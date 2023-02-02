Обновление GnuPG 2.2.23 с устранением критической уязвимости

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|1.1, Аноним (1), 23:06, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно пора GPG на Rust переписать, чтобы в нем уязвимостей больше не было.
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|5.5, Аноним (1), 23:31, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Мне неинтересны лицензии, мне нужен GPG без уязвимостей. Проще всего это сделать, просто переписав его на Rust.
Так пусть они уже наконец делом займутся и пойдут переписывать
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|6.9, Michael Shigorin (ok), 00:47, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Мне неинтересны
> Так пусть они уже
Так, не понял, чё за базар?
А ну сел на ассемблере переписывать.
БЫСТРО!
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|6.11, Аноним (11), 01:25, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мне неинтересны лицензии, мне нужен GPG без уязвимостей. Проще всего это сделать,
> просто переписав его на Rust.
> Так пусть они уже наконец делом займутся и пойдут переписывать
Тащемто GPG это именно GnuPG, проект GNU, если лицензия и правда им не нравится, то они НИКОГДА на Rust не перепишут, разве что Rust сменит лицензию, на столманоугодную, никак иначе!
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|3.6, Аноним (6), 23:49, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там вроде автор постоянно ноет, как ему не нравится ГНУ, ГПЛ, и лично Столлман. Пусть идёт переписывает заново.
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