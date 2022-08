Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая получить права root из контейнера

2.19 , Аноним ( 23 ), 13:27, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даю подсказку даже если Макс её как обычно сотрёт. Уязвимости можно добавлять не только лишь случайно.

3.20 , анннон ( ? ), 13:30, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну опасный чувак с бритвой, Хэнлон, думает что скорее это была глупость, пока не доказано обратное.

Зачем параноить о заговорах майоров и корпораций если можно сделать каст к void'у))

4.21 , Аноним ( 23 ), 13:33, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как в фильме. Вы будете помещены на пункт осчастливливания, и через два часа мы вас сделаем абсолютно счастливыми.. . счастливыми.. . счастливыми...

5.26 , анннон ( ? ), 13:37, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы были бы помещены в пункт осчастливливания, но в код сего агрегата закралась ошибка в виде use_after_free и из-за безымянного программера вас просто размажет по стенке.

Копротивление будет чтить вашу жертву и вы станете иконой в борьбе.

Программер будет спокойно спать, есть и писать код как умеет.

6.29 , Аноним ( 23 ), 13:48, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нет, анннон, тогда все делали на аналоговой логике и оно никогда не ломалось. Так и продолжают тебя осчастливливать по полной вот ты и живешь в мире где нет майоров, все тебе рады, всё для тебя делают, а все ошибки в коде лишь случайны. Вот пошлют тебя на передовую в окоп, так ты и там будешь абсолютно счастливым. Ну, а что телек же не может врать, майоры всегда белые и пушистые, никаких заговоров нет есть только светлая правда вещаемая из телевизора. Мне тебя правда жаль.

2.24 , Аноним ( 25 ), 13:35, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не написали, потому что не оплачено.

2.28 , Аноним ( 28 ), 13:41, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лучшие си программисты пишут операционные системы. Да, не без уязвимостей, человеческий фактор знаешь ли. А что написали лучшие раст-погроммисты? Redox, где критически важные части написаны на C и/или unsafe?

3.30 , Аноним ( 25 ), 13:49, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Так пишешь, как будто не существует других языков, ориентированных на безопасность. Забудь про раст, его уже закопали.

4.33 , keydon ( ok ), 13:54, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но что это за языки я вам не скажу!

3.32 , Аноним ( 23 ), 13:49, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Забудь про раст. Скоро они все переобуются на Карбон. Там вместо unsafe обычный C++ код.

3.34 , Аноним ( 31 ), 13:55, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Redox, где критически важные части написаны на C и/или unsafe? А как можно написать ОС без unsafe или его аналогов в любом безопасном языке?

4.35 , Аноним ( 23 ), 14:06, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так ты уже начинаешь о чём-то догадываться. Ты молодец. Продолжай! Вопрос: Зачем тогда нужен раст, если ты точно так же напишешь на любом языке?

5.37 , Поуфрактал ( ? ), 14:09, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно и на машинных кодах любое приложение написать вопрос зачем?

6.38 , Аноним ( 25 ), 14:11, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вот ты пока ни о чём не догадываешься.

4.39 , Аноним ( 25 ), 14:12, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, можно например на js написать, будет в хроме работать.

3.40 , Аноним ( - ), 14:34, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Redox, где критически важные части написаны на C В лучших традициях «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят».