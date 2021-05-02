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Новая атака на микроархитектурные структуры процессоров Intel и AMD

02.05.2021 11:30

Группа исследователей из Виргинского и Калифронийского университетов представила новый вид атаки на микроархитектурные структуры процессоров Intel и AMD, выявленный в ходе обратного инжиниринга недокументированных возможностей CPU. Предложенный метод атаки связан с применением в процессорах промежуточного кэша микроопераций (micro-op cache), который может использоваться для извлечения сведений, освевших в ходе спекулятивного выполнения инструкций.

В целях оптимизации процессор начинает выполнять некоторые инструкции в спекулятивном режиме, не дожидаясь выполнения предыдущих вычислений, и если потом определяет, что предсказание не оправдалось, откатывает операцию в исходное состояние, но обработанные в процессе спекулятивного выполнения данные оседают в кэше, содержимое которого можно определить.

Отмечается, что новый метод заметно опережает по производительности атаку Spectre v1, затрудняет обнаружение атаки и не блокируется существующими методами защиты от атак по сторонним каналам, разработанным для блокирования уязвимостей, вызванных спекулятивным выполнением инструкций (например, применение инструкции LFENCE блокирует утечку на последних стадиях спекулятивного выполнения, но не защищает от утечки через микроархитектерные структуры).

Метод затрагивает модели процессоров Intel и AMD, выпускаемые с 2011 года, включая серии Intel Skylake и AMD Zen. Современные CPU разбивают сложные процессорные инструкции на более простые RISC-подобные микрооперации, которые кэшируются в отдельном кэше. Данный кеш кардинально отличается от кэшей более высокого уровня, недоступен напрямую и выступает в роли потокового буфера для быстрого доступа к результатам декодирования CISC-инструкций в RISC-микроинструкции. Тем не менее, исследователи нашли способ для создания условий, возникающих при конфликте доступа к кэшу и позволяющих судить о содержимом кэша микроопераций путём анализа отличий во времени выполнения тех или иных действий.

Кэш микроопераций в процессорах Intel сегментирован в привязке к потокам CPU (Hyper-Threading), в то время как в процессорах AMD Zen применяется общий кэш, что создаёт условия для утечки данных не только в рамках одного потока выполнения, но и между разными потоками в SMT (возможна утечка данных между кодом, выполняемым на разных логических ядрах CPU).

Исследователями предложен базовый метод для определения изменений в кэше микроопераций и несколько сценариев атак, позволяющих создавать скрытые каналы передачи данных и использовать уязвимый код для организации утечки конфиденциальных данных, как в рамках одного процесса (например, для организации утечки данных процесса при выполнении стороннего кода в движках с JIT и в виртуальных машинах), так и между ядром и процессами в пространстве пользователя.

При организации варианта атаки Spectre с использованием кэша микроопераций исследователям удалось добиться производительности в 965.59 Kbps при уровне ошибок 0.22% и 785.56 Kbps при использовании коррекции ошибок, в случае организации утечки в рамках одного адресного пространства и уровня привилегий. При утечке, охватывающей разные уровни привилегий (между ядром и пространством пользователя), производительность составила 85.2 Kbps при добавлении коррекции ошибок и 110.96 Kbps при уровне ошибок в 4%. При атаке на процессоры AMD Zen, создающей утечку между разными логическими ядрами CPU, производительность составила 250 Kbps при уровне ошибок 5.59% и 168.58 Kbps при коррекции ошибок. По сравнению с классическим методом Spectre v1 новая атака оказалась быстрее в 2.6 раза.

Предполагается, что для защиты от атаки на кэш микроопераций потребуется внесение изменений, снижающих производительность сильнее, чем при включении защиты от атак Spectre. В качестве оптимального компромисса предлагается блокировать подобные атаки не путём отключения кэширования, а на уровне мониторинга аномалий и определения состояний кэша, типичных для атак.

Как и в атаках Spectre для организации утечки из ядра или других процессов требуется выполнение на стороне процессов-жертв определённой последовательности команд (гаджетов), приводящей к спекулятивному выполнению инструкций. В ядре Linux найдено около 100 подобных гаджетов, которые будут удалены, но периодически находят обходные методы для их генерации, например, связанные с запуском в ядре специально оформленных BPF-программ.

  1. Главная ссылка к новости (https://engineering.virginia.e...)
  2. OpenNews: Компания AMD подтвердила потенциальную подверженность CPU AMD Zen 3 атаке Spectre-STL
  3. OpenNews: Google продемонстрировал эксплуатацию уязвимостей Spectre через выполнение JavaScript в браузере
  4. OpenNews: Новый вариант атаки Foreshadow, затрагивающий процессоры Intel, AMD, ARM и IBM
  5. OpenNews: CROSSTalk - уязвимость в CPU Intel, приводящая к утечке данных между ядрами
  6. OpenNews: LVI - новый класс атак на механизм спекулятивного выполнения в CPU
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55066-spectre
Ключевые слова: spectre, cpu, intel, amd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 12:03, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Никогда такого не было, и вот опять
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 12:09, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ставьте заплатки и возвращайтесь в эпоху пентиумов или пусть в вашем компе роятся мамкины хакиры и агенты смиты. Третьего не дано.

    Выбор за вами.

     
     
  • 3.33, Dzen Python (ok), 13:08, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ставьте заплатки и возвращайтесь в эпоху самосборных компьютеров из ЮТ, сами собирайте для него проц на тектолите

    Поправил, ибо мы не знаем о таких процессорных уязвимостях на старых пеньках - тупо из-за того, что искать их стали лишь в последние годы, для iХ и выше (аналогично у амуди)

     
  • 3.35, Урри (ok), 13:11, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это невероятно глупое предложение (о чем я, например, говорил еще в момент паники по поводу всяких спектров и мельтдаунов). И новость это в очередной раз доказывает.

    Вы своими заплатками хоть обвешайтесь до состояния "мой компьютер медленнее 486го) - ничего из этого толкового все равно не выйдет. Обязательно найдут еще что-то, что позволяет прочитать "защищенную от чтения кому не надо" область, и пока вы читаете новости ваши данные уже месяц как злоумышленники спокойно тырят.

    Заплатки нужны только против изменения данных. А против чтения надо использовать алгоритмы, которые не позволят использовать прочитанное во вред.

    Как исторический пример - идея зашивать регистрационный ключ в теле программы провалилась, как ты этот ключ не прячь/шифруй. Зато идея использовать проверку ключа неким математическим алгоритмом, который оставляет только возможность брутфорса, прекрасно себя зарекомендовала.

    И вот когда идиоты, наконец, осознают эту простую истину и выкинут на мороз все эти идиотские заплатки из ядра, вот тогда внезапно наши системы начнут быстро и приятно работать.

    Увы, такое вряд ли произойдет. Ибо человеческая глупость бесконечна.

    [added]
    Dzen Python выше прав - в старых процессорах уязвимостей не нашли так как не искали. Недокументированные особенности в них есть и далеко не факт, что найдены все.

     
     
  • 4.54, Fractal cucumber (ok), 13:41, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но чем меньше незакрытых дыр тем меньше шансов что воспользуются одной из них.
     
  • 3.63, eganru (?), 13:54, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хватит врать.
    Современные in-order решения на порядок производительней решений эпохи пентиумов.
     
  • 3.64, Gefet (?), 14:01, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запускайте на ЭВМЪ только доверенные приложения с  открытым исходным кодомЪ. А всякое проприентарное по пусть крутится на ядрах с замедлением.
     

  • 1.2, Рева RarogCmex Денис (?), 12:06, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Блин, читать память со скоростью 85 Kbps -- это дофига. Это просто дофига. Раньше интернет медленнее был. Да, если у тебя 16Гб памяти, полностью прочитать её займёт очень долгое время, но не бесконечное.
    И да, можно атаковать сквозь гипервизоры. Ура!
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 13:23, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хороший интернет был 56. Полгига за сутки просканировать, ну такое. Удалить все эти патчи из ядра и просто убивать все левые жрущие процессы (типа браузеров) по таймауту. С недоверенными виртуалками может быть сложнее конечно. Отказаться от виртуализации и спихнуть всё в изолированные контейнеры, предъявлять к ним те же условия, что и к левым процессам на хосте. Какой-нибудь локально рендерилке/обучалке сеть и посеместный доступ не нужны, целиком изолировать её ото всюду тоже. Если лезет в чужую память, убивать.
     

  • 1.3, InuYasha (??), 12:06, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Снова, получается, атака на спекуляции. Для пользователя, безусловно, это беда. Хотя, собственно, покупать уже и так нечего. https://www.servethehome.com/lenovo-is-using-amd-psb-to-vendor-lock-amd-cpus/
     
  • 1.4, n00by (ok), 12:07, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > выполнение на стороне процессов-жертв определённой
    > последовательности команд (гаджетов)
    > гаджетов

    Придумают же. Гад-же-ты.

     
  • 1.6, lockywolf (ok), 12:10, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Как этим воспользоваться для личного обогащения?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:20, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    товарищ майор, перелогинтесь!
     
     
  • 3.62, Атон (?), 13:53, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не помогло.
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:21, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужно найти исследователя виргинского университета и переспать с ним
     
  • 2.20, СеменСеменыч777 (?), 12:42, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как этим воспользоваться для личного обогащения?

    хороший вопрос. предлагаю такой сценарий:
    1) купить самые дешевые хостинги ВМ.
    2) читать чужую память.
    3) воровать оттуда биткоины мегабайтами. и вообще все что попадется.

     

  • 1.9, Yilativs (?), 12:22, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Переходим на ARM потихоньку https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/a1/


     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:38, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    На армах такого нет лишь потому, что не нашли.
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:40, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лол эти железяки стоят в стойках Амазона под замком. Поэтому всякие исследователи безопасности не могут к ним подобраться и хорошенько «исследовать». Начни они их продавать как железки там уязвимость будет больше чем было в х86.
     
  • 2.56, Fractal cucumber (ok), 13:46, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз пару дней назад задумался над покупкой ноута на ARM, так как у моего матрица лопнула.
     

  • 1.10, Шарп (ok), 12:24, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну теперь то наши Эльбрусы дадут ответ кеберлену, кемченбену... а вот, чемберлену.
     
     
  • 2.11, InuYasha (??), 12:31, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Киберчлену. Пока заказчик не снимет жёсткие НДА, ответ будет словно в одеяло. (
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:34, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это русские хакеры дискредитируют разработки великих! Немедленно санкции вводим!
     
     
  • 3.38, Урри (ok), 13:14, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самосанкции, товарищь. Не забывай - самосанкции.
     
  • 3.57, Ты идиот лол (?), 13:47, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все росиянские санкции в стиле "разбомбим воронеж назло пендосам!". Весь мир только посмеётся с убогих в очередной раз и пойдёт дальше по своим делам🤣 Можно ещё бульбостанские яблоки бульдозером подавить для укрепления "союзного" государства🤦‍♂️
     
     
  • 4.69, Аноним (69), 14:20, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, так вы из свинляндии?
     
  • 3.60, Ты идиот лол (?), 13:49, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Руске хакеры только чужие кредитки умеют обчищать и сайты заведомо дырявые дефейсить.
     
  • 2.17, Wilem82 (ok), 12:40, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Киберчлену.
     
     
  • 3.34, Dzen Python (ok), 13:11, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    КиберЛенину в киберЛенинке, под киберЛеннона
     
     
  • 4.59, Fractal cucumber (ok), 13:49, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в киберЛенинке

    в электронной библиотеке :)

     
  • 2.21, A.Stahl (ok), 12:42, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >кеберлену, кемченбену

    Ким Чен Иру разве что...

     

  • 1.13, Аноним (13), 12:37, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Програмная эмуляция (чистый QEMU без KVM, BOCHS) поможет защитится от таких атак?
     
     
  • 2.39, Урри (ok), 13:15, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От конкретно этой - да. Но в принципе - нет.
     

  • 1.15, Аноним (18), 12:38, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хардверная дырень! Надо переходить на Раст.
     
     
  • 2.22, ИмяХ (?), 12:43, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо сначала сделать HDL-аналог раста.
     
     
  • 3.24, kusb (?), 12:45, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Процессор выполняющий сразу раст.
     
     
  • 4.29, Аноним (18), 13:01, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо на ПЛИС такое наваять и продавать за большие деньги.
     
  • 4.65, Атон (?), 14:03, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ARM926EJ-S with ARM Jazelle technology,
    which enables the
    direct execution of 8-bit Java bytecode in hardware
     
  • 3.40, Урри (ok), 13:15, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже есть такой - называется "машина тьюринга на бумажке".
     

  • 1.16, kusb (?), 12:39, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Хостинг на кластере из z80" (смеётся).
     
     
  • 2.27, Аноним (18), 12:59, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    z/Architecture 2 смеется над проблемами простых людей, которые не могут заработать чтобы её купить.
     
     
  • 3.66, kusb (?), 14:06, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > z/Architecture 2 смеется над проблемами простых людей, которые не могут заработать чтобы
    > её купить.

    А такое можно купить или только снять в аренду?

     
  • 3.71, kusb (?), 14:22, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > z/Architecture 2 смеется над проблемами простых людей, которые не могут заработать чтобы
    > её купить.

    И да - там нет предсказания? Они - медленные? Они - другие?

     
  • 2.28, Аноним (-), 13:00, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > "Хостинг на кластере из z80" (смеётся).

    Смеется и убегает в каске?

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 13:06, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это читер. Видите у него каска изрешеченая мамкиными хакирами, а он смеется. Boo..Страшна?)
     
  • 2.42, Аноним (42), 13:21, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этож сколько места занимать будет
     
  • 2.49, anonymous (??), 13:37, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть неспекулятивные варианты ARM-ов. Кроме того бывают всякие OpenTitan, где можно убрать чувствительные вычисления в отдельный secure processor.
     
  • 2.52, kusb (?), 13:39, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кстати, можно ли реально на таком хостить web?
    Короче суть такова: много ядер, примитивная прошивка, нет управления памятью, нет защиты, отдельная память команд и данных, невозможность перезаписывать память без физических действий, приницип "при взломе ты не получишь ничего", следить за состояниями и стремиться к отказу от них, чтобы эффекты не накладывались...
    И хардкор-вариант - сколько ядер z80 или risc-v поместится в одном кристалле?
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:42, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но для атаки диверсант должен как-то получить доступ к компьютеру, не так ли?
     
     
  • 2.51, anonymous (??), 13:38, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Например, JavaScript в браузере.
     

  • 1.23, kusb (?), 12:43, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это фундаментальные дыры? Чем кончится? Перепроектированием процессоров? Каким?
     
  • 1.25, Ананоним (?), 12:45, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хана виртуалкам.
     
     
  • 2.58, Аноним (-), 13:49, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    им уже давно хана
    в этих ваших даркнетах кучи сплойтов на продажу от вмваре до джайлов и докеров
     
     
  • 3.61, Fractal cucumber (ok), 13:52, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ссылку можно? А то друг интересуется.
     

  • 1.26, Онаним (?), 12:47, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В реальных серверных условиях шума как обычно будет слишком много, чтобы работало это или хоть что-то из спектров. Это вам не meltdown, где можно было таймингом реальный байтик прочитать.
     
     
  • 2.53, anonymous (??), 13:41, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё до нахождения Meltdown была достаточно тревожная статья о том, что такие атаки возможны. Но увы когда я рассказывал людям, они говорили в ответ, что это нереально эксплуатировать. Я к тому, что методы/реализации совершенствуются очень быстро :)
     

  • 1.30, Пупсик (?), 13:02, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вся эта ситуация с майнингом и эксплойтами звучит как: "Милорд, нужно больше золота!"

    Что-то мутят на рынке полупроводников.

     
     
  • 2.55, anonymous (??), 13:42, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно, давайте сразу объявлять это заговором.
     

  • 1.31, Аноним (32), 13:03, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вечно в каких то дабораторных условиях найдут бяку и весь мир админусов дружно стонет -  как все пропало и клиент уезжает. Вот, вопрос к Айти гуру: Хоть раз вас ломали, ну хоть один раз,а?Белки-истерички...
     
     
  • 2.36, Dzen Python (ok), 13:13, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Не ломали. Но раз есть ВОЗМОЖНОСТЬ, то надо закрывать дыры, пока ВОЗМОЖНОСТЬ не переросла в ФАКТ.
     
  • 2.68, Fractal cucumber (ok), 14:19, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как не закрывать двери потому что тебе никогда квартиру не грабили.
     

  • 1.37, Ананоним (?), 13:14, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Расслабиться неуловимым Джо. А если вы не Джо, и кому-то нужны, то вас полюбому поломают, даже руками ваше тельце, если большим людям понадобитесь. И всё будет законно.
     
     
  • 2.70, Fractal cucumber (ok), 14:21, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ботам все-равно Джо ты или не Джо, на кого попадут того и ломанут. А если с первых попыток не осилят, пойдут дальше.
     

  • 1.41, Аноним (41), 13:15, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    FMA4 уже убрали с новых Zen?
     
  • 1.44, Аноним (44), 13:23, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вы все врети! Это патчи из Миннесоты
     
  • 1.45, Аноним (45), 13:24, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Исследователям плюс в карму. Но их исселдования ни на что не влияют. Индустрия вовсю юзает дырявые камни, как и прежде. Все, хайповые ныне, облака на машинах с этими процессорами построены. Казалось бы, одна такая дарень в камне должна была убить облака (как одныжды ванговал некий oldmann). Всем пофиг, хлебают и просят добавки. Никто к бимерам за майнфреймами не пробежал, наоборот, все мигрируют в эти облака быстрым маршем.
     
     
  • 2.47, Аноним (44), 13:29, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фигня это все, камни видите ли дырявые, а софт тип норм? Решет0, ни дня без уязвимостей и даже миллионы глаз не помогают
     

  • 1.46, DildoZilla (?), 13:26, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все процессоры -- на самоизоляцию, и спецмаски для процов надеть.

     
     
  • 2.48, Аноним (44), 13:33, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дырявовирус лютует
     

  • 1.50, Аноним (50), 13:37, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зато каждое поколение IPC += 15% из воздуха.
     
  • 1.67, YetAnotherOnanym (ok), 14:08, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на уровне мониторинга аномалий и определения состояний кэша, типичных для атак

    Вот-вот-вот, как раз то, что нужно производителям процессоров. Примотать изолентой ещё одну хрень, которую можно будет рекламировать как панацею и серебряную пулю, меряться с конкурентами её фичами, а потом, когда в Виргинии или в Граце найдут способы её обойти или ломануть - с ещё более громкой помпой выкатить новую версию модуля мониторинга аномалий.

     
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