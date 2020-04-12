Debian тестирует Discourse, как потенциальную замену спискам рассылки

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|1.1, Аноним (1), 09:26, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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> Из функциональных ограничений списков рассылки, от которых можно будет избавиться при использовании Discourse, упоминается возможность организации полноценного модерирования.
SJW злобно потирают ручки...
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|1.2, A.Stahl (ok), 09:29, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>предоставлен шлюз
Вот и чудненько. Всем удобно, все довольны (ну кроме ОпенНета -- мы тут всегда всем недовольны).
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|2.24, Уровень Предприятия (?), 11:37, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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1. Предоставить шлюз, поддерживающий лишь 80% функциональности веб-интерфейса.
2. Постепенно урезать до 50%.
...
4. Убрать шлюз, т. к. всё равно им никто не пользуется.
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|1.4, Аноним (4), 09:34, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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По поводу упрощения отправки сообщений согласен, но по поводу упрощение чтения - Discourse какой-то ужас.
Одно дело быстро и без лишнего мусора просматривать древовидные ветки в рассылке, а другое дело листать бесконечные простыни, в которых непонятно кто кому ответил и толком на странице не поищешь, так как хвост динамически подгружается и нужно скачала домотать его до конца.
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|2.18, Уровень Предприятия (?), 11:22, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Как же ЛЮТО БЕСИТ этот бесконечный скроллинг с подгрузкой по 20 постов. Самое главное, ради чего? Один пост весит ~1 КБ. Даже если в топике 1000 постов, загрузить и отобразить 1 МБ контента - даже в 2000 году браузеры как-то справлялись. А в 2020 году это почему-то стало проблемой, которую надо решать с помощью 5 МБ яваскрипта. "Что-то тормозит", - думает вебарь. - "Наверно, надо добавить ещё больше яваскрипта, тогда точно всё будет хорошо."
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|1.5, Ананимус (?), 09:58, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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На самом деле, у discourse есть API. И если сделать толковый клиент, то получится действительно удобнее email.
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|2.19, anonymous (??), 11:22, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне кажется, проще было просто NNTP развернуть. Под него уже клиенты есть.
Хотя, конечно, может и Web-морд удобных под него всё ещё и нет :(
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|1.6, Аноним (6), 09:58, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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>Discourse
худший форумный движок из всех доступных. Толком не работает без жс, тормозит как современные веб приложения, интерфейс ориентирован на инопланетян...
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|2.7, Аноним (7), 10:15, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да в принципе сам формат пакетов deb ориентирован на инопланетян.
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|3.12, Аноним (12), 10:37, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая вам, человекам, разница, какой у вас формат пакетов? Вы всё равно их не создаёте, ибо за вас их создают всякие мозолееды.
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|3.13, Аноним (12), 10:38, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Впрочем, есть один лишь формат пакетов, написанный человеками и годный к употреблению - ebuild.
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|4.15, анонимчик (?), 10:43, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чем он так отличается от, например, AUR или xbps-src чтобы быть "единственным" ?
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|2.16, Аноним (16), 11:11, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> интерфейс ориентирован на инопланетян
Не, рептилоидами для рептилоидов. Втыкают этот Discourse везде сейчас и провоцируют употреблять что-то тяжелое, просто покурить уже недостаточно, нужно что-то потяжелее, ибо даже у спокойного человека психика съедет.
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|2.17, BrainFucker (ok), 11:18, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Самая главная дичь там это дoлбаный бесконечный скроллинг.
Они упopoлись там такой движок выбирать? Ещё бы в Фейсбук перенесли.
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|4.25, Мамин Аноним (?), 11:40, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Имиджборда - отличный формат, кстати.
Алсо очень нравится, что на первой странице сразу видны последние посты последних тредов. В сабже надо каждую ветку раскликивать и ждать полчаса, пока загрузится. Чтобы узнать, что кто-то просто написал "присоединяюсь к вопросу".
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|4.28, Аноним (28), 12:17, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Кстати об имиджбордах.
Когда уже на опеннете можно будет постить с картинками?
Перманентный текстач подзадолбал.
И пора бы что-то сделать с засильем неймфагов!
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|1.21, Аноним (21), 11:34, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Q: Why are you doing this?
> A: I have two motivations. First, is moderation.
Уже даже не стесняются.
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|1.26, DerRoteBaron (ok), 11:44, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А discourse это не тот ли форумный движок, который ломал Ctrl+F, заменяя на свое убожество, попутно на официальном форуме заверяя, что это хорошо и вообще ваш браузер тупой и не сможет ничего найти в том, что мы навертели с DOM?
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|1.27, Аноним (27), 12:15, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А почему не взять обычный (любой) форумный движок, который и без жс работает, и модерация есть, и не выглядит как творение марсиан?
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|2.32, microcoder (ok), 12:36, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потомучто нужна проблема, чтобы её героически решать и получить за это медаль. Это как с коронавирусом.
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|4.39, microcoder (ok), 13:02, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как кто? Врачи. Сейчас их звёздный час. В эту сферу вливают бабло с закрытыми глазами. А до этого они сидели, никому не нужны были, здания закрывались, персонал сокращался. А щас вон как бегают, суетятся, СМИ о них трубят по всему миру.
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|5.42, Урри (?), 13:32, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Грипп, спид, туберкухез - не, не слышали.
Коронавирус - нате миллиард на исследования.
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|1.30, Иваня (?), 12:20, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Фу, на Ruby on Rails, кто потом эту каку будет поддерживать? Ruby умирает же
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|1.31, Аноним (31), 12:32, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот я новичок, и мне эта новомодная вэбня неудобна, я на линуксы пришёл как раз из-за простоты, компактности и логичности решений, а тут такая же зараза уже не первый год процветает, всех этих любителей вэбморд надо в отдельной палате изолировать и лечить, а то шибко зараза эта приобрела масштабы эпидемии
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|2.37, Аноним (16), 12:57, 12/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> на линуксы пришёл как раз из-за простоты, компактности и логичности
Линукс для интелегенции, ага. Только вот бабло с миру по нитке приносят рептилоиды которых в разы больше, чем дяденек которые что-то понимают и любят линукс за простоту и логичность.
И никуда не деться, с мнением рептилоидов придётся соглашаться и дискурсы эти повтыкают везде где только можно. Рептилоиды эмоциональны, а не рациональны, поэтому оценить логичность и простоту дискурса они не могут и жестоко будет находится в мире интернета тому, кто любит чистоту и логичность 😂
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|1.43, kvaps (ok), 13:37, 12/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Рискую огрести. Но странно, что никто так и не высказался в защиту Discourse. Ок, буду первым.
На мой взгляд - это самая удобная платформа что я встречал и уж тем более отличная замена неудобным спискам рассылки.
Как минимум работает Oauth2 (не нужно подписываться или регистрироваться), есть нормальная разметка (Markdown), можно подписаться на отдельный топик, а не на весь лист целиком, есть редактирование сообщений и многое другое.
Что немаловажно ретроградам всё также не помешает вести переписку как и раньше, через свой email клиент.
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