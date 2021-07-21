Root-уязвимость в ядре Linux и отказ в обслуживании в systemd

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|1.1, Аноним (1), 10:24, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Хорошо, что я обновляюсь каждый день и уже имею 248-ую версию системд на борту. Пользуюсь Fedora 34.
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|2.34, hhh (?), 11:17, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Два чаю
Утро начинается не с кофе, а с: sudo dnf clean all && sudo dnf update && flatpak update
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|4.65, Аноним (65), 13:00, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. Вставить карту в банкомат, набрать PIN и сумму для снятия.
2. Зайти в интернет-банк, приложить ЭЦП к NFC, оформить перевод, опять приложить ЭЦП к NFC.
Других способов не знаю. CVC уничтожен сразу после получения карты. Не сохранен.
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|2.66, Аноним (66), 13:02, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Примечательно, что в выпуске systemd 248 эксплоит не работает из-за ошибки в коде systemd, приводящей к сбою при обработке /proc/self/mountinfo.
Да, хорошая защита от уязвимости. Not a bug!
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|3.49, ананим.orig (?), 12:08, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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серьезно?
> загружающий небольшую eBPF-программу, который блокируется на стадии после проверки псевдокода eBPF, но до его JIT-компиляции.
а ведь это не уязвимость.
т.е. будет всегда.
.. видимо именно поэтому никто в заголовок ebpf и не вынес. и никого не смущает.
штатная пескалка эксплоитов.
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|1.14, Аноним (14), 10:44, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Ахахаха, божественные си погромисты опять вышли за ̶п̶р̶е̶д̶е̶л̶ы̶ ̶д̶о̶з̶в̶о̶л̶е̶н̶н̶о̶г̶о̶ границы буфера. И всего лишь можно получить рут. Впрочем ничего нового.
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|2.37, DildoZilla (?), 11:21, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Журнализд пишет статьи, выходя за рамки приличий -- погромизд пишет программко, выходя за рамки буфера. И те и те воображают себя илиткой.
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|2.71, анон_ (?), 13:12, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ...божественные си погромисты опять вышли...
Это были не "божественные си погромисты", а криворукие руко*опы, которые, наверное, даже K&R не осилили пролистать.
Похоже на то, что они были ментальными RUSTоманами, которые в силу неведомых нам причин писали код на Си.
Но и на RUSTе у них бы тоже получилась какаха, да.
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|3.76, Аноним (76), 13:17, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно получилась бы. Потому что они разбираться не хотят как работает это в железе и на уровне ОС. Всё же само.
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|2.74, Аноним (76), 13:16, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что сделал бы раст? Повесил систему, в панику ушло? Или там стек динамический?
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|2.20, Онаним (?), 10:47, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Любители докеров, у которых вложенные руты могут делать, чего хотят - в пролёте, конечно.
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|2.23, Аноним (23), 10:49, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сейчас модно контейнеры на проде (это не только докер, но и lxc тоже).
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|3.32, redbm (?), 11:08, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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мущина, проснитесь, вы обо..сь!
lxc уже давно не модно, нормальные хипстеры такого не носют!
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|3.33, Аноним (33), 11:13, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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в Redox, тоже такого нет. Потому что rust супер-пупер-мега-дупер безопасный
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|1.24, gumanzoy (?), 10:53, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> позволяет локальному пользователю добиться выполнения кода с правами root
> Данный каталог монтируется через bind-mount
Разве для bind-mount не нужны права root ? По крайней мере по умолчанию ?
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|2.31, Аноним (31), 10:59, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Разве для bind-mount не нужны права root ? По крайней мере по
> умолчанию ?
user namespace используется.
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|1.29, Аноним (29), 10:57, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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selinux, apparmor, куча говнокода в ядре для секурити, бла-бла. Раздувание щек.
А в openbsd уже попкорн давно закончился.
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|1.40, Аноним (40), 11:23, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+20 +/–
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"Будет быстрейшая загрузка, а не то, что сейчас", говорили они.
"Будет унификация и понятные компоненты", говорили они.
"Надлежащий уровень качества и безопасности", говрили они.
"Устарелые портянки на баше", говорили они.
Что мы имеем сегодня:
По скорости загрузки один и тот же дистрибутив на sysvinit/openrс (не будем говорить про runit) и на systemd, при тесте в лоб, без особых иснтрументов, наглядно и вполне очевидно, загружаются с разной скоростью, далеко не в пользу systemd.
(Да, есть с чем сравнить, есть такая возможность на сегодня.)
Что касается унификации, да, systemd теперь уже почти во всех известных дистрибутивах, только вот он разных версий, по-разному подкручен и нет 100% одинакового поведения и реализации.
А из-за рукозадой упоротой разработки, сама структура и поведение мало вяжется со словом "понятное".
Из-за рукозадости и упоротости разработки и внедрения, такой же и уровень безопасности.
Качество сомнительное, особо с учётом упоротости решений и то, что systemd пытается впитать в себя и ртом и опой всё что можно и что нельзя.
И в итоге, сравнивая на своём опыте, когда старый инит просто работал, жрать не просил, а на десктопах люди даже не знали, что там под капотом, что там за мифические "портянки на баше" и "отсутствие унификации".
(К слову, унификация это когда все договорились делать как-то единообразно, а не когда попытались заставить, но если нет кудьтуры договариваться, даже "унифицирующие" инструменты будут работать у каждого на свой лад, в итоге получаем "ещё один стандарт", а в данном случае и реализация over bloated стремящаяся в бесконечность.)
Наблюдаю, что сейчас, даже пользователи десктопов вынуждены ковыряться в кишках этого раздутого наркоманского поделия. Потому что оно даже не успеват оттестироваться как надо для нужд использования. Типа УВМР, а дальше разбирайтесь сами.
А с учётом эпичности "конструктивного общения" с "разработчиками", в большистве случаев по их вине, всё текущее положение выглядит как какой-то сюр.
Мифические "портянки на баше" наименьшая из проблем, я бы даже сказал, это вообще не проблема.
А вот потенциальные проблемы Linux-систем вырисовываются, из-за текущего положения вещей, далеко не радужными, какие бы радужные флаги не использовали сами разработчики.
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|2.72, Аноним (72), 13:13, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так-то баш-портянки действительно портянки, но и ньюанс™ у systemd огого.
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|1.43, EuPhobos (ok), 11:37, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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"В systemd есть серьёзная база, но в systemd 248 серьёзная бага не работает из-за ещё одной баги"
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|2.53, Аноним (53), 12:29, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пора выкинуть из systemd все, что не связанно с инит. Пофиксил...
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|1.54, анон_ (?), 12:29, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> ... в которой выполняется операция strdupa(), размещающая данные в стеке, ...
Вот это наглядно демонстрирует какой днищенский код содержит в себе systemd.
strdupa(), которая дёргает alloca(), йопта!
А ведь о стрёмности использования alloca(), как и самого strdupa(), писали ещё большевики в 1917 году.
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|1.55, Аноним (55), 12:32, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> Примечательно, что в выпуске systemd 248 эксплоит не работает из-за ошибки в коде systemd
Not a bug заиграл новыми красками. Шапито.
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|1.57, Аноним (57), 12:33, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Подготовленный эксплоит требует для работы 5 ГБ памяти
То есть, если у меня 4 ГБ, мне не стоит беспокоиться?
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|1.58, Sergey (??), 12:34, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Fedora 34 в конфигурации по умолчанию.
> для запрета монтирования каталогов в отдельном пространстве имён идентификаторов пользователей,
Им нужно срочно выписать премию. Пусть научат как они такое достигли что можно монтировать ВООБЩЕ каталоги не в пространстве mnt_t.
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|1.67, Аноним (66), 13:06, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пора уже systemd переписывать на Rust. А на время, пока его будут переписывать, попользуемся sysvinit. Потерпим как-нибудь, это же временно ;)
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|1.68, Аноним (68), 13:07, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нет systemd - нет проблем. Пора бы уже отказаться от этого дырявого велосипеда и сделать что-то новое, ну или взять какой-нибудь runit/OpenRC, да даже SysVinit и то лучше будет. Но нафиг надо, лучше будем велосипедом токсичного красношапика пользоваться
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|2.73, псевдонимус (?), 13:14, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет systemd - нет проблем. Пора бы уже отказаться от этого дырявого
> велосипеда и сделать что-то новое, ну или взять какой-нибудь runit/OpenRC, да
> даже SysVinit и то лучше будет. Но нафиг надо, лучше будем
> велосипедом токсичного красношапика пользоваться
S6 же есть..
Нет! Будем есть экскименты гигантов ИНДУСтрии.
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|2.75, псевдонимус (?), 13:17, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет systemd - нет проблем. Пора бы уже отказаться от этого дырявого
> велосипеда и сделать что-то новое, ну или взять какой-нибудь runit/OpenRC, да
> даже SysVinit и то лучше будет. Но нафиг надо, лучше будем
> велосипедом токсичного красношапика пользоваться
И помимо инита придется заменять кучу другого УГ: дбус, удаффф, с ебпф что-то делать, откручивать проги от дбас..
Малореально все это :-(
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