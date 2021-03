Для разработки ядра Linux введён в строй новый сервис почтовых рассылок

2.3 , Аноным ( ok ), 10:55, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – при этом была новость, что молодежи емылы не нужоны и надо что-то делать ещё

3.29 , Zenitur ( ok ), 13:11, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Щас молодёжь вся в Аське сидит. Удобные мгновенные сообщения, сворачивается в трей, и можно поставить статус "занят" или "Не беспокоить".

4.34 , Аноним ( 34 ), 13:54, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это типо кодеры на петоне которые?

3.35 , КО ( ? ), 13:54, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сейчас есть уже более быстрые способы доставки информации, зачем возвращаться в каменный век?

Потому что так принято?

Потому что вам уже сказали как правильнее?

Потому что привыкли?

Потому что всё новое - гумно?

4.37 , анон ( ? ), 14:05, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – более быстрые:

1.требовательные

2.жручие

3.требуют больше пакетов tcp, поэтому больше точек отказов

4.успеешь 10 раз подумать, прежде чем донесешь свою великую мыслю

5.все новое, не такое и проверенное

6.работает - не трогай

7.не придумали стандарта, как надо правильно оформлять в "более быстрые способы доставки информации"

8.корпорастам не удобно, что они не имеют рычагов доения

2.6 , Qwerty ( ?? ), 10:56, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Ну вот до тех пор процесс допиливания ядра и будет уродливым и неудобным. Вот как раз до тех пор, пока в сообществе и в мейнтейнерах будут сидеть луддиты, не осилившие git.

3.10 , Леголас ( ok ), 11:01, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – вы путаете: Git и так используется для разработки ядра (для этого вроде и создавался), тут вопрос коммуникации разрабов

4.13 , rshadow ( ok ), 11:18, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – очевидно человек молод и них*я не знает, но очень хочет допиливать ядро.

3.16 , myhand ( ok ), 11:28, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > луддиты, не осилившие git Например Линус, ога. Все ждут, когда тебе, красивому, передадут бразды.