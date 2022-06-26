Применение асинхронной буферизированной записи на базе io_uring до 80 раз снизило задержки в XFS

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|1.1, Аноним (1), 22:47, 26/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Оказывается, если данные на диск не записывать, то "запись" будет быстрее. А что с надёжностью?
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|5.27, d (??), 02:51, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только не допускайте этого онанима до прода.
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|1.2, achtosluchilos (ok), 22:47, 26/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ничего не понятно за счет чего получаются такие результаты. Автор новости пиши для орков, не для эльфов. Эльфы они в Шотландии.
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|3.10, Аноним (10), 23:24, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В Шотландии трансгендеры в юбках тысячелетиями извращаются. Может и с эльфами или леприконами...
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|2.13, Dzen Python (ok), 23:51, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Блин, чувак, в чем твоя проблема?
Пролистать гримуар Иртегова по ОС - не так уж сложно, он тонкий. И писан он рунами понятными простым смертным. И даже дух OS/2 оттуда почти не воет, а Призрачный Пингвин приходит всего лишь раз в год, при осознанном вызове, что бы тебе там не говорили гоблины. Для вникания нужно всего лишь 250мл. крови девственной эльфийки - разве это цена, а? Всего три золотых стоит, у нас это на поток уже поставлено. Даже душу продавать уже не надо, как в случае с томом призыва демона Тание н'Баума. Какие только отмазки не придумают эти смерды, лишь бы не образовываться.
Заодно не будешь спрашивать глупых вопросов.
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|2.15, Alladin (?), 00:04, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Реально глупый каммент, сказано же начали использовать асинхронные вычисления вместо синхронных...
Это значит что вместо блокировок которые предоставляет ядро линукса и многопоток линукса сводится к фиксированному количеству потоков (реальных ядер) и отсутствию синхронных блокировок тоесть даже в однопотоке поток задач бесконечный без переключения контекста..
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|1.3, Шарп (ok), 22:48, 26/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Лучше 12309 почините. Позавчера словил при копировании с одного ssd на другой. Сначала выдал скорость 1.7 гбайт/с, а потом комп повис.
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|2.7, maximnik0 (?), 23:09, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>выдал скорость 1.7 гбайт/с, а потом комп повис
Так 12309 это не зависание а жуткие тормоза с дерганьем мышки ,заикаием звука и т.д Оказался програмно-аппаратной проблеммой,из-за чего долго искали причину.И до сих пор идиотские ошибки всплывают-до пустим 1-2 порты Sata включены в режиме совместимости с ide а 3-4 в ahci.И можно оказываеться словить у многих производителей глюки если диски сидят на 1 и 4 портах и между ними идет обмен.Или комбинация жесткого диска и флэш диска на sata при этом включен Trim.А у меня на ноутбуке при долгом фоновом копирование с внешнего диска и не активности пользователя ноутбук переходил в энергосберегающий режим и внешний юсб диск отключал.
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|3.16, Alladin (?), 00:13, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то у вас накручено и перекручено..
Если у вас глючит аппарат то ищите обновление биоса, думаю новая прошивка решит этот вопрос.
Далее, режим совместимости IDE, а он реально нужен?
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|3.22, Аноним (22), 00:35, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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добавь это в /etc/sysctl.conf и 12309 больше тебя не побеспокоит
# This fix enoumous big diry bytes (16 gb system vm.dirty_background_bytes 3.2 Gb ??? )
# 64 mb - when system starts writing to disk 64*1024*1024
# 256 mb - when system limits io to device speed 256*1024*1024
# Guys from SUSE recommends keep this in proportion 1:2 - 1:4
# Ubuntu guys recommends to set this even lower 16 and 42 Mb but well...
# This emulates near 1 gb ram default behaviour
#let only 64 mb of pages in ram before writing to disk on background
vm.dirty_bytes = 67108864
#let only 256 mb of pages in ram before blocking i/o to write to disk
vm.dirty_background_bytes = 268435456
## use this on low ram machile (32 and 64 mb)
#vm.dirty_bytes = 33554432
#vm.dirty_background_bytes = 67108864
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|4.28, leap42 (ok), 03:46, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Два чаю этому анониму!
Ещё можно вот это добавить чтобы данные НЕ терялись (в большинстве случаев, но не всегда конечно) при потере питания:
vm.dirty_expire_centisecs = 1000
vm.dirty_writeback_centisecs = 250
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|3.23, Аноним (22), 00:43, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Беда в том что по умолчанию линукс задает размер дискового кэша в % от всей доступной памяти. Когда в ядре это прописывали память измерялась мегабайтами... Сейчаас памяти много, намного больше, кэш получается огромен.
В итоге перед реальной записью на диск куча данных пишется в память а потом система пытается всю эту память скинуть на диск... кэш размерами в пару гигабайт... на медленный диск с приоритетом ядра... естественно все начинает тормозить.
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|2.25, Анончик (?), 01:17, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я так на usb2 флэшку копирую данные со скоростью в пару гигабит. Потом еще еще 2 часа жду когда оно из буфера скинет на диск ))
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|1.11, Dzen Python (ok), 23:45, 26/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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90% просадок в скорости на ФС дают транзакции и журналирование записи - вообще все то, что делает durty bit если не бессмысленным, то всего лишь некритичным флагом для fsutil пройтись по журналу и поправить ссылки/создать список цепочек блоков в lost+found.
Интересно, а ребята тестировали только на грязной стабильной работе, без обработок внештатных ситуаций?
Мне вот интересно, как будут восстановлены данные из буфера при некорректном выключении (никак же, да, буфер не сохраняется? Т.е. детская болезнь времен ДОСа возвращается?)
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|2.24, Анончик (?), 01:12, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нет.
Ну там же написано даже по русский асинхронная, далее по тексту тесты приведены где асинхроная запись libaio так же давала приблизительно такие же результаты.
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