whistling (?), 09:14, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ваш ляоми не обновляется? Сочувствую.
Мой старенький S7 Edge пережил три версии ведроида.
Сколько версий переживёт новый S22 - пока ещё не знаю.
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|4.15, Аноним (6), 09:18, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У Ксяоми обновляется только его «окружение рабочего стола» (достал обновляться), а сама версия Андроида или очень редко когда обновляется только у топов или никогда у всех остальных.
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|4.30, iPony129412 (?), 10:26, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мой старенький S7 Edge пережил три версии ведроида.
Для аппарата в $769 получать четыре года секурных обновлений - это минималка считай.
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|4.19, Аноним (6), 09:34, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что гугл заставляет производителей проходит новую платную сертификацию телефона, если они хотят поставить новую версию Андроида на старый телефон. А так как это дорого, да и пользователь новых денег не заплатит для дешевых телефонов обновы не выпускают.
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|5.29, iPony129412 (?), 10:19, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Потому что гугл заставляет производителей проходит новую платную сертификацию телефона
Это весьма незначительная часть расходов.
А вот криво-косо прибитые драйвера, сопровождение и всё это - стоит денег, и не малых.
А пользователи это не очень ценят хорошую поддержку, ибо смотрят на соотношение харакетристик к цене.
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|1.10, Аноним (10), 09:10, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Не нравится? Исправьте и пришлите патч!" (с) Linux Way. А то привыкли всякие корпорасты налетать на готовенькое и только лярды грести. Работать надо.
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|2.23, Аноним (23), 10:11, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они исправляли и присылали. Но надоело. Есть же и другой вариант - "не нравится? не пользуйся", вот они и не будут
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|2.16, Tron is Whistling (?), 09:19, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По сути корпорасты от проксей и CDN втолкнули в ядро упрощённую абстракцию I/O, пЫрформанс же.
В общем случае не нужную, и толком не отлаженную.
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|3.17, Аноним (6), 09:23, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А другие корпорасты выталкивают. Получается у нас тут корпоративные войны!
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|1.22, Аноним (22), 09:52, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ощень странно. Это ж девиз линуса торквальдса - похфиг на безопасность, вернее его устраивает текущий уровень безопасности, зато ощщень быстро же. Но прикольно, да ))
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|1.28, Аноним (28), 10:17, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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1. Оставляешь неочевидный косяк в коде, который можно выявить только перетряхнув весь алгоритм (чем никто при принятии патчей не занимается)
2. Сливаешь его корешу, который идёт на баг баунти
3.....
4. PROFIT!
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|2.42, Аноним (42), 12:13, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кореш - лишнее звено. Сам коммитишь, причём очевидный баг, сам участвуешь в конкурсе.
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|1.45, VladSh (?), 14:00, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Один отключили. На картинке осталась ещё пара элементов, в которых также большое количество уязвимостей...
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