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Debian тестирует Discourse, как потенциальную замену спискам рассылки

12.04.2020 09:21

Нил МакГоверн (Neil McGovern), в 2015 году занимавший пост лидера проекта Debian, а сейчас возглавляющий организацию GNOME Foundation, сообщил о начале тестирования новой инфраструктуры для обсуждений discourse.debian.net, которая в будущем может заменить некоторые списки рассылки. Новая система обсуждения основана на платформе Discourse, применяемой в таких проектах как GNOME, Mozilla, Ubuntu и Fedora.

Отмечается, что Discourse позволит избавиться от свойственных спискам рассылки ограничений, а также сделать участие и доступ к дискуссиям более удобным и привычным для новичков. Из функциональных ограничений списков рассылки, от которых можно будет избавиться при использовании Discourse, упоминается возможность организации полноценного модерирования.

В текущем виде discourse.debian.net будет сосуществовать параллельно со списками рассылки, но в будущем не исключается, что новая платформа заменит собой некоторые почтовые рассылки. В частности, главными претендентами на перенос в Discourse называются рассылки debian-user, debian-vote и debian-project, но конечное решение будет зависеть от того, приживётся ли Discourse у разработчиков. Те кто привык к почтовым рассылкам и не является сторонником web-обсуждений предоставлен шлюз, позволяющий общаться в discourse.debian.net с использованием электронной почты.

Платформа Discourse предоставляет систему линейных обсуждений, предлагаемых для замены списков рассылки, web-форумов и чатов. Поддерживается разделение тем на основе тегов, обновление списка сообщений в темах в режиме реального времени и возможность подписки на интересующие разделы и отправки ответов по email. Система написана на языке Ruby с использованием фреймворка Ruby on Rails и библиотеки Ember.js (данные хранятся в СУБД PostgreSQL, быстрый кэш хранится в Redis). Код распространяется под лицензией GPLv2.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: CERN перешёл с Facebook Workplace на открытые платформы Mattermost и Discourse
  3. OpenNews: Mozilla перейдёт с IRC на Matrix и добавит в Firefox второго провайдера DNS-over-HTTPS
  4. OpenNews: Проект GTK намерен отказаться от почтовых рассылок в пользу платформы Discourse
  5. OpenNews: Проект KDE перешёл на Matrix для общения разработчиков
  6. OpenNews: Проект Debian анонсировал сервисы Debian Social
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52724-discourse
Ключевые слова: discourse, debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:26, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    >  Из функциональных ограничений списков рассылки, от которых можно будет избавиться при использовании Discourse, упоминается возможность организации полноценного модерирования.

    SJW злобно потирают ручки...

     
     
  • 2.33, Michael Shigorin (ok), 12:48, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так
    > а сейчас возглавляющий организацию GNOME Foundation
     

  • 1.2, A.Stahl (ok), 09:29, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >предоставлен шлюз

    Вот и чудненько. Всем удобно, все довольны (ну кроме ОпенНета -- мы тут всегда всем недовольны).

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:25, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А ты как всегда рад каждой какашке на лопате.
     
  • 2.24, Уровень Предприятия (?), 11:37, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    1. Предоставить шлюз, поддерживающий лишь 80% функциональности веб-интерфейса.
    2. Постепенно урезать до 50%.
    ...
    4. Убрать шлюз, т. к. всё равно им никто не пользуется.
     

  • 1.3, timur.davletshin (ok), 09:31, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тормоз он.
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:34, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    По поводу упрощения отправки сообщений согласен, но по поводу упрощение чтения - Discourse какой-то ужас.

    Одно дело быстро и без лишнего мусора просматривать древовидные ветки в рассылке, а другое дело листать бесконечные простыни, в которых непонятно кто кому ответил и толком на странице не поищешь, так как хвост динамически подгружается и нужно скачала домотать его до конца.

     
     
  • 2.18, Уровень Предприятия (?), 11:22, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Как же ЛЮТО БЕСИТ этот бесконечный скроллинг с подгрузкой по 20 постов. Самое главное, ради чего? Один пост весит ~1 КБ. Даже если в топике 1000 постов, загрузить и отобразить 1 МБ контента - даже в 2000 году браузеры как-то справлялись. А в 2020 году это почему-то стало проблемой, которую надо решать с помощью 5 МБ яваскрипта. "Что-то тормозит", - думает вебарь. - "Наверно, надо добавить ещё больше яваскрипта, тогда точно всё будет хорошо."
     

  • 1.5, Ананимус (?), 09:58, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На самом деле, у discourse есть API. И если сделать толковый клиент, то получится действительно удобнее email.
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 10:17, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    "Если бы у бабушки был х-й, она была бы дедушкой"
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:39, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А если азять толковый MUA, то email будет еще лучше.
     
  • 2.19, anonymous (??), 11:22, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне кажется, проще было просто NNTP развернуть. Под него уже клиенты есть.

    Хотя, конечно, может и Web-морд удобных под него всё ещё и нет :(

     
     
  • 3.34, Michael Shigorin (ok), 12:52, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gmane'овская?..
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:58, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    >Discourse

    худший форумный движок из всех доступных. Толком не работает без жс, тормозит как современные веб приложения, интерфейс ориентирован на инопланетян...

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:15, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да в принципе сам формат пакетов deb ориентирован на инопланетян.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:37, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая вам, человекам, разница, какой у вас формат пакетов? Вы всё равно их не создаёте, ибо за вас их создают всякие мозолееды.
     
     
  • 4.23, YetAnotherOnanym (ok), 11:37, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы всё равно их не создаёте

    Это до поры до времени. А когда нужда возникнет - тады ой.

     
  • 3.13, Аноним (12), 10:38, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Впрочем, есть один лишь формат пакетов, написанный человеками и годный к употреблению - ebuild.
     
     
  • 4.15, анонимчик (?), 10:43, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чем он так отличается от, например,  AUR или xbps-src чтобы быть "единственным" ?
     
     
  • 5.35, Michael Shigorin (ok), 12:53, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это он так всех нас пытается расчеловечить (правда, получается наоборот).
     
  • 2.8, не ЖСкодер (?), 10:15, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Толком не работает без жс

    Даже не знаю что и сказать...

     
     
  • 3.11, Аноним (10), 10:30, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ключевые слова мабмаки, жс, не нужно
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:11, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > интерфейс ориентирован на инопланетян

    Не, рептилоидами для рептилоидов. Втыкают этот Discourse везде сейчас и провоцируют употреблять что-то тяжелое, просто покурить уже недостаточно, нужно что-то потяжелее, ибо даже у спокойного человека психика съедет.

     
  • 2.17, BrainFucker (ok), 11:18, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Самая главная дичь там это дoлбаный бесконечный скроллинг.
    Они упopoлись там такой движок выбирать? Ещё бы в Фейсбук перенесли.
     
     
  • 3.22, YetAnotherOnanym (ok), 11:35, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ещё бы в Фейсбук перенесли

    И на имиджборды!

     
     
  • 4.25, Мамин Аноним (?), 11:40, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имиджборда - отличный формат, кстати.

    Алсо очень нравится, что на первой странице сразу видны последние посты последних тредов. В сабже надо каждую ветку раскликивать и ждать полчаса, пока загрузится. Чтобы узнать, что кто-то просто написал "присоединяюсь к вопросу".

     
  • 4.28, Аноним (28), 12:17, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Кстати об имиджбордах.
    Когда уже на опеннете можно будет постить с картинками?
    Перманентный текстач подзадолбал.
    И пора бы что-то сделать с засильем неймфагов!
     

  • 1.20, YetAnotherOnanym (ok), 11:33, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > более удобным и привычным для новичков.

    Убивать за это надо.

     
  • 1.21, Аноним (21), 11:34, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Q: Why are you doing this?
    > A: I have two motivations. First, is moderation.

    Уже даже не стесняются.

     
  • 1.26, DerRoteBaron (ok), 11:44, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А discourse это не тот ли форумный движок, который ломал Ctrl+F,  заменяя на свое убожество, попутно на официальном форуме заверяя, что это хорошо и вообще ваш браузер тупой и не сможет ничего найти в том, что мы навертели с DOM?
     
     
  • 2.41, kvaps (ok), 13:27, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ctrl+F, Ctrl+F
     

  • 1.27, Аноним (27), 12:15, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А почему не взять обычный (любой) форумный движок, который и без жс работает, и модерация есть, и не выглядит как творение марсиан?
     
     
  • 2.29, Аноним (28), 12:18, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что дискурс модно звучит.
     
  • 2.32, microcoder (ok), 12:36, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потомучто нужна проблема, чтобы её героически решать и получить за это медаль. Это как с коронавирусом.
     
     
  • 3.38, user (??), 12:58, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А кто получил медаль за создание коронавируса?
     
     
  • 4.39, microcoder (ok), 13:02, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как кто? Врачи. Сейчас их звёздный час. В эту сферу вливают бабло с закрытыми глазами. А до этого они сидели, никому не нужны были, здания закрывались, персонал сокращался. А щас вон как бегают, суетятся, СМИ о них трубят по всему миру.
     
     
  • 5.42, Урри (?), 13:32, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Грипп, спид, туберкухез - не, не слышали.
    Коронавирус - нате миллиард на исследования.
     
  • 2.44, kvaps (ok), 13:52, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например какой? GNU Savane?
     

  • 1.30, Иваня (?), 12:20, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Фу, на Ruby on Rails, кто потом эту каку будет поддерживать? Ruby умирает же
     
  • 1.31, Аноним (31), 12:32, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот я новичок, и мне эта новомодная вэбня неудобна, я на линуксы пришёл как раз из-за простоты, компактности и логичности решений, а тут такая же зараза уже не первый год процветает, всех этих любителей вэбморд надо в отдельной палате изолировать и лечить, а то шибко зараза эта приобрела масштабы эпидемии
     
     
  • 2.36, Michael Shigorin (ok), 12:55, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    http://lists.altinux.org ;-)
     
  • 2.37, Аноним (16), 12:57, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > на линуксы пришёл как раз из-за простоты, компактности и логичности

    Линукс для интелегенции, ага. Только вот бабло с миру по нитке приносят рептилоиды которых в разы больше, чем дяденек которые что-то понимают и любят линукс за простоту и логичность.

    И никуда не деться, с мнением рептилоидов придётся соглашаться и дискурсы эти повтыкают везде где только можно. Рептилоиды эмоциональны, а не рациональны, поэтому оценить логичность и простоту дискурса они не могут и жестоко будет находится в мире интернета тому, кто любит чистоту и логичность 😂

     

  • 1.40, user (??), 13:25, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошо хоть не по паспорту как телега.
     
  • 1.43, kvaps (ok), 13:37, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рискую огрести. Но странно, что никто так и не высказался в защиту Discourse. Ок, буду первым.

    На мой взгляд - это самая удобная платформа что я встречал и уж тем более отличная замена неудобным спискам рассылки.

    Как минимум работает Oauth2 (не нужно подписываться или регистрироваться), есть нормальная разметка (Markdown), можно подписаться на отдельный топик, а не на весь лист целиком, есть редактирование сообщений и многое другое.

    Что немаловажно ретроградам всё также не помешает вести переписку как и раньше, через свой email клиент.

     
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