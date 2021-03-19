Для разработки ядра Linux введён в строй новый сервис почтовых рассылок

Команда, отвечающая за поддержание инфраструктуры для разработки ядра Linux, объявила о введении в строй нового сервиса почтовых рассылок lists.linux.dev. Помимо традиционных списков рассылки для разработчиков ядра Linux на сервере допускается создание рассылок и для других проектов с доменами, отличными от kernel.org.

Все списки рассылки, обслуживаемые на vger.kernel.org, будут перенесены на новый сервер с сохранением всех адресов, подписчиков и идентификаторов. Из-за прекращения сопровождения сервера рассылок majordomo на новом сервере задействован собственный движок. В целом всё останется как раньше, лишь немого будут изменены заголовки сообщений и будут переработаны процедуры подписки и отписки. В частности, вместо общего адреса для всех рассылок, для каждой рассылки будет предложен отдельный адрес для подписки/отписки.

Новый сервис позволит решить проблемы с потерей сообщений, которые наблюдаются последнее время на vger.kernel.org (например, некоторые сообщения терялись и не попадали в web-архивы lore.kernel.org или lkml.org). Актуальность web-архива планируется повысить за счёт приоритезации отправки новых сообщений на lore.kernel.org. На сервере также будет обеспечена совместимость с механизмом DMARC для повышения качества доставки сообщений получателям.



