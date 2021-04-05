ИСП РАН займётся повышением защиты Linux и поддержанием отечественной ветки ядра Linux

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|2.10, unxed (?), 16:01, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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Постановка задачи тут по крайней мере звучит адекватно. В предыдущих попытках частенько уже по формулировке постановки задачи было понятно, что ничего хорошего из такой затеи не выйдет. Здесь такого чувства нет.
Другое дело что вот штатам например не нужен такой центр, потому что там конкурентная экономика и корпоратам самим выгодно делать безопасные ОС, госфинансирование не требуется. Но конкурентной экономики при Путине всё равно не будет, ему надо за яйца держать все крупные деньги в стране. Так что пока лучше так, чем никак, возможно.
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|4.186, Сейд (ok), 23:04, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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CERT — это команда частного университета Карнеги — Меллона.
А Путин ваш развалил не часовню, а здравоохранение и пенсионные накопления налогоплательщиков.
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|4.125, Аноним (125), 18:42, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Потому как государство есть, а вы думали можно Убунтой отделаться? На Украине и то Убунту отсертификатили по самые помидоры между прочим, а казалось бы, зачем?
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|5.136, Аноним (136), 19:03, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем?
И закая связязь мутного закрытого списка ПО с сертификацией?
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|5.176, Michael Shigorin (ok), 22:25, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Потому как государство есть
Глупый, когда государство есть -- олигархи в узде. А когда "частная компания" затыкает рот главе государства, напрямую вмешиваясь в "самые демократические" выборы -- это всё, поминай как звали.
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|6.193, Аноним (193), 23:15, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Олига́рхия (др.-греч. ὀλιγαρχία «власть немногих» от ὀλίγος «малый; краткий» + ἀρχή «начало; власть») — политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан (например, представителей крупного монополизированного капитала). Олигархи — члены олигархии, могут либо сами быть во власти, либо оказывать решающее влияние на власть и принятие решений в своих личных и групповых интересах.
Как раз распространённый вариант когда олигархи и есть государство или приближенные.
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|3.113, Аноним (136), 18:17, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вижу вынос всех ответственных моментов на бюджет государства, что не исключает последующего создания "российских ос" и принудительной их закупки. ну как так то?
Пусть создадаут хотя бы референстную платформу (ну соберут дебиан со своим ядром). Включат в реест злочастный. А эти все отмывалы же могут и лучше сделать чем просто дебиан, значит их и так купят =)
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|3.115, Аноним (115), 18:21, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Другое дело что вот штатам например не нужен такой центр, потому что там конкурентная экономика и корпоратам самим выгодно делать безопасные ОС, госфинансирование не требуется.
Вообще-то как раз наоборот.
Там осознают, что конкурентная среда требует функциональности, а не безопасности и с ней большие проблемы.
Но методов решения проблем у них нет. Ибо в случае госконрактов воруют больше, чем у нас.
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|3.170, Аноним (170), 21:41, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Другое дело что вот штатам например не нужен такой центр, потому что там конкурентная экономика и корпоратам самим выгодно делать безопасные ОС,
Прежде чем писать почитайте про SELinux на досуге, к примеру... ;)
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|3.174, Michael Shigorin (ok), 22:22, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> потому что там конкурентная экономика и корпоратам самим выгодно делать
> безопасные ОС, госфинансирование не требуется
Бу-ха-ха.
"Бобёр, выдыхай!" (ц)
И конкуретной экономика там была примерно до Рейгана (после начала медленно, но верно превращаться в зомби на рефинансировании: виртуальные деньги и кредиты с низкой ставкой убивают смысл собственно конкурировать, даже если это может показаться парадоксальным). И о том, как "корпоратам выгодно делать безопасно" -- мог бы много рассказать да тот же некрософт. А уж про нетребовательность к госфинансированию -- тот же интел.
В общем, с _этими_ сказками точно лучше завязывать, особенно в качестве картины мира.
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|2.15, unxed (?), 16:04, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Ещё было бы интересно узнать, что ИСП РАН интересного сделали до этого. Вот, например, у налоговой вполне себе адекватная айти инфраструктура. Госуслуги вообще штаты опережают лет на 20. А, скажем, ГИС ЖКХ, который делает не помню уже кто — какой-то песец из 90х. То есть разные госструктуры имеют заметно разный уровень айти кометенции.
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|5.143, Михрютка (ok), 19:34, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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товарищ, ну вот чо вы душните?
грант освоили? освоили. "начинается коммерческая реализация дистрибутива «Тайзен.ру» на базе 1892ВМ14Я" начали? начали. подумаешь, не закончили, что вы к мелочам цепляетесь? старались же люди.
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|4.59, Михрютка (ok), 17:29, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
что-то я не вижу на этой страничке ни одного слова сертификация это видно htt... большой текст свёрнут, показать
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|6.75, Михрютка (ok), 17:43, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как ошибка в забугорном linux-foundation.org соотносится с темой?
прочитайте описание проекта "Разработка инфраструктуры стандарта LSB" на сайте ИСП, потом приходите каментить.
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|5.128, n00by (ok), 18:48, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>>>ИСП РАН — опорная организация по сертификации LSB по контракту с Linux Foundation (https://www.ispras.ru/projects/lsb_infrastructure_program/).
> что-то я не вижу на этой страничке ни одного слова "сертификация"
Проблема в парсере сайта Опеннет, он включил в ссылку закрывающую скобку, а сервер обрезал некорректный "хвост" целиком. Вот правильная, если удалить префикс _https://www.ispras.ru/projects/lsb_infrastructure_program/
Разработка инфраструктуры стандарта LSB
Начало проекта – 2006 год. Окончание проекта - 2010 год. Заказчик - Linux Foundation.
Программа LSB Infrastructure выполнялась ИСП РАН по контракту с Linux Foundation. Проект был начат в сентябре 2006 и был нацелен на долгосрочное сотрудничество с целью поднятия на новый уровень инфраструктуры разработки и поддержки стандарта LSB в ответ на возрастающую потребность индустрии в продвижении этого стандарта. Ключевые области ИСП РАН в этом проекте включали в себя LSB Infrastructure Tools (разработка, развитие и поддержка различных инфраструктурных систем для поддержки, продвижения и развития LSB), тестирование Linux, различные исследовательские и аналитические работы, проводимые с целью раннего обнаружения проблем, связанных с LSB, и их устранения, а также различные активности по анализу данных и подготовке отчетов для принятия решений.
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|6.137, Михрютка (ok), 19:03, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Проблема в парсере сайта Опеннет, он включил в ссылку закрывающую скобку, а
> сервер обрезал некорректный "хвост" целиком. Вот правильная, если удалить префикс: _https://www.ispras.ru/projects/lsb_infrastructure_program/
сегодня день неумеющих читать?
дядька, проблема не в парсере опеннета. проблема в том, что я на страничке этого проекта не увидел вообще ни слова про сертификацию. про инфраструктуру вижу и кучу общих слов вижу.
как вариант, они разработали комплект сертификационных тестов, но им стало стыдно, что получилось такое говно, поэтому решили отделаться типовым "различные активности по анализу некоторых данных с целью подготовки кое-каких отчетов"?
не понимаю, даже если бы ИСП РАН вообще в одно рыло тянул и разрабатывал lsb сертификацию, почему кому-то приходит в голову ставить им это в плюс? учитывая бешеный успех и востребованность этих сертификаций? единственно где он может проканать, как авторитетная организация по сертифицированию линукс - это госстуктуры РФ, и то не в силу каких-то компетенций, а по должности.
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|7.180, Annoynymous (ok), 22:43, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> сегодня день неумеющих читать?
Да, похоже. Фразу про 2010-й год ты просто не смог прочитать, или решил игнорировать?
> дядька, проблема не в парсере опеннета. проблема в том, что я на
> страничке этого проекта не увидел вообще ни слова про сертификацию. про
> инфраструктуру вижу и кучу общих слов вижу.
Она там была в 2010-м.
> не понимаю, даже если бы ИСП РАН вообще в одно рыло тянул и разрабатывал lsb сертификацию, почему кому-то приходит в голову ставить им это в плюс? учитывая бешеный успех и востребованность этих сертификаций?
В 2010-м году был бешеный успех LSB. ИСП РАН разрабатывал для LiFo автотесты. Это большая экспертиза, признанная на международном уровне.
> и то не в силу каких-то компетенций
Да ты уже оценил уровень компетенции сотрудников ИСП РАН! Пусть теперь приходят к тебе каяться, что уж тут.
Хорошо, что ты не принимаешь решения.
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|3.53, YetAnotherOnanym (ok), 17:16, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Например, они написали Sedna - СУБД для работы с документами XML. Я на ней ФИАС/ГАР прочёсываю, когда мне надо.
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|5.90, YetAnotherOnanym (ok), 17:56, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> а почему нельзя Postgres-ом прочесывать?
А постгрес давно научился в иерархические структуры? А то я давно его не касался.
У меня набор скриптов разбивает таблицу "адресообразующих объектов" на регионы и перестраивает её в иерархическую структуру, тогда поиск проходит намного быстрее, особенно если документ перед этим проиндексировать. Это если брать старый формат, до июня 2020 г.
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|7.140, YetAnotherOnanym (ok), 19:21, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> версии так с 10 научился. может что полезное откроете для себя.
Нашёл ltree. Почитал. Таки w3'шный xquery, который поддерживает Sedna, будет пофичастей lquery. Ну и опять-таки, для Sedna xml - это нативный формат. А для Pg lquery - это дополнение. Так что я, пожалуй, в Pg буду работать с таблицами, а в Sedna - с xml.
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|3.183, Michael Shigorin (ok), 22:56, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот, например, у налоговой вполне себе адекватная айти инфраструктура.
Это если там исправили главный архитектурный косяк, поддержка которого лет пять назад осуществлялась десантом из некрософта...
Надеюсь, всё-таки исправят.
> То есть разные госструктуры имеют заметно разный уровень айти кометенции.
Факт.
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|2.68, Аноним (68), 17:41, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Очередной отмыв или действительно полезное сделают?
Скорее всего по делу - сумма разумная, чего там пилить?
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|2.167, Аноним (-), 21:28, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Очередной отмыв или действительно полезное сделают?
Что сделают-то?
Ядро напишут? А кто мешал написать за последние лет 20?
Комьюнити построят за пару лет?
Что сделают-то?
Анализатор свой натравят на ядро? Дык натравите прям ща, без лямов.
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|1.3, Rev (?), 15:55, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Почему в списке нет самого главного? Встраивание СОРМ на уровне ядра ОС.
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|6.71, Аноним (63), 17:42, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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открытые исходники ничего не гарантируют. Тебе наперсточники не то что открытые исходники, они прямо перед тобой, на расстоянии 30 см, шаро2бят шарик. Это их работа. Есть же куча способов как засунуть что надо. Интелловцы вон мастаки во все засовывать бакдоры. Или телеграм весь такой "резистентный" :)) Способы есть. Всегда.
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|1.5, user90 (?), 15:57, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Формирование отечественной ветки ядра Linux
Ничего, кроме кривой ухмылки)
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|1.6, Аноним (6), 15:57, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Формирование отечественной ветки ядра Linux и обеспечения поддержки её безопасности при постоянной синхронизации с международными открытыми проектами по разработке ядра Linux.
А до этого момента отечественных веток йадра линукс не было вовсе...
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|1.7, Аноним (7), 15:58, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+25 +/–
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Есть ли кто здесь, кто работает в этом центре? Расскажите, что и как? Как климат? Как зарплаты? Насколько все так, как вы хотите в плане вашего видения работы?
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|3.14, Аноним (14), 16:04, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Почему шутки?
Надежда всегда есть! А в друг там интересно, поставлен процесс и зарплата не микросхемами Байкала
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|4.187, Michael Shigorin (ok), 23:04, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и зарплата не микросхемами Байкала
Ну про зарплату и "Байкалы" сейчас скорее у коллег из астры смысл интересоваться (тех, кого понабрали очередные -- теперь совместные -- владельцы после того, как предыдущим задолжали). Всяко не в ИСП.
Впрочем, искренне надеюсь, что всем делающим полезное зарплата всё же будет, делающие бесполезное задумаются над жизнью, ну а откровенные саботажники и рейдеры получат по заслугам.
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|2.42, имя_ (?), 16:47, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В какой компании Кремниевой долины вы видите себя через 5 лет, лол
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|3.58, fooser (?), 17:29, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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начнут работать когда весь бюджет распилят, чтобы показать что не зря деньги потрачены. И как всегда сделают все "на отцепись": так работает вся российсккая "наука".
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|3.65, Аноним (65), 17:40, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Что-то не в попал ответ ваш. Институт существует с 94 года. Что ещё не ввели в эксплуатацию?
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|4.84, tinretno (ok), 17:51, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что-то не в попал ответ ваш. Институт существует с 94 года. Что
> ещё не ввели в эксплуатацию?
"Технологический центр исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux". Посмотри контракт и техзадание. Только, не понятно, будет это обособленное юр.лицо или структурное подразделение ФСТЭКа.
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|3.76, Аноним (65), 17:44, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В основном сообщении я опиечатался. Под центром имел ввиду институт
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|1.16, Аноним (63), 16:07, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Об'ясните кто шарит в этом всем, а почему бы не взять вместо Линукса - КасперскиОС? Он же говорил, что делают ее ОС общего пользования? Она же всяко побезопаснее будет!
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|2.20, Вася (??), 16:13, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что в России полностью своих ОС мало что ли? Вон, QP OS есть, Фантом ОС и т.д. Без всяких линуксов.
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|3.190, Michael Shigorin (ok), 23:09, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Что в России полностью своих ОС мало что ли?
> Вон, QP OS есть, Фантом ОС и т.д.
Embox ещё. Очень умные ребята, живой проект free software.
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|3.73, Аноним (63), 17:43, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Касперский напишет. Ведь он же сказал, что она будет и "общего назначения", а не я.
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|4.124, Lex (??), 18:36, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он ее вроде как для встройщины в первую очередь позиционирует..
Или для чего-то специализированного.. для чего почти в любом случае какие-то дрова писать придется
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|5.156, Аноним (156), 20:12, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Все верно.
KOS позиционируют для IoT, сетевых устройств и тонких клиентов VDI.
При этом под каждую задачу - отдельное решение с проработкой и регламентацией взаимодействия сервисов. Сама по себе KOS - инструмент. Решение придумывают и строят под конкретную задачу.
С драйверами боль. И на горизонте ее решение пока не видно. Под VDI это боль особенная - нужны драйверы принтеров в первую очередь.
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|2.188, Michael Shigorin (ok), 23:06, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Об'ясните кто шарит в этом всем, а почему бы не взять вместо Линукса
> - КасперскиОС?
КанадскиОС обладает своими особенностями, скажем так.
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|2.189, Аноним (182), 23:06, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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KolibriOS шустрая, открытая и на асме. Как раз академикам годами приложушку писать.
Зачем в линукс лезть? Начните своё, желательно с железа своего, кличь киньте, мы поддержим (даже бесплатно, ради Родины).
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|1.17, Аноним (17), 16:08, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Какой ужасный канцелярит! Почему англоязычные новости написаны людьми для людей, а русскоязычные (оригинальные, не передранные) будто вырезаны из речей генсеков.
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|2.54, tinretno (ok), 17:19, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Еще один... Чтоб тебе всю жизнь по техзаданиям с веселенькими формулировками работать.
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|2.192, Michael Shigorin (ok), 23:13, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему англоязычные новости написаны людьми для людей
Do you really think those "news" typically coming from some parallel Universe are really being written by humans? And, lemme guess, you're pretty much confident that their target audience is humans already (as opposed to having a chance to become those)?
For one, I'd better know that those steaming piles of lies were produced by some inhuman scripts or whatever else that never had a chance to become human in the first place.
...at least regarding the "real world" noos, not tech ones...
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|2.49, Stellarwind (?), 17:05, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если нет распространения, то и публиковать не нужно. Вот если вы купили или получили законно где-то ОС и таким ядром, то тогда можете требовать.
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|3.172, Аноним (172), 22:01, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблема в том, что первый получивший законно может выложить в открытый доступ и запретить это дополнительными условиями нельзя.
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|1.21, FSA (??), 16:14, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Написано красиво. Но может получиться как обычно: деньги освоят, а работы будут выполнять студенты на фрилансе.
Ещё интересует, как ядро Linux и отечественное ПО соотносятся. Под отечественным ПО я подразумеваю то ПО, которое входит в соответствующий реестр. Ядро Linux в отечественном софте нельзя использовать т.к. нет исключительных прав на ПО. Или, как обычно, если нельзя, но очень хочется и есть крыша, то можно?
P.S. Очень надеюсь, что я не прав. Но верится с трудом.
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|2.41, torvn77 (ok), 16:42, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Законодательство учитывает специфики СПО и требует не наличия авторских и прочих прав, а присутствие на територрии РФ команды технической поддержки.
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|2.196, Michael Shigorin (ok), 23:17, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ядро Linux в отечественном софте нельзя использовать
> т.к. нет исключительных прав на ПО.
Можно, т.к. требуются исключительные права на объект регистрации (например, дистрибутив), а не на каждую его составляющую. Если кто-то попытался бы именно ядро втащить в реестр как "свой" продукт -- было бы забавно.
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|1.26, Аноним (-), 16:22, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Ну понятно. А вот про форк ведра я давно кричу, только теперь это будет насовываться как "альтернатива",а ты будешь это жрать.
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|1.29, Аноним (29), 16:25, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Даже в техническом плане довольно странная затея. С одно стороны вроде всё логично, но как это будет в итоге выглядеть. Логично иметь какой-то эталонный дистрибутив на базе этой ветки Linux. Который можно будет использовать либо напрямую, либо с доработкой под ту или иную организацию.
Точно также как не имеет смысл отдельная ветка ядра Debian без самого Debian. Или же они должны вести какую-то целенаправленную работу скажем поддержка своих процев, усиление безопасности, особенная криптография и т.д. Т.е то что нужно тут прямо сейчас, но тяжело пропихнуть в upstream.
Если же вопрос в том, чтобы просто сделать выше, быстрее и т.д., то почему бы это не отправлять в upstream без всяких своих особых веток?
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|1.30, Анонзо (?), 16:25, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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За 300 лимонов могли бы просто сертифицировать для свободного использования в стране пару-тройку обычных человеческих дистров, без префикса "отечественный", и поддерживать сертификацию выходящих для них обновлений. Но нет, и тут бабло освоим, и всё равно всех заставим сертификаты Альтов энд компани покупать.
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|2.35, псевдонимус (?), 16:29, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Много ты знаешь "обычных человеческих дистров?" Дубиан? Труп центоси?
Лайнакс Рип.
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|3.38, Анонзо (?), 16:36, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну ежели рип, на кой ляд тогда 300 лимонов? Франкенштейнить собрались?
Да леший с ними, *buntu пусть сертифицируют. Ну ладно, Альт тоже, уговорил. Пусть получат сертификацию за счёт государства, чтоб мы могли свободно его ставить. А Альт деньги пусть на техподдержке зарабатывает кому она нужна, а не на сертификатах.
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|4.44, псевдонимус (?), 16:49, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не сочтите "либерастом", но чтобы получить 300 миллионов, очевидно.
Смысл пытаться сделать форк нефоркуемого? Я тут ovl в пример приводил.
Будет очередная "Червонная звезда" а-ля нордкорея.
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|5.126, Lex (??), 18:44, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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триста лимонов - 0,3 млрд руб - не так уж и много на фоне денег, вбуханных ростелекомом в рыбью ось( сейлфиш ака аврора ) - там десятки лярдов никуда растворялись.
Примерно прикидывал по человеко-часам - получалось, что на протяжении 10 лет которые шло финансирование, по тем бюджетам должно было чуть ли не 4 тыс отличных проггеров полный рабочий кодить( это тянет на разработку винды с нуля, но никак не какой-то багфикс, частичную локализацию и мелкое допиливания мобильной оси с неопределенным юридическим статусом - контора ведь так и не ответила на запрос ФСБ о том, что, черт возьми, в той оси принадлежит российским конторам, а что - забугорным ).
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|1.32, псевдонимус (?), 16:26, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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В место того, чтобы выкинуть тухловедро, которое принципиально нет смысла "поддерживать", они за деньги будут это "поддерживать". Опенвалл вот пробовал.
Это мошенники.
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|1.39, Аноним (39), 16:36, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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У них вообще ничего не получится, потому что:
> Сумма контракта - 300 млн рублей.
Это неприлично мало для поставленной задачи.
С учетом короновирусных цен на оборудование там остаётся очень мало.
Далее зарплатный фонд... и вот и становится понятно, что за 2,5 года будут над этим пахать 2,5 землекопа.
Может они там на порядок ошиблись? Может 3 ярда?
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|2.130, Lex (??), 18:48, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если предположить, что половина денег уйдет на оборудование, то получается:
( 300 - 150 ) / 3 / 12 = 4,2 млн руб / мес на ФОТ.. что, в общем-то, не та уж и мало
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|3.145, Аноним (39), 19:37, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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150 лямов на железо?! ты доллар всё еще считаешь по 30руб или не в курсе изменения цен на железо в 2021-ом году.
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|1.50, Аноним (50), 17:07, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нормальная затея. Это как SberCloud и прочее. С одной стороны, нахрен никому не нужно, с другой стороны оно есть и если нам отключат amazon/azure/google, то помучаемся месяц другой и все заработает. От того нам не отключат amazon/azure/google, раз у нас есть SberCloud. Не отрубят postgresql.org, поскольку есть postgrespro. Но пока нет центра, где есть специалисты по ядру, которые теоретически могут тянуть ядро самостоятельно.
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|2.77, Аноним (63), 17:45, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Объясни мне как нафик можно отрубить Postgres в РФ? Ну объясни мне, патриотец?!
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|3.103, YetAnotherOnanym (ok), 18:07, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Объясни мне как нафик можно отрубить Postgres в РФ? Ну объясни мне,
> патриотец?!
Например, ввести формальный запрет на экспорт такого софта в РФ. Предписать админам постгреса заблокировать IP российских автономок на своих серверах. Российские админы посмеются и будут скачивать через VPN. А потом их за это начнут пачками отлавливать на курортах Антальи и Пхукета и экстрадировать в США. Нравится сценарий?
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|1.52, Аноним (-), 17:13, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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РАН-овские пердуны однажды пытались скомпрометировать Tor сеть манипулируя трафиком выходных нод. Теперь что у них на уме.
Этой новости ставлю строгий минус.
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|1.55, Аноним (55), 17:20, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Реальная цель:
Подготовка бэкдоров, использующих уязвимости в операционных системах, созданных на базе ядра Linux, и их тестирование. Доведение указанных исправлений до разработчиков операционных систем, под предлогом рекомендаций по реализации мер безопасной разработки операционных систем.
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|2.89, Аноним (63), 17:55, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не, ну это тоже нужная работа, согласись.
Хотя линукс настолько отрыт что присобачить туда что-то можно за несопоставимо меньшие деньги
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|1.62, nomad__ (ok), 17:37, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> поддержанием отечественной ветки ядра Linux
правда что ли форкнули? А репа где?
> Федеральная служба по техническому и экспортному контролю заключила с Институтом системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН) контракт на выполнение работ по созданию технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux. Контракт также подразумевает создание программно-аппаратного комплекса для центра исследования безопасности операционных систем. Сумма контракта - 300 млн рублей. Дата завершения работ - 25 декабря 2023 года.
Что-то терзают меня смутные сомнения, что большую часть этих денег попилят, а работать посадят в лучшем случае аспирантов и магистров. А то и студентов. За еду.
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|2.79, Аноним (125), 17:47, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Магист Йода, вам не стоит волноваться. Вам все равно не достанется.
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|3.80, nomad__ (ok), 17:48, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Магист Йода, вам не стоит волноваться. Вам все равно не достанется.
А мне и не надо, я и так на грантовом проекте работаю. И, предупреждая вероятный вопрос, нет, распилом не занимаюсь - для этого специально обученные люди есть.
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|4.93, Аноним (125), 17:58, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Грантоеды интересны еще меньше если честно. Пусть с вами великие демократии сами разбираются.
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|5.116, nomad__ (ok), 18:25, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Грантоеды интересны еще меньше если честно. Пусть с вами великие демократии сами
> разбираются.
Свободен тогда, лижи зад клиенту на аутсорсе.
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|2.178, Михрютка (ok), 22:33, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> А то и студентов. За еду.
минобороны научный полк сформирует. "Основное место базирования научных рот - Краснодарский край, г. Анапа."
если не вранье, туда призывники из студентов драться за место будут.
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|2.87, Аноним (125), 17:54, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем вам livecd поможет окромя теста винды в безопасном или как там его режиме?
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|2.88, Аноним (125), 17:55, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не платите, имеете полное право, но в старости получите лишь базовую пенсию без плюшек.
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|3.112, Аноним (63), 18:15, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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патриотики всегда всех гонят из России. Гонят, гонят, еще хлебом любят попрекать тоже вот.
А потом рраз - и сами же и слиняли куда-то.
Вас, патриотов, никогда не поймешь - скользкие, как линь
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|4.134, конь в пальто (?), 18:57, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сем себе херню придумал, сам с собой поговорил. Дело не в патриотизме, а неприятии говножуйства. Любишь поливать все говном? Делай это подальше от моего дома.
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|3.151, Аноним (154), 20:03, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Не станет Если свалят все, кого за бугром встречают с распростертыми объятиями,... большой текст свёрнут, показать
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|4.163, Аноним (163), 21:15, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не выдумывай
кто хочет и кого ждут - не уехали.
а эти форумные нытики нахрен никому и здесь и за бугром не нужны...
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|2.133, Lex (??), 18:55, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Правда, это не твои налоги.. это, скорее, сборы с юрлиц
И еще неизвестно, сколько от них доходит до того уровня бюджета
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|3.149, Аноним (154), 19:53, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо сказки рассказывать. 20% фискалки в магазине, и почти ползарплаты. В год больше сотни килорублей. Не говоря уже о 13% НДФЛ на сделки по недвиге и прочее.
Говно вопрос - не берите с меня эти деньги и тратьте "сборы с юрлиц" хоть на храм минобороны, хоть на ревью кода линуксов.
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|1.114, Анончик (?), 18:21, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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хочу потом посмотреть сколько инженеров будет работать над кодом. 1-2 может даже 5.
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|1.127, Аноним (127), 18:45, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не надо за мои деньги изучать мой код, что бесплатно писал.
Тем более за такие.
Сколково уже построили, "Спутник" уже написали.
Вышлите "пилюнов бабла" за бугор - пусть "их" раздевают в нашу пользу, а не наоборот.
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|1.138, siu77 (ok), 19:06, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И чем РАН лучше редбиэмов с их социальными битвами за правосудие? Те хотя бы ядро не форкали.
Предвижу: для кого надо социальная битва за правосудие - это другое.
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|1.139, Аноним (139), 19:20, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Тюрьма народов развалилась, но махровое и плесневелое словечко “отечественное” продолжает форсится. Не отечественной, а матчественной, или "российской" тогда уж.
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|2.159, Аноним (154), 20:19, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Еще больше, чем в России, это словечко любят вна Украине. Внезапно.
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|1.147, Аноним (147), 19:46, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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8.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках настоящего государственного контракта, в том числе (но не исключая): изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, а также исключительные права на результаты Работы, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау), в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, принадлежат Российской Федерации, от имени которой право распоряжения такими результатами принадлежит Заказчику.
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|1.148, Аноним (154), 19:49, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кормушка наверняка.
Вообще, что у нас в РАН разработали? Кто тут самый главный патриот? Просветите, пожалуйста.
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|2.150, Аноним (163), 19:56, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что у нас в РАН разработали
рецепт манной каши, которой тебя в детском саду кормят...
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|3.152, Аноним (154), 20:04, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Серьезно интересуюсь. Может у нас там целая куча крутых разработок, просто пиара не хватает.
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|4.157, Аноним (163), 20:15, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В теме есть ссылка на институт, а на сайте института - чем они там занимаются.
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|3.181, Михрютка (ok), 22:49, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> всякие там версали
версачи. правильно писать - "версачи"
>>>и букенгемские
а не знать, как правильно пишется бекингемское полусладкое, это вообще позорняк
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|1.166, Аноним (166), 21:23, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Предмет контракта
Выполнение работ по созданию технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux, включая разработку проектной (технической) документации и создание программно-аппаратного комплекса центра исследования безопасности операционных систем
Думаю сделают сайтик на битриксе где будет написано "Кто мы такие" "В чём наша цель" и список русских операционных систем на базе линукс. И на этом всё закончится.
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