Опубликована 54 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

Опубликован 54-й выпуск рейтинга 500 самых высокопроизводительных компьютеров мира. В новом выпуске десятка лидеров не изменилась. На первом месте в рейтинге кластер Summit развёрнут компанией IBM в Национальной лаборатории Оук-Ридж (США). Кластер работает под управлением Red Hat Enterprise Linux, включает 2.4 млн процессорных ядер (используются 22-ядерные CPU IBM Power9 22C 3.07GHz и ускорители NVIDIA Tesla V100), которые обеспечивают производительность 148 петафлопс. Второе место занимает американский кластер Sierra, установленный в Ливерморской национальной лаборатории компанией IBM на базе аналогичной с Summit платформы и демонстрирующий производительность на уровне 94 петафлопс (около 1.5 млн ядер). На третьем месте китайский кластер Sunway TaihuLight, работающий в национальном суперкомпьютерном центре Китая, включающий более 10 млн вычислительных ядер и показывающий производительность 93 петафлопс. Несмотря на близкие показатели производительности кластер Sierra потребляет в два раза меньше энергии, чем Sunway TaihuLight. На четвёртом месте китайский кластер Tianhe-2A, который включает почти 5 млн ядер и демонстрирует производительность в 61 петафлопс. Пятое место в рейтинге занимает кластер Frontera, произведённый компанией Dell для Техасского компьютерного центра. Кластер работает под управлением CentOS Linux 7 и включает более 448 тысяч ядер на базе Xeon Platinum 8280 28C 2.7GHz. Суммарный размер оперативной памяти составляет 1.5 ПБ, а производительность достигает 23 петафлопс, что в 6 раз меньше лидера рейтинга. Наиболее интересные тенденции: 29 место в рейтинге занял новый российский кластер SberCloud, запущенный Сбербанком. Кластер построен на платформе NVIDIA DGX-2, использует CPU Xeon Platinum 8168 24C 2.7GHz и насчитывает 99600 вычислительных ядер. Производительность SberCloud составляет 6.6 петафлопс. В качестве операционной системы используется Ubuntu 18.04.01. Второй отечественный кластер Lomonosov 2 за 6 месяцев сместился с 93 на 107 место в рейтинге. Кластер в Росгидромете опустился с 365 на 465 место. Число отечественных кластеров в рейтинге за шесть месяцев увеличилось с 2 до 3 (в 2017 году было 5 отечественных систем, а в 2012 году - 12);

Распределение по количеству суперкомпьютеров в разных странах: Китай: 228 (219 - шесть месяцев назад). В сумме китайские кластеры генерируют 31.9% от всей производительности (полгода назад - 29.9%); США: 117 (116). Суммарная производительность оценивается в 37.8% (подгода назад - 38.4%); Япония: 29 (29); Франция: 18 (19); Германия: 16 (14); Нидерланды: 15 (13); Ирландия: 14 (13); Великобритания: 11 (18); Канада 9 (8); Италия: 5 (5); Сингапур 4 (5); Австралия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Бразилия, Россия: 3;

В рейтинге операционных систем, используемых в суперкомпьютерах, уже два с половиной года остаётся только Linux;

Распределение по дистрибутивам Linux (в скобках - 6 месяцев назад): 49.6% (48.8%) не детализируют дистрибутив, 26.4% (27.8%) используют CentOS, 6.8% (7.6%) - Cray Linux, 4.8% (4.8%) - RHEL, 3% (3%) - SUSE, 2% (1.6%) - Ubuntu; 0.4% (0.4%) - Scientific Linux

Минимальный порог производительности для вхождения в Top500 за 6 месяцев вырос с 1022 до 1142 терафлопсов (в прошлом году лишь 272 кластера показывали производительность более петафлопса, два года назад - 138, три года назад - 94). Для Top100 порог вхождения вырос с 2395 до 2570 терафлопсов;

Суммарная производительность всех систем в рейтинге за год возросла с 1.559 до 1.650 экзафлопсов (три года назад был 566 петафлопс). Система, замыкающая нынешний рейтинг, в прошлом выпуске находилась на 397 месте, а в позапрошлом на 311;

Общее распределение по количеству суперкомпьютеров в разных частях света выглядит следующим образом: 274 суперкомпьютер находится в Азии (267 - полгода назад), 129 в Америке (127) и 94 в Европе (98), 3 в Океании;

В качестве процессорной основы лидируют CPU Intel - 94% (полгода назад было 95.6%), на втором месте - IBM Power - 2.8% (было 2.6%), на третьем AMD - 0.6% (0.4%), на четвёртом SPARC64 - 0.6% (0.8%);

35.6% (полгода назад 33.2%) всех используемых процессоров имеют 20 ядер, 13.8% (16.8% ) - 16 ядер, 11.2% (11.2%) - 12 ядер, 11% (11.2%) - 18 ядер, 7.8% (7%) - 14 ядер;

144 из 500 систем (полгода назад - 133) дополнительно используют ускорители или сопроцессоры, при этом в 135 системах задействованы чипы NVIDIA (полгода назад было 125), в 5 - Intel Xeon Phi (было 5), 1 - PEZY (1), в 1 используются гибридные решения (было 1), в 1 - Matrix-2000 (1), в 1 GPU AMD Vega (полгода назад ускорители AMD не использовались);

Среди производителей кластеров на первом месте закрепилась компания Lenovo - 34.8% (год назад 34.6%), на второе место вырвалась компания Sugon 14.2% (12.6%), Inspur отпустился на третье место - 13.2% (14.2%), четвёртое место занимают Hewlett-Packard - 7% (8%) и 7% (7.8%), далее следуют Atos - 4.6%, IBM 2.6 (2.4%), Fujitsu 2.6% (2.6%), Penguin Computing - 2.2% (1.8%), Dell EMC 2.2% (3%), Huawei 2% (1.4%), NVIDIA 1.2%. Пять лет назад распределение среди производителей выглядело следующим образом: Hewlett-Packard 36%, IBM 35%, Cray 10.2% и SGI 3.8%;

Для связи узлов в 52% кластеров используется Ethernet, InfiniBand применяется на 28% кластеров, Omnipath - 10%. Если рассматривать суммарную производительность, то системы на базе InfiniBand охватывают 40% всей производительности Top500, а Ethernet - 29%. Одновременно доступен новый выпуск альтернативного рейтинга кластерных систем Graph 500, ориентированного на оценку производительности суперкомпьютерных платформ, связанных с симулированием физических процессов и задач по обработке больших массивов данных, свойственных для таких систем. Рейтинг Green500 отдельно больше не выпускается и объединён с Top500, так как обеспечение энергоэффективности теперь отражается в основном рейтинге Top500 (учитывается отношение LINPACK FLOPS к потребляемой мощности в ваттах).



