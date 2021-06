Уязвимость в eBPF, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux

2.4 , Аноним ( 4 ), 13:32, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да какая уж тут неделя, можно уже год говорить, а с учетом 4.15 - я даже не знаю

3.6 , OnTheEdge ( ok ), 13:38, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – никогда он мне не нравился

4.7 , Ivan_83 ( ok ), 13:40, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – BPF штука клёвая, просто линуксойды как обычно тащат всё в рот не помыв и не потестировав :)

5.13 , Аноним ( 13 ), 14:30, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Просто у любого API в ядре есть только два состояния - Experimental и Deprecated. Как все дыры закроют BPF, можно будет заменять на что-то другое, а пока только на свой страх и риск..

5.14 , BorichL ( ok ), 14:30, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А помоему они это не в рот затащили, а как обычно, через жо.