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Опубликована 54 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

18.11.2019 22:25

Опубликован 54-й выпуск рейтинга 500 самых высокопроизводительных компьютеров мира. В новом выпуске десятка лидеров не изменилась. На первом месте в рейтинге кластер Summit развёрнут компанией IBM в Национальной лаборатории Оук-Ридж (США). Кластер работает под управлением Red Hat Enterprise Linux, включает 2.4 млн процессорных ядер (используются 22-ядерные CPU IBM Power9 22C 3.07GHz и ускорители NVIDIA Tesla V100), которые обеспечивают производительность 148 петафлопс.

Второе место занимает американский кластер Sierra, установленный в Ливерморской национальной лаборатории компанией IBM на базе аналогичной с Summit платформы и демонстрирующий производительность на уровне 94 петафлопс (около 1.5 млн ядер).

На третьем месте китайский кластер Sunway TaihuLight, работающий в национальном суперкомпьютерном центре Китая, включающий более 10 млн вычислительных ядер и показывающий производительность 93 петафлопс. Несмотря на близкие показатели производительности кластер Sierra потребляет в два раза меньше энергии, чем Sunway TaihuLight.

На четвёртом месте китайский кластер Tianhe-2A, который включает почти 5 млн ядер и демонстрирует производительность в 61 петафлопс.

Пятое место в рейтинге занимает кластер Frontera, произведённый компанией Dell для Техасского компьютерного центра. Кластер работает под управлением CentOS Linux 7 и включает более 448 тысяч ядер на базе Xeon Platinum 8280 28C 2.7GHz. Суммарный размер оперативной памяти составляет 1.5 ПБ, а производительность достигает 23 петафлопс, что в 6 раз меньше лидера рейтинга.

Наиболее интересные тенденции:

  • 29 место в рейтинге занял новый российский кластер SberCloud, запущенный Сбербанком. Кластер построен на платформе NVIDIA DGX-2, использует CPU Xeon Platinum 8168 24C 2.7GHz и насчитывает 99600 вычислительных ядер. Производительность SberCloud составляет 6.6 петафлопс. В качестве операционной системы используется Ubuntu 18.04.01.

    Второй отечественный кластер Lomonosov 2 за 6 месяцев сместился с 93 на 107 место в рейтинге. Кластер в Росгидромете опустился с 365 на 465 место. Число отечественных кластеров в рейтинге за шесть месяцев увеличилось с 2 до 3 (в 2017 году было 5 отечественных систем, а в 2012 году - 12);

  • Распределение по количеству суперкомпьютеров в разных странах:
    • Китай: 228 (219 - шесть месяцев назад). В сумме китайские кластеры генерируют 31.9% от всей производительности (полгода назад - 29.9%);
    • США: 117 (116). Суммарная производительность оценивается в 37.8% (подгода назад - 38.4%);
    • Япония: 29 (29);
    • Франция: 18 (19);
    • Германия: 16 (14);
    • Нидерланды: 15 (13);
    • Ирландия: 14 (13);
    • Великобритания: 11 (18);
    • Канада 9 (8);
    • Италия: 5 (5);
    • Сингапур 4 (5);
    • Австралия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Бразилия, Россия: 3;
  • В рейтинге операционных систем, используемых в суперкомпьютерах, уже два с половиной года остаётся только Linux;
  • Распределение по дистрибутивам Linux (в скобках - 6 месяцев назад):
    • 49.6% (48.8%) не детализируют дистрибутив,
    • 26.4% (27.8%) используют CentOS,
    • 6.8% (7.6%) - Cray Linux,
    • 4.8% (4.8%) - RHEL,
    • 3% (3%) - SUSE,
    • 2% (1.6%) - Ubuntu;
    • 0.4% (0.4%) - Scientific Linux

  • Минимальный порог производительности для вхождения в Top500 за 6 месяцев вырос с 1022 до 1142 терафлопсов (в прошлом году лишь 272 кластера показывали производительность более петафлопса, два года назад - 138, три года назад - 94). Для Top100 порог вхождения вырос с 2395 до 2570 терафлопсов;
  • Суммарная производительность всех систем в рейтинге за год возросла с 1.559 до 1.650 экзафлопсов (три года назад был 566 петафлопс). Система, замыкающая нынешний рейтинг, в прошлом выпуске находилась на 397 месте, а в позапрошлом на 311;
  • Общее распределение по количеству суперкомпьютеров в разных частях света выглядит следующим образом: 274 суперкомпьютер находится в Азии (267 - полгода назад), 129 в Америке (127) и 94 в Европе (98), 3 в Океании;
  • В качестве процессорной основы лидируют CPU Intel - 94% (полгода назад было 95.6%), на втором месте - IBM Power - 2.8% (было 2.6%), на третьем AMD - 0.6% (0.4%), на четвёртом SPARC64 - 0.6% (0.8%);
  • 35.6% (полгода назад 33.2%) всех используемых процессоров имеют 20 ядер, 13.8% (16.8% ) - 16 ядер, 11.2% (11.2%) - 12 ядер, 11% (11.2%) - 18 ядер, 7.8% (7%) - 14 ядер;
  • 144 из 500 систем (полгода назад - 133) дополнительно используют ускорители или сопроцессоры, при этом в 135 системах задействованы чипы NVIDIA (полгода назад было 125), в 5 - Intel Xeon Phi (было 5), 1 - PEZY (1), в 1 используются гибридные решения (было 1), в 1 - Matrix-2000 (1), в 1 GPU AMD Vega (полгода назад ускорители AMD не использовались);
  • Среди производителей кластеров на первом месте закрепилась компания Lenovo - 34.8% (год назад 34.6%), на второе место вырвалась компания Sugon 14.2% (12.6%), Inspur отпустился на третье место - 13.2% (14.2%), четвёртое место занимают Hewlett-Packard - 7% (8%) и 7% (7.8%), далее следуют Atos - 4.6%, IBM 2.6 (2.4%), Fujitsu 2.6% (2.6%), Penguin Computing - 2.2% (1.8%), Dell EMC 2.2% (3%), Huawei 2% (1.4%), NVIDIA 1.2%. Пять лет назад распределение среди производителей выглядело следующим образом: Hewlett-Packard 36%, IBM 35%, Cray 10.2% и SGI 3.8%;
  • Для связи узлов в 52% кластеров используется Ethernet, InfiniBand применяется на 28% кластеров, Omnipath - 10%. Если рассматривать суммарную производительность, то системы на базе InfiniBand охватывают 40% всей производительности Top500, а Ethernet - 29%.

Одновременно доступен новый выпуск альтернативного рейтинга кластерных систем Graph 500, ориентированного на оценку производительности суперкомпьютерных платформ, связанных с симулированием физических процессов и задач по обработке больших массивов данных, свойственных для таких систем. Рейтинг Green500 отдельно больше не выпускается и объединён с Top500, так как обеспечение энергоэффективности теперь отражается в основном рейтинге Top500 (учитывается отношение LINPACK FLOPS к потребляемой мощности в ваттах).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.top500.org/news/ch...)
  2. OpenNews: IBM объявил об открытии архитектуры процессоров Power
  3. OpenNews: Опубликована 53 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  4. OpenNews: Выпуск кластерной ФС Lustre 2.12
  5. OpenNews: Опубликована 51 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  6. OpenNews: Опубликована 49 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: top500, cluster
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:14, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    даже в 10 не входим "супердержава"
     
     
  • 2.2, руслан (?), 23:24, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И че? На что это влияет?
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:39, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так аналогов просто нет, не с чем сравнивать
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:00, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для того, кхе-кхе, что имеем, очень даже. Могло быть хуже, впрочем, всё ещё впереди.
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:17, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто наш суперкомпьютер настолько мощный и умный, что сам себя засекретил!
     
  • 2.11, Michael Shigorin (ok), 00:41, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы в комнате.  Перед вами две двери.
    На одной написано: "занять первое место в top500".
    На второй написано: "продолжать выплачивать пенсии".

    --
    строивший Ломо-1

     
     
  • 3.14, Ordu (ok), 01:00, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дык он о том же и говорит -- отсталая страна. В развитой стране выбор прост: чтобы продолжать выплачивать пенсии, надо сейчас инвестировать в кластер, который займёт топовое место. А в нашей как всегда, масштабные проекты нужны не для того, чтобы повысить продуктивность экономики, а для того, чтобы доказать всем, что мы тоже могём. Другое дело, что с суперкомпьютерами ситуация такая, что не только продуктивность экономики не может быть повышена повышением доступных вычислительных мощностей, ещё и в повышение вычислительных мощностей не могём.

    Но он не совсем прав -- сбер-то отгрохал себе кластер, на почётное 29 место попал. По сравнению с прошлым годом, когда можно было хвастаться лишь скромненьким ломоносовым, разница существенная. Сложно сказать, показушный ли это проект или экономически оправданный, обоснованный и востребованный. Но всё же.

     
     
  • 4.17, Michael Shigorin (ok), 01:09, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дык он о том же и говорит -- отсталая страна. В развитой
    > стране выбор прост: чтобы продолжать выплачивать пенсии,
    > надо сейчас инвестировать в кластер, который займёт топовое место.

    Вы у нас ещё и экономист теперь?  Много там штатам ядерная гонка принесла выгоды?  Или космическая?

    Понты колотить задорого -- одна специальность, а делать, чтоб работало, а не как давеча в Аравии -- совсем другая.

    С пенсиями, кстати, там тоже забавно вырисовывается уже сейчас.

    PS: не знаю как Вы, а я в школьные годы в олимпиадах участвовал -- науки в естественнонаучных было едва ли не меньше, чем спорта, уже четверть века назад.  Так вот top500 -- тоже такая олимпиада.  Специальная.

     

  • 1.4, Аноним (4), 23:40, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Интересно, на скольких из них майнили/майнят.
     
     
  • 2.12, Michael Shigorin (ok), 00:42, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы в 2009 знали про bitcoin, майнить на 5000 узлов погнушались и продолжили греть их линпаком.  Что считаю верным до сих пор.
     
     
  • 3.15, Ordu (ok), 01:03, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лузеры. Намайнили бы сотенку биткойнов, продали бы на пике стоимости, глядишь окупили бы 5000 узлов.

    Я тоже так сделал, когда биткойн появился на горизонте, я думал было заняться майнингом тогда, но на процессоре это выглядело безнадёжным, а для видяшки надо было дрова пропиетарные ставить. И я забил тогда. До сих пор испытываю лёгкое сожаление. Но в отличие от некоторых я не придумываю оправданий своему недостатку прозорливости.

     
     
  • 4.18, Michael Shigorin (ok), 01:12, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лузеры. Намайнили бы сотенку биткойнов, продали бы на пике стоимости

    Продали _кому_?

    Как в одном киевском монастыре его нынешний настоятель когда-то мне сказал -- "не всякие деньги стоит принимать, на иные стенку построишь -- она и обвалится".  Народ там и впрямь разный в девяностые захаживал.

    А прозорливости на то, чтобы различить честный труд и спекуляцию, вообще не надо.  Достаточно немножко наблюдательности.  Ну, по своему опыту.

     

  • 1.5, Аноним (5), 23:44, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > уже два с половиной года остаётся только Linux

    А где же, где же BSD? Ведь там нет системдоса, а еще он UNIX-подобен. Неужели это не подкупило тех, кто обслуживает суперкомпьютеры? В тред призываются местные бзд-борцуны с линуксом.

     
     
  • 2.21, zzz (??), 01:31, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    49.6% (48.8%)
     
  • 2.22, anonn (?), 01:33, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А где же, где же BSD? Ведь там нет системдоса,

    А он там нужен? Или хотя бы используется?
    > Неужели это не подкупило тех, кто обслуживает суперкомпьютеры?

    Неужели их подкупила системда?

    > В тред призываются местные бзд-борцуны с линуксом.

    Тут только борцуны с бзд обитают. У которых по неизвестным причинам от любого упоминания (и тем более новости) BSD припекает.


     

  • 1.6, Аноним (6), 23:46, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Если бы все они генерировали эфир или биткоин, какой бы был хэшрейт сети?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:24, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас бы быть настолько конченым, чтобы на железе оптимизированного под машинное обучение битки майнить...
     
  • 2.16, Ordu (ok), 01:04, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Меньше чем нужно для того, чтобы оплатить электрические счета.
     
     
  • 3.19, Michael Shigorin (ok), 01:13, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Меньше чем нужно для того, чтобы оплатить электрические счета.

    Вот!  Умеете же соображать, когда захотите :-)

     

  • 1.8, Аноним (8), 00:04, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему это BSD нету?
    Ах, да, там слишком хороший сетевой стек.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:59, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А суперкомпьютеры разве не вычислениями занимаются?
     
  • 2.23, anonn (?), 01:38, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему это BSD нету?

    Откуда тайные знания?
    > Ах, да, там слишком хороший сетевой стек.

    Хорошо, что вы это признаете. Полностью с вами согласен - не зря ж его опять в очередной юзерспейсный сетевой фремворк с "первичной платформой Линукс" утянули.

     

  • 1.20, zzz (??), 01:27, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >49.6% (48.8%)

    И тут FreeBSD дает всем прикурить. Черная полоса началась для б-жественного ляликса.

     
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