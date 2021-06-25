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Уязвимость в eBPF, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux

25.06.2021 13:21

В подсистеме eBPF, позволяющей запускать обработчики внутри ядра Linux в специальной виртуальной машине с JIT, выявлена уязвимость (CVE-2021-3600), позволяющая локальному непривилегированному пользователю добиться выполнения своего кода на уровне ядра Linux. Проблема вызвана некорректным усечением 32-разрядных регистров при выполнении операций "div" и "mod", что может привести к чтению и записи данных за границей выделенной области памяти.

Уязвимость внесена в некорректном исправлении 32-разрядного деления на ноль в выпуске 4.15, которое также было бэкпортировано в ветки 4.4.x, 4.9.x и 4.14.x. Эксплуатация уязвимости возможна для ядер, начиная с версии 4.14, в которой был изменён метод отслеживании значений в верификаторе BPF. Проблема устранена в ядре Linux 5.11. Исправление бэкпортировано в ветки 5.10.x и 5.4.x, но не перенесено в ветки 4.19.x и 4.14.x. Обновление с исправлением уязвимости выпущено для Ubuntu и Debian Sid. Проявляется ли проблема в SUSE и RHEL пока не ясно.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимости в подсистеме eBPF, позволяющие обойти защиту от атак класса Spectre
  3. OpenNews: Уязвимости в подсистеме eBPF, позволяющие выполнить код на уровне ядра Linux
  4. OpenNews: Уязвимости в подсистеме eBPF ядра Linux
  5. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая повысить свои привилегии через BPF
  6. OpenNews: В eBPF найдена возможность обхода защиты ядра Linux от атаки Spectre
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55388-bpf
Ключевые слова: bpf, kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:29, 25/06/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.3, Рефрен (?), 13:30, 25/06/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:34, 25/06/2021 Скрыто модератором
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  • 3.8, Аноним (8), 13:43, 25/06/2021 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.2, OnTheEdge (ok), 13:29, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    неделя дыр в eBPF
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:32, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да какая уж тут неделя, можно уже год говорить, а с учетом 4.15 - я даже не знаю
     
     
  • 3.6, OnTheEdge (ok), 13:38, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    никогда он мне не нравился
     
     
  • 4.7, Ivan_83 (ok), 13:40, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BPF штука клёвая, просто линуксойды как обычно тащат всё в рот не помыв и не потестировав :)
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 14:30, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто у любого API в ядре есть только два состояния - Experimental и Deprecated. Как все дыры закроют BPF, можно будет заменять на что-то другое, а пока только на свой страх и риск..
     
  • 5.14, BorichL (ok), 14:30, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А помоему они это не в рот затащили, а как обычно, через жо.
     

  • 1.9, PnD (??), 13:46, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Дежурный комментарий.
    "Что может пойти не так со встроенным в ядро компилятором, если к нему предоставить доступ всем подряд."

    * Не ленимся выставлять "kernel.unprivileged_bpf_disabled = 1". Ну а кто балуется с контейнерами, наверное сам сообразит.

     
  • 1.10, Шарп (ok), 13:51, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то не вижу своё сообщение, которое я писал про уязвимость в eBPF. Поэтому повторю.

    >еBPF

    Уникальное шерето с JIT компиляцией. Очень по хипстерски. Такого в ядре ещё не было.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:57, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55371

    На месте все

     
     
  • 3.17, Шарп (ok), 15:33, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ааа, это новая уязвимость. Тогда ладно.
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:01, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тивоизированные вёдра получат рут и свободные прошивки?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:52, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет дыры залезут в систему и апдейтом их никогда не стереть.
     

  • 1.15, ryoken (ok), 14:43, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Шо, опять?!"
     

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