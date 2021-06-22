Уязвимости в подсистеме eBPF, позволяющие обойти защиту от атак класса Spectre

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|1.1, Аноним (1), 16:33, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему вы до сих пор не на BSD? Очевидно же, что там таких уязвимостей нет.
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|5.44, Аноним (44), 18:36, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет же. Сервер у вас в окошке Pytty будет, а новость в бжественной Десяточке читайте.
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|4.32, Жироватт (ok), 17:42, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На виртуальный сервер с неким набором "стандартного эмулируемого железа - без проблем.
Ставишь в качестве простого гипервизора на реальном серверном (сервернее некуда)железе - хренушки, сказали заюшки.
Ставишь её в виртуалку, но немного недефолтным железом - оппа, у нас тут рулеточка, что заведется сразу, что - с полупинка, а что - надо кормить линуксовыми дровами!
Хочешь превратить списанный дроволет в легких нетребовательный сервер? Ха! Рулетка еще более русская, запас секса обеспечен.
Ну может хотя бы на нетребовательную, стандартную роутеровскую досточку? Фигвам, называется, накатывается линуксячий openwrt.
Какие будут оправдания?
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|5.35, Аноним (-), 17:51, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> [b]Жир[/b]оватт
> На виртуальный сервер с неким набором "стандартного эмулируемого железа - без проблем.
> Ставишь в качестве простого гипервизора на реальном серверном (сервернее некуда)железе
> - хренушки, сказали заюшки.
> Ставишь её в виртуалку, но немного недефолтным железом - оппа, у нас
> тут рулеточка, что заведется сразу, что - с полупинка, а что
> - надо кормить линуксовыми дровами!
...
> Какие будут оправдания?
Ты в нике использовал букву 'и' вместо положенного 'ы' - какие еще могут быть "оправдания"?
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|5.68, Dzen Python (ok), 19:55, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты второе и третье перепутал.
Как вспомню, как я любился с сетевухами и матерями на нестарых, но юзанных полных HP'шниках и микросерверах от них же...ммм. Потом правда очень долго бомбил - 2012 и 2012r2 встали на них без проблем, а хваленая "серверная" ОС - только с бубном и судорожным поиском дров.
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|2.7, Шарп (ok), 16:45, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Их там нет, потому что их никто не ищет. Неуловимый Джо.
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|3.16, Аноним (16), 17:09, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как раз наоборот. Не видишь разницы? В FreeBSD не попал говнокод, если ты не понял после прочтения твоей же статьи.
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|4.38, макпыф (ok), 18:21, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как раз наоборот. Не видишь разницы? В FreeBSD не попал говнокод, если
> ты не понял после прочтения твоей же статьи.
как раз таки попал, (хотя и был удален до релиза) только разраб оригинального wireguard решил посмотреть что они там наваяли
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|5.39, Аноним (39), 18:26, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, если сравнивать, то в линукс бекдоры попали в релизные ядра и были обнаружены не сразу.
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|6.41, макпыф (ok), 18:28, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну, если сравнивать, то в линукс бекдоры попали в релизные ядра и
> были обнаружены не сразу.
ссылку даш на эти бекдоры в релизе?
bsd релизится редко, а ядро по неско раз в неделю, тут конечно времени чтобы найти до релиза проблемы у bsd больше
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|3.27, Аноним (-), 17:23, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> там все гораздо круче
> https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54843
Ну да, злоупотребивший доверием (и проср*вший все годы "работы на репутацию" - благодаря чему он почти и сумел пропихнуть этот код в ядро) разраб - это куда круче, чем
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55095
> 349 коммитов признаны корректными и оставлены без изменений. В 39 коммитах обнаружены проблемы, требующие исправления - данные коммиты отменены и до выпуска ядра 5.13 будут заменены на более корректные исправления. Ошибки в 25 коммитах оказались исправлены в последующих изменениях. 12 коммитов потеряли актуальность
Угу.
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|4.37, макпыф (ok), 18:20, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> там все гораздо круче
>> https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54843
> Ну да, злоупотребивший доверием (и проср*вший все годы "работы на репутацию" -
> благодаря чему он почти и сумел пропихнуть этот код в ядро)
> разраб - это куда круче, чем
> https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55095
>> 349 коммитов признаны корректными и оставлены без изменений. В 39 коммитах обнаружены проблемы, требующие исправления - данные коммиты отменены и до выпуска ядра 5.13 будут заменены на более корректные исправления. Ошибки в 25 коммитах оказались исправлены в последующих изменениях. 12 коммитов потеряли актуальность
> Угу.
эммм, то что нашли 39 недочетов (не значит что значительных) это конечно хуже целого модуля являющегося откровенной халтурой. И в репозиторий он как раз попал (в релиз нет, это да)
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|2.18, Онаним (?), 17:11, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему вы до сих пор держите компьютер включенным в розетку?
Очевидно же, пока он не включен - уязвимости не могут быть эксплуатированы.
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|2.40, Аноним (44), 18:26, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>BSD? Очевидно же, что там таких уязвимостей нет.
Или их не искали?
PS Что-то подсказывает, что они определяются спекулятивным выполнением на CPU, независимо от ОС.
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|1.3, Аноним (3), 16:34, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Проблема проявляется начиная с выпуска ядра 4.15 и устранена в форме патчей (1, 2, 3, 4). В дистрибутивах уязвимость пока остаётся неисправленной (Debian, RHEL, Ubuntu, Fedora, SUSE, Arch).
Чё пацаны, самосбор и LFS?
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|1.5, Шарп (ok), 16:44, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>еBPF
Уникальное шерето с JIT компиляцией. Очень по хипстерски. Такого в ядре ещё не было.
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|3.63, Аноним (44), 19:30, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Rust как-то способен избавить JIT-компиляторы, чтобы те не выдавали уязвимых к утечкам данных последовательностей команд?
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|2.36, Ordu (ok), 17:58, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, лучше когда несколько десятков (сотен?) фильтров файрвола написаны на C и выполняются непосредственно в ядерном адресном пространстве. Несомненно, это будет безопаснее. И конечно же быстрее, особенно когда вместо одного jit-фильтра у нас будет несколько C'шных цепочкой. Только хипстеру, ведь, может придти в голову, что прослойка виртуальной машины между всеми этими фильтрами и ядром может быть полезной.
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|3.49, Аноним (44), 18:52, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Админам датацентров, которые, всё же, не C-программисты, недопускающие выход за границы массивов и обращений к невыделенной/освобождённой памяти, как-то проще писать на сильно ограниченном диалекте C, чем на натуральной Сишке. Да ещё, при этом, писать модули ядра.
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|4.56, Ordu (ok), 19:05, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Админам датацентров, которые, всё же, не C-программисты, недопускающие выход за границы
> массивов и обращений к невыделенной/освобождённой памяти, как-то проще писать на сильно
> ограниченном диалекте C, чем на натуральной Сишке. Да ещё, при этом,
> писать модули ядра.
Админам датацентров, которые, всё же, не программисты, как-то проще иметь специализированный язык декларативного толка под такие задачи. Им C нахрен не нужен. Им бы что-нибудь, скажем, позволяющее описать классификацию трафика, а потом к каждому классу написать правило, что делать. Собственно у них так и было всегда -- всякие там iptables, nftables именно тем и занимаются, что предоставляют декларативный язык.
Вот программистам датацентров, которые может быть и C-программисты (которые как и все C-программисты позволяют себе выходить за границы массивов и обращаться к невыделенной/освобождённой памяти), как раз очень удобно иметь песочницу на тот случай, если цепочки существующих фильтров оказываются слишком медленными, и встаёт вопрос написания фильтра заточенного под конкретную задачу, который будет классифицировать трафик быстрее.
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|2.46, Аноним (44), 18:44, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не было бы спекулятива, это не было бы уязвимостью. На Cortex-A53 эта уязвимость не прокатит.
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|1.10, Аноним (10), 16:52, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>Верификатор
eBPF настолько концептуально безопасная система, что ей понадобился встроенный антивирус?
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|1.11, пох. (?), 16:53, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Кто вообще обновляет это ядро? В андроид по 5-7 лет стоит обрубок и ничего. Никому не нужен этот ваш линукс.
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|2.14, Аноним (8), 16:59, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сервер этого сайта (да, где ты гадишь в комментах) на чем работает?
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|3.28, Аноним (-), 17:26, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сервер этого сайта (да, где ты гадишь в комментах) на чем работает?
Почти два десятка лет - ну вот совсем-совсем не на пингвинчике работал.
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|3.42, пох. (?), 18:34, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мне нет дела до этого сервера, но его стоит ломануть хотя бы только из-за Шигорина
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|4.48, Аноним (48), 18:50, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если у вас что-то личное к шигорину, то может и лично его поцелуете?
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|2.29, Анто Нимно (?), 17:30, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кто вообще обновляет это ядро? В андроид по 5-7 лет стоит обрубок и ничего. Никому не нужен этот ваш линукс.
И дыры размера с тоннель для бронепоезда.
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|3.43, пох. (?), 18:35, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> И дыры размера с тоннель для бронепоезда.
Я ж говорю, никому не нужен этот ваш линукс
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|2.50, Аноним (44), 18:55, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>В андроид по 5-7 лет стоит обрубок и ничего. Никому не нужен этот ваш линукс.
У тебя древняя Нокия, у меня кнопочник. Так да, можно рассуждать про ненужность Линукса на телефоне.
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|3.64, пох. (?), 19:30, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То что ядро совсем не подходит для мобильной платформы, непонятно только самым упёртым
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|4.67, Аноним (67), 19:52, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и где QNX, который подходит? А может дело всё же в софте и удобстве разработки? Запускать любой обычный софт на телефоне вполне полезно. Вот что не подходит, так это жава -- батарейки то не резиновые.
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|1.13, Kuromi (ok), 16:59, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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"Автор оптимизации решил проверить, насколько изменится производительность после отключения защиты от Spectre. После загрузки системы с параметром "mitigations=off" время выполнения "rr sources" без оптимизации составило 2 минуты 5 секунд (в 1.6 раза быстрее), а с оптимизацией - 33 секунды (на 9% быстрее). Интересно, что отключение защиты от Spectre не только в 1.4 раза сократило время выполнения кода на уровне ядра (c 2m9s до 1m32s), но и в два раза уменьшило время выполнения в пространстве пользователя (c 1m9s до 0m33s), предположительно из-за снижения эффективности работы кэша CPU и сбросов TLB при включённой защите от Spectre."
Всего пара процентов, говорили они...
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|2.19, . (?), 17:13, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И это афтар еще не пробовал сравнить ведро, где защиты нет в принципе от ведра с "mutigations=off" (ведь очень нужно и полезно в самом-самом time-critical месте ядра проверять миллион этих идиотских флажков - впрочем, там еще и архитектурно все изуродовано).
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|2.21, Аноним (21), 17:14, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не забываем про ноутбуки и не самые новые компы. Там наверное от отсутствия нормальной кеша страдания будут посерьезнее. Вместо того чтобы исправить уязвимости их пока заткнули. Потому что вместо работы кеша происходит отрубание оного, что как бы не может быть хорошим решением в конвеерной инфраструктуре. Создаваемые процы были рассчитаны только на работу с кешем, а не с кривой реализацией.
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|3.51, Онаним (?), 18:56, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема в ДНК.
Напихать в ведро ЖИТов, позволяющих напрямую исполнять левый код, а потом удивляться, ой, ачо в них дыры-то.
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|4.54, Аноним (44), 19:03, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем позволять не руту загружать BPF-код? Может, обычным пользователям позволить и модули ядра грузить?
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|5.57, Аноним (67), 19:07, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще-то хотелось бы уже нормальный фврйвол в линуксе увидеть, в венде ещё 20 лет назад фаревол лучше был (а может и до того), и это только штатный -- сторонние были ещё мощнее.
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|6.60, Аноним (44), 19:14, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вы видели, какие правила генерит GUI-морда этого лучше-файервола? Оно потом действительно так делает, как вы задумали? И я не видел. Правила iptables хоть видно.
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|7.62, Аноним (67), 19:24, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну я любитель tinywall и да там всё работает как должно, просто штатный интерфейс не слишком удобный.
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|1.52, Аноним (52), 18:57, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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давно такого не было и вот опять.Кстати как там с защитой в 11 поколении Интела дела обстоят?
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|1.55, псевдонимус (?), 19:03, 22/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот говорили аноны от любителей до профессионалов: не тащите вы в рот какашку...
Рукалицо &-(
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|2.59, Аноним (8), 19:12, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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iptables и nftables имеют фатальный недостаток - написаны не ими
И, что ещё хуже, неугодны системде
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|3.61, Аноним (44), 19:23, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, nftables тоже свой байткод генерит, который исполняется своей виртальной машиной в ядре.
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