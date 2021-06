Уязвимости в подсистеме eBPF, позволяющие обойти защиту от атак класса Spectre

2.6 , OnTheEdge ( ok ), 16:45, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – как и нормальной поддержки туевой хучи оборудования, к сожалению

3.20 , Аноним ( 20 ), 17:14, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – огласите весь список что на сервер надо

4.26 , OnTheEdge ( ok ), 17:21, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – а я по предположению анона выше должен с сервера эту новость читать?

5.44 , Аноним ( 44 ), 18:36, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет же. Сервер у вас в окошке Pytty будет, а новость в бжественной Десяточке читайте.

4.32 , Жироватт ( ok ), 17:42, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – На виртуальный сервер с неким набором "стандартного эмулируемого железа - без проблем.

Ставишь в качестве простого гипервизора на реальном серверном (сервернее некуда)железе - хренушки, сказали заюшки.

Ставишь её в виртуалку, но немного недефолтным железом - оппа, у нас тут рулеточка, что заведется сразу, что - с полупинка, а что - надо кормить линуксовыми дровами!

Хочешь превратить списанный дроволет в легких нетребовательный сервер? Ха! Рулетка еще более русская, запас секса обеспечен.

Ну может хотя бы на нетребовательную, стандартную роутеровскую досточку? Фигвам, называется, накатывается линуксячий openwrt.

Какие будут оправдания?

5.35 , Аноним ( - ), 17:51, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > [b]Жир[/b]оватт

> На виртуальный сервер с неким набором "стандартного эмулируемого железа - без проблем.

> Ставишь в качестве простого гипервизора на реальном серверном (сервернее некуда)железе

> - хренушки, сказали заюшки.

> Ставишь её в виртуалку, но немного недефолтным железом - оппа, у нас

> тут рулеточка, что заведется сразу, что - с полупинка, а что

> - надо кормить линуксовыми дровами! ...

> Какие будут оправдания? Ты в нике использовал букву 'и' вместо положенного 'ы' - какие еще могут быть "оправдания"?

5.68 , Dzen Python ( ok ), 19:55, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты второе и третье перепутал.

Как вспомню, как я любился с сетевухами и матерями на нестарых, но юзанных полных HP'шниках и микросерверах от них же...ммм. Потом правда очень долго бомбил - 2012 и 2012r2 встали на них без проблем, а хваленая "серверная" ОС - только с бубном и судорожным поиском дров.

2.7 , Шарп ( ok ), 16:45, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Их там нет, потому что их никто не ищет. Неуловимый Джо.

2.9 , макпыф ( ok ), 16:51, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – там все гораздо круче https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54843

3.16 , Аноним ( 16 ), 17:09, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как раз наоборот. Не видишь разницы? В FreeBSD не попал говнокод, если ты не понял после прочтения твоей же статьи.

4.38 , макпыф ( ok ), 18:21, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как раз наоборот. Не видишь разницы? В FreeBSD не попал говнокод, если

> ты не понял после прочтения твоей же статьи. как раз таки попал, (хотя и был удален до релиза) только разраб оригинального wireguard решил посмотреть что они там наваяли

5.39 , Аноним ( 39 ), 18:26, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, если сравнивать, то в линукс бекдоры попали в релизные ядра и были обнаружены не сразу.

6.41 , макпыф ( ok ), 18:28, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну, если сравнивать, то в линукс бекдоры попали в релизные ядра и

> были обнаружены не сразу. ссылку даш на эти бекдоры в релизе?

bsd релизится редко, а ядро по неско раз в неделю, тут конечно времени чтобы найти до релиза проблемы у bsd больше

3.27 , Аноним ( - ), 17:23, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > там все гораздо круче

> https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54843 Ну да, злоупотребивший доверием (и проср*вший все годы "работы на репутацию" - благодаря чему он почти и сумел пропихнуть этот код в ядро) разраб - это куда круче, чем https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55095

> 349 коммитов признаны корректными и оставлены без изменений. В 39 коммитах обнаружены проблемы, требующие исправления - данные коммиты отменены и до выпуска ядра 5.13 будут заменены на более корректные исправления. Ошибки в 25 коммитах оказались исправлены в последующих изменениях. 12 коммитов потеряли актуальность Угу.

4.37 , макпыф ( ok ), 18:20, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> там все гораздо круче

>> https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54843

> Ну да, злоупотребивший доверием (и проср*вший все годы "работы на репутацию" -

> благодаря чему он почти и сумел пропихнуть этот код в ядро)

> разраб - это куда круче, чем

> https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55095

>> 349 коммитов признаны корректными и оставлены без изменений. В 39 коммитах обнаружены проблемы, требующие исправления - данные коммиты отменены и до выпуска ядра 5.13 будут заменены на более корректные исправления. Ошибки в 25 коммитах оказались исправлены в последующих изменениях. 12 коммитов потеряли актуальность

> Угу. эммм, то что нашли 39 недочетов (не значит что значительных) это конечно хуже целого модуля являющегося откровенной халтурой. И в репозиторий он как раз попал (в релиз нет, это да)

2.12 , КО ( ? ), 16:55, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что написано не на Rust?

2.18 , Онаним ( ? ), 17:11, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему вы до сих пор держите компьютер включенным в розетку?

Очевидно же, пока он не включен - уязвимости не могут быть эксплуатированы.

3.23 , Аноним ( 16 ), 17:16, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Теоретически могут. Там ведь батарейка ещё есть.

2.33 , BorichL ( ok ), 17:43, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Задранная вверх гузка не позволяет правильно мыслить.

3.58 , Аноним ( 44 ), 19:08, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Трезубец, торчащий из опы, лучше, да.

4.66 , BorichL ( ok ), 19:39, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Трезубец, торчащий из опы, лучше, да. Из опы пингвинчика? Конечно же да! https://www.freebsdnews.com/wp-content/uploads/freebsdlinux.jpg

2.40 , Аноним ( 44 ), 18:26, 22/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >BSD? Очевидно же, что там таких уязвимостей нет. Или их не искали? PS Что-то подсказывает, что они определяются спекулятивным выполнением на CPU, независимо от ОС.