В обновлении микрокода Intel выявлена проблема, приводящая к зависанию на системах Tiger Lake

Компания Canonical приостановила распространение одного из исправлений, поставляемого в пакете с обновлённым микрокодом Intel. В новой версии микрокода выявлено регрессивное изменение, приводящее к проблемам с загрузкой Ubuntu на некоторых системах с процессорами Intel на базе микроархитектуры Tiger Lake. Проблема не специфична для Ubuntu и компании Intel уже уведомлена об её наличии.

Из оборудования, на котором проявляется ошибка, отмечен ноутбук Dell XPS 9310, использование нового микрокода на котором приводит к зависанию с отображением артефактов на экране. В Ubuntu проявление ошибки блокировано в пакете intel-microcode 3.20201110.0ubuntu0.*.2 (версия 3.20201110.0ubuntu0.*.1 подвержена проблеме) путём удаления микрокода 06-8c-01/0x000806c1, вызывающего проблему. В случае зависания рекомендуется в загрузочном меню GRUB указать параметр ядра 'dis_ucode_ldr', отключающий установку микрокода. Интересно, что регрессивные изменения наблюдались и в прошлом обновлении микрокода Intel и приводили к зависанию процессоров серий SKYLAKE-U/Y.