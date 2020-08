Утечка 20ГБ внутренней технической документации и исходных текстов Intel

Тилли Котманн (Tillie Kottmann), разработчик для платформы Android из Швейцарии, ведущий Telegram-канал об утечках данных, опубликовал в открытом доступе 20 ГБ внутренней технической документации и исходных текстов, полученной в результате крупной утечки информации из компании Intel. Заявлено, что это первый набор из коллекции, переданной анонимным источником. Многие документы помечены как конфиденциальные, корпоративные секреты или распространяемые только по подписке о неразглашении. Самые свежие документы датированы началом мая и включают информацию о новой серверной платформе Cedar Island (Whitley). Имеются также документы от 2019 года, например, описывающие платформу Tiger Lake, но большая часть информации датирована 2014 годом. Помимо документации в наборе также присутствует код, отладочные инструменты, схемы, драйверы, обучающие видео. Некоторая информация из набора: Руководства по Intel ME (Management Engine), утилиты для работы с flash и примеры для разных платформ.

Эталонная реализация BIOS для платформы Kabylake (Purley), примеры и код для инициализации (с историей изменений из git).

Исходные тексты Intel CEFDK (Consumer Electronics Firmware Development Kit).

Код FSP-пакетов (Firmware Support Package) и производственных схем различных платформ.

Различные утилиты для отладки и разработки.

Simics-симулятор платформы Rocket Lake S.

Различные планы и документы.

Бинарные драйверы для камеры Intel, изготовленной для SpaceX.

Схемы, документы, прошивки и инструменты для ещё не выпущенной платформы Tiger Lake.

Обучающие видео по Kabylake FDK.

Intel Trace Hub и файлы с декодировщиками для разных версий Intel ME.

Эталонная реализация платформы Elkhart Lake и примеры кода для поддержки платформы.

Описания аппаратных блоков на языке Verilog для разных платформ Xeon.

Отладочные сборки BIOS/TXE для разных платформ.

Bootguard SDK.

Симулятор процессов для Intel Snowridge и Snowfish.

Различные схемы.

Шаблоны маркетинговых материалов. Компания Intel заявила, что начала разбирательство по поводу инцидента. По предварительным сведениям данные получены через информационную систему "Intel Resource and Design Center", на которой в ограниченном доступе размещается информация для клиентов, партнёров и других компаний, с которыми взаимодействует Intel. Наиболее вероятно, что сведения загрузил и опубликовал кто-то, имеющий доступ в данную информационную систему. Один из бывших сотрудников Intel высказал при обсуждении на Reddit свою версию, указав, что возможно утечка является следствием саботажа сотрудника или взлома одного из OEM-производителей материнских плат. Аноним, передавший документы для публикации, указал, что данные были загружены из незащищённого сервера, размещённого в Akamai CDN, а не из Intel Resource and Design Center. Сервер был обнаружен случайно в ходе массового сканирования хостов с использованием nmap и был взломан через уязвимый сервис. Некоторые издания упомянули возможное обнаружение бэкдоров в коде Intel, но данные заявления беспочвенны и основаны лишь на присутствии фразы "Save the RAS backdoor request pointer to IOH SR 17" в комментарии в одном из файлов с кодом. В контексте ACPI RAS обозначает "Reliability, Availability, Serviceability". Сам код выполняет обработку определения и коррекции ошибок памяти с сохранением результата в 17 регистр I/O hub, а не содержит "бэкдор" в понимании информационной безопасности. Набор уже разошёлся по BitTorrent-сетям и доступен через магнитную ссылку. Размер zip-архива около 17 ГБ (пароли для разблокировки "Intel123" и "intel123").