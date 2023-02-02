The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление GnuPG 2.2.23 с устранением критической уязвимости

03.09.2020 22:24

Опубликован релиз инструментария GnuPG 2.2.23 (GNU Privacy Guard), совместимого со стандартами OpenPGP (RFC-4880) и S/MIME, и предоставляющего утилиты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей. В новой версии устранена критическая уязвимость (CVE-2020-25125), проявляющаяся начиная с версии 2.2.21 и эксплуатируемая при импорте специально оформленного ключа OpenPGP.

Импорт ключа со специально оформленным большим списком AEAD-алгоритмов может привести к переполнению массива и краху или неопределённому поведению. Отмечается, что создание эксплоита, приводящего не только к краху, является сложной задачей, но такая возможность не исключается. Основная сложность при разработке эксплоита связана с тем, что атакующий может контролировать только каждый второй байт последовательности, а первый байт всегда принимает значение 0x04. Системы распространения ПО с верификацией по цифровым ключам вне опасности, так как в них используется предопределённый список ключей.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnupg.org/piperm...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в генераторе случайных чисел GnuPG и Libgcrypt
  3. OpenNews: В Libgcrypt/GnuPG выявлена уязвимость, позволяющая воссоздать RSA-ключи
  4. OpenNews: Уязвимость в GnuTLS, позволяющая возобновить сеанс TLS 1.3 без знания ключа
  5. OpenNews: Предложен метод определения коллизий в SHA-1, пригодный для атаки на PGP
  6. OpenNews: Выпуск GnuPG 2.2.17 с изменениями для противостояния атаке на серверы ключей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53655-gnupg
Ключевые слова: gnupg
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:06, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора GPG на Rust переписать, чтобы в нем уязвимостей больше не было.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:11, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Скорее, на Guile, это же проект GNU.
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 23:14, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я за Rust голосую, пускай на нем переписывают.
     
     
  • 4.4, Аноним (2), 23:19, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Думаю, https://www.gnu.org/ с тобой категрически не согласятся. Rust под неугодной лицензией.
     
     
  • 5.5, Аноним (1), 23:31, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Мне неинтересны лицензии, мне нужен GPG без уязвимостей. Проще всего это сделать, просто переписав его на Rust.
    Так пусть они уже наконец делом займутся и пойдут переписывать
     
     
  • 6.9, Michael Shigorin (ok), 00:47, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Мне неинтересны
    > Так пусть они уже

    Так, не понял, чё за базар?
    А ну сел на ассемблере переписывать.
    БЫСТРО!

     
     
  • 7.12, linux (??), 03:34, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Миша, пей таблетки.
     
  • 6.11, Аноним (11), 01:25, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне неинтересны лицензии, мне нужен GPG без уязвимостей. Проще всего это сделать,
    > просто переписав его на Rust.
    >  Так пусть они уже наконец делом займутся и пойдут переписывать

    Тащемто GPG это именно GnuPG, проект GNU, если лицензия и правда им не нравится, то они НИКОГДА на Rust не перепишут, разве что Rust сменит лицензию, на столманоугодную, никак иначе!

     
  • 3.6, Аноним (6), 23:49, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вроде автор постоянно ноет, как ему не нравится ГНУ, ГПЛ, и лично Столлман. Пусть идёт переписывает заново.
     
  • 2.7, Мамин Аноним (?), 23:59, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже переписали, аж два раза:

    https://github.com/rpgp/rpgp

    https://gitlab.com/sequoia-pgp/sequoia

     

  • 1.10, Michael Shigorin (ok), 00:49, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Гм, так вот почему у нас выше 2.2.19 не обновляли пока...
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 04:08, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В MS DOS этой уязвимости тоже нет. Как в воду глядели!
     

  • 1.14, Аноним (14), 04:10, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обновил.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 04:36, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продолжай держать в курсе.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру