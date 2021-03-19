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Для разработки ядра Linux введён в строй новый сервис почтовых рассылок

19.03.2021 10:35

Команда, отвечающая за поддержание инфраструктуры для разработки ядра Linux, объявила о введении в строй нового сервиса почтовых рассылок lists.linux.dev. Помимо традиционных списков рассылки для разработчиков ядра Linux на сервере допускается создание рассылок и для других проектов с доменами, отличными от kernel.org.

Все списки рассылки, обслуживаемые на vger.kernel.org, будут перенесены на новый сервер с сохранением всех адресов, подписчиков и идентификаторов. Из-за прекращения сопровождения сервера рассылок majordomo на новом сервере задействован собственный движок. В целом всё останется как раньше, лишь немого будут изменены заголовки сообщений и будут переработаны процедуры подписки и отписки. В частности, вместо общего адреса для всех рассылок, для каждой рассылки будет предложен отдельный адрес для подписки/отписки.

Новый сервис позволит решить проблемы с потерей сообщений, которые наблюдаются последнее время на vger.kernel.org (например, некоторые сообщения терялись и не попадали в web-архивы lore.kernel.org или lkml.org). Актуальность web-архива планируется повысить за счёт приоритезации отправки новых сообщений на lore.kernel.org. На сервере также будет обеспечена совместимость с механизмом DMARC для повышения качества доставки сообщений получателям.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.kernel.org/lists-l...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в Majordomo
  3. OpenNews: Debian тестирует Discourse как потенциальную замену спискам рассылки
  4. OpenNews: Релиз системы управления списками рассылки GNU Mailman 3.1
  5. OpenNews: Проект GTK намерен отказаться от почтовых рассылок в пользу платформы Discourse
  6. OpenNews: Управление через почтовые рассылки как барьер, мешающий приходу молодых разработчиков
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54788-linux
Ключевые слова: linux, kernel, maillist
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:53, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    самое главное, что никаких дебильных pull/merge request'ов; одним словом, вот так коммуницируют нормальные кодеры
     
     
  • 2.3, Аноным (ok), 10:55, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    при этом была новость, что молодежи емылы не нужоны и надо что-то делать ещё
     
     
  • 3.29, Zenitur (ok), 13:11, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Щас молодёжь вся в Аське сидит. Удобные мгновенные сообщения, сворачивается в трей, и можно поставить статус "занят" или "Не беспокоить".
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 13:54, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это типо кодеры на петоне которые?
     
  • 3.35, КО (?), 13:54, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас есть уже более быстрые способы доставки информации, зачем возвращаться в каменный век?
    Потому что так принято?
    Потому что вам уже сказали как правильнее?
    Потому что привыкли?
    Потому что всё новое - гумно?
     
     
  • 4.37, анон (?), 14:05, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    более быстрые:
    1.требовательные
    2.жручие
    3.требуют больше пакетов tcp, поэтому больше точек отказов
    4.успеешь 10 раз подумать, прежде чем донесешь свою великую мыслю
    5.все новое, не такое и проверенное
    6.работает - не трогай
    7.не придумали стандарта, как надо правильно оформлять в "более быстрые способы доставки информации"
    8.корпорастам не удобно, что они не имеют рычагов доения
     
  • 2.6, Qwerty (??), 10:56, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Ну вот до тех пор процесс допиливания ядра и будет уродливым и неудобным. Вот как раз до тех пор, пока в сообществе и в мейнтейнерах будут сидеть луддиты, не осилившие git.
     
     
  • 3.10, Леголас (ok), 11:01, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    вы путаете: Git и так используется для разработки ядра (для этого вроде и создавался), тут вопрос коммуникации разрабов
     
     
  • 4.13, rshadow (ok), 11:18, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    очевидно человек молод и них*я не знает, но очень хочет допиливать ядро.
     
  • 3.16, myhand (ok), 11:28, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > луддиты, не осилившие git

    Например Линус, ога.  Все ждут, когда тебе, красивому, передадут бразды.

     

  • 1.2, боня (?), 10:54, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    они там до сих пор патчи с голубями отправляют?
     
     
  • 2.7, Леголас (ok), 10:56, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    что б этот голубь над твоим смузи пролетел
     
     
  • 3.8, боня (?), 11:00, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    спасибо, я после ваших слов чувствую себя таким молодёжником.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 11:38, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Экий ты стиляга.
     

  • 1.4, InuYasha (??), 10:56, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    когда, наконец, закопают этот дремучий SMTP с его ковтингами, срачами с какой стороны их читать/писать, можно будет и патчи засылать... хотя, XMPP тоже ещё сыр.
     
  • 1.14, Викентий (?), 11:22, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даааа.
    А экран с помощью лупы они не рассматривают, когда увеличить надо?

     
     
  • 2.15, Леголас (ok), 11:26, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    будто что-то плохое... в TTY ведь нет ваших любимых KMag
     
  • 2.19, Аноним (17), 11:39, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Столлман рассматривал и все будущие поколения будут.
     

  • 1.18, Аноним (18), 11:39, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >объявила о введении в строй нового сервиса почтовых рассылок

    Когда же эти деды 🤕 для себя Github откроют? Или так и будут тупить и разгребать тонны писем с inline цитированием кода без подсветки. 🤣🤣🤣

    Эти любители кактусов 🌵 уже даже не мазохисты, они опасные вредители для прогресса человечества! 🐛

     
     
  • 2.20, Леголас (ok), 11:56, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    iPony, залогинься
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:58, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Открою секрет: деды гит и изобрели (и используют), а гитхаб это !@#$%^& проприетарная поделка над ним, которую только ленивый не пинал (а после покупки мелкософта и они пинают).
    А почта это для коммуникаций, там кода не много и обычно подсветка не требуется, но и для нее многие используют нормальные кастомизируемые клиенты, которые умеют хоть в подсветку, хоть в форматирование. И альтернативе почте де-факто нет. Децентрализованный и безопасный мессенджер, который бы всех устраивал хотя бы на уровне почты пока не изобрели.
     
  • 2.23, Omnom (?), 12:15, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну да, тупят деды и опасные вредители для прогресса человечества. Без гитхаба-то. Кстати, можно ссыль на правильный гитхаб? Хочу посмотреть на эффективную совместную работу сотен титанов кодинга, которые делают будущее.
     
     
  • 3.26, Аноним (18), 12:49, 19/03/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.38, kissmyass (?), 14:11, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    какой нах гитхаб??? совсем на льду подскользнулся?

    только self-hosted, хотя бы тот же GitLab, а не мс

     
     
  • 3.40, Аноним (18), 14:15, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >какой нах гитхаб???

    Какой нах self-hosted? 🤯😱 Поддерживать и обеспечивать инфраструктуру 🚲 кто будет? Тебе надо проект коллаборировать или в админа локалохоста играть? 🤓

     

  • 1.22, Аноним (21), 12:06, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сколько же неадекватов, которые не в курсе как проходит разработка ядра, но которым обязательно надо написать что голубинная почта не в моде и есть гитхаб.
    Один из крупнейших проектов в мире, в котором на протяжении десятилетий участвуют 100500 специалистов из топовых компаний, а автор проекта по совместительству и создатель git (и создал именно для этого проекта), не знают как надо управлять проектом и через что вести переписку(!), а анонимы в опеннете конечно знают и сейчас расскажут как надо делать очередной ненужный модномолодежный велосипед с кодом на проприетарной !@#$% принадлежащей мелкософту.
     
     
  • 2.24, Леголас (ok), 12:15, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    эти анонимы не чета тебе, чувак) срывай покровы и режь правду матку
     
     
  • 3.25, МозгЛеголаса (?), 12:28, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отставить писанину!
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 13:09, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а остальные части Леголаса где? Нам нужно почитать диаметрально противоположную точку зрения.
     
     
  • 5.30, Леголас (ok), 13:19, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я сам её и пишу хех
     
  • 2.36, Урри (ok), 13:58, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты же понимаешь, что "мы уже 20 лет успешно это тянем" - не аргумент?

    Если нет, то попробуй попользоваться Rational ClearCase и Synergy, которые является ужаснейшим говном мамонта, но которые до сих пор разрабатываются и продаются. После чего снова расскажи нам "на протяжении десятилетий участвуют..." и "как же удобно".

    Пулреквесты в специализированных тулзенях (типа гитхаба и гитлаба) МЕГАудобная вещь. Они позволяют наглядно ревьювать изменения, оставлять комментарии и видеть, что твой комментарий отработан и код соответствующе изменен. И тогда не придется отбрасывать весь коммит с высокомерным "все говно, переделывайте", а хотя бы "вот здесь, здесь и здесь неправильно, а так как так везде, то все переделайте".

    Пачсеты в почте - отстой. Единственное извинение пачсетам, это "я уже старенький, давно привык, воркфлоу накатан, поэтому переходить на новый будет сильно неудобно".

     

  • 1.27, ZyklonB (?), 12:52, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Давно пора Telegram чатик поднять.
     
  • 1.31, xm (ok), 13:20, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mailman, который все используют, настроить не осилили?
     
  • 1.32, Аноним (32), 13:28, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что-то Линус давно никого не посылал...
     
     
  • 2.39, анон (?), 14:12, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его правильная сжв доча за яйки его прикрутила в ботинку корпов, не без помощи самых.
     

  • 1.33, Аноним (33), 13:49, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Новый сервис позволит решить проблемы с потерей сообщений, которые наблюдаются последнее время на vger.kernel.org

    Интересный способ решения проблем, вместо того, чтобы разобраться в причинах потерь и исправить это -- переносят всё на новый движок. Учитесь как надо кровати дви^W денежные фонды осваивать.

     

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