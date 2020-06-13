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Удалённо эксплуатируемые уязвимости в подсистемах Intel AMT и ISM

13.06.2020 11:02

Компания Intel устранила две критические уязвимости (CVE-2020-0594, CVE-2020-0595) в реализации технологий Intel Active Management Technology (AMT) и Intel Standard Manageability (ISM), предоставляющих интерфейсы для мониторинга и управления оборудованием. Проблемам присвоен высший уровень опасности (9.8 из 10 CVSS), так как уязвимости позволяют неаутентифицированному атакующему по сети получить доступ к функциям удалённого управления оборудованием через отправку специально оформленных пакетов IPv6. Проблема проявляется только при включении в AMT поддержки доступа по IPv6, который отключён по умолчанию. Уязвимости устранены в обновлениях прошивок 11.8.77, 11.12.77, 11.22.77 и 12.0.64.

Напомним, что современные чипсеты Intel оснащены отдельным микропроцессором Management Engine, работающим независимо от CPU и операционной системы. На Management Engine вынесено выполнение задач, которые необходимо отделить от ОС, такие как обработка защищённого контента (DRM), реализации модулей TPM (Trusted Platform Module) и низкоуровневые интерфейсы для мониторинга и управления оборудованием. Интерфейс AMT позволяет получить доступ к функциям управления питанием, мониторингу трафика, изменению настроек BIOS, обновлению прошивок, очистке дисков, удалённой загрузке новой ОС (эмулируется USB-накопитель с которого можно загрузиться), перенаправлению консоли (Serial Over LAN и KVM по сети) и т.д. Предоставляемых интерфейсов достаточно для проведения атак, применяемых при наличии физического доступа к системе, например, можно загрузить Live-систему и внести из неё изменения в основную систему.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.intel.com/techno...)
  2. OpenNews: Серия критических уязвимостей в Intel Management Engine
  3. OpenNews: Выявлена скрытая возможность отключения подсистемы Intel ME
  4. OpenNews: Intel устранил удалённую уязвимость в технологии AMT (Active Management Technology)
  5. OpenNews: Plundervolt - новый метод атаки на процессоры Intel, затрагивающий технологию SGX
  6. OpenNews: Уязвимость TPM-Fail, позволяющая восстановить ключи, хранимые в TPM-модулях
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53149-intel
Ключевые слова: intel, amt, ism
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:05, 13/06/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Очередные Intel дырени.
     
     
  • 2.2, Fracta1L (ok), 11:13, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чувствую, без сишки там явно не обошлось!
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:16, 13/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Кому-то же пришло в голову, что встроить бэкдор с руткитом и полным доступом к системе из интернета (с прямым доступом из сетевой карты, достаточно получить "нужные" пакеты) это хорошая идея. И конечно сделать это всё не обновляемым, иначе ведь новое железо не купят! А потом гонят на бэкдоры китайцев, когда у самих рыльце в пушку.
     
     
  • 2.6, YetAnotherOnanym (ok), 11:23, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > гонят на бэкдоры китайцев, когда у самих рыльце в пушку.

    Ты не понимаешь! Это другое!!!!!!11

     

  • 1.4, YetAnotherOnanym (ok), 11:21, 13/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Штеуд в своём репертуаре.
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:23, 13/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Унижения Intel бесконечны...
     
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