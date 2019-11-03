The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В OpenSSH добавлена поддержка универсальной двухфакторной аутентификации

03.11.2019 08:27

В кодовую базу OpenSSH добавлена экспериментальная поддержка двухфакторной аутентификации с использованием устройств, поддерживающих протокол U2F, развиваемый альянсом FIDO. U2F позволяет создавать недорогие аппаратные токены для подтверждения физического присутствия пользователя, взаимодействие с которыми производится через USB, Bluetooth или NFC. Подобные устройства продвигаются в качестве средства для двухфакторной аутентификации на сайтах, уже поддерживаются основными браузерами и выпускаются различными производителями, включая Yubico, Feitian, Thetis и Kensington.

Для взаимодействия с устройствами, подтверждающими присутствие пользователя, в OpenSSH добавлен новый тип ключей "sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com" ("ecdsa-sk"), в котором используется алгоритм цифровой подписи ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) с эллиптической кривой NIST P-256 и хэшем SHA-256. Процедуры взаимодействия с токенами вынесены в промежуточную библиотеку, которая загружается по аналогии с библиотекой для поддержки PKCS#11 и является обвязкой над библиотекой libfido2, предоставляющей средства для коммуникации с токенами поверх USB (поддерживается протоколы FIDO U2F/CTAP 1 и FIDO 2.0/CTAP 2). Подготовленная разработчиками OpenSSH промежуточная библиотека libsk-libfido2 включена в основной состав libfido2, как и HID-драйвер для OpenBSD.

Для включения U2F можно использовать свежий срез кодовой базы из репозитория OpenSSH и HEAD-ветку библиотеки libfido2, в которую уже входит необходимая для OpenSSH прослойка. Libfido2 поддерживает работу в OpenBSD, Linux, macOS и Windows.

Для аутентификации и генерации ключа необходимо выставить переменную окружения SSH_SK_PROVIDER, указав в ней путь к libsk-libfido2.so (export SSH_SK_PROVIDER=/path/to/libsk-libfido2.so), или определить библиотеку через настойку SecurityKeyProvider, после чего запустить "ssh-keygen -t ecdsa-sk" или, если ключи уже созданы и настроены, подключиться к серверу при помощи "ssh". При запуске ssh-keygen созданная пара ключей будет сохранена в "~/.ssh/id_ecdsa_sk" и может использоваться аналогично другим ключам.

Открытый ключ (id_ecdsa_sk.pub) следует скопировать на сервер в файл authorized_keys. На стороне сервера только проверяется цифровая подпись, а взаимодействие с токенами производится на стороне клиента (на сервере не нужно устанавливать libsk-libfido2, но сервер должен поддерживать тип ключей "ecdsa-sk"). Сгенерированный закрытый ключ (id_ecdsa_sk) по сути является дескриптором ключа, образующим реальный ключ только в сочетании с секретной последовательностью, хранимой на стороне токена U2F.

В случае попадания ключа id_ecdsa_sk в руки атакующего, для прохождения аутентификации ему также потребуется получить доступ к аппаратному токену, без которого сохранённый в файле id_ecdsa_sk закрытый ключ бесполезен. Кроме того, по умолчанию при выполнении любых операций с ключами (как при генерации, так и при аутентификации) требуется локальное подтверждение физического присутствия пользователя, например, предлагается коснуться сенсора на токене, что затрудняет проведение удалённых атак на системы с подключенным токеном. В качестве ещё одного рубежа защиты на этапе запуска ssh-keygen также может быть задан пароль для доступа к файлу с ключом.

Ключ U2F может быть добавлен в ssh-agent через "ssh-add ~/.ssh/id_ecdsa_sk", но ssh-agent должен быть собран с поддержкой ключей "ecdsa-sk", должна присутствовать прослойка libsk-libfido2 и агент должен выполняться на системе, к которой подключается токен. Новый тип ключей "ecdsa-sk" добавлен так как формат ecdsa-ключей OpenSSH отличается от формата U2F для цифровых подписей ECDSA наличием дополнительных полей.

  1. Главная ссылка к новости (http://undeadly.org/cgi?action...)
  2. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.1
  3. OpenNews: Реализация DDIO в чипах Intel допускает сетевую атаку по определению нажатий клавиш в сеансе SSH
  4. OpenNews: В OpenSSH добавлена защита от атак по сторонним каналам
  5. OpenNews: Выявлен 21 вид вредоносных программ, подменяющих OpenSSH
  6. OpenNews: GitHub вводит верификацию устройств, при неактивной двухфакторной аутентификации
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: openssh, u2f, crypt, auth
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:34, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Строго говоря, это все еще однофакторная аутентификация, т.к. из трех возможных факторов (знание, владение, свойство) используется только фактор владения, просто количество объектов, которыми нужно владеть, увеличили с одного до двух.
     
     
  • 2.4, uchiya (ok), 10:02, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Строго говоря всем нужно владеть, что-бы иметь к этому доступ, свойством, знанием - не важно.  Фактор - это просто очередной способ доступа или один из, чем отличается отпечаток пальца\сетчатки от токена\пороля, если всё уперается в то владеешь ты им или нет.
     
  • 2.5, nrndda (ok), 10:12, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В качестве ещё одного рубежа защиты на этапе запуска ssh-keygen также может быть задан пароль для доступа к файлу с ключом.

    Т.е. помимо самого токена (владение) нужен ещё пароль (знание). Не двухфакторная?

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:36, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >с эллиптической кривой NIST P-256  

    а, это те самые, в которых возможно есть бэкдор АНБ? Почему не ed25519?

     
     
  • 2.3, Zlo (??), 09:59, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как говорится в хорошо поставленном вопросе уже содержится ответ. У вас ответ возможно уже есть.
     

  • 1.6, Иван (??), 10:13, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо попробовать эту фичу :/
     
     
  • 2.7, Грусть (?), 10:21, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И остаться без доступа к серваку  :D
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:51, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где шутки про FIDO?
     
     
  • 2.10, siu77 (ok), 11:01, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шутки про ФИДО начнутся после чебурахинга рунета.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:54, 03/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    СМС?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:17, 03/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    письмо бумажное от гугла для верификации
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру