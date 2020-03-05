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Уязвимость в чипсетах Intel, позволяющая извлечь корневой ключ платформы

05.03.2020 19:30

Исследователи из компании Positive Technologies выявили уязвимость (CVE-2019-0090), позволяющую при наличии физического доступа к оборудованию извлечь корневой ключ платформы (Chipset key), используемый в качестве корня доверия при проверке подлинности различных компонентов платформы, включая прошивки TPM (Trusted Platform Module) и UEFI.

Уязвимость вызвана ошибкой в оборудовании и в прошивке Intel CSME, которая размещается в загрузочном ПЗУ, что не позволяет устранить проблему в уже используемых устройствах. Из-за наличия окна во время перезапуска Intel CSME (например, при выходе из спящего режима), через манипуляции с DMA можно записать данные в статическую память Intel CSME и изменить уже инициализированные таблицы страниц памяти Intel CSME для перехвата выполнения, извлечения ключа платформы и получения контроля за генерацией ключей шифрования для модулей Intel CSME. Детали эксплуатации уязвимости планируется опубликовать позднее.

Кроме извлечения ключа ошибка также позволяет добиться выполнения кода на нулевом уровне привилегий Intel CSME (Converged Security and Manageability Engine). Проблема затрагивает большинство выпущенных за последние пять лет чипсетов Intel, но в 10 поколении процессоров (Ice Point) проблема уже не проявляется. Intel стало известно о проблеме около года назад и в мае 2019 года были выпущены обновления прошивок, которые, хотя и не могут изменить уязвимый код в ПЗУ, но пытаются на уровне отдельных модулей Intel CSME блокировать возможные пути эксплуатации.

Из возможных последствий получения корневого ключа платформы, упоминается поддержка прошивок компонентов Intel CSME, компрометация систем шифрования носителей на базе Intel CSME, а также возможность подделки идентификаторов EPID (Enhanced Privacy ID) для того чтобы выдать свой компьютер за другой для обхода защиты DRM. В случае компрометации отдельных модулей CSME компания Intel предусмотрела возможность перегенерации связанных с ними ключей при помощи механизма SVN (Security Version Number). В случае доступа к корневому ключу платформы этот механизм не эффективен так как корневой ключ платформы применяется для генерации ключа для шифрования блока контроля целостности (ICVB, Integrity Control Value Blob), получение которого, в свою очередь, позволяет подделать код любого из модулей прошивки Intel CSME.

При этом отмечается, что корневой ключ платформы хранится в зашифрованном виде и для полной компрометации дополнительно требуется определить аппаратный ключ, хранящийся в SKS (Secure Key Storage). Указанный ключ не уникальный и одинаков для каждого поколения чипсетов Intel. Так как ошибка позволяет выполнить код на стадии до блокировки механизма генерации ключа в SKS, прогнозируется, что рано или поздно данный аппаратный ключ будет определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ptsecurity.com/ru-...)
  2. OpenNews: Google представил открытый проект OpenTitan для создания заслуживающих доверия чипов
  3. OpenNews: Уязвимость TPM-Fail, позволяющая восстановить ключи, хранимые в TPM-модулях
  4. OpenNews: Intel устранил удалённую уязвимость в технологии AMT (Active Management Technology)
  5. OpenNews: Выявлена скрытая возможность отключения подсистемы Intel ME
  6. OpenNews: Серия критических уязвимостей в Intel Management Engine
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: intel, firmware, crypt, intelme
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Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:26, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    После всего, что было, нужно быть немного не далёким, чтобы продолжать пользоваться чипами интел
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:38, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    1.: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51889
    2.: https://store.steampowered.com/hwsurvey?l=russian
     
     
  • 3.9, Fracta1L (ok), 20:52, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Мы и без тебя знаем, что люди - копрофилы
     
  • 3.25, Аноним (25), 22:24, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Обезьяне показали уязвимость, а она тебе про производительность, после которой базы данных с аккаунтами в инете для общего пользования лежат.

    Не, ну можно тогда вообще все механизмы защиты(если они ещё остались) у интеловских процов отрубить, что бы время на пустяки не тратил... И чтобы digital ocean мне по 3-и письма с уязвимостями на их интелах за прошлый месяц не слал.

     
  • 2.11, Аноним (11), 21:02, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну, те, кто не заморачивался со всеми этими тпм и сикур бутами, продолжают спокойно пользоваться своими железками. Переживают только те, кто вставил себе зонд удалённого контроля, непонятного назначения и неизвестного содержания (усиленно продвигаемый, конечно) и надел бумажный пакет себе на голову. У АМД кстати ничем не лучше, ЕМНИП.
     
     
  • 3.24, Crazy Alex (ok), 21:55, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если я правильно понимаю, это шанс убороть какой-нибудь очередной DRM, что только в плюс
     
  • 3.27, хотел спросить (?), 22:44, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У AMD намного лучше! Но конечно не столько как этого бы хотелось.
     
  • 2.12, Аноним (12), 21:06, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Нужны быть совсем недалёким чтобы быть таким категоричным. Во-первых, альтернативы только сейчас начали обозначаться, при этом многие конкуренты имеют такие же архитектурные дырки. Во-вторых, не всегда безопасность вообще имеет значение - на рынке были бы популярны системы без изоляции памяти вообще, если бы это давало видимый прирост производительности.
     
  • 2.21, Аноним (21), 21:50, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот же долбоящеры. Им дали механихм обхода ненавистной им ДРМ, так они клювом ещё воротят.
     
  • 2.22, Аноним (22), 21:53, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Недалёким )
     
  • 2.36, Michael Shigorin (ok), 23:59, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну я два года как сбёг на e2k и вполне этим доволен.
     
  • 2.40, Анончик999 (?), 00:37, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Б...ть, как вы за***али с уязвимости в чипсетах в Intel. Да в чипсетах AMD, наверно, их тоже много, но плохо ковыряются!
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:28, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Уязвимость ли...
     
  • 1.3, Аноним (3), 20:29, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    никогда такого не было и вот опять. интел остановись
     
  • 1.4, Megabit (ok), 20:32, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Р_Е_Ш_Е_Т_О!... Но такое прикольное и востребованное... ;)
     
  • 1.5, A.Stahl (ok), 20:33, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Интел вообще много чего странного протолкнула в мейнстрим. UEFI тоже, кажется, их разработка.

    Я в таких штуках совсем не разбираюсь, но я рад ситуации. Возможно если таких обломов будет очень много, то маятник качнётся обратно и железо станет более простым и открытым.

     
     
  • 2.14, Андрей (??), 21:13, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы не поверите, но UEFI форсил M$
     
     
  • 3.16, Андрей (??), 21:16, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А, стоп. M$ форсил Secure Boot, как дополнение к UEFI
     
     
  • 4.35, Michael Shigorin (ok), 23:58, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В связке.
     
  • 2.29, Annoynymous (ok), 22:54, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Интел вообще много чего странного протолкнула в мейнстрим. UEFI тоже, кажется, их разработка.

    Также как и PCI, PCI-E, USB, Lighting и множество других простых и открытых вещей, которыми ты пользуешься каждый день.

     

  • 1.6, Аноним (6), 20:37, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    mac-и чьи интересно используют чипсеты
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 23:09, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а чьи там могут быть чипсеты, если процы известно чьи? Только ещё своими T2 добавлены.
     

  • 1.8, Коломойский (?), 20:38, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    уже даже шутить надоело
     
     
  • 2.33, Корец (?), 23:46, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что уже не смешно
     

  • 1.10, user90 (?), 21:02, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Новость не читал, но скажем connman на редкость косячный :) А это говорит об уровне разработки, наверно геи и лесбиянки?
     
  • 1.13, Аноним (13), 21:09, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Последний гвоздь в крышку гроба интеля!
     
     
  • 2.17, A.Stahl (ok), 21:20, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Последний гвоздь в крышку гроба интеля!

    Знаешь ли ты такого типа как Stan S. Stanman? Он приторговывал гробами на Booty Island . Так вот Интел как Стен -- всё ему нипочём. А жизнь Стена совсем не щадила.

     
  • 2.18, InuYasha (?), 21:26, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Думаю, не последний :D
     
  • 2.37, Аноним (37), 00:00, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком уж крышка безразмерная. Пока столько гвоздей нет чтобы говорить о последнем. Но отчаиваться не надо. Колотите. Колотите.
     

  • 1.19, InuYasha (?), 21:27, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>для того чтобы выдать свой компьютер за другой для обхода защиты DRM

    Вот это - дело благое, нужное!

     
  • 1.20, Аноним (20), 21:46, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    самое главное не сказали - эту дыру можно использовать чтобы отключить intel me?
     
  • 1.23, НяшМяш (ok), 21:54, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Походу настало время отобрать у родителей свой старый Athlon II и выкинуть 9700K. Скоро всё равно от патчей по скорости они сравняются )
     
     
  • 2.38, Аноним (37), 00:03, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё есть ARM, тока насчёт винды, работает она на них или нет - не курсе. Некрофилией не увлекаюсь.
     

  • 1.26, vitalif (ok), 22:42, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это НЕ УЯЗВИМОСТЬ!

    Не должно быть нигде в оборудовании никаких скрытых ключей.

    Сообщите это кто-нибудь исследователям, чтобы про это писали в другой тональности: "найден способ обойти кривые уродские зонды интела"

     
     
  • 2.28, DimBig (?), 22:48, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сообщи. У тебя телефона нет и почта не работает?
    https://www.ptsecurity.com/ru-ru/about/contacts/
     

  • 1.30, Gefest (?), 22:58, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Инженеры-подпольщики  храбро борятся за jailbreak и вашу свободу, а вы ...
     
  • 1.32, Аноним (32), 23:32, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как хорошо, что цифровые наручники и ошейники в очередной раз взломали.
     
  • 1.34, Michael Shigorin (ok), 23:57, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Converged Insecurity and Unmanageability Engine
     
     
  • 2.39, Аноним (37), 00:05, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В православных чипсетах такого разве нет?
     

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