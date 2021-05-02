Новая атака на микроархитектурные структуры процессоров Intel и AMD

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|2.5, Аноним (-), 12:09, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ставьте заплатки и возвращайтесь в эпоху пентиумов или пусть в вашем компе роятся мамкины хакиры и агенты смиты. Третьего не дано.
Выбор за вами.
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|3.33, Dzen Python (ok), 13:08, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ставьте заплатки и возвращайтесь в эпоху самосборных компьютеров из ЮТ, сами собирайте для него проц на тектолите
Поправил, ибо мы не знаем о таких процессорных уязвимостях на старых пеньках - тупо из-за того, что искать их стали лишь в последние годы, для iХ и выше (аналогично у амуди)
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|3.35, Урри (ok), 13:11, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это невероятно глупое предложение (о чем я, например, говорил еще в момент паники по поводу всяких спектров и мельтдаунов). И новость это в очередной раз доказывает.
Вы своими заплатками хоть обвешайтесь до состояния "мой компьютер медленнее 486го) - ничего из этого толкового все равно не выйдет. Обязательно найдут еще что-то, что позволяет прочитать "защищенную от чтения кому не надо" область, и пока вы читаете новости ваши данные уже месяц как злоумышленники спокойно тырят.
Заплатки нужны только против изменения данных. А против чтения надо использовать алгоритмы, которые не позволят использовать прочитанное во вред.
Как исторический пример - идея зашивать регистрационный ключ в теле программы провалилась, как ты этот ключ не прячь/шифруй. Зато идея использовать проверку ключа неким математическим алгоритмом, который оставляет только возможность брутфорса, прекрасно себя зарекомендовала.
И вот когда идиоты, наконец, осознают эту простую истину и выкинут на мороз все эти идиотские заплатки из ядра, вот тогда внезапно наши системы начнут быстро и приятно работать.
Увы, такое вряд ли произойдет. Ибо человеческая глупость бесконечна.
[added]
Dzen Python выше прав - в старых процессорах уязвимостей не нашли так как не искали. Недокументированные особенности в них есть и далеко не факт, что найдены все.
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|3.63, eganru (?), 13:54, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хватит врать.
Современные in-order решения на порядок производительней решений эпохи пентиумов.
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|3.64, Gefet (?), 14:01, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запускайте на ЭВМЪ только доверенные приложения с открытым исходным кодомЪ. А всякое проприентарное по пусть крутится на ядрах с замедлением.
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|1.2, Рева RarogCmex Денис (?), 12:06, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Блин, читать память со скоростью 85 Kbps -- это дофига. Это просто дофига. Раньше интернет медленнее был. Да, если у тебя 16Гб памяти, полностью прочитать её займёт очень долгое время, но не бесконечное.
И да, можно атаковать сквозь гипервизоры. Ура!
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|2.43, Аноним (43), 13:23, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хороший интернет был 56. Полгига за сутки просканировать, ну такое. Удалить все эти патчи из ядра и просто убивать все левые жрущие процессы (типа браузеров) по таймауту. С недоверенными виртуалками может быть сложнее конечно. Отказаться от виртуализации и спихнуть всё в изолированные контейнеры, предъявлять к ним те же условия, что и к левым процессам на хосте. Какой-нибудь локально рендерилке/обучалке сеть и посеместный доступ не нужны, целиком изолировать её ото всюду тоже. Если лезет в чужую память, убивать.
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|1.4, n00by (ok), 12:07, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> выполнение на стороне процессов-жертв определённой
> последовательности команд (гаджетов)
> гаджетов
Придумают же. Гад-же-ты.
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|2.8, Аноним (8), 12:21, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нужно найти исследователя виргинского университета и переспать с ним
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|2.20, СеменСеменыч777 (?), 12:42, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как этим воспользоваться для личного обогащения?
хороший вопрос. предлагаю такой сценарий:
1) купить самые дешевые хостинги ВМ.
2) читать чужую память.
3) воровать оттуда биткоины мегабайтами. и вообще все что попадется.
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|2.18, Аноним (18), 12:40, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Лол эти железяки стоят в стойках Амазона под замком. Поэтому всякие исследователи безопасности не могут к ним подобраться и хорошенько «исследовать». Начни они их продавать как железки там уязвимость будет больше чем было в х86.
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|1.10, Шарп (ok), 12:24, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну теперь то наши Эльбрусы дадут ответ кеберлену, кемченбену... а вот, чемберлену.
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|2.11, InuYasha (??), 12:31, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Киберчлену. Пока заказчик не снимет жёсткие НДА, ответ будет словно в одеяло. (
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|2.12, Аноним (12), 12:34, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это русские хакеры дискредитируют разработки великих! Немедленно санкции вводим!
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|3.57, Ты идиот лол (?), 13:47, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все росиянские санкции в стиле "разбомбим воронеж назло пендосам!". Весь мир только посмеётся с убогих в очередной раз и пойдёт дальше по своим делам🤣 Можно ещё бульбостанские яблоки бульдозером подавить для укрепления "союзного" государства🤦♂️
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|1.13, Аноним (13), 12:37, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Програмная эмуляция (чистый QEMU без KVM, BOCHS) поможет защитится от таких атак?
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|4.65, Атон (?), 14:03, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ARM926EJ-S with ARM Jazelle technology,
which enables the
direct execution of 8-bit Java bytecode in hardware
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|3.40, Урри (ok), 13:15, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже есть такой - называется "машина тьюринга на бумажке".
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|2.27, Аноним (18), 12:59, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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z/Architecture 2 смеется над проблемами простых людей, которые не могут заработать чтобы её купить.
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|3.66, kusb (?), 14:06, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> z/Architecture 2 смеется над проблемами простых людей, которые не могут заработать чтобы
> её купить.
А такое можно купить или только снять в аренду?
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|3.71, kusb (?), 14:22, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> z/Architecture 2 смеется над проблемами простых людей, которые не могут заработать чтобы
> её купить.
И да - там нет предсказания? Они - медленные? Они - другие?
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|2.28, Аноним (-), 13:00, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> "Хостинг на кластере из z80" (смеётся).
Смеется и убегает в каске?
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|3.32, Аноним (32), 13:06, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это читер. Видите у него каска изрешеченая мамкиными хакирами, а он смеется. Boo..Страшна?)
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|2.49, anonymous (??), 13:37, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть неспекулятивные варианты ARM-ов. Кроме того бывают всякие OpenTitan, где можно убрать чувствительные вычисления в отдельный secure processor.
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|2.52, kusb (?), 13:39, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кстати, можно ли реально на таком хостить web?
Короче суть такова: много ядер, примитивная прошивка, нет управления памятью, нет защиты, отдельная память команд и данных, невозможность перезаписывать память без физических действий, приницип "при взломе ты не получишь ничего", следить за состояниями и стремиться к отказу от них, чтобы эффекты не накладывались...
И хардкор-вариант - сколько ядер z80 или risc-v поместится в одном кристалле?
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|1.19, Аноним (19), 12:42, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Но для атаки диверсант должен как-то получить доступ к компьютеру, не так ли?
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|1.23, kusb (?), 12:43, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это фундаментальные дыры? Чем кончится? Перепроектированием процессоров? Каким?
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|2.58, Аноним (-), 13:49, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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им уже давно хана
в этих ваших даркнетах кучи сплойтов на продажу от вмваре до джайлов и докеров
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|1.26, Онаним (?), 12:47, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В реальных серверных условиях шума как обычно будет слишком много, чтобы работало это или хоть что-то из спектров. Это вам не meltdown, где можно было таймингом реальный байтик прочитать.
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|2.53, anonymous (??), 13:41, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ещё до нахождения Meltdown была достаточно тревожная статья о том, что такие атаки возможны. Но увы когда я рассказывал людям, они говорили в ответ, что это нереально эксплуатировать. Я к тому, что методы/реализации совершенствуются очень быстро :)
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|1.30, Пупсик (?), 13:02, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вся эта ситуация с майнингом и эксплойтами звучит как: "Милорд, нужно больше золота!"
Что-то мутят на рынке полупроводников.
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|1.31, Аноним (32), 13:03, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вечно в каких то дабораторных условиях найдут бяку и весь мир админусов дружно стонет - как все пропало и клиент уезжает. Вот, вопрос к Айти гуру: Хоть раз вас ломали, ну хоть один раз,а?Белки-истерички...
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|2.36, Dzen Python (ok), 13:13, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Не ломали. Но раз есть ВОЗМОЖНОСТЬ, то надо закрывать дыры, пока ВОЗМОЖНОСТЬ не переросла в ФАКТ.
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|1.37, Ананоним (?), 13:14, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Расслабиться неуловимым Джо. А если вы не Джо, и кому-то нужны, то вас полюбому поломают, даже руками ваше тельце, если большим людям понадобитесь. И всё будет законно.
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|2.70, Fractal cucumber (ok), 14:21, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ботам все-равно Джо ты или не Джо, на кого попадут того и ломанут. А если с первых попыток не осилят, пойдут дальше.
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|1.45, Аноним (45), 13:24, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Исследователям плюс в карму. Но их исселдования ни на что не влияют. Индустрия вовсю юзает дырявые камни, как и прежде. Все, хайповые ныне, облака на машинах с этими процессорами построены. Казалось бы, одна такая дарень в камне должна была убить облака (как одныжды ванговал некий oldmann). Всем пофиг, хлебают и просят добавки. Никто к бимерам за майнфреймами не пробежал, наоборот, все мигрируют в эти облака быстрым маршем.
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|2.47, Аноним (44), 13:29, 02/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фигня это все, камни видите ли дырявые, а софт тип норм? Решет0, ни дня без уязвимостей и даже миллионы глаз не помогают
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|1.67, YetAnotherOnanym (ok), 14:08, 02/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> на уровне мониторинга аномалий и определения состояний кэша, типичных для атак
Вот-вот-вот, как раз то, что нужно производителям процессоров. Примотать изолентой ещё одну хрень, которую можно будет рекламировать как панацею и серебряную пулю, меряться с конкурентами её фичами, а потом, когда в Виргинии или в Граце найдут способы её обойти или ломануть - с ещё более громкой помпой выкатить новую версию модуля мониторинга аномалий.
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