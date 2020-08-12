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Удалённая уязвимость в серверных платах Intel с BMC Emulex Pilot 3

12.08.2020 10:43

Компания Intel сообщила об устранении 22 уявзимостей в прошивках своих серверных материнских плат, серверных систем и вычислительных модулей. Три уязвимости, одной из которых которых присвоен критический уровень, (CVE-2020-8708 - CVSS 9.6, CVE-2020-8707 - CVSS 8.3, CVE-2020-8706 - CVSS 4.7) проявляется в прошивке BMC-контроллера Emulex Pilot 3, применяемого в продуктах Intel. Уязвимости позволяют без аутентификации получить доступ к консоли удалённого управления (KVM), обойти аутентификацию при эмуляции USB-устройств хранения и вызвать удалённое переполнение буфера в применяемом в BMC ядре Linux.

Уязвимость CVE-2020-8708 даёт возможность неутентифицированному злоумышленнику, имеющему доступ к общему с уязвимым сервером сегменту локальной сети, получить доступ к управляющему окружению BMC. Отмечается, что техника эксплуатации уязвимости очень проста и надёжна, так как проблема вызвана архитектурной ошибкой. Более того, по словам выявившего уязвимость исследователя работать с BMC через эксплоит гораздо удобнее, чем при помощи штатного Java-клиента. Среди подверженного проблеме оборудования упоминаются семейства серверных систем Intel R1000WT, R2000WT, R1000SP, LSVRP, LR1304SP, R1000WF и R2000WF, материнские платы S2600WT, S2600CW, S2600KP, S2600TP, S1200SP, S2600WF, S2600ST и S2600BP, а также вычислительные модули HNS2600KP, HNS2600TP и HNS2600BP. Уязвимости устранены в обновлении прошивки 1.59.

По неофициальным данным прошивка для BMC Emulex Pilot 3 написана в компании AMI, поэтому не исключается проявление уязвимостей и на системах других производителей. Проблемы присутствуют во внешних патчах к ядру Linux и работающем в пространстве пользователя управляющем процессе, код которых характеризуется выявившим проблему исследователем как худший код, c которым ему приходилось сталкиваться.

Напомним, что BMC представляет собой устанавливаемый в серверах специализированный контроллер, имеющий свой CPU, память, хранилище и интерфейсы опроса датчиков, который предоставляет низкоуровневый интерфейс для мониторинга и управления серверным оборудованием. При помощи BMC независимо от работающей на сервере операционной системы можно отслеживать состояние датчиков, управлять питанием, прошивками и дисками, организовать удалённую загрузку по сети, обеспечить работу консоли удалённого доступа и т.п.

  1. Главная ссылка к новости (https://threatpost.com/critica...)
  2. OpenNews: Манипуляции с BMC позволяют контролировать серверы IBM Cloud после смены арендатора
  3. OpenNews: Серия уязвимостей в BMC-контроллерах серверов Huawei
  4. OpenNews: Утечка 20ГБ внутренней технической документации и исходных текстов Intel
  5. OpenNews: Уязвимость в BMC-контроллере Supermicro позволяет получить доступ к паролям управляющего интерфейса
  6. OpenNews: OpenBMC, стек для создания BMC-прошивок, перешёл под крыло Linux Foundation
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53535-intel
Ключевые слова: intel, bcm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:53, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Даже китайские бэкдоры не нужны - Интел всё сама сделала.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:44, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но санкции будут, конечно, на Хуавей.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:04, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    >Intel сообщила об устранении 22 уявзимостей в прошивках своих серверных материнских плат

    Вот что утечка данных животворящая делает.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:08, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тоже подумал: бекдоры утекли. придётся от части из них отказаться.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:05, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главная проблема, это то, что можно удалённо сервера выключать или перегружать.
     
     
  • 2.25, Аноним (24), 13:49, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > проблема

    цель

     

  • 1.5, InuYasha (??), 11:10, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там у ASPEED и прочих?
     
     
  • 2.16, Anonim (??), 12:28, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Aspeed всё хорошо
    https://www.broadcom.com/aspeed
    А остальных - кто ещё есть?
     

  • 1.6, m.makhno (ok), 11:13, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    жаль, что нет никаких прошивок от проекта coreboot к серверным платам
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:18, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уже есть https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51240
     
     
  • 3.10, m.makhno (ok), 11:28, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    спасибо за уточнение! я смотрел вот этот список < https://doc.coreboot.org/mainboard/index.html >
     
  • 2.9, Anonim (??), 11:21, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/openbmc/openbmc
     
     
  • 3.11, m.makhno (ok), 11:32, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эм... это ж вроде просто ещё один дистрибутив GNU/Linux
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 11:59, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так в интеловском BMC тоже "просто ещё один дистрибутив Linux".
     
  • 4.15, Anonim (??), 12:23, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так BIOS/UEFI и BMC - это разные, параллельно существующие сущности. Coreboot это опенсорсный биос, а openbmc - опенсорсный BMC.
    Чистый и красивый корбут ничем не спасёт от дырявого BMC, это не в их компетенции.
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:33, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >coreboot

    Нeнужнo. Мы как-нибудь с нормальной человеческой проприетарщинкой перекантуемся. 🤣😁😁😁

     

  • 1.7, Аноним (7), 11:16, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Зонд выполняет функции зонда. Ну надо же!
    Ах, да. Не те кабанчики в огород влезли. Уязвимость!
     
     
  • 2.14, macfaq (?), 12:22, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BMC это чуть из другой оперы.
    Из той, когда нужно ресетнуть зависший намертво сервер, стоящий где-то в заднице мира за 10/50/100/200 км от текущей локации.
     
     
  • 3.19, ryoken (ok), 12:33, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой-то у вас глобус мелковатый :).
     
  • 3.20, пох. (?), 13:00, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вот, теперь его может ресетнуть не только владелец, но и любой васян - и даже не дожидаясь, пока зависнет.

    В принципе, у кого bmc в паблик-интернет торчит - наверное, должны же страдать?

     
     
  • 4.22, ryoken (ok), 13:36, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В принципе, у кого bmc в паблик-интернет торчит - наверное, должны же
    > страдать?

    Убейте, не пойму, зачем оно наружу вообще может быть выпущено? Или на то какие-то очень серьёзные основания должны быть, или наоборот - разгильдяйство.

     
     
  • 5.23, пох. (?), 13:43, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Убейте, не пойму, зачем оно наружу вообще может быть выпущено?

    облачкаааа, белагривые лашарики... Админ нинужна, нужна девляпс и побольше.

    Ну или ты сам предоставляешь - тогда клиентам как-то надо дать возможность порулить сервером (не самому ж среди ночи бегать им ресет жмакать), а скриптовать неохота, да и kvm иногда тоже нужно дать...

    Правда, истории что ушлые клиенты оставляли после себя "обновленный" bios с закладками, уже вроде бы давно должны были заставить штирлицев слегка насторожиться, но, я уверен, если натравить shodan на нужные сервисы - найдется преизрядно торчащих.

     

  • 1.12, rioko (?), 11:36, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    ну вот а обвиняли Huawei :)
    а оно вишь чо, Михалыч.
     
     
  • 2.26, Аноним (24), 13:52, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждём, когда ЕС откажется от Интела :) и наложит санкции на Штаты. А Тайвань прекратит принимать от Интела заказы... Ой, "это другое!" (с)
     

  • 1.17, Admin (??), 12:31, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если ищешь - всегда найдёшь. Без дыр ПО не бывает по определению (просто вы пока их не нашли)
     
  • 1.18, ryoken (ok), 12:32, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >> " Более того, по словам выявившего уязвимость исследователя работать с BMC через эксплоит гораздо удобнее, чем при помощи штатного Java-клиента."

    "Громкие, продолжительные овации" :D.

     
     
  • 2.21, YetAnotherOnanym (ok), 13:28, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да уж, давно таких весёлых новостей не было.
     

  • 1.27, Иваня (?), 13:54, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ненавижу их! Сколько можно уже плодить уязвимости. Наймите наконец профессионалов!
     
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