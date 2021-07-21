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Root-уязвимость в ядре Linux и отказ в обслуживании в systemd

21.07.2021 09:50

Исследователи безопасности из компании Qualys раскрыли детали двух уязвимостей, затрагивающих ядро Linux и системный менеджер systemd. Уязвимость в ядре (CVE-2021-33909) позволяет локальному пользователю добиться выполнения кода с правами root через манипуляции с каталогами большой вложенности.

Опасность уязвимости усугубляется тем, что исследователям удалось подготовить рабочие эксплоиты, работающие в Ubuntu 20.04/20.10/21.04, Debian 11 и Fedora 34 в конфигурации по умолчанию. Отмечается, что другие дистрибутивы не проверялись, но теоретически тоже подвержены проблеме и могут быть атакованы. Полный код эксплоитов обещают опубликовать после повсеместного устранения проблемы, а пока доступен лишь ограниченный в функциональности прототип, вызывающий крах системы. Проблема проявляется с июля 2014 года и затрагивает выпуски ядра начиная с 3.16. Исправление уязвимости было скоординировано с сообществом и принято в состав ядра 19 июля. Основные дистрибутивы уже сформировали обновления пакетов с ядром (Debian, Ubuntu, Fedora, RHEL, SUSE, Arch).

Уязвимость вызвана отсутствием проверки результата преобразования типа size_t в int перед выполнением операций в коде seq_file, осуществляющем создание файлов из последовательности записей. Отсутствие проверки может привести к записи в область вне границ буфера при создании, монтировании и удалении структуры каталогов с очень большим уровнем вложенности (размер пути более 1 ГБ). В итоге атакующий может добиться записи 10-байтовой строки "//deleted" со смещением "- 2 ГБ - 10 байт", указывающим на область, непосредственно предшествующую выделенному буферу.

Подготовленный эксплоит требует для работы 5 ГБ памяти и 1 миллион свободных inode. Работа эксплоита сводится к созданию через вызов mkdir() иерархии из около миллиона вложенных каталогов для достижения размера файлового пути, превышающего 1 ГБ. Данный каталог монтируется через bind-mount в отдельном пространстве имён идентификаторов пользователей (user namespace), после чего запускается функция rmdir() для его удаления. Параллельно создаётся поток, загружающий небольшую eBPF-программу, который блокируется на стадии после проверки псевдокода eBPF, но до его JIT-компиляции.

В непривилегированном пространстве имён идентификаторов пользователей открывается файл /proc/self/mountinfo и начинается чтение длинного пути каталога, примонтированного при помощи bind-mount, что приводит к записи строки "//deleted" в область до начала буфера. Позиция для записи строки выбирается таким образом, что она перезаписывает инструкцию в уже проверенной, но ещё не скомпилированной программе eBPF.

Далее на уровне программы eBPF неконтролируемая запись вне буфера трансформируется в управляемую возможность чтения и записи в другие структуры ядра через манипуляцию со структурами btf и map_push_elem. Затем эксплоит определяет местоположение буфера modprobe_path[] в памяти ядра и перезаписывает в нём путь "/sbin/modprobe", что позволяет инициировать запуск любого исполняемого файла с правами root в случае выполнения вызова request_module(), который выполняется, например, при создании сокета netlink.

Исследователями приводится несколько обходных методов защиты, которые эффективны только для конкретного эксплоита, но не устраняют саму проблему. Рекомендуется установить параметр "/proc/sys/kernel/unprivileged_userns_clone" в значение 0 для запрета монтирования каталогов в отдельном пространстве имён идентификаторов пользователей, а также "/proc/sys/kernel/unprivileged_bpf_disabled" в 1 для запрета загрузки программ eBPF в ядро.




Примечательно, что, разбирая альтернативный вариант атаки, связанный с использованием механизма FUSE вместо bind-mount для монтирования большого каталога, исследователи натолкнулись на ещё одну уязвимость (CVE-2021-33910), затрагивающую системный менеджер systemd. Оказалось, что при попытке монтирования через FUSE каталога c размером пути, превышающим 8 МБ, в управляющем процессе инициализации (PID1) наступает исчерпание памяти стека и крах, который приводит систему в состояние "panic".

Проблема связана с тем, что systemd отслеживает и разбирает содержимое /proc/self/mountinfo и обрабатывает каждую точку монтирования в функции unit_name_path_escape(), в которой выполняется операция strdupa(), размещающая данные в стеке, а не в динамически выделяемой памяти. Так как максимальный размер стека ограничен через RLIMIT_STACK, обработка слишком большого пути к точке монтирования приводит к краху процесса PID1 и остановке работы системы. Для атаки можно использовать простейший модуль FUSE в сочетании с использованием в качестве точки монтирования каталога с большим уровнем вложенности, размер пути в котором превышает 8 МБ.

Проблема проявляется начиная с systemd 220 (апрель 2015), уже устранена в основном репозитории systemd и исправлена в дистрибутивах (Debian, Ubuntu, Fedora, RHEL, SUSE, Arch). Примечательно, что в выпуске systemd 248 эксплоит не работает из-за ошибки в коде systemd, приводящей к сбою при обработке /proc/self/mountinfo. Также интересно, что в 2018 году возникла похожая ситуация и при попытке написать эксплоит к уязвимости CVE-2018-14634 в ядре Linux, исследователи Qualys натолкнулись на три критические уязимости в systemd.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в библиотеке Libgcrypt 1.9.0, затрагивающая GnuPG и systemd
  3. OpenNews: Уязвимость в systemd, потенциально позволяющая повысить свои привилегии
  4. OpenNews: Уязвимость в systemd, которую можно использовать для блокирования работы системы
  5. OpenNews: Уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter
  6. OpenNews: Уязвимость в eBPF, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55528-linux
Ключевые слова: linux, systemd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:24, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Хорошо, что я обновляюсь каждый день и уже имею 248-ую версию системд на борту. Пользуюсь Fedora 34.
     
     
  • 2.7, хацкер (??), 10:32, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    хорошо что ты тролль
     
  • 2.34, hhh (?), 11:17, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Два чаю

    Утро начинается не с кофе, а с: sudo dnf clean all && sudo dnf update && flatpak update

     
     
  • 3.36, псевдонимус (?), 11:21, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    3аdrotство 80-го лэвэла!

    Думал только арчевлды так в присядку.

     
  • 3.41, unravel22 (?), 11:29, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    sudo dnf erase flatpak
     
  • 2.44, Гражданин (?), 11:44, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне нечего скрывать!
     
     
  • 3.46, Брат Анон (ok), 12:00, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Расскажи как снять деньги с твоей зарплатной карты? Друг спрашивает.
     
     
  • 4.65, Аноним (65), 13:00, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Вставить карту в банкомат, набрать PIN и сумму для снятия.
    2. Зайти в интернет-банк, приложить ЭЦП к NFC, оформить перевод, опять приложить ЭЦП к NFC.
    Других способов не знаю. CVC уничтожен сразу после получения карты. Не сохранен.
     
  • 2.66, Аноним (66), 13:02, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Примечательно, что в выпуске systemd 248 эксплоит не работает из-за ошибки в коде systemd, приводящей к сбою при обработке /proc/self/mountinfo.

    Да, хорошая защита от уязвимости. Not a bug!

     

  • 1.2, КО (?), 10:28, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Такую жесть только с попкорном и смо..читать
     
  • 1.3, макпыф (ok), 10:30, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    опять ebpf
     
     
  • 2.19, Онаним (?), 10:46, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я бы его с учётом назначения в ёbpf переименовал.
     
  • 2.25, anonymous (??), 10:53, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогично раньше в ptrace находили множество уязвимостей.
     
     
  • 3.49, ананим.orig (?), 12:08, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    серьезно?
    > загружающий небольшую eBPF-программу, который блокируется на стадии после проверки псевдокода eBPF, но до его JIT-компиляции.

    а ведь это не уязвимость.
    т.е. будет всегда.
    .. видимо именно поэтому никто в заголовок ebpf и не вынес. и никого не смущает.
    штатная пескалка эксплоитов.

     
  • 2.50, Michael Shigorin (ok), 12:14, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот да.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:32, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    eBPF strong!
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:33, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > размер пути более 1 ГБ

    256 символов хватит всем!

     
     
  • 2.39, Аноним (39), 11:22, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    260.
     
  • 2.70, Аноним (66), 13:10, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    256 для одного имени, а тут путь со множеством имён.
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:36, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    писали бы на раст, и не было таких уязвимостей :-(

     
     
  • 2.13, Плохой Танцор (?), 10:42, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, это и ежу понятно
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 10:45, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мешают?
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:45, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст запрещает использовать стек?
     
     
  • 3.26, anonymous (??), 10:54, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весьма вероятно, что rust запрещает переполнения.
     
  • 2.18, Онаним (?), 10:45, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну да. Нет ядра - нет уязвимостей.
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:44, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ахахаха, божественные си погромисты опять вышли за ̶п̶р̶е̶д̶е̶л̶ы̶ ̶д̶о̶з̶в̶о̶л̶е̶н̶н̶о̶г̶о̶ границы буфера. И всего лишь можно получить рут. Впрочем ничего нового.
     
     
  • 2.37, DildoZilla (?), 11:21, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Журнализд пишет статьи, выходя за рамки приличий -- погромизд пишет программко, выходя за рамки буфера. И те и те воображают себя илиткой.
     
  • 2.71, анон_ (?), 13:12, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ...божественные си погромисты опять вышли...

    Это были не "божественные си погромисты", а криворукие руко*опы, которые, наверное, даже K&R не осилили пролистать.
    Похоже на то, что они были ментальными RUSTоманами, которые в силу неведомых нам причин писали код на Си.
    Но и на RUSTе у них бы тоже получилась какаха, да.

     
     
  • 3.76, Аноним (76), 13:17, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно получилась бы. Потому что они разбираться не хотят как работает это в железе и на уровне ОС. Всё же само.
     
  • 2.74, Аноним (76), 13:16, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что сделал бы раст? Повесил систему, в панику ушло? Или там стек динамический?
     

  • 1.15, Онаним (?), 10:45, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    FUSE, eBPF, userNS
    Шанс эксплуатации на боевых системах околонулевой.
     
     
  • 2.20, Онаним (?), 10:47, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Любители докеров, у которых вложенные руты могут делать, чего хотят - в пролёте, конечно.
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:49, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сейчас модно контейнеры на проде (это не только докер, но и lxc тоже).
     
     
  • 3.32, redbm (?), 11:08, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    мущина, проснитесь, вы обо..сь!
    lxc уже давно не модно, нормальные хипстеры такого не носют!

     

  • 1.21, Аноним (21), 10:47, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А в BSD такого нет.
     
     
  • 2.27, anonymous (??), 10:55, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В MS-DOS такого тоже нет
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 11:13, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    в Redox, тоже такого нет. Потому что rust супер-пупер-мега-дупер безопасный
     
  • 3.61, Аноним (21), 12:40, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то там по умолчанию Рут доступ.
     
     
  • 4.69, Аноним (66), 13:07, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и что? Есми она на Rust, значит там безопастный root!
     
     
  • 5.77, Аноним (21), 13:17, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь про DOS.
     

  • 1.22, lockywolf (ok), 10:47, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    В функции с dupa в названии явно ничего хорошего не будет.
     
  • 1.24, gumanzoy (?), 10:53, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > позволяет локальному пользователю добиться выполнения кода с правами root
    > Данный каталог монтируется через bind-mount

    Разве для bind-mount не нужны права root ? По крайней мере по умолчанию ?

     
     
  • 2.31, Аноним (31), 10:59, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Разве для bind-mount не нужны права root ? По крайней мере по
    > умолчанию ?

    user namespace используется.

     

  • 1.28, псевдонимус (?), 10:56, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Моя любимая системда опять не подкачала! Так держать,леонидД!
     
     
  • 2.42, srgazh (ok), 11:31, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Еще раз новость прочитай
     
     
  • 3.52, Michael Shigorin (ok), 12:25, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    От этого pid1 перестанет падать там и сям, занимаясь несвойственной для init деятельностью?
     

  • 1.29, Аноним (29), 10:57, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    selinux, apparmor, куча говнокода в ядре для секурити, бла-бла. Раздувание щек.
    А в openbsd уже попкорн давно закончился.
     
     
  • 2.62, Аноним (21), 12:41, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В OpenBSD безопасность в ущерб производительности.
     
     
  • 3.63, Анончик (?), 12:50, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вам нужно на оборот?
     
     
  • 4.78, Аноним (21), 13:18, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нам нужно всё и сразу.
     

  • 1.30, псевдонимус (?), 10:59, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И опять ебпф.
     
  • 1.40, Аноним (40), 11:23, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    "Будет быстрейшая загрузка, а не то, что сейчас", говорили они.
    "Будет унификация и понятные компоненты", говорили они.
    "Надлежащий уровень качества и безопасности", говрили они.
    "Устарелые портянки на баше",  говорили они.

    Что мы имеем сегодня:

    По скорости загрузки один и тот же дистрибутив на sysvinit/openrс (не будем говорить про runit) и на systemd, при тесте в лоб, без особых иснтрументов, наглядно и вполне очевидно, загружаются с разной скоростью, далеко не в пользу systemd.
    (Да, есть с чем сравнить, есть такая возможность на сегодня.)

    Что касается унификации, да, systemd теперь уже почти во всех известных дистрибутивах, только вот он разных версий, по-разному подкручен и нет 100% одинакового поведения и реализации.
    А из-за рукозадой упоротой разработки, сама структура и поведение мало вяжется со словом "понятное".

    Из-за рукозадости и упоротости разработки и внедрения, такой же и уровень безопасности.
    Качество сомнительное, особо с учётом упоротости решений и то, что systemd пытается впитать в себя и ртом и опой всё что можно и что нельзя.

    И в итоге, сравнивая на своём опыте, когда старый инит просто работал, жрать не просил, а на десктопах люди даже не знали, что там под капотом, что там за мифические "портянки на баше" и "отсутствие унификации".

    (К слову, унификация это когда все договорились делать как-то единообразно, а не когда попытались заставить, но если нет кудьтуры договариваться, даже "унифицирующие" инструменты будут работать у каждого на свой лад, в итоге получаем "ещё один стандарт", а в данном случае и реализация over bloated стремящаяся в бесконечность.)

    Наблюдаю, что сейчас, даже пользователи десктопов вынуждены ковыряться в кишках этого раздутого наркоманского поделия. Потому что оно даже не успеват оттестироваться как надо для нужд использования. Типа УВМР, а дальше разбирайтесь сами.

    А с учётом эпичности "конструктивного общения" с "разработчиками", в большистве случаев по их вине, всё текущее положение выглядит как какой-то сюр.
    Мифические "портянки на баше" наименьшая из проблем, я бы даже сказал, это вообще не проблема.
    А вот потенциальные проблемы Linux-систем вырисовываются, из-за текущего положения вещей, далеко не радужными, какие бы радужные флаги не использовали сами разработчики.

     
     
  • 2.72, Аноним (72), 13:13, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так-то баш-портянки действительно портянки, но и ньюанс™ у systemd огого.
     

  • 1.43, EuPhobos (ok), 11:37, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    "В systemd есть серьёзная база, но в systemd 248 серьёзная бага не работает из-за ещё одной баги"
     
  • 1.47, Анонус (?), 12:05, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я раньше считал Qualys помойным ведром, а они оказывается что-то делают
     
  • 1.51, Аноним (51), 12:19, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пора переписывать systemd на rust, серьезно
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 12:29, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пора выкинуть из systemd все, что не связанно с инит. Пофиксил...
     
     
  • 3.79, анон_ (?), 13:20, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пора выкинуть   ̶и̶з̶ systemd ...

    Пофиксил...

     

  • 1.54, анон_ (?), 12:29, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > ... в которой выполняется операция strdupa(), размещающая данные в стеке, ...

    Вот это наглядно демонстрирует какой днищенский код содержит в себе systemd.

    strdupa(), которая дёргает alloca(), йопта!

    А ведь о стрёмности использования alloca(), как и самого strdupa(), писали ещё большевики в 1917 году.

     
  • 1.55, Аноним (55), 12:32, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> Примечательно, что в выпуске systemd 248 эксплоит не работает из-за ошибки в коде systemd

    Not a bug заиграл новыми красками. Шапито.

     
  • 1.56, псевдонимус (?), 12:32, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мои любимые проги!
    Как вижу новость про них, бегу за разливным пивком и рыбкой/сыром.
     
  • 1.57, Аноним (57), 12:33, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Подготовленный эксплоит требует для работы 5 ГБ памяти

    То есть, если у меня 4 ГБ, мне не стоит беспокоиться?

     
     
  • 2.60, Аноним (51), 12:39, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто добавь воды(своп)
     

  • 1.58, Sergey (??), 12:34, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Fedora 34 в конфигурации по умолчанию.
    > для запрета монтирования каталогов в отдельном пространстве имён идентификаторов пользователей,

    Им нужно срочно выписать премию. Пусть научат как они такое достигли что можно монтировать ВООБЩЕ каталоги не в пространстве mnt_t.

     
  • 1.59, Нанобот (ok), 12:35, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    опять линукс барахлит...
     
     
  • 2.64, псевдонимус (?), 12:54, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > опять линукс барахлит...

    Потому что в него барахла натащили.

     

  • 1.67, Аноним (66), 13:06, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора уже systemd переписывать на Rust. А на время, пока его будут переписывать, попользуемся sysvinit. Потерпим как-нибудь, это же временно ;)
     
  • 1.68, Аноним (68), 13:07, 21/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нет systemd - нет проблем. Пора бы уже отказаться от этого дырявого велосипеда и сделать что-то новое, ну или взять какой-нибудь runit/OpenRC, да даже SysVinit и то лучше будет. Но нафиг надо, лучше будем велосипедом токсичного красношапика пользоваться
     
     
  • 2.73, псевдонимус (?), 13:14, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет systemd - нет проблем. Пора бы уже отказаться от этого дырявого
    > велосипеда и сделать что-то новое, ну или взять какой-нибудь runit/OpenRC, да
    > даже SysVinit и то лучше будет. Но нафиг надо, лучше будем
    > велосипедом токсичного красношапика пользоваться

    S6 же есть..

    Нет! Будем есть экскименты гигантов ИНДУСтрии.

     
  • 2.75, псевдонимус (?), 13:17, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет systemd - нет проблем. Пора бы уже отказаться от этого дырявого
    > велосипеда и сделать что-то новое, ну или взять какой-нибудь runit/OpenRC, да
    > даже SysVinit и то лучше будет. Но нафиг надо, лучше будем
    > велосипедом токсичного красношапика пользоваться

    И помимо инита придется заменять кучу другого УГ: дбус, удаффф, с ебпф что-то делать, откручивать проги от дбас..

    Малореально все это :-(

     

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