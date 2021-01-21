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Выпуск криптографической библиотеки Libgcrypt 1.9.0

21.01.2021 10:03

После трёх лет разработки проект GNU представил выпуск библиотеки Libgcrypt 1.9.0, с реализацией компонентов, лежащих в основе механизмов шифрования, применяемых в GnuPG. Библиотека предоставляет функции для использования в сторонних приложениях различных криптоалгоритмов, включая симметричные шифры (AES, Arcfour, Blowfish, Camellia, CAST5, ChaCha20, DES, GOST28147, Salsa20, SEED, Serpent, Twofish), алгоритмы хэширования (MD5, RIPE-MD160, SHA-*, SHAKE256, TIGER-192, Whirlpool), алгоритмы аутентифицированного шифрования (HMAC-*, CMAC-*, GMAC-*, Poly1305-*), шифрование с использованием публичных ключей (RSA, Elgamal, DSA, ECDSA, EdDSA, ECDH). Новая ветка полностью совместима на уровне API и ABI с веткой 1.8.x (для использования новой версии не требуется пересборка программ).

Ключевые улучшения:

  • Добавлена поддержка новых эллиптических кривых Ed448, X448 и SM2.
  • Добавлен режим работы блочных шифров EAX (encrypt-then-authenticate-then-translate).
  • Добавлен блочный шифр SM4 (китайский стандарт GB/T 32907-2016).
  • Добавлена хэш функция SM3 (китайский стандарт GB/T 32905-2016).
  • Добавлены новые варианты алгоритмов хэширования SHA512/224 и SHA512/256.
  • Добавлен новый MAC-алгоритм для Blake-2, новых вариантов SHA512, SM3, SM4 и GOST.
  • Предложены новые функции gcry_mpi_get_ui, gcry_ecc_mul_point и gcry_ecc_get_algo_keylen.
  • Добавлен флаг GCRYCTL_AUTO_EXPAND_SECMEM, разрешающий увеличение размера защищённых областей памяти.
  • Внесены оптимизации производительности для процессоров на базе архитектуры Aarch64.
  • Ускорены реализации Poly1305 и ChaCha.
  • Для процессоров PowerPC ускорены реализации AES и SHA-256.
  • Расширено применений инструкций AES-NI для ускорения AES-XTS (в тестах скорость увеличилась в 6 раз) и OCB.
  • Примерно в 2.5 раза увеличена производительность AES-XTS на системах ARMv8/CE.
  • Добавлена новая реализация алгоритма Blake-2, использующая инструкции AVX и AVX2 (работает в 1.3 и в 1.4 раза быстрее).
  • Для SHA-1 и SHA-256 задействованы расширения Intel SHA, позволившие добиться ускорения в 4.0 и 3.7 раза.
  • Добавлена новая реализация GCM, использующая инструкции ARMv7/NEON и работающая в три раза быстрее.
  • В 4.5 раза ускорена работа SHA-512 на системах AMD Ryzen 7, благодаря применению инструкций SSSE3.
  • В 7 раз ускорено вычисление CRC на 64-разрядных ARMv8/CE, благодаря применению инструкции PMULL.
  • На 40-70% ускорена реализация CAST5 и на 60-80% реализация Blowfish.
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  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Libgcrypt 1.8.0
  3. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки wolfSSL 4.4.0
  4. OpenNews: Google представил открытый стек OpenSK для создания криптографических токенов
  5. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Botan 2.12.0
  6. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.18
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54446-crypt
Ключевые слова: crypt, libgcrypt
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 10:16, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Такие вещи нужно писать на Rust, использовать для них дырявую сишку - недальновидно.
     
     
  • 2.2, Fracta1L (ok), 10:17, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    А впрочем

    > проект GNU

    чего от этих динозавров ждать, они в 70-х до сих пор живут.

     
     
  • 3.13, Аноним (-), 13:13, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ГНУ не есть Юникс появился в 80-х. С тех пор многие качественные и прорывные вещи пояились благодоря программистам со всего мира. Благодоря Свободному сообществу.

    Мы сейчас живём в эпоху ГНУ/Линукса. Эпоха коммерческих Юниксов прошла.

     
  • 2.3, ИмяХ (?), 10:26, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так бери и пиши. А на каком языке они писать должны, уже не твое дело, и не тебе они должны подчиняться.
     
  • 2.4, Тупень (?), 10:33, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    наъуй твой Rust
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:56, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В прошлом месяце за три года дописали обертку к криптобиблиотеке, так что ждем полноценную самостоятельную реализацию со дня на день.
     
  • 2.7, Чебур (?), 11:00, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    После этих слов в комментариях opennet начался сущий ад
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:07, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ссущий
     
     
  • 4.12, Чебур (?), 13:11, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ссущий

    нет, все правильно

     
  • 4.14, Аноним (-), 13:16, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ссущий - это человек, которые справляет малую нужду. Правильно "сущий", с одним "c". Например "насущный хлеб".
     
  • 3.15, Аноним (-), 13:17, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Растаманы сами виноваты.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:30, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На JS безопасТнее.
     

  • 1.6, Иноагент (?), 10:56, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >SM3, SM4 и GOST

    А это легаси зачем тащут?

     
     
  • 2.9, Аноним (10), 11:27, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>GOST
    >А это легаси зачем тащут?

    Оскорбление Отечества (импортозамещения) :)
    Какой же он легаси? "Кузнечик", ныне действующий ГОСТ 34.12—2015.

     

  • 1.11, Аноним (11), 11:30, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>добавили новый агл ...

    лучше бы api либы на нормальный заменили

     
  • 1.16, Аноним (-), 13:19, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GnuPG всегда рулил, рулит, и будет рулить всегда.
     
  • 1.17, Аноним (-), 15:47, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Те есть ни Стрибога ни Кузнечика там нету?
    Типа они дырявые ?
     
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