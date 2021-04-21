Университет Миннесоты отстранён от разработки ядра Linux за отправку сомнительных патчей

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|1.2, Аноним (2), 21:41, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+22 +/–
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ну вообще молодцы (и те кто отправлял и особенно те кто проверял), теперь я точно зная что Linux следят внимательно и пользоваться им безопасно.
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|2.6, Аноним (-), 21:54, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>> приводит пример уязвимости CVE-2019-12819, вызванной исправлением, принятым в ядро в 2014 году.
> теперь я точно зная что Linux следят внимательно
Главное при этом - не читать "неправильные" части новости.
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|3.18, Dzen Python (ok), 22:12, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что не так? Не вижу противоречия. "Пранькеры" как обычно попались на мелочи, далее быстро и решительно (а главное - открыто, главная причина от чего у минисотунцов пригорает) патчи проверены и откачены.
Ревью не идеален, да.
Но в каком закрытом (да и положа руку на сердце - и большей части т.н. открытых) подобная реакция имела бы место? А не тихая мышиная возня за закрытыми дверями "а что люди подумают?".
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|4.22, Аноним (-), 22:19, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А что не так?
Как минимум - не установлена причинно-следственная связь "экспериментаторы попались, потому что проверяли хорошо" или "проверяли хорошо, потому что знали об экспериментаторах".
> Но в каком закрытом (да и положа руку на сердце - и
> большей части т.н. открытых) подобная реакция
Скатывание в очередной whatsaboutism обычно не решает никаких проблем.
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|5.26, Dzen Python (ok), 22:27, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Скатывание в очередной whatsaboutism обычно не решает никаких проблем.
Не, как раз решает. Сейчас интересно, как долго они будут перетряхивать простыни, но что точно будет - будет ужесточено ревью и удлинена проверка перед внедрением патча в код. При "тихом" откате такого резонанса в коммунити бы не было.
> Как минимум - не установлена причинно-следственная связь
"нашли намеренную закладку в патче" ->
"коммунити встало в стойку" ->
"начали выяснять чтозанах" ->
"профессоришке пришлось громко оправдываться" ->
"Грег проверил остальные их патчи и откатил их" ->
"в линуксе нет закладок от этих пранкеров-"бизапасннеков" " ->
"теперь вузик попал на карандаш и ВСЁ"
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|6.43, Аноним (43), 23:08, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Как минимум - не установлена причинно-следственная связь
> "нашли намеренную закладку в патче" ->
> "коммунити встало в стойку" ->
Да-да. Именно так, а не "студент-ассистент со взором горящим послал анонимку" - "Мамой клянус!"
>> Скатывание в очередной whatsaboutism обычно не решает никаких проблем.
> Не, как раз решает.
Э-э, ты не знаешь, что такое whatsaboutism. Окай.
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|2.8, Аноним (8), 21:56, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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так, я не понял: на лоре "Исследователям удалось добавить в ядро Linux уязвимый код", а на опеннете, судя по тексту, грег бдит и не пропустил. кому верить?
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|3.17, Аноним (-), 22:10, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> так, я не понял: на лоре "Исследователям удалось добавить в ядро Linux
> уязвимый код", а на опеннете, судя по тексту, грег бдит и не пропустил. кому верить?
Верить в наше время никому нельзя, даже себе. Мне - можно! (с)
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|2.14, Dzen Python (ok), 22:02, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда попался на отправке хрени в ядро:
> Не-не-не, посоны, это пранк, воть! Мы безопасность исследовали, ёпта! А почему не сказали по факту принятия и прохождения ревью? Ну так забыли! Сначала закрутились с трампом, потом короновирус, потом блм, потом выборы, а потом - суп с котом! А-а-а-а! Хулиганы права на патчи лишают!
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|2.37, кек (?), 22:53, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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сначала хуавей, теперь минесотта
уже давно перекатился на опенок, там все штабильно и секурно
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|2.35, Аноним (8), 22:46, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>190 коммитов, связанных с адресами @umn.edu
>190 коммитов
>190
целых 190 коммитов в однопроцентный, куда же они теперь коммитить-то будут, бедняги
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|1.9, имя_ (?), 21:56, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Он не просто оправдывался, а еще и пытался наезжать, что отклонение патча - это крайне недружественный поступок по отношению к начинающим разработчикам и он больше не желает отправлять изменения и принимать участие в разработке. Т.е. таким образом хотел представить себя пострадавшим от несправедливой критики.
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|2.11, имя_ (?), 22:01, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Мразь пытался давить на больную тему грубости мейнтейнеров. Линуса усмирили, а теперь этот вредитель пытался и гкх представить в дурном свете. Прямо таки напрашивается интервенция всяких борцунов за все хорошее и политкорректность против прямолинейных грубиянов из линукса.
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|2.12, Аноним (12), 22:01, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что за детские отмазки? Ему там что, с полом/гендером/цветом кожи не повезло?
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|3.16, имя_ (?), 22:10, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Судя по имени, он индус или пакистанец, т.е. не сильно ущемлен. Что касается отмазок, то он либо глупый либо сознательно выбрал провокационное поведение (возможно для последующего исследования поведения разработчиков)
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|3.15, имя_ (?), 22:05, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, такого не произойдет, очень уж топорная попытка.
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|2.20, Dzen Python (ok), 22:17, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ути-пуски какой малыс! Патчики отправлякать он не будет! Плакать будеть! Маму позовет и всем расскажет, какой Грег - вонючка!
На его бы месте сидеть бы тихо шлангом и не отсвечивать, а самое лучше - придумать сотню правдоподобных причин, почему этот эксперимент после успешных попыток не был доведен до мейнтейнеров с рекомендациями по улучшению процесса приемки патчей, если ему прямо так до жжения хотелось поизучать безопасность.
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|2.23, . (?), 22:20, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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да, да, традиционные бредни впопеннетчиков - все враги сидят в microsoft.
Откуда ж еще кумару копчоному грант получить, как не от корпорации зла!
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|3.36, Адмирал Майкл Роджерс (?), 22:48, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Считаю своим долгом заявить, что ведомство, которое я имею честь возглавлять, придерживается политики нулевой терпимости к любым проявлениям расизма, дискриминации и ксенофобии. Мы сотрудничаем с программистами и другими специалистами в сфере IT независимо от их национальности, цвета кожи и вероисповедания.
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|3.45, Аноним (45), 23:27, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если университет Миннетсоты взял грант на это из Бейдзина, то это уже смертельной инъекцией попахивает.
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|4.53, Аноним (53), 23:44, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ха, это у нас тут на малой арнаутской всё провернули, експерты блин
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|4.54, Аноним (54), 23:56, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это точно в стиле Петрова и Боширова. У этих все через задницу получается.
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|1.24, Аноним (25), 22:24, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Что и говорилось! В Линукс десятки дыр. И выявлять их будут еще десятки лет.
Что и показали "ребята".
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|2.52, Аноним (53), 23:42, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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эти "ребята" ходят скорее всего под АНБ а это нелепая легенда если вдруг всплывет.
но зато в черном ящике под названием винда ты можешь быть полностью уверен.
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|1.28, Ordu (ok), 22:29, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На мой взгляд, в целом полезный результат. Они сейчас там откатывают все патчи из университета Миннесоты, и в процессе, надо полагать, они изучат как и что можно пропихнуть в ядро. Сделают выводы.
Но, вообще, конечно универ зарвался. У них ж должна быть там этическая комиссия, которая должна давать своё заключение о готовящемся эксперименте. Как они такое пропустили?
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|2.32, Аноним (32), 22:36, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Этическая комиссия занята проверкой половых органов экспериментаторов, не до того сейчас.
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|2.44, анонн. (?), 23:26, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Удивил Грег, он же такой был весь из себя политкорректный последнее время...
> этак и до расправы недалеко.
Наверное, потому что это "бессмысленный и беспощадный" злонамеренный про*б сотни-другой (в лучшем случае) часов _чужой_ работы "Ыксперементаторами". Причем, даже без попытки устранения ущерба?
Это где-то на уровне плинтуса "Мы тут всего месяц, в качестве эксперимента, по ночам забрасывали во дворы частников мусор и просто фиксировали, кто и как часто наводил порядок ... а потом эти агрессивные психи нас поймали и больно побили метлами!"
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|2.38, Аноним (38), 22:56, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не вредоносное, а дырявое.
Вредоносное же ПО подключается к дырявому. :)
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|2.48, Аноним (45), 23:31, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эта статья для простых Васянов. Если вредоносное ПО внедряет, распространяет и использует FBI Agent Vasily AliBabaevich, то это уже не "вредоносное ПО", а "продвинутые техники сетевого досмотра".
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|1.40, Firecat (ok), 23:04, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>> Указанная группа отправляла патчи, включающие различного рода ошибки, наблюдала за реакцией сообщества и изучала пути обмана процесса рецензирования изменений.
Lol.
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|1.41, Аноним (41), 23:04, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я думаю это полезный опыт. Если даже студенты могут уязвимость в ядро засабмитить, то надо улучшать процесс принятия патчей. Не знаю всей истории, но можно было и спасибо сказать :)
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|1.42, Аноним (42), 23:06, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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В этом весь линукс, патчи не проверяй, быстрей включай, чтобы версия ядра росла, чтобы торвальд получал очередные транши. Пусть они попробуют в опёнок нечто подобное впихнуть, Тео их ссаными тряпками с порога погонит
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|2.46, Аноним (46), 23:29, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ваше сообщение похоже на детский крик, но, блин, как же я с ним согласен!
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