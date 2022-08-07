Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая получить права root из контейнера

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|2.5, Аноним (5), 11:54, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я слышал утверждения, будто бы раст спасает от состояний гонки и упрощает синхронизацию многопоточных программ, однако же на примере единственной существующей раст-программы мы видим, что всё становится только хуже.
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|3.12, Аноним (12), 12:58, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебя обманули, либо ты не так понял. Раст защищает от гонок данных(data race). От race condition - нет. Это общеизвестный факт
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|1.14, Анонн (?), 13:09, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хаха, ну надо же. Никогда такого не было, и вот опять.
Кто же это наделал? Неужели лучшие си погромисты? И почему никто из местных ыкспердов не написал лучше?
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|2.19, Аноним (23), 13:27, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даю подсказку даже если Макс её как обычно сотрёт. Уязвимости можно добавлять не только лишь случайно.
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|3.20, анннон (?), 13:30, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну опасный чувак с бритвой, Хэнлон, думает что скорее это была глупость, пока не доказано обратное.
Зачем параноить о заговорах майоров и корпораций если можно сделать каст к void'у))
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|4.21, Аноним (23), 13:33, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как в фильме. Вы будете помещены на пункт осчастливливания, и через два часа мы вас сделаем абсолютно счастливыми.. . счастливыми.. . счастливыми...
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|5.26, анннон (?), 13:37, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы были бы помещены в пункт осчастливливания, но в код сего агрегата закралась ошибка в виде use_after_free и из-за безымянного программера вас просто размажет по стенке.
Копротивление будет чтить вашу жертву и вы станете иконой в борьбе.
Программер будет спокойно спать, есть и писать код как умеет.
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|6.29, Аноним (23), 13:48, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, анннон, тогда все делали на аналоговой логике и оно никогда не ломалось. Так и продолжают тебя осчастливливать по полной вот ты и живешь в мире где нет майоров, все тебе рады, всё для тебя делают, а все ошибки в коде лишь случайны. Вот пошлют тебя на передовую в окоп, так ты и там будешь абсолютно счастливым. Ну, а что телек же не может врать, майоры всегда белые и пушистые, никаких заговоров нет есть только светлая правда вещаемая из телевизора. Мне тебя правда жаль.
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|2.28, Аноним (28), 13:41, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучшие си программисты пишут операционные системы. Да, не без уязвимостей, человеческий фактор знаешь ли. А что написали лучшие раст-погроммисты? Redox, где критически важные части написаны на C и/или unsafe?
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|3.30, Аноним (25), 13:49, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так пишешь, как будто не существует других языков, ориентированных на безопасность. Забудь про раст, его уже закопали.
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|3.32, Аноним (23), 13:49, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Забудь про раст. Скоро они все переобуются на Карбон. Там вместо unsafe обычный C++ код.
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|3.34, Аноним (31), 13:55, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Redox, где критически важные части написаны на C и/или unsafe?
А как можно написать ОС без unsafe или его аналогов в любом безопасном языке?
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|4.35, Аноним (23), 14:06, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так ты уже начинаешь о чём-то догадываться. Ты молодец. Продолжай! Вопрос: Зачем тогда нужен раст, если ты точно так же напишешь на любом языке?
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|3.40, Аноним (-), 14:34, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Redox, где критически важные части написаны на C
В лучших традициях «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят».
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|1.41, Онаним (?), 14:35, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кажецо, очередная ентерпрайс-шляпа сломалась. Я ж говорю, отличная пара для ёBPF, вместе с которой неплохо бы из ядра в опциональные модули это вынести, и по умолчанию в дистрах не поставлять.
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|2.42, Онаним (?), 14:36, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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(ща мне начнут вещать про 100500999 IOPS на оптанах, которые вообще слегка всё уже)
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