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Применение асинхронной буферизированной записи на базе io_uring до 80 раз снизило задержки в XFS

26.06.2022 18:41

Опубликована серия патчей для включения в ядро Linux 5.20, добавляющая поддержку асинхронной буферизированной записи в файловую систему XFS при помощи механизма io_uring. Предварительные тесты производительности, проведённые при помощи инструментария fio (1 поток, размер блока 4кб, 600 секунд, последовательная запись), показывают увеличение числа операция ввода/вывода в секунду (IOPS) от 77k до 209k, скорости передачи данных от 314MB/s до 854MB/s и падения задержек от 9600ns до 120ns (80 раз). 


                 sequential writes:
                 without patch           with patch      libaio     psync
  iops:              77k                    209k          195K       233K
  bw:               314MB/s                 854MB/s       790MB/s    953MB/s
  clat:            9600ns                   120ns         540ns     3000ns

Для интересующихся состоянием io_uring на середину 2022 года, рекомендуется ознакомиться со слайдами и видеозаписью доклада с Kernel Recipes 2022. Обзорно упоминаются изменения уже вошедшие в ядро и планируемые, например можно отметить поддержку:

  • множественного (multi-shot) accept().
  • множественного (multi-shot) recv() - по тестам прирост 6-8% - от 1150000 до 1200000 RPS.
  • обновление и исправления в библиотеке liburing, добавление документации и тестов.

В контексте переносимости io_uring на слайдах упоминается значительная схожесть с "I/O Rings", используемой в подсистеме Direct Storage в Windows 11, а также возможность реализации кроссплатформенной работы, но из других платформ на слайде автора упомянута только FreeBSD со знаком вопроса.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая поднять свои привилегии
  3. OpenNews: Оценка эффективности работы fsck на гигантских разделах XFS и Ext4
  4. OpenNews: Уязвимость в XFS, позволяющая читать сырые данные блочного устройства
Автор новости: Роман
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57412-io_uring
Ключевые слова: io_uring, xfs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:47, 26/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Оказывается, если данные на диск не записывать, то "запись" будет быстрее. А что с надёжностью?
     
     
  • 2.4, Catwoolfii (ok), 22:57, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    XFS - это не про надежность
     
     
  • 3.5, microsoft (?), 22:59, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Твои варианты? А, да, их нет.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 00:20, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ZFS
     
     
  • 5.27, d (??), 02:51, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только не допускайте этого онанима до прода.
     
  • 2.12, Dzen Python (ok), 23:46, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как с надежностью - буфер пролюбили и ВСЁ!
     
     
  • 3.17, Alladin (?), 00:14, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, с этим вечно сталкивался.
     

  • 1.2, achtosluchilos (ok), 22:47, 26/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ничего не понятно за счет чего получаются такие результаты. Автор новости пиши для орков, не для эльфов. Эльфы они в Шотландии.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:10, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в Шотландии леприконы, а в Англии рептилоиды, запомни.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 23:24, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В Шотландии трансгендеры в юбках тысячелетиями извращаются. Может и с эльфами или леприконами...
     
     
  • 4.21, Степан (?), 00:32, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И только в России матушке всё по-человечески
     
  • 2.13, Dzen Python (ok), 23:51, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Блин, чувак, в чем твоя проблема?

    Пролистать гримуар Иртегова по ОС - не так уж сложно, он тонкий. И писан он рунами понятными простым смертным. И даже дух OS/2 оттуда почти не воет, а Призрачный Пингвин приходит всего лишь раз в год, при осознанном вызове, что бы тебе там не говорили гоблины. Для вникания нужно всего лишь 250мл. крови девственной эльфийки - разве это цена, а? Всего три золотых стоит, у нас это на поток уже поставлено. Даже душу продавать уже не надо, как в случае с томом призыва демона Тание н'Баума. Какие только отмазки не придумают эти смерды, лишь бы не образовываться.

    Заодно не будешь спрашивать глупых вопросов.

     
  • 2.15, Alladin (?), 00:04, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реально глупый каммент, сказано же начали использовать асинхронные вычисления вместо синхронных...

    Это значит что вместо блокировок которые предоставляет ядро линукса и многопоток линукса сводится к фиксированному количеству потоков (реальных ядер) и отсутствию синхронных блокировок тоесть даже в однопотоке поток задач бесконечный без переключения контекста..

     
     
  • 3.18, Alladin (?), 00:14, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    со стороны линукса.
     

  • 1.3, Шарп (ok), 22:48, 26/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучше 12309 почините. Позавчера словил при копировании с одного ssd на другой. Сначала выдал скорость 1.7 гбайт/с, а потом комп повис.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:04, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    так ты, поди, и на репозитарных ядрах сидишь.
     
  • 2.7, maximnik0 (?), 23:09, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >выдал скорость 1.7 гбайт/с, а потом комп повис

    Так 12309 это не зависание а жуткие тормоза с дерганьем мышки ,заикаием звука и т.д Оказался програмно-аппаратной проблеммой,из-за чего долго искали причину.И до сих пор идиотские ошибки всплывают-до пустим 1-2 порты Sata включены в режиме совместимости с ide а 3-4 в ahci.И можно оказываеться словить у многих производителей глюки если диски сидят на 1 и 4 портах и между ними идет обмен.Или комбинация жесткого диска и флэш диска на sata при этом включен Trim.А у меня на ноутбуке при долгом фоновом копирование с внешнего диска и не активности пользователя ноутбук переходил в энергосберегающий режим и внешний юсб диск отключал.

     
     
  • 3.16, Alladin (?), 00:13, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что-то у вас накручено и перекручено..

    Если у вас глючит аппарат то ищите обновление биоса, думаю новая прошивка решит этот вопрос.

    Далее, режим совместимости IDE, а он реально нужен?

     
  • 3.22, Аноним (22), 00:35, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    добавь это в /etc/sysctl.conf и 12309 больше тебя не побеспокоит


    # This fix enoumous big diry bytes (16 gb system vm.dirty_background_bytes 3.2 Gb ??? )
    # 64  mb - when system starts writing to disk  64*1024*1024
    # 256 mb - when system limits io to device speed 256*1024*1024
    # Guys from SUSE recommends keep this in proportion 1:2 - 1:4
    # Ubuntu guys recommends to set this even lower 16 and 42 Mb but well...
    # This emulates near 1 gb ram default behaviour

    #let only 64 mb of pages in ram before writing to disk on background
    vm.dirty_bytes = 67108864
    #let only 256 mb of pages in ram before blocking i/o to write to disk
    vm.dirty_background_bytes = 268435456

    ## use this on low ram machile (32 and 64 mb)
    #vm.dirty_bytes = 33554432
    #vm.dirty_background_bytes = 67108864

     
     
  • 4.28, leap42 (ok), 03:46, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Два чаю этому анониму!

    Ещё можно вот это добавить чтобы данные НЕ терялись (в большинстве случаев, но не всегда конечно) при потере питания:

    vm.dirty_expire_centisecs = 1000
    vm.dirty_writeback_centisecs = 250

     
  • 3.23, Аноним (22), 00:43, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Беда в том что по умолчанию линукс задает размер дискового кэша в % от всей доступной памяти. Когда в ядре это прописывали память измерялась мегабайтами... Сейчаас памяти много, намного больше, кэш получается огромен.
    В итоге перед реальной записью на диск куча данных пишется в память а потом система пытается всю эту память скинуть на диск... кэш размерами в пару гигабайт... на медленный диск с приоритетом ядра... естественно все начинает тормозить.
     
  • 2.25, Анончик (?), 01:17, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я так на usb2 флэшку копирую данные со скоростью в пару гигабит. Потом еще еще 2 часа жду когда оно из буфера скинет на диск ))
     
  • 2.29, Аноним (29), 03:47, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй https://www.linux.org.ru/forum/general/16334308/page6
     

  • 1.11, Dzen Python (ok), 23:45, 26/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    90% просадок в скорости на ФС дают транзакции и журналирование записи - вообще все то, что делает durty bit если не бессмысленным, то всего лишь некритичным флагом для fsutil пройтись по журналу и поправить ссылки/создать список цепочек блоков в lost+found.

    Интересно, а ребята тестировали только на грязной стабильной работе, без обработок внештатных ситуаций?

    Мне вот интересно, как будут восстановлены данные из буфера при некорректном выключении (никак же, да, буфер не сохраняется? Т.е. детская болезнь времен ДОСа возвращается?)

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:04, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из буфера памяти? Никак.
    Иначе какой в нём вообще смысл?
     

  • 1.20, Аноним (20), 00:28, 27/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пояснительная бригада, теперь XFS лучшая ФС или еще нет?
     
     
  • 2.24, Анончик (?), 01:12, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет.
    Ну там же написано даже по русский асинхронная, далее по тексту тесты приведены где асинхроная запись libaio      так же давала приблизительно такие же результаты.
     
  • 2.26, Аноним (26), 01:29, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, у тебя выбор между ext4, f2fs и btrfs сегодня.
     
     
  • 3.30, leap42 (ok), 03:48, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    lol ext4 в 2022
     

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