Новая атака Platypus на процессоры Intel и AMD

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|1.1, Fracta1L (ok), 12:35, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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То есть, по хорошему надо бы полностью выпилить мониторинг энергопотребления, я так понимаю? чтобы защититься от таких атак в принципе
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|4.10, Аноним (-), 12:46, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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Ну да, а отключенный вообще - удобно. Логика - пц.
Фракталушка, что ты чушь порешь, очевидно, что процессоры надо переписать на rust.
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|5.36, Аноним (36), 14:11, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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Это фейковый Фрактал, настоящего вежливые дыры поймали и провели беседу.
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|5.106, burjui (ok), 20:50, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот уж не надо, лучше разрабатывать архитектуру комитетом, и назвать её x86++, а команду разрабов собрать из экспертов на Опеннете. Для безопасности нужно просто написать гайдлайны, и вообще, настоящий труъ разраб баги не пишет, а в Intel работают криворукие макаки. Ну и, конечно, книжки - "Effective x86++", "55 x86++ footguns" и т.д. А поганых хипстеров с их нафиг не нужной безопасностю гнать ссаными тряпками, а то ишь чё удумали - отнимать лишнюю работу у разрабов, этак дойдёт до того, что компьютеры за человека будуд код писать и чипы проектировать. Как представлю такое будущее, аж тошнит.
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|5.17, Alen (??), 13:02, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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А за тем, что если эти данные будут доступны только руту, то и агент мониторинга (например принимающий запросы по snmp), должен будет работать от рута, что не кашерно.
На мой взгляд надо частоту предоставления данных рубануть с 20кГц до 1-2 раз в секунду.
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|6.29, ПэЖэ (?), 13:37, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Потому что пользователь - хозяин своей машины, не?
конечно не... есть хозяин, есть рут, а есть куча пользователей - стыдно такое не знать
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|7.30, Аноним (-), 13:44, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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так кто из них должен отлаживать мониторинг энергопотребления по x86 cpu msr - хозяин, рут или куча пользователей?
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|5.47, ryoken (ok), 14:28, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Пользователь может и под рутом работать.
> ( :D )
Если постоянно - то такой пользователь обычно сидит в группе ССЗБ.
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|3.50, Атон (?), 14:40, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эти атаки "могут производиться злоумышленниками, получившими привилегированный доступ к системе."
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|2.14, Ordu (ok), 12:51, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Нет, есть способы сломать корреляцию между ключом/данными и затраченным на вычисление временем/энергией. Местами это можно делать мелко тюня реализацию алгоритма, втыкая точно подсчитанное в рантайме количество дополнительных ненужных операций, чтобы вне зависимости от ключа/данных количество операций было бы постоянным, местами это можно делать даже на уровне алгоритма, скажем выполнив какую-нибудь операцию над данными и рандомным числом перед расшифровкой, чтобы потом выполнить контр-операцию с тем же рандомным числом после расшифровки -- таким образом время/мощность будут зависеть не от переданных данных, а от рандомных данных. Второй вариант зачётнее, так как можно не оттормаживать искусственно алгоритм до худшего случая, получать всё то же среднее время работы алгоритма (чуть больше за счёт двух дополнительных фаз), но он работает не со всеми алгоритмами.
В общем, надо не мониторинг выпиливать, а криптографические алгоритмы реализовывать как надо, с учётом всех последних достижений криптонауки. Но тут, я б не спешил винить интелы в безрукости, потому что тема обводных каналов не раскрыта ещё, её криптонаука сейчас как раз раскрывает, и сейчас неизбежны постоянные блуперы такого типа.
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|4.53, Аноним (53), 14:46, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для шифрования это считается нормой уже много лет. По флуктуациям питания что-то удавалось взламывать, но обычно это просто уточнение используемого алгоритма шифрования (количество раундов, размер ключа и прочее). Похожие атаки есть и по времени ответа сервера по сети. Но иногда уже и это считается определённой утечкой системы безопасности...
Другой вопрос - зачем параноидально шифровать доступ к wikipedia.org, или на какой-нибудь opennet.
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|5.74, AnonPlus (?), 16:11, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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- Затем, чтобы оператор связи не вставлял свои скрипты в код страниц
- Затем, чтобы в логах СОРМ, открытых всему миру, не фигурировали твои данные - https://habr.com/news/t/465053/
- Затем, чтобы тебя не взяли за причинное место за то, что ты в Википедии написал что-то такое, что правилам Википедии соответствует, а вот законам твоей страны - нет
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|7.110, opa (?), 21:17, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Береженого кто хошь бережет, а небереженого караул стережет.
AKA любая шапочка из фольги давит меньше, чем веревка на висильнице
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|2.99, Аноним (99), 19:59, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По-хорошему, надо бы полностью выпилить компьютер. По-другому никак, и сколько ни ограничивай, все равно найдутся способы что-нибудь где-нибудь подслушать.
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|2.112, Lex (??), 22:14, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Меньше разрешение выдачи сделать( выдаются усреднённые показания за 1 секунду ) - вот и всё.
На стороне пользовательский бОльшее разрешение данных энергопотребления все равно без надобности.
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|1.3, Аноним (3), 12:39, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Скорее всего, достаточно просто снизить разрешающую способность сенсоров и их точность
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|2.5, Fracta1L (ok), 12:39, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Лучше сделать разграничение детализации - руту доступна самая точная стата, юзеру выдаётся только общая
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|3.28, Аноним (-), 13:36, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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за 7 лет активного пиления фильтр привилегий для rapl pmu так и не сподобились, может, ты?
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|3.9, iCat (ok), 12:46, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Не устанавливать "пакета Intel Power Gadget"?
Это для Windows и macOS.
А у меня такого "добра" дома и нет...
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|3.11, Аноним (11), 12:46, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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После взлома твоего компьютера это пакет без тебя установят чтобы добраться до ключей в SGX.
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|4.16, Аноним (16), 12:59, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Ога, и узнают пароли от порнхаба и опеннета. Ужас-ужас, всем срочно маски!
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|5.26, jOKer (ok), 13:33, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И атакуют с твоей машины какой-нито сервер(а). А с взятого под контроль сервера (возможно и не одного), хакнут банк или, там, биржу какую. И уйдут в тишь.
А уже после, в рамках расследования инцидента, банк придет к тебе и _очень_ вежливо поинтересуется на какие такие цели ты увел у них пол-миллиона баксов и известно ли тебе, что это деяние обычно называют воровством, и что это дело подсудное? А когда ты перекрестишься пяткой, что ничего не знаешь, предъявят тебе логи серверов, с которых велась атака на их системы, из которых будет видно, что сервера эти ломали с твоей машины))) И пойдешь ты за чужие грехи по этапу.... ну, или продашь последние трусы.... если, конечно, стоимости твоих трусов хватит, что бы покрыть убытки банка.
ЗЫ Это конечно фантазия, не более того, - слишком много "если". Но все же я бы на твоем месте не расслаблялся, и срочно закупил еще пару-тройку масок, - а вдруг да пригодятся?))
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|5.56, Аноним (56), 14:59, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Аноним... пароли от опеннета
У анонимусов нет паролей для опеннета
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|3.37, Аноним (36), 14:16, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Спонсор исследования компания Эпл со слоганом "юз дифферент".
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|3.63, Аноним (64), 15:30, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Потенциально атака может быть применена к процессорам ARM, в которых имеется собственные системы сбора метрик об изменении энергии
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|3.46, ryoken (ok), 14:27, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Apple Silicon 🍎
Почитал. Анальная оккупация, почти не отключаемая, во все поля.
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|2.42, myhand (ok), 14:20, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Затаривайся как Миша Шигорин эльбрусами. Там дырки - они кого нада дырки. Хотя, возможно, кто не надо - об их существовании знает уже куда лучше делавших на них ТЗ)
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|1.13, ryoken (ok), 12:49, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Только сегодня думал, что-то давно известий о дырках в процах не было :D.
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|2.15, Ordu (ok), 12:53, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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:D
Я пару недель назад задумался об этом. Подумал ещё, что быть может всё, кончилось. Но это ведь не совсем в процессоре, это скорее софтварная дыра, пускай и в прошивке процессора.
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|3.43, Аноним (41), 14:25, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это вообще не дыра. Это датчик.
Который заэксплуатировали для оценки времени выполнения криптокода.
Приходим к тому, что дыра таки в последнем, и криптоалгоритмы в обозримом будущем придётся переписывать так, чтобы их раунды не имели зависимостей по сложности исполнения от входных данных.
Иначе сегодня через датчик потребления, завтра через датчик температуры, послезавтра - через датчик колебаний крышки проца.
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|4.52, Ordu (ok), 14:41, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это вообще не дыра. Это датчик.
эээ...
> Который заэксплуатировали для оценки времени выполнения криптокода.
А оценка времени использовалась для раскрытия ключа. То есть всё же дыра?
> Приходим к тому, что дыра таки в последнем, и криптоалгоритмы в обозримом
> будущем придётся переписывать так, чтобы их раунды не имели зависимостей по
> сложности исполнения от входных данных.
> Иначе сегодня через датчик потребления, завтра через датчик температуры, послезавтра -
> через датчик колебаний крышки проца.
Так их и переписывают. Я специально не слежу за вопросом, но как минимум несколько лет уже как переписывают. Мне кажется, что то что делают во всех этих ваших OpenSSL, с целью отвязать время выполнения алгоритма от данных, должно было бы помочь в данном случае.
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|5.70, Ivan_83 (ok), 16:07, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Некоторые алгоритмы очень трудно сделать time-constant.
При этом производительность будет сильно проседать.
Те оптимизированный код может посмотреть что там 0, 1, 2, 4... или что то ещё и сделать быстрое вычисление, применительно к умножению тут будет можно сразу вернуть 0, само число или число сдвинутое на 1,2 бит.
В случае time-constant нужно выполнить все циклы вычислений.
Та же элиптическая крипта использует длинные числа и там перемножать лишний раз ~540 бит число бывает крайне накладно, потому что таких перемножений нужно сделать до 521 раз в циксле и такой цикл не один.
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|2.38, Аноним (36), 14:17, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они прочитали твои мысли через приложение фейсбук на андроиде. Срочно надевай шапочку из фольги.
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|3.49, ryoken (ok), 14:29, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Они прочитали твои мысли через приложение фейсбук на андроиде. Срочно надевай шапочку
> из фольги.
Какой в печь пейсбук? И шапочки только усиливают сигнал.
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|4.96, Аноним (96), 19:29, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>И шапочки только усиливают сигнал.
Шапочка из фольги != шапочка из 8мм стального листа, с приваренными к мозгу электродами.
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|3.31, Zenitur (ok), 13:47, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ух ты. Неожиданно. Я просто новость не читал, сразу в комментарии пошёл.
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|2.34, llolik (ok), 13:58, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По производительности, правда, тогда вернёмся назад лет так на десяток. Тогда уж и сразу и HT тоже зарубить, от него проблем не меньше.
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|3.84, Аноним (93), 17:51, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> назад лет так на десяток
Внезапно, оттуда и не вылазили. Как тормозили браузеры, так и ещё больше тормозят. Как была эффективная работа памяти на произвольных выборках ~30 Мsps, так и осталась (дели частоту шины на тайминги да смотри внутреннюю частоту памяти, давно отморозилась на 200..400 МГц).
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|2.88, VINRARUS (ok), 18:39, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Отключить это спекулятивное выполнение надо, от него одни проблемы.
Юзай Intel Atom \ AMD Jaguar
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|2.25, Аноним (-), 13:32, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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сразу видно где работают, а где штаны протирают (тролокоммент)
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|3.40, myhand (ok), 14:18, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мы работаем со всеми, но есть же приоритеты! Даже бюджеты NSA и CIA - не резиновые.
Вобщем, этот бэкдор - он кого нада бэкдор.
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|1.33, Аноним (33), 13:57, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Выходит и энергоснабжающая компания по своим метрикам знает, смотрю я ютуб или читаю опенет.
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|2.48, Аноним (41), 14:28, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Более того, она знает даже то, что ты ел на завтра, и сколько времени провёл, откладывая вчерашний ужин.
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|2.58, Тест (?), 15:11, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А для того, чтобы ввести их в заблуждение, надо быстро-быстро включать-выключать лампочку :)
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|1.39, Аноним (39), 14:18, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И тут же рядом новость о переходе Apple на собственныы процессор. Совпадение? Не думаю...
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|2.55, ryoken (ok), 14:56, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И тут же рядом новость о переходе Apple на собственныы процессор.
Какая новость? Это ещё летом объявлено было. Объявили только про начало продаж.
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|1.51, Аноним (51), 14:41, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Ух ты, надо же, у амудэ закончились бабки на ручные статейки про "дырявый интел", теперь уязвимости и у них находят. Наконец-то справедливость восстановлена.
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|1.59, anoname (?), 15:14, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На сколько снизилась производительность процессоров Intel после установки исправлений?
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|2.85, Аноним (93), 17:57, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Энергоёмкие команды отныне исполняются медленнее, чтобы их не отличить от экономных.
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|1.61, Catwoolfii (ok), 15:18, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Атаке подвержен достаточно большой спектр настольных, мобильных и серверных процессоров Intel, начиная с семейства Sandy Bridge.
Ну где? В упор не вижу в списке Sandy Bridge (2th Generation).
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|2.76, Аноним (76), 16:13, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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По ссылке обновление микрокода как я понял, на более старые камни они просто забили найдя нецелесообразным из защищать. Хотя sgx там емнип и не было, те только в скулейке появились.
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|1.66, Аноним (76), 15:48, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Теперь можно будет расшифровывать LUKS? Это же прекрасно! А борьба с DRM всегда хорошо, видимо, интел заботится о свободе больше всех.
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|1.75, Ivan_83 (ok), 16:13, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Заплатка на уровне микрокода будет до предела простой: снизят частоту до 1 Герца, и добавят туда 10% рандома.
Производительность никак не снизит.
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|2.80, Аноним (79), 17:12, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вопрос почему до заплатки нельзя было догадаться что это вектор атаки. Или они знали, но сделали вид что не знали?
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|3.103, Ivan_83 (ok), 20:33, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я очень сильно подозреваю что это не было открытием для отдельных структур, а может даже это изначально и было их предложение.
Атаки по питанию известны уже очень давно, и даже в открытых источниках им минимум лет 10.
Но обычно для этого требовалось цеплять измерительные устройства, пока кто то не предложил их встроить прямо внутрь.
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|2.83, None (??), 17:50, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отличное решение проблем - проц с тактовой частотой 1 Гц, возвращающий рандомные данные. Враг не пройдет!
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|3.87, Аноним (93), 18:01, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Квантовые процы так и работают, как кирпич, лежащий на табурете, моделирует лежащий на табурете кирпич.
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|4.94, Аноним (94), 19:19, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Квантовые процы это в лучшем случае прокачанные арифмометры типа «Феликс»
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|2.104, Ivan_83 (ok), 20:35, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ничего из него нельзя извлечь только если ты читаешь маркетинговую мукулатуру интела и не читаешь новостей.
Уже минимум 3 метода извлечения от туда данных есть, так на вскидку по новостям вспомнилось.
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|2.102, vz_2 (?), 20:20, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, у соседа сверху вертолет приземляется на балконе, видать в Сбербанк онлайн зашёл.
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|1.89, Аноним (89), 18:42, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Почему в Linux нет супергрупп Директор, Подчиненный, Внешний подрядчик и других с разными уровнями доступа? sudo ведь тупо!
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|2.90, Аноним (90), 19:05, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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судо "тупо" только у неосиляторов судо. кому надо, тот настраивает разрешения только на то, что и кому можно.
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|1.101, vz_2 (?), 20:18, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Тут дыра, там дыра, пока латают.
Что будет когда ИИ начнут натаскивать на взлом систем?
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|2.105, Ordu (ok), 20:38, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что будет когда ИИ начнут натаскивать на взлом систем?
Независимые искатели дыр закончатся, потому что крутые ИИ, натасканные на поиск дыр будут только у крупных корпораций. Каждая крупная IT корпорация будет иметь отдел ИИ, где будут сидеть спецы, натаскивающие ИИ на поиск дыр, и чтобы найти дыру в продукции этой IT корпорации нужен будет ИИ круче, чем у неё. С большим количеством вычислительных ресурсов ему скормленных. 0day станет большой редкостью. Незалатанные дыры будут редкостью, и информация о них будет стоит миллиарды нефти. По-крайней мере незалатанные дыры в продукции крупных корпораций. Хотя компании помельче, пилящие сайты, будут арендовать ИИ от компаний типа Касперского, и там тоже искать что-то вручную будет крайне сложно. Короче, если ты хочешь влезть в бизнес, то надо угадать момент когда это случится, и за несколько лет до этого заняться изучением ИИ, с прицелом на создание собственного ИИ, выискивающего дыры.
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|1.108, burjui (ok), 20:53, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Скоро уже будут определять читаемые данные по выражению лица пользователя через deep learning.
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|1.109, Аноним (107), 20:53, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это здорово и очень хорошо, что копирастов в очередной раз через *** прокинули.
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|1.113, Аноним (113), 23:05, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мутная фигня какая-то. Сейчас в любой кофеварке 4-х ядерный процессор, на компах уже 4-8, а иногда и 32-64. И явно каждое ядро работает само по себе. РАПЛ же считает потребление проца в целом.
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