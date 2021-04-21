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Университет Миннесоты отстранён от разработки ядра Linux за отправку сомнительных патчей

21.04.2021 21:16

Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра Linux, принял решение запретить приём в ядро Linux любых изменений, поступающих из Университета Миннесоты, а также откатить все ранее принятые патчи и провести их повторное рецензирование. Причиной блокировки стала деятельность исследовательской группы, изучающей возможность продвижения скрытых уязвимостей в код открытых проектов. Указанная группа отправляла патчи, включающие различного рода ошибки, наблюдала за реакцией сообщества и изучала пути обмана процесса рецензирования изменений. По мнению Грега проведение подобных экспериментов по внедрению вредоносных изменений является неприемлемым и неэтичным.

Поводом блокировки послужила отправка участниками данной группы патча, который добавлял проверку указателя для исключения возможного двойного вызова функции "free". С учётом контекста использования указателя проверка была бессмысленна. Целью отправки патча было изучение того, пройдёт ли ошибочное изменение рецензирование разработчиками ядра. Кроме указанного патча всплыли и другие попытки разработчиков из Университета Миннесоты внести сомнительные изменения в ядро, в том числе связанные с добавлением скрытых уязвимостей.

Отправивший патчи участник попытался оправдаться тем, что испытывает новый статический анализатор и изменение подготовлено на основе результатов проверки в нём. Но Грег обратил внимание на то, что предложенные исправления не характерны для ошибок, выявляемых статическими анализаторами, и все присланные патчи вообще ничего не исправляют. C учётом того, что рассматриваемая группа исследователей уже пыталась в прошлом продвигать исправления со скрытыми уязвимостями, очевидно, что они продолжили свои эксперименты над сообществом разработчиков ядра.

Интересно, что в прошлом руководитель проводящей эксперименты группы принимал участие в легитимном исправлении уязвимостей, например, выявил утечки информации в USB-стеке (CVE-2016-4482) и сетевой подсистеме (CVE-2016-4485). В исследовании скрытого продвижения уязвимостей группа из Университета Миннесоты приводит пример уязвимости CVE-2019-12819, вызванной исправлением, принятым в ядро в 2014 году. Исправление добавляло в блок обработки ошибки в mdio_bus вызов put_device, но спустя пять лет всплыло, что подобная манипуляция приводит к обращению к блоку памяти после его освобождения ("use-after-free").

При этом авторы исследования утверждают, что в своей работе они обобщили данные о 138 патчах, вносящих ошибки и не связанных с участниками исследования. Попытки же отправки собственных патчей с ошибками ограничивались email-перепиской, и подобные изменения не попали в Git (если после отправки патча по email мэйнтейнер считал патч нормальным, то его просили не включать изменение так как там ошибка, после чего присылали правильный патч).

Дополнение 1: Судя по активности автора раскритикованного исправления он уже давно отправляет патчи в различные подсистемы ядра. Например, в драйверы radeon и nouveau недавно были приняты изменения с вызовом pm_runtime_put_autosuspend(dev->dev) в блоке ошибки, не исключено, что приводящему к использованию буфера после освобождения связанной с ним памяти.

Дополнение 2: Грег откатил 190 коммитов, связанных с адресами "@umn.edu" и инициировал их повторное рецензирование. Проблема в том, что участники с адресами "@umn.edu" не только экспериментировали с продвижением сомнительных патчей, но и устраняли реальные уязвимости, и откат изменений может привести к возвращению ранее исправленных проблем с безопасностью. Некоторые мэйнтейнеры уже перепроверили отменённые изменения и не нашли проблем, но один из мэйнтейнеров указал, что в одном из отправленных ему патчей были ошибки.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/gregkh/sta...)
  2. OpenNews: Поддержка Rust для ядра Linux столкнулась с критикой Торвальдса
  3. OpenNews: В ветку ядра Linux-next добавлен код для разработки драйверов на языке Rust
  4. OpenNews: Разработчики ядра Linux обсуждают удаление поддержки устаревших платформ
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.11
  6. OpenNews: Эксплоит для проверки систем на root-уязвимость в Linux-ядре оказался трояном
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55000-linux
Ключевые слова: linux, ban
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Аноним (2), 21:41, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +22 +/
    ну вообще молодцы (и те кто отправлял и особенно те кто проверял), теперь я точно зная что Linux следят внимательно и пользоваться им безопасно.
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 21:54, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >> приводит пример уязвимости CVE-2019-12819, вызванной исправлением, принятым в ядро в 2014 году.
    >  теперь я точно зная что Linux следят внимательно

    Главное при этом - не читать "неправильные" части новости.

     
     
  • 3.18, Dzen Python (ok), 22:12, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что не так? Не вижу противоречия. "Пранькеры" как обычно попались на мелочи, далее быстро и решительно (а главное - открыто, главная причина от чего у минисотунцов пригорает) патчи проверены и откачены.
    Ревью не идеален, да.
    Но в каком закрытом (да и положа руку на сердце - и большей части т.н. открытых) подобная реакция имела бы место? А не тихая мышиная возня за закрытыми дверями "а что люди подумают?".
     
     
  • 4.22, Аноним (-), 22:19, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А что не так?

    Как минимум - не установлена причинно-следственная связь "экспериментаторы попались, потому что проверяли хорошо" или "проверяли хорошо, потому что знали об экспериментаторах".


    > Но в каком закрытом (да и положа руку на сердце - и
    > большей части т.н. открытых) подобная реакция

    Скатывание в очередной whatsaboutism обычно не решает никаких проблем.

     
     
  • 5.26, Dzen Python (ok), 22:27, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скатывание в очередной whatsaboutism обычно не решает никаких проблем.

    Не, как раз решает. Сейчас интересно, как долго они будут перетряхивать простыни, но что точно будет - будет ужесточено ревью и удлинена проверка перед внедрением патча в код. При "тихом" откате такого резонанса в коммунити бы не было.

    > Как минимум - не установлена причинно-следственная связь

    "нашли намеренную закладку в патче" ->
    "коммунити встало в стойку" ->
    "начали выяснять чтозанах" ->
    "профессоришке пришлось громко оправдываться" ->
    "Грег проверил остальные их патчи и откатил их" ->
    "в линуксе нет закладок от этих пранкеров-"бизапасннеков" " ->
    "теперь вузик попал на карандаш и ВСЁ"

     
     
  • 6.43, Аноним (43), 23:08, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    >> Как минимум - не установлена причинно-следственная связь
    > "нашли намеренную закладку в патче" ->
    > "коммунити встало в стойку" ->

    Да-да. Именно так, а не "студент-ассистент со взором горящим послал анонимку" - "Мамой клянус!"

    >> Скатывание в очередной whatsaboutism обычно не решает никаких проблем.
    > Не, как раз решает.

    Э-э, ты не знаешь, что такое whatsaboutism. Окай.

     
  • 2.8, Аноним (8), 21:56, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    так, я не понял: на лоре "Исследователям удалось добавить в ядро Linux уязвимый код", а на опеннете, судя по тексту, грег бдит и не пропустил. кому верить?
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 22:10, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так, я не понял: на лоре "Исследователям удалось добавить в ядро Linux
    > уязвимый код", а на опеннете, судя по тексту, грег бдит и не пропустил. кому верить?

    Верить в наше время никому нельзя, даже себе. Мне - можно! (с)

     
  • 2.14, Dzen Python (ok), 22:02, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда попался на отправке хрени в ядро:
    > Не-не-не, посоны, это пранк, воть! Мы безопасность исследовали, ёпта! А почему не сказали по факту принятия и прохождения ревью? Ну так забыли! Сначала закрутились с трампом, потом короновирус, потом блм, потом выборы, а потом - суп с котом! А-а-а-а! Хулиганы права на патчи лишают!
     
  • 2.37, кек (?), 22:53, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сначала хуавей, теперь минесотта
    уже давно перекатился на опенок, там все штабильно и секурно
     
  • 2.55, пукпук (?), 00:13, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54903
    Вот эти комрады будут заниматься тем же, что и товарищи из минисоты?
     

  • 1.7, Сейд (ok), 21:56, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Minnesota RIP
     
     
  • 2.35, Аноним (8), 22:46, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >190 коммитов, связанных с адресами @umn.edu
    >190 коммитов
    >190

    целых 190 коммитов в однопроцентный, куда же они теперь коммитить-то будут, бедняги

     

  • 1.9, имя_ (?), 21:56, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Он не просто оправдывался, а еще и пытался наезжать, что отклонение патча - это крайне недружественный поступок по отношению к начинающим разработчикам и он больше не желает отправлять изменения и принимать участие в разработке. Т.е. таким образом хотел представить себя пострадавшим от несправедливой критики.
     
     
  • 2.11, имя_ (?), 22:01, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Мразь пытался давить на больную тему грубости мейнтейнеров. Линуса усмирили, а теперь этот вредитель пытался и гкх представить в дурном свете. Прямо таки напрашивается интервенция всяких борцунов за все хорошее и политкорректность против прямолинейных грубиянов из линукса.
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:01, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за детские отмазки? Ему там что, с полом/гендером/цветом кожи не повезло?
     
     
  • 3.16, имя_ (?), 22:10, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Судя по имени, он индус или пакистанец, т.е. не сильно ущемлен. Что касается отмазок, то он либо глупый либо сознательно выбрал провокационное поведение (возможно для последующего исследования поведения разработчиков)
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:01, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Следующий после Столмана?
     
     
  • 3.15, имя_ (?), 22:05, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, такого не произойдет, очень уж топорная попытка.
     
  • 2.20, Dzen Python (ok), 22:17, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ути-пуски какой малыс! Патчики отправлякать он не будет! Плакать будеть! Маму позовет и всем расскажет, какой Грег - вонючка!

    На его бы месте сидеть бы тихо шлангом и не отсвечивать, а самое лучше - придумать сотню правдоподобных причин, почему этот эксперимент после успешных попыток не был доведен до мейнтейнеров с рекомендациями по улучшению процесса приемки патчей, если ему прямо так до жжения хотелось поизучать безопасность.

     

  • 1.10, FortyTwo (ok), 21:58, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот так посыпались лохи из проверки патчей. Они дошли до main.

    >Greg KH then immediately calls bullshit on this, and then proceeds to ban the entire university from making commits

    А Грег уже опоздал.


    Сама драма:
    https://news.ycombinator.com/item?id=26887670

     
  • 1.19, тоже Аноним (ok), 22:16, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Исследователи случаем не получали грант на эти исследования?
    Откуда-нибудь из Редмонда?
     
     
  • 2.23, . (?), 22:20, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да, да, традиционные бредни впопеннетчиков - все враги сидят в microsoft.

    Откуда ж еще кумару копчоному грант получить, как не от корпорации зла!

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 22:26, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    От спец служб, конечно же.
     
  • 3.36, Адмирал Майкл Роджерс (?), 22:48, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Считаю своим долгом заявить, что ведомство, которое я имею честь возглавлять, придерживается политики нулевой терпимости к любым проявлениям расизма, дискриминации и ксенофобии. Мы сотрудничаем с программистами и другими специалистами в сфере IT независимо от их национальности, цвета кожи и вероисповедания.
     
  • 2.27, Аноня (?), 22:28, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    В наше время популярны гранты из Пекина.
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 23:27, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если университет Миннетсоты взял грант на это из Бейдзина, то это уже смертельной инъекцией попахивает.
     
  • 3.51, Аноним (51), 23:41, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какой ещё Пекин, когда это типичный подчерк Кремля.
     
     
  • 4.53, Аноним (53), 23:44, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ха, это у нас тут на малой арнаутской всё провернули, експерты блин
     
  • 4.54, Аноним (54), 23:56, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это точно в стиле Петрова и Боширова. У этих все через задницу получается.
     
  • 2.34, Адмирал Майкл Роджерс (?), 22:38, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это конфиденциальная информация.
     

  • 1.21, ыы (?), 22:18, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тоньше надо работать, тоньше.. :)
     
  • 1.24, Аноним (25), 22:24, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Что и говорилось! В Линукс десятки дыр. И выявлять их будут еще десятки лет.
    Что и показали "ребята".
     
     
  • 2.52, Аноним (53), 23:42, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    эти "ребята" ходят скорее всего под АНБ а это нелепая легенда если вдруг всплывет.
    но зато в черном ящике под названием винда ты можешь быть полностью уверен.
     

  • 1.28, Ordu (ok), 22:29, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На мой взгляд, в целом полезный результат. Они сейчас там откатывают все патчи из университета Миннесоты, и в процессе, надо полагать, они изучат как и что можно пропихнуть в ядро. Сделают выводы.

    Но, вообще, конечно универ зарвался. У них ж должна быть там этическая комиссия, которая должна давать своё заключение о готовящемся эксперименте. Как они такое пропустили?

     
     
  • 2.32, Аноним (32), 22:36, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Этическая комиссия занята проверкой половых органов экспериментаторов, не до того сейчас.
     

  • 1.29, Michael Shigorin (ok), 22:30, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удивил Грег, он же такой был весь из себя политкорректный последнее время... этак и до расправы недалеко.
     
     
  • 2.39, YetAnotherOnanym (ok), 22:59, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждём письмо от сжв с требованием отстранения Грега от всех дел, связанных с ядром.
     
  • 2.44, анонн. (?), 23:26, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Удивил Грег, он же такой был весь из себя политкорректный последнее время...
    > этак и до расправы недалеко.

    Наверное, потому что это "бессмысленный и беспощадный" злонамеренный про*б сотни-другой (в лучшем случае) часов _чужой_ работы "Ыксперементаторами". Причем, даже без попытки устранения ущерба?

    Это где-то на уровне плинтуса "Мы тут всего месяц, в качестве эксперимента, по ночам забрасывали во дворы частников мусор и просто фиксировали, кто и как часто наводил порядок ... а потом эти агрессивные психи нас поймали и больно побили метлами!"

     

  • 1.31, YetAnotherOnanym (ok), 22:36, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эээ... а что в УК штата Миннесота нет статьи за распространение вредоносногоо ПО?
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 22:56, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вредоносное, а дырявое.
    Вредоносное же ПО подключается к дырявому. :)
     
  • 2.47, Аноним (47), 23:31, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так распространяет то сайт линукса, а не сайт универа
     
  • 2.48, Аноним (45), 23:31, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта статья для простых Васянов. Если вредоносное ПО внедряет, распространяет и использует FBI Agent Vasily AliBabaevich, то это уже не "вредоносное ПО", а "продвинутые техники сетевого досмотра".
     

  • 1.33, Аноним (33), 22:37, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кругом одни враги.
     
     
  • 2.50, Аноним (53), 23:36, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    враги кругом одни.
     

  • 1.40, Firecat (ok), 23:04, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >> Указанная группа отправляла патчи, включающие различного рода ошибки, наблюдала за реакцией сообщества и изучала пути обмана процесса рецензирования изменений.

    Lol.

     
  • 1.41, Аноним (41), 23:04, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я думаю это полезный опыт. Если даже студенты могут уязвимость в ядро засабмитить, то надо улучшать  процесс принятия патчей. Не знаю всей истории, но можно было и спасибо сказать :)
     
  • 1.42, Аноним (42), 23:06, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В этом весь линукс, патчи не проверяй, быстрей включай, чтобы версия ядра росла, чтобы торвальд получал очередные транши. Пусть они попробуют в опёнок нечто подобное впихнуть, Тео их ссаными тряпками с порога погонит
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 23:29, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваше сообщение похоже на детский крик, но, блин, как же я с ним согласен!
     

  • 1.49, Аноним (47), 23:32, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://lkml.org/lkml/bounce/2021/4/6/1295
    У меня одного при заходе по этой ссылке почитать письма не выводится капча? Картинка должна отдаваться скриптом на php, но он отдаёт 200 без какого-либо контента.
     

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