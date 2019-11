Опубликована 54 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

2.2 , руслан ( ? ), 23:24, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – И че? На что это влияет?

2.3 , Аноним ( 3 ), 23:39, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Так аналогов просто нет, не с чем сравнивать

2.7 , Аноним ( 7 ), 00:00, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Для того, кхе-кхе, что имеем, очень даже. Могло быть хуже, впрочем, всё ещё впереди.

2.9 , Аноним ( 9 ), 00:17, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто наш суперкомпьютер настолько мощный и умный, что сам себя засекретил!

2.11 , Michael Shigorin ( ok ), 00:41, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы в комнате. Перед вами две двери.

На одной написано: "занять первое место в top500".

На второй написано: "продолжать выплачивать пенсии". --

строивший Ломо-1

3.14 , Ordu ( ok ), 01:00, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Дык он о том же и говорит -- отсталая страна. В развитой стране выбор прост: чтобы продолжать выплачивать пенсии, надо сейчас инвестировать в кластер, который займёт топовое место. А в нашей как всегда, масштабные проекты нужны не для того, чтобы повысить продуктивность экономики, а для того, чтобы доказать всем, что мы тоже могём. Другое дело, что с суперкомпьютерами ситуация такая, что не только продуктивность экономики не может быть повышена повышением доступных вычислительных мощностей, ещё и в повышение вычислительных мощностей не могём. Но он не совсем прав -- сбер-то отгрохал себе кластер, на почётное 29 место попал. По сравнению с прошлым годом, когда можно было хвастаться лишь скромненьким ломоносовым, разница существенная. Сложно сказать, показушный ли это проект или экономически оправданный, обоснованный и востребованный. Но всё же.

4.17 , Michael Shigorin ( ok ), 01:09, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Дык он о том же и говорит -- отсталая страна. В развитой

> стране выбор прост: чтобы продолжать выплачивать пенсии,

> надо сейчас инвестировать в кластер, который займёт топовое место. Вы у нас ещё и экономист теперь? Много там штатам ядерная гонка принесла выгоды? Или космическая? Понты колотить задорого -- одна специальность, а делать, чтоб работало, а не как давеча в Аравии -- совсем другая. С пенсиями, кстати, там тоже забавно вырисовывается уже сейчас. PS: не знаю как Вы, а я в школьные годы в олимпиадах участвовал -- науки в естественнонаучных было едва ли не меньше, чем спорта, уже четверть века назад. Так вот top500 -- тоже такая олимпиада. Специальная.