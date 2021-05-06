Разработчики ядра Linux завершили аудит всех патчей от Университета Миннесоты

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|1.6, timur.davletshin (ok), 12:07, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Я не понимаю, почему у всех так взбомбило? Ну простебали немного недостатки рецензирования кода отдельного проекта в соответствии с академическими правилами и что с этого? Наивные теперь будут знать, что реалисты и до этого знали — всё держится на одном честном слове, на честном слове зачастую даже одного человека, более того, не всегда даже адекватного. И это не одного Linux'а проблема. Во FreeBSD вон сменивший имя осужденный неадекват целый bulk непроверенного кода закоммитил.
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|2.10, выф (?), 12:09, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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К чести разработчиков и гордости линукса, выявили и достаточно чётко отреагировали. Кажется всё гуд.
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|3.12, timur.davletshin (ok), 12:10, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> К чести разработчиков и гордости линукса, выявили и достаточно чётко отреагировали. Кажется
> всё гуд.
Мы об этом знаем только из-за того, что они сами об этом заявили, а не из-за "чести разработчиков и гордости линукса".
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|4.74, Dzen Python (ok), 14:02, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> весь скандал начался из-за отловленного рецензентом уязвимого патча и громких писем Грега
> Мы об этом знаем только из-за того, что они сами об этом заявили, а не из-за "чести разработчиков и гордости линукса".
Мде.
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|6.95, Dzen Python (ok), 14:28, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Работа, вызвавшая апрельское бомбалео у разработчиков, выложена пдф'кой десятым февралём...
...И нигде не опубликована...
В каком журнале была публикация?
Где письма Линусу сомейнтейнеры?
Одни вопросы - нет ответов.
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|7.102, timur.davletshin (ok), 14:58, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ...И нигде не опубликована...
Она на github публично там валяется с февраля. А вообще Acknowledgment прочитай.
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|2.18, anonymous (??), 12:28, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вопросы этичности. Ядро Linux - не игрушка, а сообщество разработки - не объект для исследований. Если требуется социологическое исследование - требуется и согласие испытуемого на подобного рода исследование. Представители очень по краю прошли, еще бы чуть-чуть - и схлопотали не только от Linux, но и от научного сообщества.
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|3.23, Аноним (-), 12:33, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> не объект для исследований
А судьи кто? Кто определяет, что можно исследовать, а что нельзя?
До этого исследования было много хвастовства. Сейчас все видят, что code review где-то на уровне ниже плинтуса. а в академической среде текст исследования уже активно цитируется профессурой. То, что безопасность линукса была помножена на ноль - нестрашно. Важно то, что это стало достоянием общественности. То бишь нас с вами.
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|4.28, anonymous (??), 12:38, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Где ты вычитал, что ниже плинтуса? Эти ребята хвастаются в документе, что смогли протолкнуть патчи с уязвимостями, а на деле патчи были отклонены. Сейчас этот текст будет цитироваться в свете того, как нельзя проводить социологические исследования. И престижу университета нанесен очевидный репутационный урон, иначе бы они бы не начали так суетиться.
Ребята хотели прикинуться белошляпами, а на деле нифига.
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|5.38, Аноним (-), 12:46, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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лол, конечно патчи были патчи отклонены, ведь исследователи сами о них сообщили в рассылке мантайнерам, сразу после того, как патчи приняли. вот пруф - https://lore.kernel.org/linux-nfs/YH+zwQgBBGUJdiVK@unreal/
они же не бандиты и не злоумышленники, что закладки внедрять незаметно
а если бы не сообщили майнтайнерам - всё бы прошло
так что исследование удалось...
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|6.91, Аноним (91), 14:23, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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что-то в пруфе не видно ни как они сообщают, ни как просят откатить. Зато видно, что Leon Romanovsky пояснил, что за кипиш происходит.
ну и конкретно к патчу из пруфа — там несколько человек включая Грега написали, что патч ничего не исправляет. Как это они его приняли?
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|6.100, Аноним (100), 14:51, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Никакой это ни пруф, а просто кто-то что-то неподумав ляпнул сгоряча без предост... большой текст свёрнут, показать
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|4.29, Аноним (29), 12:39, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ты-то конечно справился бы гораздо лучше. Жаль только что ты вебмакака.
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|4.30, n00by (ok), 12:39, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> не объект для исследований
> А судьи кто? Кто определяет, что можно исследовать, а что нельзя?
Зарегистрируйтесь, пожалуйста, потыкаем в Вас палочкой. В научных целях.
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|3.40, timur.davletshin (ok), 12:48, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вопросы этичности. Ядро Linux - не игрушка, а сообщество разработки - не
> объект для исследований. Если требуется социологическое исследование - требуется и согласие
> испытуемого на подобного рода исследование. Представители очень по краю прошли, еще
> бы чуть-чуть - и схлопотали не только от Linux, но и
> от научного сообщества.
Кто сказал, что тебя нельзя исследовать? Наоборот, нужно!
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|3.45, timur.davletshin (ok), 12:54, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Ядро Linux - не игрушка...
Оно начиналось именно как игрушка и никаких гарантий не даёт кроме честного слова о сохранении имени оригинального автора и условий несокрытия производных работ под несвободной лицензией.
Отвлечённый вопрос, Зумвалты таки на Линуксе или нет?
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|4.63, Volodya (??), 13:26, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну, то есть ты даже не раздупляешь про условия GPL.
И кому и что ты тут хочешь рассказать?
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|2.21, Sw00p aka Jerom (?), 12:30, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Я не понимаю, почему у всех так взбомбило?
так все таки бомбануло? а какая реакция должна быть, когда вам же намекают на вашу же некомпетентность?
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|3.39, n00by (ok), 12:47, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Я не понимаю, почему у всех так взбомбило?
> так все таки бомбануло? а какая реакция должна быть, когда вам же
> намекают на вашу же некомпетентность?
Вступайте и отправляйте патчи на электропочту ко-фаундеру! В МЕСТЕ МЫ СИЛА! (С)
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|2.24, Konnor (?), 12:34, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> почему у всех так взбомбило?
У мну не бомбило.. просто взял в уме, что не всё так хорошо в датском королевстве.
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|2.37, Аноним (37), 12:46, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Спектакль кто-то пытается скрыть специально внедренные и ни кем еще не раскрытые уязвимости.
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|2.99, Аноним (99), 14:45, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Я не понимаю, почему у всех так взбомбило?
А как бы вы отреагировали на приятеля, который плюнул вам в компот, чтобы проверить вашу реакцию?
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|3.103, timur.davletshin (ok), 15:04, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А как бы вы отреагировали на приятеля, который плюнул вам в компот, чтобы проверить вашу реакцию?
Смешно же.
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|1.15, КО (?), 12:13, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Прикол в том, что даже если ты сидишь на 4.4 longterm - их шаловливые ручки могли и там пошурудить.
Да и в остальных пакетах, не относящихся к ядру тоже.
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|2.17, timur.davletshin (ok), 12:16, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Прикол в том, что даже если ты сидишь на 4.4 longterm -
> их шаловливые ручки могли и там пошурудить.
> Да и в остальных пакетах, не относящихся к ядру тоже.
Ну была же история о том, что OpenBSD выявила крота NSA, пытавшегося закоммитить заведомо дырявое что-то там на основе эллиптических кривых (или NIST или генератор псевдослучайных чисел, не помню деталей).
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|3.25, Аноним (-), 12:37, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Всё так. Тот, кому нужна безопасность старается держаться от опёнка подальше. Если на них не обращать внимание - у них нет багов. А как ребята из квалис стали код потрошить, то стали появляться довольные детские баги на уровне "не проверили длину", "сместили битовое поле не в ту сторону".
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|4.41, Аноним (37), 12:48, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в проприетарный тот же самый NSA закоммитить уже официально и занесет кому надо в кассу. Тогда зачем платить больше?
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|1.35, Аноним (36), 12:45, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А вот если бы это был русский университет было бы столько негатива, что даже думать нет желания в эту сторону. Своих то они исправят. Это называется стадное мышление. Они заодно и свою вакцину в ФФашингтоне назвали лучшей. Чего добру пропадать правиль? А еще эти русские 100 000 000 000 мертвых президентов сшакских недополучат. У них же теперь модно убийц из тюрем выпускать. Тут то же самое.
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|2.54, Аноним (37), 13:09, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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У тебя стадное мышление. Завязывай телек смотреть это не твоё.
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|2.88, Ordu (ok), 14:18, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А еще эти русские 100 000 000 000 мертвых президентов сшакских недополучат.
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-57004302
Не ссы, ща патенты отменят на противоковидные вакцины, и вообще никто ничего не получит.
Да и вообще, нихрена ты губы-то раскатал! $100млрд? Откуда число-то взял такое? Небось высчитывал так же, как суды высчитывают недополученную с копирайтов прибыль? Взял всё население земли и помножил на $10?
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|1.42, Rev (?), 12:49, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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То есть их заставили проверить 435 коммитов, и в 39 из них найдены баги? Получается, что примерно 10% коммитов в ядре можно считать бажными. Ясно, понятно.
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|2.48, n00by (ok), 12:58, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Даёшь полный аудит ядра с самого начала и до победного конца!!! :D
Попадает ryoken в рай, а там ему дают ядро и компьютер. :D
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|3.85, Dzen Python (ok), 14:15, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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С флопом, тонной неформатированных дискет и уловием записывать каждый неумышленный баг на дискету, а затем нести на ревью к охренгелу Михуилу?
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|2.60, openok1 (?), 13:16, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это тот университет минессоты, который на ЦРУ работает ?
О чём конкретно речь? Дайте ссылок почитать что ли.
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|3.66, Аноним (51), 13:33, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ой, простите, все что под грифом "свободное ПО" априори не может работать на ЦРУ, иначе рушится вся идеология тех , у кого основной ОС стоит свободный в солнечной системе линукс. Это у нас только линукс "Астра" на ФСБ работает и тов. майора, а все что вне России тут да, это все свободное, демократическое и следуя славным традициям Фейсбука.
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|2.57, Аноним (-), 13:13, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> все вычистили
Откуда известно, что всё?
Там такого барахла может быть много... Эти исследователи сами обо всём рассказли... А есть горы тех, кто не рассказал...
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|2.82, Dzen Python (ok), 14:12, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Подсудимый Впопупихайленко украл кошелек у Отраженьелунова. На суде адвокат злоумышленника Седой-Ля-Буду утверждал, что он сделал это не для личного обогащения, а в целя научного эксперимента по проверке уязвимости джинсов потерпевшего. Как было позже выяснено, что Впопупихайленко пытался украсть кошельки и у других потерпевших, но только это преступление было записано на камеру наружного наблюдения и отслежено капитаном полиции Хартмановым. По результату следственных мероприятий вор был пойман, предан справедливому суду, а его работа "На стрёме, посоны. Как срезать кэша" получила живое обсуждение в уголовной среде. Адвокат обвиняемого Седой-Ля-Буду до сих пор уверен в интервью, что, цитата: "Он же благодарным ему должен быть! А он разнылся и маляву в мусарню написал! Он видит же, что носить кошелек во внутреннем кармане - опасно!".
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|2.86, Аноним (86), 14:16, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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За что благодарны? За то что из-за них пришлось потратить уйму времени на пересмотр коммитов? Да чтоб вам каждый день кот на пороге ссал чтобы вы зато полы мыли каждый день и у вас было чисто.
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|2.87, Аноним (87), 14:17, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Исследования да, это хорошо. Можно еще, например, еще провести такой - рассылать жильцам твоего дома письма со спорами сибирской язвы, исследуем осмотрительность твоих соседей, будет очень познавательно и интересно.
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|1.62, Аноним (-), 13:24, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А почему Тимур Девлетшин защищает Миннесотчиков? Ему симпатичный те кто создаёт вредоносный код? Думаю, да.
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|2.90, Ordu (ok), 14:22, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А почему Тимур Девлетшин защищает Миннесотчиков?
Чтобы было что обсуждать. Когда все согласно кивают головами в ответ на любое утверждение, обсуждение не складывается.
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|2.96, Dzen Python (ok), 14:33, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лично дядюшка сел, самолично студентов кабанчиком метнул с блатом к нужным человечкам, чтобы вопросики обкашлять, да цифры на созвоне оставил - вот и кого надо не подмазали, а там и непонятки, и абонент не абонент...
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|1.97, Аноним (97), 14:38, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Посовейте - куда после такого фэйспалма от ляликса бежать? Опениндиана хорошая ОС?
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|1.98, пох. (?), 14:41, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот такая она безопасность в Линукс, принимают патчи от кого попало, а когда их мокают лицом в лужу, делают недовольное *бало.
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|1.105, Alexey (??), 15:23, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Шлюхи в борделе заявили в полицию, что их изнасиловали. Или уже нет.
Но всё равно бесплатно провели реклатную кампанию.
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