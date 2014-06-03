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Уязвимость в GnuTLS, позволяющая возобновить сеанс TLS 1.3 без знания ключа

09.06.2020 09:59

В библиотеке GnuTLS, которая применяется по умолчанию во многих пакетах из состава Debian, включая пакетный менеджер APT и многие утилиты, выявлена уязвимость (CVE-2020-13777), позволяющая возобновить ранее остановленный сеанс TLS без знания сессионного ключа. С практической стороны уязвимость может применяться для осуществления MITM-атак.

Уязвимость вызвана некорректным построением сессионного ticket-ключа - TLS-сервер не осуществлял привязку сессионного ключа шифрования со значением, переданным приложением. До первой ротации ключа TLS-сервер при формировании сессионных ключей продолжает использовать некорректные данные вместо ключа шифрования, полученного от приложения, что позволяет атакующему обойти аутентификацию в TLS 1.3 и возобновить прошлые сеансы в режиме TLS 1.2.

Уязвимость устранена в выпуске 3.6.14, в котором также решены проблемы с обработкой перекрёстно подписанных сертификатов, всплывшие после устаревания корневого сертификата AddTrust. Проблема проявляется начиная с выпуска 3.6.4 (2018-09-24). В дистрибутивах уязвимость устранена в Debian, SUSE, FreeBSD, Fedora, Ubuntu, EPEL, RHEL 8 (RHEL 6 и 7 не подвержены).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnupg.org/piperm...)
  2. OpenNews: Устаревание корневого сертификата AddTrust привело к сбоям в системах с OpenSSL и GnuTLS
  3. OpenNews: Лидеры проектов GnuTLS, grep и sed выходят из проекта GNU в знак несогласия с политикой Фонда СПО
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в GnuTLS, существенно влияющая на безопасность дистрибутивов Linux
  5. OpenNews: Обновление GnuTLS 3.4.13 с устранением уязвимости
  6. OpenNews: Релиз библиотеки GnuTLS 3.6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53120-gnutls
Ключевые слова: gnutls
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Alen (??), 10:23, 09/06/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Минуттачку, мы с вами ещё не закончили!  ;)
     
  • 2, КО (?), 10:35, 09/06/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    "может применяться"
    Только опять таки надо знать атакующего
     
  • 3, YetAnotherOnanym (ok), 12:03, 09/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    > TLS-сервер не осуществлял привязку сессионного ключа шифрования со значением, переданным приложением

    Шикарно...

     
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