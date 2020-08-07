The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Утечка 20ГБ внутренней технической документации и исходных текстов Intel

07.08.2020 09:33

Тилли Котманн (Tillie Kottmann), разработчик для платформы Android из Швейцарии, ведущий Telegram-канал об утечках данных, опубликовал в открытом доступе 20 ГБ внутренней технической документации и исходных текстов, полученной в результате крупной утечки информации из компании Intel. Заявлено, что это первый набор из коллекции, переданной анонимным источником. Многие документы помечены как конфиденциальные, корпоративные секреты или распространяемые только по подписке о неразглашении.

Самые свежие документы датированы началом мая и включают информацию о новой серверной платформе Cedar Island (Whitley). Имеются также документы от 2019 года, например, описывающие платформу Tiger Lake, но большая часть информации датирована 2014 годом. Помимо документации в наборе также присутствует код, отладочные инструменты, схемы, драйверы, обучающие видео.

Некоторая информация из набора:

  • Руководства по Intel ME (Management Engine), утилиты для работы с flash и примеры для разных платформ.
  • Эталонная реализация BIOS для платформы Kabylake (Purley), примеры и код для инициализации (с историей изменений из git).
  • Исходные тексты Intel CEFDK (Consumer Electronics Firmware Development Kit).
  • Код FSP-пакетов (Firmware Support Package) и производственных схем различных платформ.
  • Различные утилиты для отладки и разработки.
  • Simics-симулятор платформы Rocket Lake S.
  • Различные планы и документы.
  • Бинарные драйверы для камеры Intel, изготовленной для SpaceX.
  • Схемы, документы, прошивки и инструменты для ещё не выпущенной платформы Tiger Lake.
  • Обучающие видео по Kabylake FDK.
  • Intel Trace Hub и файлы с декодировщиками для разных версий Intel ME.
  • Эталонная реализация платформы Elkhart Lake и примеры кода для поддержки платформы.
  • Описания аппаратных блоков на языке Verilog для разных платформ Xeon.
  • Отладочные сборки BIOS/TXE для разных платформ.
  • Bootguard SDK.
  • Симулятор процессов для Intel Snowridge и Snowfish.
  • Различные схемы.
  • Шаблоны маркетинговых материалов.

Компания Intel заявила, что начала разбирательство по поводу инцидента. По предварительным сведениям данные получены через информационную систему "Intel Resource and Design Center", на которой в ограниченном доступе размещается информация для клиентов, партнёров и других компаний, с которыми взаимодействует Intel. Наиболее вероятно, что сведения загрузил и опубликовал кто-то, имеющий доступ в данную информационную систему. Один из бывших сотрудников Intel высказал при обсуждении на Reddit свою версию, указав, что возможно утечка является следствием саботажа сотрудника или взлома одного из OEM-производителей материнских плат.

Аноним, передавший документы для публикации, указал, что данные были загружены из незащищённого сервера, размещённого в Akamai CDN, а не из Intel Resource and Design Center. Сервер был обнаружен случайно в ходе массового сканирования хостов с использованием nmap и был взломан через уязвимый сервис.

Некоторые издания упомянули возможное обнаружение бэкдоров в коде Intel, но данные заявления беспочвенны и основаны лишь на присутствии фразы "Save the RAS backdoor request pointer to IOH SR 17" в комментарии в одном из файлов с кодом. В контексте ACPI RAS обозначает "Reliability, Availability, Serviceability". Сам код выполняет обработку определения и коррекции ошибок памяти с сохранением результата в 17 регистр I/O hub, а не содержит "бэкдор" в понимании информационной безопасности.

Набор уже разошёлся по BitTorrent-сетям и доступен через магнитную ссылку. Размер zip-архива около 17 ГБ (пароли для разблокировки "Intel123" и "intel123").

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Утечка 28 млн записей, используемых в платформе биометрической идентификации BioStar 2
  3. OpenNews: L1DES (CacheOut) и VRS - новые уязвимости в микроархитектурных структурах CPU Intel
  4. OpenNews: Уязвимость в чипсетах Intel, позволяющая извлечь корневой ключ платформы
  5. OpenNews: CROSSTalk - уязвимость в CPU Intel, приводящая к утечке данных между ядрами
  6. OpenNews: Удалённо эксплуатируемые уязвимости в подсистемах Intel AMT и ISM
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53507-intel
Ключевые слова: intel, leak
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:07, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Intel Inside-r (тут должна звучать мелодия Intel).
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:10, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Более похоже на хайп , но однажды яма стреляет не в того кому предназначалась , как говориться не рой яму скрипты пере изменятся и будешь локти кушать , пароль смешной
     
  • 1.3, Im banana man (?), 10:10, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кому все это нужно? Ну ок, допустим у вас это есть. Допустим. Что вы-то с этим делать будете? Как в свое время утекли сорцы Win2000. И что? А ничего ) Всем пофиг
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:15, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    AMD нужно, Qualcomm нужно, NVIDIA нужно, Apple нужно
     
  • 2.5, Мастодонт (?), 10:16, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Началась рекламная компания корок 10-ой серии.Уже третий год одно и то же.
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:21, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не все исходники утекли. Ну и в отличие от материалов из новости, исходники венды и так доступны миллионам людей. Что вы с ними делать собрались? А тут интересно. Вполне вероятно слили лишь малую часть.
     
     
  • 3.9, ss (??), 10:25, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А тут интересно.

    А можно коротенько- что именно тут интересно?

     

  • 1.8, AlGil_O_N_ (ok), 10:22, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хакеры не хотят потроллить Intel, сказав что использовали для проникновения Intel AMT?
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:28, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Руководства по Intel ME (Management Engine), утилиты для работы с flash и примеры для разных платформ

    а вдруг это поможет проекту MECleaner?!

     
     
  • 2.13, Неиллюзорная Машина Локалхоста (?), 10:44, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будем надеяться.

    Ещё от AMD PSP исходники утечь, и вообще заживём.

     
  • 2.14, Аноним (14), 10:48, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся эта утечка как минимум поможет проекту coreboot.
     

  • 1.12, Ананоним (?), 10:43, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что ж это творится люди? Теперь Intel ME будет повержен?
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 10:48, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не будет. Вылили доки а не сорцы или ключи для подписи.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру