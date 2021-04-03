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Компания AMD подтвердила потенциальную подверженность CPU AMD Zen 3 атаке Spectre-STL

03.04.2021 09:54

Компания AMD опубликовала отчёт с анализом безопасности технологии оптимизации PSF (Predictive Store Forwarding), реализованной в процессорах серии Zen 3. В ходе исследования теоретически подтверждена применимость к технологии PSF метода атаки Spectre-STL (Spectre-v4), выявленного в мае 2018 года, но на практике способных привести к атаке шаблонов кода пока не найдено и общая опасность оценена как незначительная.

Напомним, что атака Spectre-v4 (Speculative Store Bypass) основывается на восстановлении данных, осевших в процессорном кэше после отбрасывания результата спекулятивного выполнения операций при обработке чередующихся операций записи и чтения с использованием косвенной адресации. Когда операция чтения следует за операцией записи (например, mov [rbx + rcx], 0x0; mov rax, [rdx + rsi]), смещение адреса для чтения уже может быть известно из-за выполнения похожих операций (операции чтения выполняются значительно чаще и чтение может быть выполнено из кэша) и процессор может спекулятивно выполнить чтение раньше записи, не дожидаясь пока будет вычислено смещение косвенной адресации для записи.

Данная особенность позволяет инструкции чтения получить доступ к старому значению по некоторому адресу во время пока операция сохранения ещё не завершена. При ошибке прогнозирования, неудачная спекулятивная операция будет отброшена, но следы её выполнения останутся процессорном кэше и могут быть извлечены одним из способов определения содержимого кэша на основе анализа изменения времени доступа к прокэшированным и не прокэшированным данным.

Добавленная в процессоры AMD Zen 3 технология PSF оптимизирует метод STLF (Store-To-Load-Forwarding), спекулятивно выполняющий операции чтения на основе предсказания взаимосвязи между операциями чтения и записи. При использовании классического STLF процессор выполняет операцию "load" с данными, напрямую перенаправленными из прошлой команды "store", не дожидаясь фактической записи в память результата, но удостоверившись, что использованные в командах "load" и "store" адреса совпадают. Оптимизация PSF делает проверку адресов спекулятивной и выполняет операцию "load" до завершения вычисления информации об адресах, если до этого была выполнена пара store/load, манипулирующая одним адресом. В случае ошибки прогноза состояние откатывается назад, но данные остаются в кэше.

Атака на PSF осуществима только в рамках привилегий одного уровня, охватывает только текущий контекст процесса и блокируется методами изоляции адресного пространства или аппаратными sandbox-механизмами. При этом программные методы sandbox-изоляции в процессах потенциально могут быть затронуты проблемой. Атака представляет опасность для систем, таких как браузеры, виртуальных машины для выполнения кода и JIT, которые выполняют сторонний код внутри одного процесса (в результате атаки незаслуживающий доверия изолированный код может получить доступ к другим данным процесса).

Компания AMD предоставила ряд методов для полного или выборочного отключения PSF, но с учётом незначительного риска для большинства приложений рекомендовала не отключать данную оптимизацию по умолчанию. Для выборочной защиты процессов, изолированной выполняющих не заслуживающий доверия код, предложено отключать PSF через установку MSR-битов "SSBD" и "PSFD", в том числе для отдельных потоков. Для ядра Linux подготовлены патчи c реализацией опций командной строки "psfd" и "nopsfd", управляющих включением и выключением PSF.

  1. Главная ссылка к новости (https://therecord.media/amd-ze...)
  2. OpenNews: Семь новых атак на механизм спекулятивного выполнения в CPU
  3. OpenNews: Новый вариант атаки Foreshadow, затрагивающий процессоры Intel, AMD, ARM и IBM
  4. OpenNews: Две атаки на механизм предсказания каналов кэша в процессорах AMD
  5. OpenNews: Новая атака Platypus на процессоры Intel и AMD
  6. OpenNews: SWAPGS - новая уязвимость в механизме спекулятивного выполнения CPU
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54890-amd
Ключевые слова: amd, spectre
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:52, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    RISC-V приди да порядок наведи, и заодно составь конкуренцию этой дырявой x86_64.
     
     
  • 2.3, Stanislav (??), 11:03, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +18 +/
    Как будто у RISC-V не будет кеша и предсказаний ветвлений...
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:39, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там не будет исследователей безопасности. На x86 их несколько десятилетий не было.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 12:12, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маховик раскрутился, теперь исследователи аппаратной безопасности будут всюду для любой, более-менне засветившейся архитектуры.
     
     
  • 5.44, Аноним (44), 13:37, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой устоявшейся архитектуры. Драфты все еще никому не нужны.
     
  • 3.25, torvn77 (ok), 12:24, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Как будто у RISC-V не будет кеша и предсказаний ветвлений...  

    Желающие на RISC-V могут один из этих блоков отключиь или сильно поменять его работу.

     
  • 3.36, Аноним (-), 13:00, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как будто у RISC-V не будет кеша и предсказаний ветвлений...

    Где-то будет, где-то нет. От разработчиков ядра зависит. В non-OoO этих проблем нет как категории, например. Это же и ARM'ов касается.

     
  • 2.8, Аноним (8), 11:25, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не хочу RISC-V-приди, хочу OpenPOWER-приди!
     
     
  • 3.19, Аноним (20), 12:07, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только, если все, кому не лень, начнут клепать эту архитектуру. А то цены на продукцию IBMHat не для среднего пользователя.
     
  • 2.46, Аноним (46), 14:04, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Spectre-компашке подвержен далеко не только х86, ведь проблема в концепции спекулятивного выполнения вообще, а не каких-то конкретных х86 приколах
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:53, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Как это всё уже надоело. Там вроде у интела сейчас уже меньше оверхэд от заплаток, чем у амд без заплаток.
     
     
  • 2.6, Онаним (?), 11:18, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оверхед на переключение контекста у интелей сейчас такой, что mitigations=off почти безальтернативно.
    Ну и в новых моделях после затычки мылдауна работа с памятью похреновела до общих уровней, необычно низкой latency старых новые модели похвастаться уже не могут.
     
     
  • 3.12, Аноним (2), 11:36, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На похорониксе вон сравнили последние камни, в итоге 2% у интела и 4% у амд. Так что твоё безальтернативно выглядит очень странно.
     
     
  • 4.33, Онаним (?), 12:53, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравнили в чём?
    В одной операционке с одним приложением?
    Переключения контекста становятся критичны например в массовой виртуализации - там оверхед легко доходит до 1/3.
     
  • 4.34, Онаним (?), 12:55, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, про 2% ты звездишь, потому что в том же фурри у них на 11900k вылезло аж 16% даже в такой же конфигурации - только от спектра. Потому что там тредов чуть более одного, и тормоза контекст свитча начинают себя проявлять.
     
     
  • 5.38, Аноним (2), 13:04, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Важно то, что у амд он в 2 раза выше.
     
     
  • 6.47, Онаним (?), 14:29, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Важно то, что ты звездишь.
     
  • 3.15, Аноним (13), 11:41, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо безальтернативно переходить на ARM. Что на десктопе что на серверах.
     
     
  • 4.22, Аноним (20), 12:18, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    _Безальтернанивно_ переходить на что бы ни было, не следует. А то это _безальтернативно_ начнёт забивать на безопасность.
     
  • 4.31, Онаним (?), 12:51, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переходите, кто мешает.
    А нам и на x86 неплохо.
     
  • 4.35, hefenud (ok), 12:56, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На рабочем десктопе перешел без вопросов. RPi4 с 8 гигами оперативки прекрасно работает в качестве десктопа для работы.
    А вот на игровом фиг перейдешь, увы. Для игр держу на Ryzen 5 3600, фиг ли делать
     
  • 2.45, анон (?), 13:47, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только одна заплатка на интеле дает -40% производительности на CPU, можно довести до -%95 для всего IO, если безопасность важна. Поэтому интел только для игр, даже для браузера нельзя, потому что киберкотлетку могут ломануть черес ссылку на WASM.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:04, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вангую появление Java скрипта для атаки на процессоры AMD Zen 3 через браузеры как это было c интелом. Гугл недавно показывал пример такой атаки.
     
     
  • 2.11, milinsky (ok), 11:33, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Для начала разберись чем Java от JavaScript отличается, а уже потом школоло-вангуй.
     
     
  • 3.23, commiethebeastie (ok), 12:20, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Saltykoff'а и Щедрина на вас нет.
     

  • 1.5, InuYasha (??), 11:07, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну что ж, посидим ещё десяток лет на Магни-курсе. А там - глядишь - и светлое будущее настанет.
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:22, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Купи новый ноутбук, который мощнее твоего старого, но извини: поставь заплатку и пользуйся как своим старым.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:31, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так не ставь заплатку и пользуйся как новым.
     
     
  • 3.24, Аноним (20), 12:22, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но не ходи в Инет, не запускай софт с закрытым кодом.
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 12:41, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИЧСХ не настолько безумная мера, насколько может на первый взгляд показаться.
     
  • 2.17, Аноним (13), 11:46, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так не покупаю новый ноутбук. Маркетолухи тебя просто разводят на бабки, как хомячка!
     
     
  • 3.26, Аноним (20), 12:25, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, разве что, из-за возможности получить больше памяти.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:26, 03/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.14, Урри (ok), 11:39, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сообществу давно пора понять - чтобы секретные данные не утекли, надо не кровати двигать, а алгоритмы их обработки менять.

    Причем подобная ситуация уже много раз возникала в прошлом. И много раз успешно решалась.

    Например, нельзя хранить пароли юзеров в БД на сервере - они всегда могут утечь. Надо хранить хеши паролей и тогда при возможной утечке ваш пароль все равно никто не получит, ведь подбирать его брутфорсом на электроэнергию денег не хватит.

    Но нет, все никак не успокоятся. Пускают к себе на машину чужой недоверенный код через браузер и бугуртят, что он открытые пароли/карточки/домашнюю порнуху ворует.

     
     
  • 2.16, Аноним (13), 11:45, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут новости из реального мира подвезли: Представляешь что доступ компьютеру только после диплома института пока не ввели. А пользователь без образования он и данные имеет и по сайтам любить лазить, а уж сколько он кода запускает и подумать страшно. И данные в первую очередь утекают у тех кто думает что они в полной безопасности.
     
     
  • 3.18, Урри (ok), 11:57, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так я об этом и говорю.

    Поэтому всякий банковский софт, анонимайзеры, и что там еще, программисты должны писать так, чтобы он не содержал всякие свои чувствительные данные открытым текстом.

    Пользователь - не программист. Он не пишет себе браузер, он не пишет себе клиент-банк, он не пишет себе, в конце концов, блокнот для записей кто ему что должен и как на самом деле зовут знакомого хакера ДаркВася.

     
     
  • 4.21, lockywolf (ok), 12:18, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если ты пишешь для начальства плохой код, тебя никогда не уволят, риторика что больше в нём никто не разберётся.

    Если ты пишешь код с уязвимостями, ты всегда сможешь отомстить начальству, если тебя таки уволили.

     
  • 2.28, Аноним (28), 12:29, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Надо хранить хеши паролей

    Сразу видно человека, ничего не понимающего в безопасности. Не пароли надо хранить, а публичные ключи.

     
     
  • 3.48, Аноним (48), 14:41, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это детали, сути его слов это не меняет. Не нужно надеяться на то, что прокатит, или на обсфуркацию, нужно стремиться делать с расчетом на то, что данные могут утечь.
     

  • 1.27, Аноним (28), 12:28, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чую, рано Itamiumы дропнули, будет VLIW-реннесанс. Эльбрус, не про*** шанс.
     
  • 1.29, Аноним (29), 12:29, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну вот, а то интел да интел. Амудэ само дырявое как бы не хлеще, просто журналы себе купило ручные, чтобы интел гнобили.
     
     
  • 2.32, Онаним (?), 12:51, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    По сравнению с мелтдауном, который _реально_ позволяет читать что попало, это так - детский лепет.
     
  • 2.37, Аноним (-), 13:03, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У амудэ багов раз так в пять меньше. По поводу чего и импакт от фиксов сильно скромнее. Вот так quality control и приоритеты вендоров и выплыли наружу.
     

  • 1.39, pda (ok), 13:09, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По моему единственный выход тут - вводить теневые линии кэша, по аналогии с теневыми регистрами. Чтобы спекулятивно исполняемый код мог быть связан со спекулятивными линиями кэша.
     
  • 1.40, VINRARUS (ok), 13:16, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А у меня AMD FX :P
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 13:30, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А у меня AMD FX :P

    Хорошо квартиру обогревает?


     
     
  • 3.43, VINRARUS (ok), 13:34, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А у меня AMD FX :P
    > Хорошо квартиру обогревает?

    Лучше покупных рукогреек! https://picua.org/image/pZ6uLk

    Харашо шо БП голдовый xD

     

  • 1.42, sr71 (?), 13:32, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вместо PSF лучше-бы отключили PSP.
     

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