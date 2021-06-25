Уязвимость в eBPF, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux

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|2.4, Аноним (4), 13:32, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да какая уж тут неделя, можно уже год говорить, а с учетом 4.15 - я даже не знаю
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|4.7, Ivan_83 (ok), 13:40, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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BPF штука клёвая, просто линуксойды как обычно тащат всё в рот не помыв и не потестировав :)
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|5.13, Аноним (13), 14:30, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто у любого API в ядре есть только два состояния - Experimental и Deprecated. Как все дыры закроют BPF, можно будет заменять на что-то другое, а пока только на свой страх и риск..
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|1.9, PnD (??), 13:46, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Дежурный комментарий.
"Что может пойти не так со встроенным в ядро компилятором, если к нему предоставить доступ всем подряд."
* Не ленимся выставлять "kernel.unprivileged_bpf_disabled = 1". Ну а кто балуется с контейнерами, наверное сам сообразит.
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|1.10, Шарп (ok), 13:51, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то не вижу своё сообщение, которое я писал про уязвимость в eBPF. Поэтому повторю.
>еBPF
Уникальное шерето с JIT компиляцией. Очень по хипстерски. Такого в ядре ещё не было.
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