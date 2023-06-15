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Google отключил поддержку io_uring в ChromeOS и Android из-за плачевного состояния безопасности

15.06.2023 08:43

Компания Google объявила об отключении по умолчанию интерфейса асинхронного ввода/вывода io_uring в ChromeOS, Android и на рабочих серверах. Дополнительно рассматривается возможность отключения io_uring по умолчанию в GKE AutoPilot (Google Kubernetes Engine). В качестве причины отключения называется плачевная ситуация с безопасностью в io_uring, которая перевешивает достоинства применения io_uring для повышения производительности.

Анализ результатов, действующей с 2020 года программы по выплате денежных вознаграждений за выявление уязвимостей в ядре Linux (kCTF Vulnerability Rewards Program), показал, что в 60% полученных в рамках программы заявок, эксплуатируются уязвимости в io_uring и ситуация не меняется со временем. Всего за связанные с io_uring эксплоиты было выплачено вознаграждений на сумму около миллиона долларов, при том, что за всё время существования инициативы общая сумма вознаграждений, выплаченных за уязвимости в ядре Linux, составила 1.8 млн долларов за 42 предоставленных эксплоита для ещё не исправленных уязвимостей (максимальный размер вознаграждения - 133 тысячи долларов).

В прошлом году для усиления безопасности ядра Linux, используемом в эталонном окружении, в котором должен работать эксплоит, претендующий на получение премии, Google применил дополнительные настройки и патчи для блокирования типовых методов работы эксплоитов. Например, была добавлена защита от повреждения структуры Freelist, запрещена запись за пределы буфера в slab и реализовано блокирование атак, связанных с совместным использованием кэша. Но данные изменения не повлияли на возможность эксплуатации уязвимостей в io_uring, что подтолкнуло Google к прекращению поддержки io_uring в своих продуктах.

В ChromeOS поддержка io_uring отключена при сборке ядра (CONIFG_IO_URING в kernelconfig). В Android для блокирования доступа к io_uring временно задействован фильтр на основе seccomp-bpf, а в будущих выпусках планируется при помощи SELinux выборочно предоставить доступ к io_uring только проверенным системным компонентам.

Интерфейс io_uring, предоставляемый ядром Linux начиная с выпуска 5.1, примечателен поддержкой полинга (polling) ввода/вывода и возможностью работы как с буферизацией, так и без буферизации. В API io_uring разработчики ядра попытались устранить недостатки старого интерфейса aio. По производительности io_uring очень близок к SPDK и существенно опережает libaio при работе с включённым поллингом. Например, применение io_uring в библиотеке libuv позволило добиться повышения пропускной способности в 8 раз, а включение асинхронной буферизированной записи на базе io_uring в файловой системе XFS привело к снижению задержек в 80 раз и повышению скорости передачи данных в 2.7 раза.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Netfilter и io_uring, позволяющие повысить свои привилегии в системе
  3. OpenNews: Уязвимость в подсистеме io_uring, приводящая к повышению привилегий
  4. OpenNews: Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая повысить привилегии в системе
  5. OpenNews: Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая получить права root из контейнера
  6. OpenNews: Применение асинхронной буферизированной записи на базе io_uring до 80 раз снизило задержки в XFS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59297-io_uring
Ключевые слова: io_uring, google, chromeos, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Боб Джонс (?), 08:52, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Поздновато до них дошло, уже лет 10 как его не использует никто из-за дырявости
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:58, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +18 +/
    И как там в будущем?
    У нас сейчас середина 2023 и с момента релиза ядра 5.1 прошло чуть больше 4 лет
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:56, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Может дешевле было на лям нанять инженеров которые бы пофиксили io_uring, сделали его код более сопровождаемым и дали ещё x8 к перфомансу?
     
     
  • 2.5, Атон (?), 09:01, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +16 +/
    одного инженера, без PM.  
    иначе 90% времени будет потрачено на Daily meetings,  а оставшиеся 10 на Standup meeting.

     
     
  • 3.38, НяшМяш (ok), 11:21, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Аж вздрогнул какая жиза
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:05, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может пора понять что не бывает безопасных вызовов в кернел спейсе?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 09:09, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Безопасно, быстро, дёшево.
    Выберите любые два.
     
     
  • 4.41, Аноним (41), 11:59, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    "не более двух"
    вариант, что совершенно не безопасно, ахриненно медленно и очень дорого, он тоже возможен...
     
  • 2.11, Tron is Whistling (?), 09:11, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если "пофиксить" io_uring - его "перформанс" упадёт до AIO, а то и ниже.
     
     
  • 3.34, funny.falcon (?), 10:56, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Linux AIO (который не posix) быстрый. Авторы ScyllaDB сравнивали его с io_uring для небуферризированного чтения с диска, и особой разницы в скорости не обнаружили.

    Но io_uring удобнее.

     

  • 1.3, ИмяХ (?), 08:57, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    1. Добавляем грязный хак для повышения производительности.
    2. Добавляем более красивые анимации и прочие "фичи" чтоб не зря простаивала высвободившаяся производительность.
    3. Признаем хак грязным и удаляем его
    4. Топовые флагманы начинают сильно тормозить "ваш телефон устарел, рекомендуем купить новый"
    5. Толпы хомячков бегом несут кровно заработанные деньги корпорация.
    6. Профит
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 09:08, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Андроид телефоны всё равно не обновляются они начинают тормозить сами по себе.
     
     
  • 3.12, Tron is Whistling (?), 09:14, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ваш ляоми не обновляется? Сочувствую.
    Мой старенький S7 Edge пережил три версии ведроида.
    Сколько версий переживёт новый S22 - пока ещё не знаю.
     
     
  • 4.15, Аноним (6), 09:18, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У Ксяоми обновляется только его «окружение рабочего стола» (достал обновляться), а сама версия Андроида или очень редко когда обновляется только у топов или никогда у всех остальных.
     
  • 4.30, iPony129412 (?), 10:26, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мой старенький S7 Edge пережил три версии ведроида.

    Для аппарата в $769 получать четыре года секурных обновлений - это минималка считай.

     
  • 4.31, Bob (??), 10:30, 15/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.18, 1 (??), 09:28, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это из-за чего, если не обновляются ?
     
     
  • 4.19, Аноним (6), 09:34, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что гугл заставляет производителей проходит новую платную сертификацию телефона, если они хотят поставить новую версию Андроида на старый телефон. А так как это дорого, да и пользователь новых денег не заплатит для дешевых телефонов обновы не выпускают.
     
     
  • 5.29, iPony129412 (?), 10:19, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Потому что гугл заставляет производителей проходит новую платную сертификацию телефона

    Это весьма незначительная часть расходов.
    А вот криво-косо прибитые драйвера, сопровождение и всё это - стоит денег, и не малых.
    А пользователи это не очень ценят хорошую поддержку, ибо смотрят на соотношение харакетристик к цене.

     
  • 5.32, Bob (??), 10:40, 15/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.37, Аноним (6), 11:05, 15/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (10)

  • 1.8, Tron is Whistling (?), 09:09, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну накотец-то.
    За гуглом, надеюсь, и остальные подтянутся.
     
  • 1.10, Аноним (10), 09:10, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Не нравится? Исправьте и пришлите патч!" (с) Linux Way. А то привыкли всякие корпорасты налетать на готовенькое и только лярды грести. Работать надо.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:11, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они исправляли и присылали. Но надоело. Есть же и другой вариант - "не нравится? не пользуйся", вот они и не будут
     

  • 1.13, Аноним (13), 09:16, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подсистема ядра с недоказанной эффективностью и побочками.
     
     
  • 2.16, Tron is Whistling (?), 09:19, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сути корпорасты от проксей и CDN втолкнули в ядро упрощённую абстракцию I/O, пЫрформанс же.
    В общем случае не нужную, и толком не отлаженную.
     
     
  • 3.17, Аноним (6), 09:23, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А другие корпорасты выталкивают. Получается у нас тут корпоративные войны!
     
     
  • 4.40, Аноним (-), 11:38, 15/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.14, Tron is Whistling (?), 09:17, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И да, что-то давно про ёBPF не слышно, а ведь это буквально таки брат-акробат кандидата в кандидаты.
     
  • 1.22, Аноним (22), 09:52, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ощень странно. Это ж девиз линуса торквальдса - похфиг на безопасность, вернее его устраивает текущий уровень безопасности, зато ощщень быстро же. Но прикольно, да ))
     
     
  • 2.25, Аноним (6), 10:13, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он не руководит в гугл. И это хорошо.
     

  • 1.28, Аноним (28), 10:17, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1. Оставляешь неочевидный косяк в коде, который можно выявить только перетряхнув весь алгоритм (чем никто при принятии патчей не занимается)
    2. Сливаешь его корешу, который идёт на баг баунти
    3.....
    4. PROFIT!
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 12:13, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кореш - лишнее звено. Сам коммитишь, причём очевидный баг, сам участвуешь в конкурсе.
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 12:34, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Торвальдс спалить может. Навечно от коммитов отстранит.
     

  • 1.45, VladSh (?), 14:00, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Один отключили. На картинке осталась ещё пара элементов, в которых также большое количество уязвимостей...
     

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