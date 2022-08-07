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Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая получить права root из контейнера

07.08.2022 11:17

В реализации интерфейса асинхронного ввода/вывода io_uring, входящего в ядро Linux начиная с выпуска 5.1, выявлена уязвимость (CVE-2022-29582), позволяющая непривилегированному пользователю получить права root в системе, в том числе при запуске эксплоита из контейнера. Уязвимость вызвана обращением к уже освобождённому блоку памяти, проявляется в ядрах Linux начиная с ветки 5.10 и устранена в апреле в обновлениях 5.10.111, 5.15.34 и 5.17.3.

Обращение к освобождённой памяти происходит в результате состояния гонки при обработке таймаутов в функции io_flush_timeouts(), которая удаляет запись о таймауте из списка и отменяет его, без проверки создания и удаления таймаута в этот момент.

Исследователями подготовлен рабочий эксплоит, не требующий для своей работы включения пространств имён идентификаторов пользователей (user namespaces) и способный предоставить root-доступ в основной системе при запуске эксплоита непривилегированным пользователем в изолированном контейнере. Эксплоит в том числе работает в изолированном окружении nsjail в дистрибутиве Google COS (Сontainer Optimized OS), основанном на Chromium OS и применяемом в Google Cloud Platform в виртуальных машинах Compute Engine. Эксплоит рассчитан на работу с ветками ядра с 5.10 по 5.12.

  1. Главная ссылка к новости (https://ruia-ruia.github.io/20...)
  2. OpenNews: Применение асинхронной буферизированной записи на базе io_uring до 80 раз снизило задержки в XFS
  3. OpenNews: Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая поднять свои привилегии
  4. OpenNews: Уязвимости в ядре Linux, затрагивающие реализации VSOCK, Futex и io_uring
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.1 с реализацией интерфейса асинхронного ввода/вывода io_uring
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57607-io_uring
Ключевые слова: io_uring
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  • 1.1, Аноним (1), 11:37, 07/08/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 1.2, Аноним (2), 11:38, 07/08/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 1.3, ИмяХ (?), 11:42, 07/08/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.15, Анонн (?), 13:19, 07/08/2022 Скрыто модератором
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  • 1.4, Шарп (ok), 11:46, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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    >Обращение к освобождённой памяти

    rust

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:54, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я слышал утверждения, будто бы раст спасает от состояний гонки и упрощает синхронизацию многопоточных программ, однако же на примере единственной существующей раст-программы мы видим, что всё становится только хуже.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:58, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебя обманули, либо ты не так понял. Раст защищает от гонок данных(data race). От race condition - нет. Это общеизвестный факт
     
     
  • 4.18, Аноним (23), 13:26, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Если он от этого не защищает значит раст не нужен.
     
     
  • 5.44, Аноним (44), 14:43, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А раст еще и кофе варить не умеет, прикинь?
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:36, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пора настраивать скрытие комментариев.
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:49, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я видел руст... Я слышал хруст...
     
     
  • 3.36, Аноним (23), 14:07, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...французской булки.
     

  • 1.6, Аноним (25), 12:06, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из какого контейнера?
     
     
  • 2.43, skipper (?), 14:37, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из мусорного
     

  • 1.14, Анонн (?), 13:09, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хаха, ну надо же. Никогда такого не было, и вот опять.
    Кто же это наделал? Неужели лучшие си погромисты? И почему никто из местных ыкспердов не написал лучше?
     
     
  • 2.19, Аноним (23), 13:27, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даю подсказку даже если Макс её как обычно сотрёт. Уязвимости можно добавлять не только лишь случайно.  
     
     
  • 3.20, анннон (?), 13:30, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну опасный чувак с бритвой, Хэнлон, думает что скорее это была глупость, пока не доказано обратное.
    Зачем параноить о заговорах майоров и корпораций если можно сделать каст к void'у))
     
     
  • 4.21, Аноним (23), 13:33, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как в фильме. Вы будете помещены на пункт осчастливливания, и через два часа мы вас сделаем абсолютно счастливыми.. . счастливыми.. . счастливыми...
     
     
  • 5.26, анннон (?), 13:37, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы были бы помещены в пункт осчастливливания, но в код сего агрегата закралась ошибка в виде use_after_free и из-за безымянного программера вас просто размажет по стенке.
    Копротивление будет чтить вашу жертву и вы станете иконой в борьбе.
    Программер будет спокойно спать, есть и писать код как умеет.
     
     
  • 6.29, Аноним (23), 13:48, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, анннон, тогда все делали на аналоговой логике и оно никогда не ломалось. Так и продолжают тебя осчастливливать по полной вот ты и живешь в мире где нет майоров, все тебе рады, всё для тебя делают, а все ошибки в коде лишь случайны. Вот пошлют тебя на передовую в окоп, так ты и там будешь абсолютно счастливым. Ну, а что телек же не может врать, майоры всегда белые и пушистые, никаких заговоров нет есть только светлая правда вещаемая из телевизора. Мне тебя правда жаль.
     
  • 2.24, Аноним (25), 13:35, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не написали, потому что не оплачено.
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:41, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучшие си программисты пишут операционные системы. Да, не без уязвимостей, человеческий фактор знаешь ли. А что написали лучшие раст-погроммисты? Redox, где критически важные части написаны на C и/или unsafe?
     
     
  • 3.30, Аноним (25), 13:49, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так пишешь, как будто не существует других языков, ориентированных на безопасность. Забудь про раст, его уже закопали.
     
     
  • 4.33, keydon (ok), 13:54, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но что это за языки я вам не скажу!
     
  • 3.32, Аноним (23), 13:49, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Забудь про раст. Скоро они все переобуются на Карбон.  Там вместо unsafe обычный C++ код.  
     
  • 3.34, Аноним (31), 13:55, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Redox, где критически важные части написаны на C и/или unsafe?

    А как можно написать ОС без unsafe или его аналогов в любом безопасном языке?

     
     
  • 4.35, Аноним (23), 14:06, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ты уже начинаешь о чём-то догадываться. Ты молодец. Продолжай! Вопрос: Зачем тогда нужен раст, если ты точно так же напишешь на любом языке?
     
     
  • 5.37, Поуфрактал (?), 14:09, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно и на машинных кодах любое приложение написать вопрос зачем?
     
     
  • 6.38, Аноним (25), 14:11, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот ты пока ни о чём не догадываешься.
     
  • 4.39, Аноним (25), 14:12, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, можно например на js написать, будет в хроме работать.
     
  • 3.40, Аноним (-), 14:34, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Redox, где критически важные части написаны на C

    В лучших традициях «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят».

     

  • 1.41, Онаним (?), 14:35, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кажецо, очередная ентерпрайс-шляпа сломалась. Я ж говорю, отличная пара для ёBPF, вместе с которой неплохо бы из ядра в опциональные модули это вынести, и по умолчанию в дистрах не поставлять.
     
     
  • 2.42, Онаним (?), 14:36, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (ща мне начнут вещать про 100500999 IOPS на оптанах, которые вообще слегка всё уже)
     

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