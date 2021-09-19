Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая поднять свои привилегии

В ядре Linux выявлена уязвимость (CVE-2021-41073), позволяющая локальному пользователю поднять свои привилегии в системе. Проблема вызвана ошибкой в реализации интерфейса асинхронного ввода/вывода io_uring, приводящей к обращению к уже освобождённому блоку памяти. Отмечается, что исследователем удалось добиться освобождения памяти по заданному смещению при манипуляции с функцией loop_rw_iter() со стороны непривилегированного пользователя, что делает возможным создание рабочего эксплоита. Проблема пока устранена только в виде патча, который бэкпортирован в стабильные ветки ядра, но обновление ещё не выпущено.



