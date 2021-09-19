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Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая поднять свои привилегии

19.09.2021 10:17

В ядре Linux выявлена уязвимость (CVE-2021-41073), позволяющая локальному пользователю поднять свои привилегии в системе. Проблема вызвана ошибкой в реализации интерфейса асинхронного ввода/вывода io_uring, приводящей к обращению к уже освобождённому блоку памяти. Отмечается, что исследователем удалось добиться освобождения памяти по заданному смещению при манипуляции с функцией loop_rw_iter() со стороны непривилегированного пользователя, что делает возможным создание рабочего эксплоита. Проблема пока устранена только в виде патча, который бэкпортирован в стабильные ветки ядра, но обновление ещё не выпущено.

  1. Главная ссылка к новости (https://seclists.org/oss-sec/2...)
  2. OpenNews: Уязвимости в ядре Linux, затрагивающие реализации VSOCK, Futex и io_uring
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.1 с включением поддержки io_uring
  4. OpenNews: Уязвимость в eBPF, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux
  5. OpenNews: Уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter
  6. OpenNews: Root-уязвимость в ядре Linux и отказ в обслуживании в systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55828-io_uring
Ключевые слова: io_uring, kernel
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:29, 19/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    А что тут комментировать? И так все понятно.
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:34, 19/09/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    > I plan to share the specifics for exploitation

    in the future.

    Piздеть не мешки ворочать. Расходимся, exploit даже не завезли.

    // b.

     
     
  • 2.4, Аноним (2), 10:52, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что он опубликует его позже совсем не значит что эксплойта нет.
    Просто хотят дать время на обнову.
    А если добавить щепотку теории заговоров, то это в общем доступе нет, а у кого надо может и есть.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:22, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    5.14.6 релизнули с фиксом: https://lwn.net/Articles/869748/

    // b.

     

  • 1.6, lufog (ok), 11:03, 19/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    Да здравствует Linux/Windows/BSD/etc (подчеркнуть нужное), самая не дырявая ос на свете! А если без шуток, что тут сказать, уязвимости есть везде, исправляют и ладно.
     
  • 1.7, бедный буратино (ok), 11:09, 19/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    Жду уязвимость Viy, позволяющую поднять свои веки
     

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