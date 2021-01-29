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Критическая уязвимость в криптографической библиотеке Libgcrypt 1.9.0

29.01.2021 21:56

В опубликованном на прошлой неделе выпуске криптографической библиотеки Libgcrypt 1.9.0, которая используется в GnuPG, выявлена легко эксплуатируемая критическая уязвимость, позволяющая добиться переполнения буфера при попытке расшифровки специально оформленных данных, на стадии до верификации или проверки цифровой подписи. Уязвимость затрагивает GnuPG и другие приложения, использующие уязвимую версию Libgcrypt.

CVE-идентификатор уязвимости ещё не присвоен. Проблема устранена в обновлении Libgcrypt 1.9.1. Разработчики проекта GnuPG рекомендуют как можно скорее прекратить использование версии 1.9.0, которую уже успели включить в состав репозиториев Fedora 34 (Rawhide) и Gentoo. В ветке 1.8.x уязвимость не проявляется.

Проблема вызвана ошибкой, приводящей к переполнению буфера. Проблема проявляется только в выпуске 1.9.0 и вызвана изменением в новой реализации хэш-функций, внесённым около двух лет назад. Изменение сводилось к оптимизации, заменяющей рекурсивный вызов функции на использование buf_cpy для копирования буферов. Переполнение возникало из-за некорректного определения размера буфера для расшифровываемого блока.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnupg.org/piperm...)
  2. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Libgcrypt 1.9.0
  3. OpenNews: В Libgcrypt/GnuPG выявлена уязвимость, позволяющая воссоздать RSA-ключи
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в генераторе случайных чисел GnuPG и Libgcrypt
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в системах шифрования email на основе PGP/GPG и S/MIME
  6. OpenNews: Обновление GnuPG 2.2.23 с устранением критической уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54489-libgcrypt
Ключевые слова: libgcrypt
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  • 1.1, Аноним (1), 22:05, 29/01/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    > из-за некорректного определения размера буфера для расшифруемого блока

    типикал си

     
     
  • 2.7, Wilem82 (ok), 22:12, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не трожь наш язык от бога. Ничего лучше него придумать невозможно, Си - совершенство эволюции. Всё, что хоть немного лучше - это для проклятых хипстеров которые ниасилили святое.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:05, 29/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    Кстати, появилась альтернатива секвое для использования в качестве либы - https://github.com/rpgp/rpgp
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:06, 29/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    Тысячи глаз. У меня то как раз 1.9.0. Я так понимаю всякие nettle более низкоуровневые, а сабж практически нигде за пределами gnupg не используется? Если это так, то всё же есть логика в том чтобы избегать подобных обскурных высокоуровневых прослоек.
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 22:08, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из заметных пользователей kwallet и pidgin-otr, И libktorrent внезапно.
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:09, 29/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    > и вызвана изменением в новой реализации хэш-функций, внесённым около двух лет назад

    Работает - не трогай!

     
     
  • 2.8, Wilem82 (ok), 22:13, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Не сломалось - не чини» - известный девиз говнокодеров. Поскольку у них всё на соплях, малейшее движение рушит всю систему. Поэтому да. Ценный совет.
     

  • 1.9, Fracta1L (ok), 22:16, 29/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    >  выявлена легко эксплуатируемая критическая уязвимость, позволяющая добиться переполнения буфера

    В голосину)

     

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