Для разработки ядра Linux введён в строй новый сервис почтовых рассылок

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|1.1, Аноним (1), 10:53, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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самое главное, что никаких дебильных pull/merge request'ов; одним словом, вот так коммуницируют нормальные кодеры
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|2.3, Аноным (ok), 10:55, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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при этом была новость, что молодежи емылы не нужоны и надо что-то делать ещё
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|3.29, Zenitur (ok), 13:11, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Щас молодёжь вся в Аське сидит. Удобные мгновенные сообщения, сворачивается в трей, и можно поставить статус "занят" или "Не беспокоить".
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|3.35, КО (?), 13:54, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас есть уже более быстрые способы доставки информации, зачем возвращаться в каменный век?
Потому что так принято?
Потому что вам уже сказали как правильнее?
Потому что привыкли?
Потому что всё новое - гумно?
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|4.37, анон (?), 14:05, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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более быстрые:
1.требовательные
2.жручие
3.требуют больше пакетов tcp, поэтому больше точек отказов
4.успеешь 10 раз подумать, прежде чем донесешь свою великую мыслю
5.все новое, не такое и проверенное
6.работает - не трогай
7.не придумали стандарта, как надо правильно оформлять в "более быстрые способы доставки информации"
8.корпорастам не удобно, что они не имеют рычагов доения
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|2.6, Qwerty (??), 10:56, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Ну вот до тех пор процесс допиливания ядра и будет уродливым и неудобным. Вот как раз до тех пор, пока в сообществе и в мейнтейнерах будут сидеть луддиты, не осилившие git.
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|3.10, Леголас (ok), 11:01, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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вы путаете: Git и так используется для разработки ядра (для этого вроде и создавался), тут вопрос коммуникации разрабов
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|4.13, rshadow (ok), 11:18, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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очевидно человек молод и них*я не знает, но очень хочет допиливать ядро.
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|3.16, myhand (ok), 11:28, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> луддиты, не осилившие git
Например Линус, ога. Все ждут, когда тебе, красивому, передадут бразды.
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|3.8, боня (?), 11:00, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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спасибо, я после ваших слов чувствую себя таким молодёжником.
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|1.4, InuYasha (??), 10:56, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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когда, наконец, закопают этот дремучий SMTP с его ковтингами, срачами с какой стороны их читать/писать, можно будет и патчи засылать... хотя, XMPP тоже ещё сыр.
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|1.18, Аноним (18), 11:39, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>объявила о введении в строй нового сервиса почтовых рассылок
Когда же эти деды 🤕 для себя Github откроют? Или так и будут тупить и разгребать тонны писем с inline цитированием кода без подсветки. 🤣🤣🤣
Эти любители кактусов 🌵 уже даже не мазохисты, они опасные вредители для прогресса человечества! 🐛
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|2.21, Аноним (21), 11:58, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Открою секрет: деды гит и изобрели (и используют), а гитхаб это !@#$%^& проприетарная поделка над ним, которую только ленивый не пинал (а после покупки мелкософта и они пинают).
А почта это для коммуникаций, там кода не много и обычно подсветка не требуется, но и для нее многие используют нормальные кастомизируемые клиенты, которые умеют хоть в подсветку, хоть в форматирование. И альтернативе почте де-факто нет. Децентрализованный и безопасный мессенджер, который бы всех устраивал хотя бы на уровне почты пока не изобрели.
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|2.23, Omnom (?), 12:15, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну да, тупят деды и опасные вредители для прогресса человечества. Без гитхаба-то. Кстати, можно ссыль на правильный гитхаб? Хочу посмотреть на эффективную совместную работу сотен титанов кодинга, которые делают будущее.
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|2.38, kissmyass (?), 14:11, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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какой нах гитхаб??? совсем на льду подскользнулся?
только self-hosted, хотя бы тот же GitLab, а не мс
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|3.40, Аноним (18), 14:15, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>какой нах гитхаб???
Какой нах self-hosted? 🤯😱 Поддерживать и обеспечивать инфраструктуру 🚲 кто будет? Тебе надо проект коллаборировать или в админа локалохоста играть? 🤓
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|1.22, Аноним (21), 12:06, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сколько же неадекватов, которые не в курсе как проходит разработка ядра, но которым обязательно надо написать что голубинная почта не в моде и есть гитхаб.
Один из крупнейших проектов в мире, в котором на протяжении десятилетий участвуют 100500 специалистов из топовых компаний, а автор проекта по совместительству и создатель git (и создал именно для этого проекта), не знают как надо управлять проектом и через что вести переписку(!), а анонимы в опеннете конечно знают и сейчас расскажут как надо делать очередной ненужный модномолодежный велосипед с кодом на проприетарной !@#$% принадлежащей мелкософту.
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|2.24, Леголас (ok), 12:15, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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эти анонимы не чета тебе, чувак) срывай покровы и режь правду матку
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|4.28, Аноним (28), 13:09, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а остальные части Леголаса где? Нам нужно почитать диаметрально противоположную точку зрения.
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|2.36, Урри (ok), 13:58, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты же понимаешь, что "мы уже 20 лет успешно это тянем" - не аргумент?
Если нет, то попробуй попользоваться Rational ClearCase и Synergy, которые является ужаснейшим говном мамонта, но которые до сих пор разрабатываются и продаются. После чего снова расскажи нам "на протяжении десятилетий участвуют..." и "как же удобно".
Пулреквесты в специализированных тулзенях (типа гитхаба и гитлаба) МЕГАудобная вещь. Они позволяют наглядно ревьювать изменения, оставлять комментарии и видеть, что твой комментарий отработан и код соответствующе изменен. И тогда не придется отбрасывать весь коммит с высокомерным "все говно, переделывайте", а хотя бы "вот здесь, здесь и здесь неправильно, а так как так везде, то все переделайте".
Пачсеты в почте - отстой. Единственное извинение пачсетам, это "я уже старенький, давно привык, воркфлоу накатан, поэтому переходить на новый будет сильно неудобно".
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|2.39, анон (?), 14:12, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Его правильная сжв доча за яйки его прикрутила в ботинку корпов, не без помощи самых.
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|1.33, Аноним (33), 13:49, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Новый сервис позволит решить проблемы с потерей сообщений, которые наблюдаются последнее время на vger.kernel.org
Интересный способ решения проблем, вместо того, чтобы разобраться в причинах потерь и исправить это -- переносят всё на новый движок. Учитесь как надо кровати дви^W денежные фонды осваивать.
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