В обновлении микрокода Intel выявлена проблема, приводящая к зависанию на системах Tiger Lake

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|2.9, Аноним (1), 20:09, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"В три раза быстрее Intel Core i7, держит батарею 20ч" но ноут дешевле в 1.5 раза intel-версии. В чем подвох?)
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|4.23, And (??), 20:54, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вероятно, подвох в том, что на сегодня и на будущее очень мало что из нужного будет работать на этом железе. Из нужного.
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|5.24, Мира (ok), 20:59, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У свободного ПО нет таких проблем - всё можно просто собрать под свою архитектуру. Ну, почти всё.
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|6.25, Аноним (25), 21:03, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У несвободного ПО только одна проблема: недостаточная мотивированность произаводителя. Никаких объективных причин почему одна платформа и не другая (равноценная) просто не существует.
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|7.30, Lex (??), 22:09, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все дураку просто.
А то, что для возможности (!) попытаться выгрузить своё приложение в яблостор деньги надо регулярно платить - так это глупости, равно как и то, что все интерфейсы должны соответствовать яблочным гайдлайнам( т.е речь о разработке отдельной ябловерсии, соответствующей яблодизайнам )
И это на фоне откровенно мизерного числа пользователей десктопных яблок.
Так что, вполне конкретная причина есть: несоразмерность усилий получаемому результату
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|8.31, Аноним (25), 22:16, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шляпу такого уровня нет смысла даже вспоминать -- там хватит тупого перекомпилир... текст свёрнут, показать
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|2.18, A.Stahl (ok), 20:44, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А АМД поднимает цены. Так что в выигрыше останутся одни лишь акционеры или кто там вместо них...
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|1.27, NotaBug (ok), 21:31, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще отказался от обновлений подобного рода, как то ядро, микрокод и тп. То биос не загружается, то банально не видит /boot после обычного обновления ядра (5.4.0-42 > 5.4.0-45), черти.
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