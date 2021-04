Команда из Университета Миннесоты пояснила мотивы экспериментов с сомнительными коммитами в ядро Linux

2.80 , Аноним ( - ), 14:44, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> и продвижение патчей было остановлено на стадии до добавления изменений в Git.

>> Once a maintainer confirmed our patches, e.g., an email reply indicating “looks good”, we immediately notify the maintainers of the introduced UAF and request them to not go ahead to apply the patch. At the same time, we point out the correct fixing of the bug and provide our correct patch. .

> И лишний раз продемонстрованно умение опеннетных адептов Щвятого Ядра читать жопой

> батхерт скиппед Поправил, не благодари