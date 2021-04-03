Компания AMD подтвердила потенциальную подверженность CPU AMD Zen 3 атаке Spectre-STL

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|1.1, Аноним (1), 10:52, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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RISC-V приди да порядок наведи, и заодно составь конкуренцию этой дырявой x86_64.
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|3.13, Аноним (13), 11:39, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там не будет исследователей безопасности. На x86 их несколько десятилетий не было.
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|4.20, Аноним (20), 12:12, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Маховик раскрутился, теперь исследователи аппаратной безопасности будут всюду для любой, более-менне засветившейся архитектуры.
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|3.25, torvn77 (ok), 12:24, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Как будто у RISC-V не будет кеша и предсказаний ветвлений...
Желающие на RISC-V могут один из этих блоков отключиь или сильно поменять его работу.
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|3.36, Аноним (-), 13:00, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как будто у RISC-V не будет кеша и предсказаний ветвлений...
Где-то будет, где-то нет. От разработчиков ядра зависит. В non-OoO этих проблем нет как категории, например. Это же и ARM'ов касается.
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|3.19, Аноним (20), 12:07, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только, если все, кому не лень, начнут клепать эту архитектуру. А то цены на продукцию IBMHat не для среднего пользователя.
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|2.46, Аноним (46), 14:04, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Spectre-компашке подвержен далеко не только х86, ведь проблема в концепции спекулятивного выполнения вообще, а не каких-то конкретных х86 приколах
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|1.2, Аноним (2), 10:53, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Как это всё уже надоело. Там вроде у интела сейчас уже меньше оверхэд от заплаток, чем у амд без заплаток.
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|2.6, Онаним (?), 11:18, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оверхед на переключение контекста у интелей сейчас такой, что mitigations=off почти безальтернативно.
Ну и в новых моделях после затычки мылдауна работа с памятью похреновела до общих уровней, необычно низкой latency старых новые модели похвастаться уже не могут.
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|3.12, Аноним (2), 11:36, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На похорониксе вон сравнили последние камни, в итоге 2% у интела и 4% у амд. Так что твоё безальтернативно выглядит очень странно.
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|4.33, Онаним (?), 12:53, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сравнили в чём?
В одной операционке с одним приложением?
Переключения контекста становятся критичны например в массовой виртуализации - там оверхед легко доходит до 1/3.
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|4.34, Онаним (?), 12:55, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И да, про 2% ты звездишь, потому что в том же фурри у них на 11900k вылезло аж 16% даже в такой же конфигурации - только от спектра. Потому что там тредов чуть более одного, и тормоза контекст свитча начинают себя проявлять.
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|3.15, Аноним (13), 11:41, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо безальтернативно переходить на ARM. Что на десктопе что на серверах.
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|4.22, Аноним (20), 12:18, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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_Безальтернанивно_ переходить на что бы ни было, не следует. А то это _безальтернативно_ начнёт забивать на безопасность.
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|4.35, hefenud (ok), 12:56, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На рабочем десктопе перешел без вопросов. RPi4 с 8 гигами оперативки прекрасно работает в качестве десктопа для работы.
А вот на игровом фиг перейдешь, увы. Для игр держу на Ryzen 5 3600, фиг ли делать
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|2.45, анон (?), 13:47, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Только одна заплатка на интеле дает -40% производительности на CPU, можно довести до -%95 для всего IO, если безопасность важна. Поэтому интел только для игр, даже для браузера нельзя, потому что киберкотлетку могут ломануть черес ссылку на WASM.
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|1.4, Аноним (4), 11:04, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Вангую появление Java скрипта для атаки на процессоры AMD Zen 3 через браузеры как это было c интелом. Гугл недавно показывал пример такой атаки.
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|2.11, milinsky (ok), 11:33, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Для начала разберись чем Java от JavaScript отличается, а уже потом школоло-вангуй.
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|1.5, InuYasha (??), 11:07, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну что ж, посидим ещё десяток лет на Магни-курсе. А там - глядишь - и светлое будущее настанет.
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|1.7, Аноним (7), 11:22, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Купи новый ноутбук, который мощнее твоего старого, но извини: поставь заплатку и пользуйся как своим старым.
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|4.30, Аноним (30), 12:41, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ИЧСХ не настолько безумная мера, насколько может на первый взгляд показаться.
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|2.17, Аноним (13), 11:46, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так не покупаю новый ноутбук. Маркетолухи тебя просто разводят на бабки, как хомячка!
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|1.14, Урри (ok), 11:39, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Сообществу давно пора понять - чтобы секретные данные не утекли, надо не кровати двигать, а алгоритмы их обработки менять.
Причем подобная ситуация уже много раз возникала в прошлом. И много раз успешно решалась.
Например, нельзя хранить пароли юзеров в БД на сервере - они всегда могут утечь. Надо хранить хеши паролей и тогда при возможной утечке ваш пароль все равно никто не получит, ведь подбирать его брутфорсом на электроэнергию денег не хватит.
Но нет, все никак не успокоятся. Пускают к себе на машину чужой недоверенный код через браузер и бугуртят, что он открытые пароли/карточки/домашнюю порнуху ворует.
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|2.16, Аноним (13), 11:45, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут новости из реального мира подвезли: Представляешь что доступ компьютеру только после диплома института пока не ввели. А пользователь без образования он и данные имеет и по сайтам любить лазить, а уж сколько он кода запускает и подумать страшно. И данные в первую очередь утекают у тех кто думает что они в полной безопасности.
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|3.18, Урри (ok), 11:57, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так я об этом и говорю.
Поэтому всякий банковский софт, анонимайзеры, и что там еще, программисты должны писать так, чтобы он не содержал всякие свои чувствительные данные открытым текстом.
Пользователь - не программист. Он не пишет себе браузер, он не пишет себе клиент-банк, он не пишет себе, в конце концов, блокнот для записей кто ему что должен и как на самом деле зовут знакомого хакера ДаркВася.
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|4.21, lockywolf (ok), 12:18, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если ты пишешь для начальства плохой код, тебя никогда не уволят, риторика что больше в нём никто не разберётся.
Если ты пишешь код с уязвимостями, ты всегда сможешь отомстить начальству, если тебя таки уволили.
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|2.28, Аноним (28), 12:29, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Надо хранить хеши паролей
Сразу видно человека, ничего не понимающего в безопасности. Не пароли надо хранить, а публичные ключи.
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|3.48, Аноним (48), 14:41, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это детали, сути его слов это не меняет. Не нужно надеяться на то, что прокатит, или на обсфуркацию, нужно стремиться делать с расчетом на то, что данные могут утечь.
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|1.27, Аноним (28), 12:28, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Чую, рано Itamiumы дропнули, будет VLIW-реннесанс. Эльбрус, не про*** шанс.
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|1.29, Аноним (29), 12:29, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ну вот, а то интел да интел. Амудэ само дырявое как бы не хлеще, просто журналы себе купило ручные, чтобы интел гнобили.
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|2.32, Онаним (?), 12:51, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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По сравнению с мелтдауном, который _реально_ позволяет читать что попало, это так - детский лепет.
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|2.37, Аноним (-), 13:03, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У амудэ багов раз так в пять меньше. По поводу чего и импакт от фиксов сильно скромнее. Вот так quality control и приоритеты вендоров и выплыли наружу.
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|1.39, pda (ok), 13:09, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По моему единственный выход тут - вводить теневые линии кэша, по аналогии с теневыми регистрами. Чтобы спекулятивно исполняемый код мог быть связан со спекулятивными линиями кэша.
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