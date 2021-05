Разработчики ядра Linux завершили аудит всех патчей от Университета Миннесоты

3.23 , Аноним ( - ), 12:33, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > не объект для исследований А судьи кто? Кто определяет, что можно исследовать, а что нельзя?

До этого исследования было много хвастовства. Сейчас все видят, что code review где-то на уровне ниже плинтуса. а в академической среде текст исследования уже активно цитируется профессурой. То, что безопасность линукса была помножена на ноль - нестрашно. Важно то, что это стало достоянием общественности. То бишь нас с вами.

4.28 , anonymous ( ?? ), 12:38, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Где ты вычитал, что ниже плинтуса? Эти ребята хвастаются в документе, что смогли протолкнуть патчи с уязвимостями, а на деле патчи были отклонены. Сейчас этот текст будет цитироваться в свете того, как нельзя проводить социологические исследования. И престижу университета нанесен очевидный репутационный урон, иначе бы они бы не начали так суетиться. Ребята хотели прикинуться белошляпами, а на деле нифига.

5.38 , Аноним ( - ), 12:46, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / –

лол, конечно патчи были патчи отклонены, ведь исследователи сами о них сообщили в рассылке мантайнерам, сразу после того, как патчи приняли. вот пруф - https://lore.kernel.org/linux-nfs/YH+zwQgBBGUJdiVK@unreal/

они же не бандиты и не злоумышленники, что закладки внедрять незаметно

а если бы не сообщили майнтайнерам - всё бы прошло

так что исследование удалось...

6.91 , Аноним ( 91 ), 14:23, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – что-то в пруфе не видно ни как они сообщают, ни как просят откатить. Зато видно, что Leon Romanovsky пояснил, что за кипиш происходит. ну и конкретно к патчу из пруфа — там несколько человек включая Грега написали, что патч ничего не исправляет. Как это они его приняли?

6.100 , Аноним ( 100 ), 14:51, 06/05/2021
4.29 , Аноним ( 29 ), 12:39, 06/05/2021
Ну ты-то конечно справился бы гораздо лучше. Жаль только что ты вебмакака.

5.70 , Горвендил ( ? ), 13:58, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прекратите оскорблять макак! Они не заслуживают сравнения с ним.

4.30 , n00by ( ok ), 12:39, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> не объект для исследований

> А судьи кто? Кто определяет, что можно исследовать, а что нельзя? Зарегистрируйтесь, пожалуйста, потыкаем в Вас палочкой. В научных целях.

3.40 , timur.davletshin ( ok ), 12:48, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вопросы этичности. Ядро Linux - не игрушка, а сообщество разработки - не

> объект для исследований. Если требуется социологическое исследование - требуется и согласие

> испытуемого на подобного рода исследование. Представители очень по краю прошли, еще

> бы чуть-чуть - и схлопотали не только от Linux, но и

> от научного сообщества. Кто сказал, что тебя нельзя исследовать? Наоборот, нужно!

4.67 , ыы ( ? ), 13:37, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Таких надо скорее обследовать уже

5.77 , Аноним ( 29 ), 14:04, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Его надо в поликлинику сдать для опытов.

3.45 , timur.davletshin ( ok ), 12:54, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Ядро Linux - не игрушка... Оно начиналось именно как игрушка и никаких гарантий не даёт кроме честного слова о сохранении имени оригинального автора и условий несокрытия производных работ под несвободной лицензией. Отвлечённый вопрос, Зумвалты таки на Линуксе или нет?

4.63 , Volodya ( ?? ), 13:26, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну, то есть ты даже не раздупляешь про условия GPL.

И кому и что ты тут хочешь рассказать?