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Plundervolt - новый метод атаки на процессоры Intel, затрагивающий технологию SGX

11.12.2019 12:43

Компания Intel выпустила обновление микрокода, устраняющего уязвимость (CVE-2019-14607), позволяющую через манипуляции с механизмом динамического управления напряжением и частотой в CPU инициировать повреждение содержимого ячеек с данными, в том числе в областях, используемых при вычислениях в изолированных анклавах Intel SGX. Атака получила название Plundervolt и потенциально позволяет локальному пользователю добиться повышения своих привилегий в системе, вызвать отказ в обслуживании и получить доступ к закрытым данным.

Атака представляет опасность только в контексте манипуляций с вычислениями в анклавах SGX, так как для проведения требует наличия прав root в системе. В простейшем случае, атакующий может добиться внесения искажений в информацию, обрабатываемую в анклаве, но при более сложных сценариях не исключается возможность воссоздания хранимых в анклаве закрытых ключей, используемых для шифрования с использованием алгоритмов RSA-CRT и AES-NI. Техника также может применяться для генерации ошибок в изначально корректных алгоритмах для провоцирования возникновения уязвимостей при работе с памятью, например, для организации обращения к области за границей выделенного буфера. Прототип кода для совершения атаки опубликован на GitHub

Суть метода в создании условий для возникновения непредвиденных искажений данных при вычислениях в SGX, от которых не защищает применение шифрования и аутентификации памяти в анклаве. Для внесения искажений оказалось можно использовать штатные программные интерфейсы для управления частотой и напряжением, обычно применяемые для снижения энергопотребления во время простоя системы и активации максимальной производительности при выполнении интенсивных работ. Характеристики частоты и напряжения охватывают весь чип, в том числе влияют на выполнение вычислений в изолированном анклаве.

Изменяя напряжение можно добиться возникновения условий при которых заряда оказывается недостаточно для регенерации ячейки памяти внутри CPU и её значение меняется. Ключевым отличием от атаки RowHammer является то, что RowHammer позволяет изменить содержимое отдельных битов в памяти DRAM, путём цикличного чтения данных из соседних ячеек, в то время как Plundervolt позволяет добиться изменения битов внутри CPU, когда данные уже загружены из памяти для выполнения вычислений. Подобная особенность позволяет обойти применяемые в SGX механизмы контроля целостности и шифрования данных в памяти, так как значения в памяти остаются корректными, но могут исказиться при операциях с ними, до того как результат будет записан в память.

Если данное изменённое значение используется в процессе умножения в процессе шифрования, то на выходе отказывается некорректный шифротекст. Имея возможность обращаться к обработчику в SGX для шифрования своих данных, атакующий может вызывая сбои накопить статистику об изменении шифротекста на выходе и за несколько минут восстановить значение хранящегося в анклаве ключа. Исходный текст на входе и корректный шифротекст на выходе известны, ключ не изменяется, а вывод некорректного шифротекста свидетельствует об искажении какого-то бита на противоположное значение.

Проанализировав накопленные при разных сбоях пары значений корректного и искажённого шифротекстов, при помощи методов дифференциального анализа сбоев (DFA, Differential Fault Analysis) можно предугадать вероятные ключи, применяемые для симметричного шифрования AES, а затем проанализировав пересечения ключей в разных наборах определить искомый ключ.

Проблеме подвержены различные модели процессоров Intel, включая CPU Intel Core с 6 по 10 поколение, а также пятое и шестое поколения Xeon E3, первое и второе поколения Intel Xeon Scalable, Xeon D, Xeon W и Xeon E.

Напомним, что технология SGX (Software Guard Extensions) появилась в процессорах Intel Core шестого поколения (Skylake) и предлагает серию инструкций, позволяющих выделять приложениям пользовательского уровня закрытые области памяти - анклавы, содержимое которых не может быть прочитано и изменено даже ядром и кодом, выполняемым в режимах ring0, SMM и VMM. Передать управление коду в анклаве невозможно традиционными функциями перехода и манипуляциями с регистрами и стеком - для передачи управления в анклав применяется специально созданная новая инструкция, выполняющая проверку полномочий. При этом помещённый в анклав код может применять классические методы вызова для обращения к функциям внутри анклава и специальную инструкцию для вызова внешних функций. Для защиты от аппаратных атак, таких как подключение к модулю DRAM, применяется шифрование памяти анклава.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.intel.com/content/...)
  2. OpenNews: Уязвимость TPM-Fail, позволяющая восстановить ключи, хранимые в TPM-модулях
  3. OpenNews: Выявлен новый вариант атаки Zombieload на процессоры Intel
  4. OpenNews: Разработан метод атаки на DRAM-память, позволяющий обойти защиту ECC
  5. OpenNews: Найден метод обхода механизма защиты AMD Secure Encrypted Virtualization
  6. OpenNews: Представлена атака SgxPectre, позволяющая обойти технологию защиты Intel SGX
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: sgx, intel, cpu, rowhammer
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:04, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох уж это решетo.
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 13:34, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    SGX? Ноутбук Iron_Bug'а потрачен.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:07, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рязань наше всё!
     
     
  • 2.8, A.Stahl (ok), 13:16, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же Воронеж?
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:37, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [анекдот про неуловимого Джо]
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:09, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И вновь, как хорошее вино, процессоры AMD с годами становятся всё лучше.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:14, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общем, анклавы сделали, анклавы не нужны. Чо пыжились.
    Да и процы слишком быстрые (да, да), позволяют быстро-быстро накопить статистику искажений... Хм... Нужны медленные. Да и хватило бы медленных, но веб не ждёт...
     
     
  • 3.11, letsmac (ok), 13:25, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Да и хватило бы медленных, но веб не ждёт...

    Пора откапывать Ниагару?

     
  • 2.12, Аноним (12), 13:25, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Разве у амуде не ровно то же самое? Просто они процессоров не делают и их бракованные склейки никому не упало тестировать и исправлять. А интол это деньги, это сириус бизнес. Если они не будут шевелиться и подмахивать всем фронтам сразу, их быстро сольют китайцы с ворованными технологиями. Или тот же межделмаш.
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:37, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что то есть подозрение, что за них просто не взялись толком
     
     
  • 3.23, letsmac (ok), 13:40, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть подозрение, что AMD просто не стало вставлять странные блоки от уважаемых людей.
     

  • 1.4, Аноним (-), 13:12, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понял это специально оставленный бэкдор или криворукость инженеров Интел?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:19, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да
     

  • 1.5, letsmac (ok), 13:13, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вместо работы над архитектурой Intel придумало впихнуть в процессор нафиг не нужную функциональность, да еще и дырявую.  Им срочно надо вызывать Джима Келлера, пусть объяснит им почему умерла Моторола.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:29, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Келлер и так уже у них работает. Как бы синие - всё, остается только переманивать ключевых людей из АМД. 2 из 3 уже переманили. По слухам, Лизе Су тоже уже сделали щедрое предложение.
     
     
  • 3.22, letsmac (ok), 13:39, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда понятно чего они так долго не выпускают новую архитектуру. Пилят все совершенно новое.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:14, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там Intel ME поживает?
     
     
  • 2.9, A.Stahl (ok), 13:17, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отлично, а что?
     
     
  • 3.13, Аноним (7), 13:27, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, "анонимус не забывает". А то в новости про какую-то мелочевку пишут..
     
     
  • 4.16, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 13:32, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, "анонимус не забывает". А то в новости про какую-то мелочевку пишут..

    Да, нет же.  Мы все с затаив дыхание ждём, когда ж iME про-от-сломают --  когда ж мы свои i3/i5/i7  освободим-то от спайвари.   Ну, как уязвимости в андроиде - праздник пользователей.

     

  • 1.15, Аноним (15), 13:31, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Изменяя напряжение можно добиться возникновения условий при которых заряда оказывается недостаточно для регенерации ячейки памяти и её значение меняется. Ключевым отличием от атаки RowHammer является то, что RowHammer позволяет изменить содержимое отдельных битов в памяти, путём цикличного чтения данных из соседних ячеек, в то время как Plundervolt позволяет добиться изменения битов внутри CPU, когда данные уже загружены из памяти для выполнения вычислений.

    Не понял, у них там что, ячейки динамической памяти используются прямо в схеме CPU?

     
     
  • 2.21, letsmac (ok), 13:37, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Не понял, у них там что, ячейки динамической памяти используются прямо в схеме CPU?

    Так контроллер памяти же встроен в проц.

     

  • 1.19, Аноним (12), 13:37, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >SGX

    А где сабж вообще используется? От него же за версту воняет бэкдорами! Я слышал только про какое-то распильное ПО за много денег, которое можно найти, только если твоя компания (уровня хотя бы сбера) в него вляпалась в результате работы эфективных апологетов откатов.

     
     
  • 2.24, vitalif (ok), 13:41, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно бессмысленное для абсолютно всех, кроме копирастов. Т.к предполагает проверку подписи загружаемого туда кода. Произвольный не загружается - ну логично, иначе какой смысл в анклаве - загрузил свой код, достал оттуда все что нужно... Т.е цель видимо засунуть туда DRM модуль.

    Так что это не фича, это АНТИфича.

     
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