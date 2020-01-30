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Google представил открытый стек OpenSK для создания криптографических токенов

30.01.2020 22:42

Компания Google представила написанную на языке Rust платформу OpenSK, позволяющую создавать прошивки для криптографических токенов, полностью соответствующих стандартам FIDO U2F и FIDO2. Подготовленные с использованием OpenSK токены могут применяться в качестве аутентификаторов для первичной и двухфакторной аутентификации, а также для подтверждения физического присутствия пользователя. Проект написан на языке Rust и распространяется под лицензией Apache 2.0.

OpenSK даёт возможность создания собственного токена для двухфакторной аутентификации на сайтах, который в отличие от готовых решений, выпускаемых такими производителями, как Yubico, Feitian, Thetis и Kensington, построен на полностью открытой прошивке, доступной для расширения и аудита. OpenSK позиционируется как исследовательская платформа, которую производители токенов и энтузиасты могут использовать для разработки новых возможностей и продвижения токенов в широкие массы. Изначально код OpenSK был разработан как приложение для Tock OS и протестирован на платах Nordic nRF52840-DK и Nordic nRF52840-dongle.

Кроме программного обеспечения проектом предоставляются макеты для печати на 3D-принтере корпуса USB-брелока на базе популярного чипа Nordic nRF52840, включающего микроконтроллер ARM Cortex-M4 и криптоакселератор ARM TrustZone Cryptocell 310. Nordic nRF52840 является первой эталонной платформой для OpenSK. В OpenSK обеспечена поддержка криптоакселератора ARM CryptoCell и всех предоставляемых чипом видов транспорта, включая USB, NFC и Bluetooth Low Energy. Помимо задействования криптоакселератора в OpenSK также подготовлены обособленные реализации алгоритмов ECDSA, ECC secp256r1, HMAC-SHA256 и AES256, написанные на Rust.

Следует отметить, что OpenSK не первая открытая реализация прошивки для токенов с поддержкой FIDO2 и U2F, аналогичные прошивки развивают открытые проекты Solo и Somu. По сравнению с упомянутыми проектами OpenSK написан не на Си, а на языке Rust, позволяющем избежать многих уязвимостей, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.

Предложенная для установки прошивка базируется на TockOS, операционной системе для микроконтроллеров на базе Cortex-M и RISC-V, обеспечивающей sandbox-изоляцию ядра, драйверов и приложений. OpenSK оформлен как апплет для TockOS. Кроме OpenSK Google также подготовил для TockOS оптимизированное для Flash-накопителей (NVMC) хранилище и набор патчей. Ядро и драйверы в TockOS, как и OpenSK, написаны на языке Rust.



  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: В OpenSSH добавлена поддержка универсальной двухфакторной аутентификации
  3. OpenNews: Первая открытая реализация анклава для аппаратно изолированных окружений
  4. OpenNews: Google, SiFive и WD основали альянс для продвижения открытых чипов и SoC
  5. OpenNews: Новая криптографическая библиотека EverCrypt с математическим доказательством надёжности
  6. OpenNews: Google представил открытый проект OpenTitan для создания заслуживающих доверия чипов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: u2f, fido2, auth, opensc, google
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:28, 30/01/2020 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:57, 30/01/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Всё открыто, болтики, пластмасса для корпуса, шнурочек, резисторы в обвязке. Самая малость -- чипы закрыте, ну мы гугелю верим. Это ж Open!
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:06, 31/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    "Ядро и драйверы в TockOS, как и OpenSK, написаны на языке Rust."

    usafe: 890
    extern "C": 106

     
     
  • 2.6, proninyaroslav (ok), 00:16, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Low level programming сплошь и рядом unsafe, так как предполагает применение машинных инструкций, чтений/записи по сырым указателям на адреса в памяти и прочей низкоуровневой магии. Но, опять таки, поверх этого unsafe можно и нужно делать safe код, в чём раст и помогает.
     

  • 1.5, proninyaroslav (ok), 00:07, 31/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    По их логике если проект секурный - надо писать на расте. А для всего остального и сишечки хватит. Или же в гугле есть какая то тенденция использовать раст для всех новых проектов, а не только секурных и высоконадёжных?
     
     
  • 2.9, анонимно (?), 01:45, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, если Rust из коробки способен обеспечить большую безопасность при той же скорости что и Си то конечно надо переходить на Rust.
     

  • 1.7, йо ж (?), 00:49, 31/01/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    астрологи объявили неделю туканов.
     
  • 1.8, Аноним (-), 01:40, 31/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    ERC-20 токены я так смогу прошить?
     

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