Опубликована 54 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

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|2.7, Аноним (7), 00:00, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для того, кхе-кхе, что имеем, очень даже. Могло быть хуже, впрочем, всё ещё впереди.
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|2.9, Аноним (9), 00:17, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто наш суперкомпьютер настолько мощный и умный, что сам себя засекретил!
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|2.11, Michael Shigorin (ok), 00:41, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы в комнате. Перед вами две двери.
На одной написано: "занять первое место в top500".
На второй написано: "продолжать выплачивать пенсии".
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строивший Ломо-1
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|3.14, Ordu (ok), 01:00, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дык он о том же и говорит -- отсталая страна. В развитой стране выбор прост: чтобы продолжать выплачивать пенсии, надо сейчас инвестировать в кластер, который займёт топовое место. А в нашей как всегда, масштабные проекты нужны не для того, чтобы повысить продуктивность экономики, а для того, чтобы доказать всем, что мы тоже могём. Другое дело, что с суперкомпьютерами ситуация такая, что не только продуктивность экономики не может быть повышена повышением доступных вычислительных мощностей, ещё и в повышение вычислительных мощностей не могём.
Но он не совсем прав -- сбер-то отгрохал себе кластер, на почётное 29 место попал. По сравнению с прошлым годом, когда можно было хвастаться лишь скромненьким ломоносовым, разница существенная. Сложно сказать, показушный ли это проект или экономически оправданный, обоснованный и востребованный. Но всё же.
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|4.17, Michael Shigorin (ok), 01:09, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дык он о том же и говорит -- отсталая страна. В развитой
> стране выбор прост: чтобы продолжать выплачивать пенсии,
> надо сейчас инвестировать в кластер, который займёт топовое место.
Вы у нас ещё и экономист теперь? Много там штатам ядерная гонка принесла выгоды? Или космическая?
Понты колотить задорого -- одна специальность, а делать, чтоб работало, а не как давеча в Аравии -- совсем другая.
С пенсиями, кстати, там тоже забавно вырисовывается уже сейчас.
PS: не знаю как Вы, а я в школьные годы в олимпиадах участвовал -- науки в естественнонаучных было едва ли не меньше, чем спорта, уже четверть века назад. Так вот top500 -- тоже такая олимпиада. Специальная.
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|2.12, Michael Shigorin (ok), 00:42, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы в 2009 знали про bitcoin, майнить на 5000 узлов погнушались и продолжили греть их линпаком. Что считаю верным до сих пор.
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|3.15, Ordu (ok), 01:03, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лузеры. Намайнили бы сотенку биткойнов, продали бы на пике стоимости, глядишь окупили бы 5000 узлов.
Я тоже так сделал, когда биткойн появился на горизонте, я думал было заняться майнингом тогда, но на процессоре это выглядело безнадёжным, а для видяшки надо было дрова пропиетарные ставить. И я забил тогда. До сих пор испытываю лёгкое сожаление. Но в отличие от некоторых я не придумываю оправданий своему недостатку прозорливости.
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|4.18, Michael Shigorin (ok), 01:12, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лузеры. Намайнили бы сотенку биткойнов, продали бы на пике стоимости
Продали _кому_?
Как в одном киевском монастыре его нынешний настоятель когда-то мне сказал -- "не всякие деньги стоит принимать, на иные стенку построишь -- она и обвалится". Народ там и впрямь разный в девяностые захаживал.
А прозорливости на то, чтобы различить честный труд и спекуляцию, вообще не надо. Достаточно немножко наблюдательности. Ну, по своему опыту.
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|1.5, Аноним (5), 23:44, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> уже два с половиной года остаётся только Linux
А где же, где же BSD? Ведь там нет системдоса, а еще он UNIX-подобен. Неужели это не подкупило тех, кто обслуживает суперкомпьютеры? В тред призываются местные бзд-борцуны с линуксом.
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|2.22, anonn (?), 01:33, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А где же, где же BSD? Ведь там нет системдоса,
А он там нужен? Или хотя бы используется?
> Неужели это не подкупило тех, кто обслуживает суперкомпьютеры?
Неужели их подкупила системда?
> В тред призываются местные бзд-борцуны с линуксом.
Тут только борцуны с бзд обитают. У которых по неизвестным причинам от любого упоминания (и тем более новости) BSD припекает.
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|1.6, Аноним (6), 23:46, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Если бы все они генерировали эфир или биткоин, какой бы был хэшрейт сети?
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|2.10, Аноним (10), 00:24, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сейчас бы быть настолько конченым, чтобы на железе оптимизированного под машинное обучение битки майнить...
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|2.16, Ordu (ok), 01:04, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Меньше чем нужно для того, чтобы оплатить электрические счета.
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|3.19, Michael Shigorin (ok), 01:13, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Меньше чем нужно для того, чтобы оплатить электрические счета.
Вот! Умеете же соображать, когда захотите :-)
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|2.23, anonn (?), 01:38, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему это BSD нету?
Откуда тайные знания?
> Ах, да, там слишком хороший сетевой стек.
Хорошо, что вы это признаете. Полностью с вами согласен - не зря ж его опять в очередной юзерспейсный сетевой фремворк с "первичной платформой Линукс" утянули.
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|1.20, zzz (??), 01:27, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>49.6% (48.8%)
И тут FreeBSD дает всем прикурить. Черная полоса началась для б-жественного ляликса.
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