Уязвимость в чипсетах Intel, позволяющая извлечь корневой ключ платформы

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|1.1, Аноним (1), 20:26, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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После всего, что было, нужно быть немного не далёким, чтобы продолжать пользоваться чипами интел
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|3.25, Аноним (25), 22:24, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Обезьяне показали уязвимость, а она тебе про производительность, после которой базы данных с аккаунтами в инете для общего пользования лежат.
Не, ну можно тогда вообще все механизмы защиты(если они ещё остались) у интеловских процов отрубить, что бы время на пустяки не тратил... И чтобы digital ocean мне по 3-и письма с уязвимостями на их интелах за прошлый месяц не слал.
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|2.11, Аноним (11), 21:02, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну, те, кто не заморачивался со всеми этими тпм и сикур бутами, продолжают спокойно пользоваться своими железками. Переживают только те, кто вставил себе зонд удалённого контроля, непонятного назначения и неизвестного содержания (усиленно продвигаемый, конечно) и надел бумажный пакет себе на голову. У АМД кстати ничем не лучше, ЕМНИП.
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|3.24, Crazy Alex (ok), 21:55, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если я правильно понимаю, это шанс убороть какой-нибудь очередной DRM, что только в плюс
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|2.12, Аноним (12), 21:06, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Нужны быть совсем недалёким чтобы быть таким категоричным. Во-первых, альтернативы только сейчас начали обозначаться, при этом многие конкуренты имеют такие же архитектурные дырки. Во-вторых, не всегда безопасность вообще имеет значение - на рынке были бы популярны системы без изоляции памяти вообще, если бы это давало видимый прирост производительности.
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|2.21, Аноним (21), 21:50, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вот же долбоящеры. Им дали механихм обхода ненавистной им ДРМ, так они клювом ещё воротят.
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|2.40, Анончик999 (?), 00:37, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Б...ть, как вы за***али с уязвимости в чипсетах в Intel. Да в чипсетах AMD, наверно, их тоже много, но плохо ковыряются!
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|1.5, A.Stahl (ok), 20:33, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Интел вообще много чего странного протолкнула в мейнстрим. UEFI тоже, кажется, их разработка.
Я в таких штуках совсем не разбираюсь, но я рад ситуации. Возможно если таких обломов будет очень много, то маятник качнётся обратно и железо станет более простым и открытым.
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|2.29, Annoynymous (ok), 22:54, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Интел вообще много чего странного протолкнула в мейнстрим. UEFI тоже, кажется, их разработка.
Также как и PCI, PCI-E, USB, Lighting и множество других простых и открытых вещей, которыми ты пользуешься каждый день.
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|2.31, Аноним (31), 23:09, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну а чьи там могут быть чипсеты, если процы известно чьи? Только ещё своими T2 добавлены.
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|1.10, user90 (?), 21:02, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Новость не читал, но скажем connman на редкость косячный :) А это говорит об уровне разработки, наверно геи и лесбиянки?
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|2.17, A.Stahl (ok), 21:20, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Последний гвоздь в крышку гроба интеля!
Знаешь ли ты такого типа как Stan S. Stanman? Он приторговывал гробами на Booty Island . Так вот Интел как Стен -- всё ему нипочём. А жизнь Стена совсем не щадила.
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|2.37, Аноним (37), 00:00, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слишком уж крышка безразмерная. Пока столько гвоздей нет чтобы говорить о последнем. Но отчаиваться не надо. Колотите. Колотите.
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|1.19, InuYasha (?), 21:27, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>для того чтобы выдать свой компьютер за другой для обхода защиты DRM
Вот это - дело благое, нужное!
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|1.20, Аноним (20), 21:46, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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самое главное не сказали - эту дыру можно использовать чтобы отключить intel me?
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|1.23, НяшМяш (ok), 21:54, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Походу настало время отобрать у родителей свой старый Athlon II и выкинуть 9700K. Скоро всё равно от патчей по скорости они сравняются )
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|2.38, Аноним (37), 00:03, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё есть ARM, тока насчёт винды, работает она на них или нет - не курсе. Некрофилией не увлекаюсь.
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|1.26, vitalif (ok), 22:42, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Это НЕ УЯЗВИМОСТЬ!
Не должно быть нигде в оборудовании никаких скрытых ключей.
Сообщите это кто-нибудь исследователям, чтобы про это писали в другой тональности: "найден способ обойти кривые уродские зонды интела"
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|1.30, Gefest (?), 22:58, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Инженеры-подпольщики храбро борятся за jailbreak и вашу свободу, а вы ...
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