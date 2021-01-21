Выпуск криптографической библиотеки Libgcrypt 1.9.0

2.2 , Fracta1L ( ok ), 10:17, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – А впрочем > проект GNU чего от этих динозавров ждать, они в 70-х до сих пор живут.

3.13 , Аноним ( - ), 13:13, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ГНУ не есть Юникс появился в 80-х. С тех пор многие качественные и прорывные вещи пояились благодоря программистам со всего мира. Благодоря Свободному сообществу. Мы сейчас живём в эпоху ГНУ/Линукса. Эпоха коммерческих Юниксов прошла.

2.3 , ИмяХ ( ? ), 10:26, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну так бери и пиши. А на каком языке они писать должны, уже не твое дело, и не тебе они должны подчиняться.

2.4 , Тупень ( ? ), 10:33, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – наъуй твой Rust

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:56, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В прошлом месяце за три года дописали обертку к криптобиблиотеке, так что ждем полноценную самостоятельную реализацию со дня на день.

2.7 , Чебур ( ? ), 11:00, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – После этих слов в комментариях opennet начался сущий ад

3.8 , Аноним ( 8 ), 11:07, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ссущий

4.12 , Чебур ( ? ), 13:11, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ссущий нет, все правильно

4.14 , Аноним ( - ), 13:16, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ссущий - это человек, которые справляет малую нужду. Правильно "сущий", с одним "c". Например "насущный хлеб".

3.15 , Аноним ( - ), 13:17, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Растаманы сами виноваты.

2.10 , Аноним ( 10 ), 11:30, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На JS безопасТнее.

