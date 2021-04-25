Команда из Университета Миннесоты пояснила мотивы экспериментов с сомнительными коммитами в ядро Linux

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|2.11, Dzen Python (ok), 10:29, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> когда поймали на коммитах с хренью и теперь ответочка от разрабов ставит жирный крест на всей шараге:
"Плак-плак-плак, это не мы такие, это жизднь такая! Мы оченно-оченно сожалеем(нет), но это сделано ради чистоты експеримента! Все во имя сцаенс! А почему не сказали по завершении? Ээээ... Мээээ... Бэээ... А хотите древнюю мудрость расскажу - "Листья сакуры над руслом Дона...". Как не прокатило? Ну мы же это, ученые! А-а-а-а-а, мы больше так не бу-у-у-у-удем! <плач> "
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|2.13, Дегенератор (ok), 10:37, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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В глухомани в лесу, несмотря на красу, дни проводит Лиса Патрикевна,
Я никак не пойму, отчего почему не пускают Куму на деревню!
Я надежна вполне! Стать бы птичницей мне, я б тоску в пух и перья развеяла!
Я б ночей ни спала, все бы кур стерегла, петушка как родного лелеяла!
(с) Буренка из Масленкино
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|1.4, iPony129412 (?), 10:20, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Чего там пояснять? Для исследователя правило простое: Надо пенетрировать всё, что пенетрируется.
🤨
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|2.16, Dzen Python (ok), 10:39, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Чем исследователь отличается от преступника?
Исследователь открыто и публично ПУБЛИКУЕТ результаты своих пенетраций. Сначала разрабам, потом - общественности.
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|3.29, тов. майор (?), 11:57, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Чем исследователь отличается от преступника?
Мне это еще на первом курсе юрфака разжевывали, странно что тебе нет.
"исследователь" - вон напротив, к стулу привязанный сидит, ждет пока я ему проводок к яйцам приложу еще разок.
А "преступник" он будет когда уже все подпишет, и поедет по этапу, согласно решению строгого но справедливого суда, и там его уже п-дить будут сотрудники совсем другого ведомства.
Публикует, не публикует - похрену. Занимался антиобщественной деятельностью - значит, враг.
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|4.52, Sw00p aka Jerom (?), 13:18, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а где тут пострадавшая сторона? кого фактически затронули внесенные уязвимости? где доказательства ушерба от этих конкретно добавленных уязвимостях? Тем же успехом можно и Линуса судить за баги в прошлом. Поясните, Тов. майор
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|5.55, Аноним (55), 13:27, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты не понял. Это диванный борцунишка про ужасы кровавого режЫма (r) выступил. На уязвимости в ядре ему с прибором
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|5.67, YetAnotherOnanym (ok), 13:55, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пострадавшие - как минимум те рецензенты, которые потратили своё время на анализ этих патчей. То, что они бесплатно отдают своё время проекту, не значит, что любой "исследователь" может его отнять на свои выкрутасы. Косвенно пострадали авторы других патчей, которые были рассмотрены позже, чем могли бы, и пользователи, которым нужная фича прилетела на релиз позже из-за того, что рецензент был занят анализом патчей с намеренно внесёнными ошибками.
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|6.84, Sw00p aka Jerom (?), 14:58, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Пострадавшие - как минимум те рецензенты, которые потратили своё время на анализ этих патчей.
ну шо это такое, пожарные пострадали от пожаров? это говорит только о некомпетентности пожарных.
>прилетела на релиз позже из-за того, что рецензент был занят анализом патчей с намеренно внесёнными ошибками.
могу я подать в суд на Линуса за то, что в релизе нет желаемых мной изменений? (подсказка: отказ от ответственности)
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|3.76, псевдонимус (?), 14:39, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ничем. Хакер должен иметь свободу действия, не хватало ещё всяких картманов с широкой костью уведомлять. А если попался, сам виноват.
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|1.5, ыы (?), 10:21, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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На самом деле товарищи из учебного заведения сделали очень хорошее дело.
Потому что практика замалчивания уязвимости, сокрытия возможной проблемы- она как бы не решает проблему а только усугубляет ее.
Товарищи провели очень ценное исследование. Их наградить надо. А то что их заблокировали - типичный пример тупости, лени и безграмотности.
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|2.12, Dzen Python (ok), 10:32, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А никто не спорит про сам дизайн эксперимента.
Правда, как в анекдоте про Чапая, есть один нюанс...делающий их из хероев преступниками: они никому из разрабов ведерка не сообщили о самом эксперименте и результатах по окончании и не отозвали свои сомнительные патчи взад, за них это сделал Грег.
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|3.32, Адекват (ok), 12:13, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То есть приём и отправка патча основывается на доверии?
А что если очень злобный хакер-студент преднамеренно внесет вредный код, очень хорошо его скрыв?
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|3.33, Аноним (33), 12:16, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Уметь читать - бесполезный навык, да. Главное уметь свои домыслы высирать.
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|2.18, Аноним (18), 10:46, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Их наградить надо. А то что их заблокировали - типичный пример тупости
А что если предметом исследования является то, сойдет ли "Я исследователь!!!" за отмазку? Поэтому нет, банить и банить таких. Банить всех, кто пытается отправлять в ядро какую-то хрень. А то, как они там оправдываются впоследствии, вполне может быть социнженерией.
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|3.53, Sw00p aka Jerom (?), 13:23, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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человеческий фактор и есть уязвимость. рецензия патчей должна быть, не говорю уже о строгом обосновании того или иного изменения присланного. Если Линусу в лом это делать, то это его вина.
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|1.7, Аноним (7), 10:21, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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обмазать в смоле и обвалять в перьях, а также разрешить современным индейцам санти сиу снять скальп, чьих предков казнили после восстания, начавшегося на реке Миннесота
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|2.9, ыы (?), 10:27, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А почему структуру отвечающую за прием патчей в ядро нельзя исследовать? Это какие-то неприкасаемые небожители не делающие ошибок? Как показало исследование- имеется серьезные проблемы в этом бизнес-процессе.
И то что наказали исследователей- просто тупость и страх. Им неприятно выглядеть некомпетентными, вот и злобствуют..
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|3.14, Dzen Python (ok), 10:37, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А никто не говорит, что нельзя. Исследуйте. Только результатами делитесь.
Ой, почему же если не сказали, а потом от нас еще какая-то хрень всплыла - откатили и побанили всех? Вот ведь дурачьё, микропрохфессоры просто все забыли! Понять и простить!
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|4.57, Sw00p aka Jerom (?), 13:29, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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наказывать нужно ответственных за рецензию и прием патчей. Доказать умысел "исследователей" сложно будет, даже если будет пострадавшая конкретно от этих патчей сторона.
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|3.20, Аноним (18), 10:51, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> наказали исследователей
Наказали отправителей сомнительных патчей. А то, выдают они себя за "исследователей" или нет -- не важно.
> имеется серьезные проблемы в этом бизнес-процессе
Где проблемы? Бэкдорщиков выявили и забанили, по-моему сработали хорошо. Проблемы были бы, если бы их не заметили. Или заметили, но клюнули на отмазу про "исследования".
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|4.37, Аноним (37), 12:24, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Где проблемы? Бэкдорщиков выявили и забанили, по-моему сработали хорошо. Проблемы были бы, если бы их не заметили. Или заметили, но клюнули на отмазу про "исследования".
Наша песня хороша, начиная сначала. С какого там года они коммитят? С 14 минимум? Олично зоркие глаза заметили. Если и через 10-20 лет бы обнаружили попытки - ничего не поменялось. Читали такие же баечки: сработали хорошо. Им достаточно было сделать ещё один шаг. Просто передать процесс отправки патчей китайцам или индусам. Несколько десятков команд отправляющих маленькие патчи. Никак напрямую не связанных с университетом. Вот это было бы дело.
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|3.23, YetAnotherOnanym (ok), 11:27, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А где тут "исследование", кроме как в оправданиях? Исследованием было бы, если бы они отправили патч с бэкдором и одновременно приватно проинформировали Линуса или Грега о том, что этот патч вредоносный и его нельзя включать в ядро, даже если рецензент его пропустит. Вот тогда это было бы "исследование". А так - попытка протолкнуть в ядро малварь в чистом виде.
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|5.72, Аноним (72), 14:24, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А они кто такие и чем знамениты, чтоб судить других? У них заказывали эту услугу? Нет. Значит это просто вредительство, даже если с благими намерениями.
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|1.8, Адмирал Майкл Роджерс (?), 10:27, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Решение мистера Кроа-Хартмана является скоропалительным и в корне ошибочным и должно быть отменено сразу же после получения исчерпывающих разъяснения от группы разработчиков из Университета Миннесоты.
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|3.24, Аноним (24), 11:32, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вас не спросят. Тот случай, когда бэкдоры это кого надо бэкдоры, и только в закрытом ПО всё под ковёр сметают обычно, а тут вылезло из-за недостаточно толерантных разработчиков -- самое время принять новый кок.
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|1.15, Аноним (15), 10:38, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Угу ЦРУ и АНБ сказали больше денег не дадим, сразу сказки пошли мол эксперимент, для вас стараемся... Да, да, да...
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|2.64, Аноним (61), 13:41, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ЦРУ и АНБ сказали больше денег не дадим
Жили-были однажды два студента и решили они при поддержке некоторых кое-каких инвесторов продавать пользовательские данные, авось прокатит... А не прокатит - скажем, эксперимент был. Прокатило. Да так удачно, что сейчас фирмочка - главная цитадель добра.
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|1.21, Аноним (21), 10:57, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Попытались закоммитить бэкдор в ядро - были оперативно вычислены и забанены.
Считаю, что эксперимент увенчался успехом.
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|2.46, Аноним (-), 12:54, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Попытались закоммитить три бэкдора в ядро - сами в конце отменили комит и проинформировали ревьющика
Поправил, не благодари
> Считаю, что эксперимент увенчался успехом.
Эксперимент на опеннете по выявлению читателей жопой - несомненно!
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|1.25, Аноним (25), 11:32, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Врач не может ставить эксперименты на пациенте, иначе это преступник.
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|2.30, Доктор Менгеле (?), 12:09, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот, все правильно. Я и не ставил. В смысле - я на рабах ставил, не на пациентах.
И помер от инсульта в почтеннейшем возрасте.
Не то что этот неуданик Эйхман, который был не учоным, а просто обычным палачом на окладе.
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|2.68, YetAnotherOnanym (ok), 14:05, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то, если бы врачи не ставили эксперименты на пациентах, то у них даже до трав и корешков дело бы не дошло, просто гладили бы пациента по голове, чтобы ему не так больно умирать было.
Другое дело, что нельзя просто подойти и вколоть больному новое лекарство, не проверив его до этого на мышах, кроликах и обезьянах, не поставив в известность лечащего врача и не подготовившись к возможным нежелательным последствиям.
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|2.28, Аноним (28), 11:53, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что, не бэкдоры? То есть сомнительные патчи отправлять это нормально по-твоему? Или пользователь шиндовс?
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|3.38, Аноним (38), 12:38, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Нет, не бэкдоры. Посмотри в википедии определение этого термина. Уж насколько компетентными оказались мейнтейнеры ядра, настолько же некомпетентны в теме обсуждения комментаторы на опеннете.
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|4.50, Аноним (24), 13:14, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Намеренное внесение уязвимостей почти всегда работа спецслужб, и потом эти бэкдоры десятилетиями сидят в коде и используются при необходимости всеми заинтересованными сторонами. Исправляют только когда кто-то другой находит и начинает активно использовать, только если кто-то сумеет заметить и проанализировать вектор атаки.
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|5.63, Sw00p aka Jerom (?), 13:38, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это все иной раз говорит о некомпетентности сообщества разработчиков и не вина спецов, они то свою работу выполняют. впускать к себе домой преступника разве вина преступника?
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|6.71, YetAnotherOnanym (ok), 14:18, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> впускать к себе домой преступника разве вина преступника?
О, а вот и виктим-блейминга подвезли. А хозяин просто так дверь открыл, по своему капризу, или преступник как-то добился, чтобы хозяин его пустил?
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|1.31, Аноним (31), 12:11, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Зато это исследование показало уровень и качества ревью, и компетентности ревьюверов, и адекватности руководства в целом.
Потому что использовать при код-ревью понятие "доверие" это вообще за гранью. Даже самый супер программер может опечататься, может плохо себя чувствовать когда сел кодить, может иметь семейные или психологичекие проблемы. И его ошибку пропустять в прод, именно как это произошло сейчас потому что "ну это же универ был, мы ему доверяли... как они могли... плак-плак... мы обидились и забанили их..."
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|2.42, пох. (?), 12:47, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Потому что использовать при код-ревью понятие "доверие" это вообще за гранью.
действительно. его же сверхечеловеки проводят, способные видеть на три метра сквозь бетон.
А не обычные люди, занятые своими проектами, бегло глянули - ну, вроде да, исправляет проблему, принимается.
> Даже самый супер программер может опечататься, может плохо себя чувствовать когда сел кодить,
> может иметь семейные или психологичекие проблемы.
может. А проект может послать этого проблемного лесом, если он несколько раз подряд тратит чужое время на свой г-но код или намеренно подложенных из-за "психологических проблем" свиней.
Тем самым сэкономив ресурсы. А разбираться с каждым вредителем отдельно - намеренно он вредит, на деньги товарищмайора или просто "психологические проблемы" - а зачем? Судят по делам, не по "намерениям", все правильно делают.
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|3.66, Аноним (31), 13:50, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> бегло глянули - ну, вроде да, исправляет проблему, принимается
странно, всегда думал что это называет "х*як-х*як и продакшн", особенно от людей занимающихся этим фултайм... но наверное неправ и это норм для таких проектов.
Вы статью откройте и посмотрите что они напропускали (напр. страница 10, секция D).
> Тем самым сэкономив ресурсы.
Тем самым уже утянув это в прод, ну молодцы, чо. А от тех кого еще не заметили мы будем принимать прикрыв глаза, мы же им пока доверяем.
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|1.34, Аноним (33), 12:19, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> Мотивом скрытой деятельности было желание добиться чистоты эксперимента, так как уведомление могло привлечь отдельное внимание к патчам и их оценке не на общих основаниях.
Правильный подход, если хочешь чистоты эксперимента добится. Только обиженки из сообщества теперь им этого никогда не простят.
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|2.43, пох. (?), 12:50, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Правильный подход, и результат правильный - теперь могут опубликовать статью "как вбрасывателей вредного кода банят нахрен, в корне предовтращая попытки еще разок что-то вбросить".
Эксперимент удался, что вам не нравится?
А что "экспериментатору" потом будут рады те на ком он поэкспериментировал - это вам никто и не обещал.
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|2.49, Аноним (49), 13:14, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эксперименты совершают с санкции общества! Тут - банальное хулиганство, несущие общественную опасность! Это тоже самое, что вы бы стали на всех "замахиваться" на улице, и получили ...!
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|3.65, Sw00p aka Jerom (?), 13:44, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ага вы еще предупреждайте хозяев дома когда соберетесь вламываться к ним в дом, "перступник" свой умысел то докажет в суде, а вот вы обратного нет. Ему достаточно вломав дверь поставить спящего хозяина перед фактом. И в случае почему они не сообщили о результатах, то эксперимент разве был окончен? вы этого не докажите и не сможите предьявить за скрытие результатов, ибо эксперимент был остановлен.
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|2.94, Аноним (-), 15:19, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Где Линус?
У психолога на приёме. Медитирует пытаясь успокоить свой гнев.
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|1.40, Дегенератор (ok), 12:41, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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То-есть ему нужно было молча наблюдать как накидывают на вентилятор , Дегенератор (ok) ***, 10:43 , 25-Апр-21 (17)
УДАЛЕНО.Отмодерировано: mc, Пояснение от mc: ответ в корень непонятно кому, Время: Sun Apr 25 13:01:39 2021
>Решение мистера Кроа-Хартмана является скоропалительным
То-есть ему нужно было молча наблюдать как накидывают на вентилятор?
===============================================
> Пояснение от mc: ответ в корень непонятно кому,
Уважаемый мудератор! Это не ответ, а вопрос (знак "?" явно на это указывает).
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|1.47, тотсамыйдгруа (?), 12:57, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну честнслово это же бред, это если бы в Microsoft обиделись на Ваньку из Саратова, который придумал троян под винду, а тут целый университет показал, насколько уязвимо ядро. Да им спасибо нужно сказать, мля...
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|2.58, Аноним (58), 13:30, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как раз показали, что ядро неуязвимо. Говно в релиз не попало, говнюки - в бан попали.
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|3.78, Аноним (-), 14:40, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Как раз показали, что адепты Великого Ядра предпочитают читать избирательно ... большой текст свёрнут, показать
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|1.48, Аноним (49), 13:06, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На мой взгляд легко отделались! Если бы им удалось тоже самое проделать в Microsoft или Apple - получили ... от армии юристов и тоны макулатуры исков с истерикой об недополученной прибыли и порывом "репутации"!
Этих "экспериментаторов" надо везде где можно забанить, так как они реально несут общественную опасность!
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|1.51, Аноним (51), 13:16, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> мотивирована исключительно благими намерениями
Благими намерениями вымощена дорога в ад.
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|1.56, Аноним (58), 13:29, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Доэкспериментировались и получили закономерный результат. А то понимаешь ли, сообщество разработчкиов для них - лабораторные макаки. А теперь могут оправдяваться, могут не оправдываться - репутация всё равно уже убита. И лишний раз продемонстрована устойчивость свободного ПО к неправомерным действиям: гадость в релиз не попала, а говнюки в бан - попали.
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|2.80, Аноним (-), 14:44, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> и продвижение патчей было остановлено на стадии до добавления изменений в Git.
>> Once a maintainer confirmed our patches, e.g., an email reply indicating “looks good”, we immediately notify the maintainers of the introduced UAF and request them to not go ahead to apply the patch. At the same time, we point out the correct fixing of the bug and provide our correct patch.
.
> И лишний раз продемонстрованно умение опеннетных адептов Щвятого Ядра читать жопой
> батхерт скиппед
Поправил, не благодари
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|1.69, Аноним (69), 14:09, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"Благими" намерениями выложена дорога в ад. Нельзя их допускать снова. А то будут считать, что можно если что извиниться и все исправится. Люди платят программистам огромные деньги и теперь им придется потратить время чтобы понять что за ересь они в ядро навтыкали. Бан пожизненно каждому и их возможным фирмежкам/университетам в которых они могут оказаться.
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|2.75, псевдонимус (?), 14:29, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это линуксоидов с базарной моделью нельзя допускать до разработки ядер. А фс вы и так ниасилили.
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|3.89, Аноним (24), 15:14, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таки есть что-то лучше ext4? Может быть ntfs (ближайший конкурент), которая рассыпалась все первые 20 (простите последнее было 2018 получается 25) лет своего существования и коммерческого использования (безальтернативного) рассыпалась и теряла данные?
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|4.92, Аноним (69), 15:16, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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XFS в многопотоке немного может обходить EXT4 и там данные стабильнее держатся (не знаю насчет восстановления, ведь это сложно именно с XFS). Так что кому нужно - будут пользоваться обеими. Одну на систему, другию на базу данных.
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|3.90, Аноним (69), 15:14, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что? Базарная модель это рыночная модель? Так линукс можно продавать. Вон в отечественных посмотри. У нас же в России создают свое ответвление кодовой базы чтобы исключить возможность внесения вот таких изменений. Это вынужденная мера так как никто не ждет порядочности от западных партнеров. У них чуть что - отмазка. Если ты что-то сделал неправильно в целях эксперимента, то ты должен в случае принятия изменений в ядро сразу же сообщить об этом, а не через несколько лет. ФС уже давно есть со времен EXT и не одна. Вот даже ZFS пилит линукс сообщество. Оракл то после 30-х годов может и прекратить работать с солярисом. Вот FreeBSD и пользуется этими благами потому что не может само осиливать. Уж что говорить - даже OpenIndiana в этом участвует. И да, пока что хватит и EXT/XFS.
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|4.93, Аноним (-), 15:16, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>У нас же в России создают свое ответвление кодовой базы чтобы исключить возможность внесения вот таких изменений. Это вынужденная мера так как никто не ждет порядочности от западных партнеров.
"Очередная жертва россиянской пропаганды" - подумал Штирлиц.
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|1.70, Конец (?), 14:13, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То есть их повторно забанили, а они "пообещали, что больше не будут"?
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|1.73, псевдонимус (?), 14:25, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот же кретины!
На кой черт было извиняться!?
УГ.
ЗЫ: блэкхэт рулит, беленькие сосут у горбатого не нагибаясь.
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|1.81, Аноним (-), 14:46, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Человека, который угонял автомобили, оправдывался тем, что сел покататься, если его поймали зимой, то он говорил, что залез погреться.
Такие дела.
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|1.82, user90 (?), 14:54, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну ващет чуваки намекнули на существование проблемы, которая ОЧЕВИДНА.
Просто до этого никто ее и за проблему не считал, т. к. не было вот-этих-чуваков. Теперь пусть думают, бу-го-га!
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|2.83, user90 (?), 14:56, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> т. к. не было вот-этих-чуваков
Но это не точно)) Никто же не знает!
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