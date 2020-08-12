Удалённая уязвимость в серверных платах Intel с BMC Emulex Pilot 3

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|1.2, Аноним (2), 11:04, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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>Intel сообщила об устранении 22 уявзимостей в прошивках своих серверных материнских плат
Вот что утечка данных животворящая делает.
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|2.4, Аноним (4), 11:08, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тоже подумал: бекдоры утекли. придётся от части из них отказаться.
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|1.3, Аноним (3), 11:05, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Главная проблема, это то, что можно удалённо сервера выключать или перегружать.
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|4.13, Аноним (13), 11:59, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так в интеловском BMC тоже "просто ещё один дистрибутив Linux".
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|4.15, Anonim (??), 12:23, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так BIOS/UEFI и BMC - это разные, параллельно существующие сущности. Coreboot это опенсорсный биос, а openbmc - опенсорсный BMC.
Чистый и красивый корбут ничем не спасёт от дырявого BMC, это не в их компетенции.
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|2.28, Аноним (28), 14:33, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>coreboot
Нeнужнo. Мы как-нибудь с нормальной человеческой проприетарщинкой перекантуемся. 🤣😁😁😁
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|1.7, Аноним (7), 11:16, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Зонд выполняет функции зонда. Ну надо же!
Ах, да. Не те кабанчики в огород влезли. Уязвимость!
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|2.14, macfaq (?), 12:22, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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BMC это чуть из другой оперы.
Из той, когда нужно ресетнуть зависший намертво сервер, стоящий где-то в заднице мира за 10/50/100/200 км от текущей локации.
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|3.20, пох. (?), 13:00, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вот, теперь его может ресетнуть не только владелец, но и любой васян - и даже не дожидаясь, пока зависнет.
В принципе, у кого bmc в паблик-интернет торчит - наверное, должны же страдать?
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|4.22, ryoken (ok), 13:36, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В принципе, у кого bmc в паблик-интернет торчит - наверное, должны же
> страдать?
Убейте, не пойму, зачем оно наружу вообще может быть выпущено? Или на то какие-то очень серьёзные основания должны быть, или наоборот - разгильдяйство.
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|5.23, пох. (?), 13:43, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Убейте, не пойму, зачем оно наружу вообще может быть выпущено?
облачкаааа, белагривые лашарики... Админ нинужна, нужна девляпс и побольше.
Ну или ты сам предоставляешь - тогда клиентам как-то надо дать возможность порулить сервером (не самому ж среди ночи бегать им ресет жмакать), а скриптовать неохота, да и kvm иногда тоже нужно дать...
Правда, истории что ушлые клиенты оставляли после себя "обновленный" bios с закладками, уже вроде бы давно должны были заставить штирлицев слегка насторожиться, но, я уверен, если натравить shodan на нужные сервисы - найдется преизрядно торчащих.
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|2.26, Аноним (24), 13:52, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ждём, когда ЕС откажется от Интела :) и наложит санкции на Штаты. А Тайвань прекратит принимать от Интела заказы... Ой, "это другое!" (с)
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|1.17, Admin (??), 12:31, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если ищешь - всегда найдёшь. Без дыр ПО не бывает по определению (просто вы пока их не нашли)
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|1.18, ryoken (ok), 12:32, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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>> " Более того, по словам выявившего уязвимость исследователя работать с BMC через эксплоит гораздо удобнее, чем при помощи штатного Java-клиента."
"Громкие, продолжительные овации" :D.
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|1.27, Иваня (?), 13:54, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ненавижу их! Сколько можно уже плодить уязвимости. Наймите наконец профессионалов!
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