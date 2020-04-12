Debian тестирует Discourse, как потенциальную замену спискам рассылки

Нил МакГоверн (Neil McGovern), в 2015 году занимавший пост лидера проекта Debian, а сейчас возглавляющий организацию GNOME Foundation, сообщил о начале тестирования новой инфраструктуры для обсуждений discourse.debian.net, которая в будущем может заменить некоторые списки рассылки. Новая система обсуждения основана на платформе Discourse, применяемой в таких проектах как GNOME, Mozilla, Ubuntu и Fedora.

Отмечается, что Discourse позволит избавиться от свойственных спискам рассылки ограничений, а также сделать участие и доступ к дискуссиям более удобным и привычным для новичков. Из функциональных ограничений списков рассылки, от которых можно будет избавиться при использовании Discourse, упоминается возможность организации полноценного модерирования.

В текущем виде discourse.debian.net будет сосуществовать параллельно со списками рассылки, но в будущем не исключается, что новая платформа заменит собой некоторые почтовые рассылки. В частности, главными претендентами на перенос в Discourse называются рассылки debian-user, debian-vote и debian-project, но конечное решение будет зависеть от того, приживётся ли Discourse у разработчиков. Те кто привык к почтовым рассылкам и не является сторонником web-обсуждений предоставлен шлюз, позволяющий общаться в discourse.debian.net с использованием электронной почты.

Платформа Discourse предоставляет систему линейных обсуждений, предлагаемых для замены списков рассылки, web-форумов и чатов. Поддерживается разделение тем на основе тегов, обновление списка сообщений в темах в режиме реального времени и возможность подписки на интересующие разделы и отправки ответов по email. Система написана на языке Ruby с использованием фреймворка Ruby on Rails и библиотеки Ember.js (данные хранятся в СУБД PostgreSQL, быстрый кэш хранится в Redis). Код распространяется под лицензией GPLv2.



