ИСП РАН займётся повышением защиты Linux и поддержанием отечественной ветки ядра Linux

3.24 , анон ( ? ), 16:21, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Нужно всего лишь... https://www.ispras.ru/technologies/

4.119 , danonimous ( ? ), 18:26, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – https://www.ispras.ru/technologies/cloud-based-development-infrastructure-russ Похоже, Tizen.Ru уже загнулась, пока они создавали инфраструктуру для её сборки.

5.143 , Михрютка ( ok ), 19:34, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – товарищ, ну вот чо вы душните? грант освоили? освоили. "начинается коммерческая реализация дистрибутива «Тайзен.ру» на базе 1892ВМ14Я" начали? начали. подумаешь, не закончили, что вы к мелочам цепляетесь? старались же люди.

3.33 , Annoynymous ( ok ), 16:27, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – ИСП РАН — опорная организация по сертификации LSB по контракту с Linux Foundation (https://www.ispras.ru/projects/lsb_infrastructure_program/). Там знают и умеют сертифицировать линукс.

4.59 , Михрютка ( ok ), 17:29, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать что-то я не вижу на этой страничке ни одного слова сертификация это видно htt... 5.66 , RedHatKashenko ( ? ), 17:40, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Как ошибка в забугорном linux-foundation.org соотносится с темой?

6.75 , Михрютка ( ok ), 17:43, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как ошибка в забугорном linux-foundation.org соотносится с темой? прочитайте описание проекта "Разработка инфраструктуры стандарта LSB" на сайте ИСП, потом приходите каментить.

5.128 , n00by ( ok ), 18:48, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >>>>ИСП РАН — опорная организация по сертификации LSB по контракту с Linux Foundation (https://www.ispras.ru/projects/lsb_infrastructure_program/).

> что-то я не вижу на этой страничке ни одного слова "сертификация" Проблема в парсере сайта Опеннет, он включил в ссылку закрывающую скобку, а сервер обрезал некорректный "хвост" целиком. Вот правильная, если удалить префикс _https://www.ispras.ru/projects/lsb_infrastructure_program/ Разработка инфраструктуры стандарта LSB

Начало проекта – 2006 год. Окончание проекта - 2010 год. Заказчик - Linux Foundation. Программа LSB Infrastructure выполнялась ИСП РАН по контракту с Linux Foundation. Проект был начат в сентябре 2006 и был нацелен на долгосрочное сотрудничество с целью поднятия на новый уровень инфраструктуры разработки и поддержки стандарта LSB в ответ на возрастающую потребность индустрии в продвижении этого стандарта. Ключевые области ИСП РАН в этом проекте включали в себя LSB Infrastructure Tools (разработка, развитие и поддержка различных инфраструктурных систем для поддержки, продвижения и развития LSB), тестирование Linux, различные исследовательские и аналитические работы, проводимые с целью раннего обнаружения проблем, связанных с LSB, и их устранения, а также различные активности по анализу данных и подготовке отчетов для принятия решений.

6.137 , Михрютка ( ok ), 19:03, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Проблема в парсере сайта Опеннет, он включил в ссылку закрывающую скобку, а

> сервер обрезал некорректный "хвост" целиком. Вот правильная, если удалить префикс: _https://www.ispras.ru/projects/lsb_infrastructure_program/ сегодня день неумеющих читать? дядька, проблема не в парсере опеннета. проблема в том, что я на страничке этого проекта не увидел вообще ни слова про сертификацию. про инфраструктуру вижу и кучу общих слов вижу. как вариант, они разработали комплект сертификационных тестов, но им стало стыдно, что получилось такое говно, поэтому решили отделаться типовым "различные активности по анализу некоторых данных с целью подготовки кое-каких отчетов"? не понимаю, даже если бы ИСП РАН вообще в одно рыло тянул и разрабатывал lsb сертификацию, почему кому-то приходит в голову ставить им это в плюс? учитывая бешеный успех и востребованность этих сертификаций? единственно где он может проканать, как авторитетная организация по сертифицированию линукс - это госстуктуры РФ, и то не в силу каких-то компетенций, а по должности. 7.180 , Annoynymous ( ok ), 22:43, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > сегодня день неумеющих читать? Да, похоже. Фразу про 2010-й год ты просто не смог прочитать, или решил игнорировать? > дядька, проблема не в парсере опеннета. проблема в том, что я на

> страничке этого проекта не увидел вообще ни слова про сертификацию. про

> инфраструктуру вижу и кучу общих слов вижу. Она там была в 2010-м. > не понимаю, даже если бы ИСП РАН вообще в одно рыло тянул и разрабатывал lsb сертификацию, почему кому-то приходит в голову ставить им это в плюс? учитывая бешеный успех и востребованность этих сертификаций? В 2010-м году был бешеный успех LSB. ИСП РАН разрабатывал для LiFo автотесты. Это большая экспертиза, признанная на международном уровне. > и то не в силу каких-то компетенций Да ты уже оценил уровень компетенции сотрудников ИСП РАН! Пусть теперь приходят к тебе каяться, что уж тут. Хорошо, что ты не принимаешь решения.

8.185 , Михрютка ( ok ), 23:03, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать достаточно, достаточно уже фразы про В 2010-м году был бешеный успех LSB бол... 3.53 , YetAnotherOnanym ( ok ), 17:16, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Например, они написали Sedna - СУБД для работы с документами XML. Я на ней ФИАС/ГАР прочёсываю, когда мне надо.

4.63 , Аноним ( 63 ), 17:39, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – а почему нельзя Postgres-ом прочесывать?

5.69 , RedHatKashenko ( ? ), 17:41, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Ты еще предложи топором бриться.

5.90 , YetAnotherOnanym ( ok ), 17:56, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > а почему нельзя Postgres-ом прочесывать? А постгрес давно научился в иерархические структуры? А то я давно его не касался.

У меня набор скриптов разбивает таблицу "адресообразующих объектов" на регионы и перестраивает её в иерархическую структуру, тогда поиск проходит намного быстрее, особенно если документ перед этим проиндексировать. Это если брать старый формат, до июня 2020 г.

6.118 , Анончик ( ? ), 18:25, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – версии так с 10 научился. может что полезное откроете для себя.

7.140 , YetAnotherOnanym ( ok ), 19:21, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > версии так с 10 научился. может что полезное откроете для себя. Нашёл ltree. Почитал. Таки w3'шный xquery, который поддерживает Sedna, будет пофичастей lquery. Ну и опять-таки, для Sedna xml - это нативный формат. А для Pg lquery - это дополнение. Так что я, пожалуй, в Pg буду работать с таблицами, а в Sedna - с xml.

3.183 , Michael Shigorin ( ok ), 22:56, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Вот, например, у налоговой вполне себе адекватная айти инфраструктура. Это если там исправили главный архитектурный косяк, поддержка которого лет пять назад осуществлялась десантом из некрософта... Надеюсь, всё-таки исправят. > То есть разные госструктуры имеют заметно разный уровень айти кометенции. Факт.

