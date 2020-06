Удалённо эксплуатируемые уязвимости в подсистемах Intel AMT и ISM

1.1 , Аноним ( 1 ), 11:05, 13/06/2020 [ответить] +1 + / – Очередные Intel дырени.

2.2 , Fracta1L ( ok ), 11:13, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Чувствую, без сишки там явно не обошлось!



1.3 , Аноним ( 3 ), 11:16, 13/06/2020 [ответить] + / – Кому-то же пришло в голову, что встроить бэкдор с руткитом и полным доступом к системе из интернета (с прямым доступом из сетевой карты, достаточно получить "нужные" пакеты) это хорошая идея. И конечно сделать это всё не обновляемым, иначе ведь новое железо не купят! А потом гонят на бэкдоры китайцев, когда у самих рыльце в пушку.

2.6 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:23, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > гонят на бэкдоры китайцев, когда у самих рыльце в пушку. Ты не понимаешь! Это другое!!!!!!11



1.4 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:21, 13/06/2020 [ответить] + / – Штеуд в своём репертуаре.

1.5 , Аноним ( 5 ), 11:23, 13/06/2020 [ответить] + / – Унижения Intel бесконечны...