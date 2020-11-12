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В обновлении микрокода Intel выявлена проблема, приводящая к зависанию на системах Tiger Lake

12.11.2020 19:26

Компания Canonical приостановила распространение одного из исправлений, поставляемого в пакете с обновлённым микрокодом Intel. В новой версии микрокода выявлено регрессивное изменение, приводящее к проблемам с загрузкой Ubuntu на некоторых системах с процессорами Intel на базе микроархитектуры Tiger Lake. Проблема не специфична для Ubuntu и компании Intel уже уведомлена об её наличии.

Из оборудования, на котором проявляется ошибка, отмечен ноутбук Dell XPS 9310, использование нового микрокода на котором приводит к зависанию с отображением артефактов на экране. В Ubuntu проявление ошибки блокировано в пакете intel-microcode 3.20201110.0ubuntu0.*.2 (версия 3.20201110.0ubuntu0.*.1 подвержена проблеме) путём удаления микрокода 06-8c-01/0x000806c1, вызывающего проблему. В случае зависания рекомендуется в загрузочном меню GRUB указать параметр ядра 'dis_ucode_ldr', отключающий установку микрокода. Интересно, что регрессивные изменения наблюдались и в прошлом обновлении микрокода Intel и приводили к зависанию процессоров серий SKYLAKE-U/Y.



  1. Главная ссылка к новости (https://bugs.launchpad.net/ubu...)
  2. OpenNews: Новая атака Platypus на процессоры Intel и AMD
  3. OpenNews: Удалённая уязвимость в серверных платах Intel с BMC Emulex Pilot 3
  4. OpenNews: Новый вариант атаки Foreshadow, затрагивающий процессоры Intel, AMD, ARM и IBM
  5. OpenNews: Утечка 20ГБ внутренней технической документации и исходных текстов Intel
  6. OpenNews: Обновление микрокода Intel, устраняющее уязвимость CROSSTalk, приводит к проблемам
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54072-intel
Ключевые слова: intel, microcode, ubuntu, boot
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:32, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +24 +/
    Нескучные обои от Intel
     
  • 1.2, leibniz (ok), 19:37, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    хм, не в первый раз в этом году
     
  • 1.5, Alen (??), 19:44, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    крокодил не ловится, не растет кокос...
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:05, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вообще багу в среду зарепортили
     
  • 2.12, A.Stahl (ok), 20:23, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тайгер в лэйке моется
    -- у него понос.
     

  • 1.6, Аноним (6), 19:53, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Интел, остановись, из-за тебя рузены дорожают.
     
  • 1.7, iPony129412 (?), 19:55, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Бежать уже надо на Apple M1
     
     
  • 2.9, Аноним (1), 20:09, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "В три раза быстрее Intel Core i7, держит батарею 20ч" но ноут дешевле в 1.5 раза intel-версии. В чем подвох?)
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 20:22, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://dtf.ru/hard/255592
     
     
  • 4.23, And (??), 20:54, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вероятно, подвох в том, что на сегодня и на будущее очень мало что из нужного будет работать на этом железе. Из нужного.
     
     
  • 5.24, Мира (ok), 20:59, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У свободного ПО нет таких проблем - всё можно просто собрать под свою архитектуру. Ну, почти всё.
     
     
  • 6.25, Аноним (25), 21:03, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У несвободного ПО только одна проблема: недостаточная мотивированность произаводителя. Никаких объективных причин почему одна платформа и не другая (равноценная) просто не существует.
     
     
  • 7.30, Lex (??), 22:09, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все дураку просто.
    А то, что для возможности (!) попытаться выгрузить своё приложение в яблостор деньги надо регулярно платить - так это глупости, равно как и то, что все интерфейсы должны соответствовать яблочным гайдлайнам( т.е речь о разработке отдельной ябловерсии, соответствующей яблодизайнам )
    И это на фоне откровенно мизерного числа пользователей десктопных яблок.

    Так что, вполне конкретная причина есть: несоразмерность усилий получаемому результату

     
     
  • 8.31, Аноним (25), 22:16, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шляпу такого уровня нет смысла даже вспоминать -- там хватит тупого перекомпилир... текст свёрнут, показать
     
  • 3.29, Аноноим (?), 22:03, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том что там не Intel.
     

  • 1.10, Шарп (ok), 20:20, 12/11/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.13, Timoteo Cirkla (ok), 20:25, 12/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.14, Аноним (14), 20:27, 12/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.15, Аноним (15), 20:30, 12/11/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.16, Timoteo Cirkla (ok), 20:33, 12/11/2020 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 3.20, Gannet (ok), 20:49, 12/11/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.21, Gannet (ok), 20:51, 12/11/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 20:54, 12/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.17, Аноным (ok), 20:40, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Интел лажает всё больше и больше, рад за АМД
     
     
  • 2.18, A.Stahl (ok), 20:44, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А АМД поднимает цены. Так что в выигрыше останутся одни лишь акционеры или кто там вместо них...
     

  • 1.19, Gannet (ok), 20:48, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Intel превращается в Microsoft.
     
     
  • 2.26, Аноним (14), 21:14, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже Apple от них сбежал.
     

  • 1.27, NotaBug (ok), 21:31, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще отказался от обновлений подобного рода, как то ядро, микрокод и тп. То биос не загружается, то  банально не видит /boot после обычного обновления ядра (5.4.0-42 > 5.4.0-45), черти.
     
  • 1.28, Аноним (28), 21:52, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на XPS (INTEL 10GEN) с виндой тоже виснет всё колом
     

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