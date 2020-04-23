Выпуск криптографической библиотеки wolfSSL 4.4.0

Доступен новый выпуск компактной криптографической библиотеки wolfSSL 4.4.0, оптимизированной для использования на встраиваемых устройствах с ограниченными ресурсами процессора и памяти, таких как устройства интернета вещей, системы умного дома, автомобильные информационные системы, маршрутизаторы и мобильные телефоны. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Библиотека предоставляет высокопроизводительные реализации современных криптоалгоритмов, включая ChaCha20, Curve25519, NTRU, RSA, Blake2b, TLS 1.0-1.3 и DTLS 1.2, которые по заявлению разработчиков в 20 раз компактнее, чем реализации из OpenSSL. Предоставляется как свой упрощённый API, так и прослойка для совместимости с API OpenSSL. Имеется поддержка OCSP (Online Certificate Status Protocol) и CRL (Certificate Revocation List) для проверки отзыва сертификатов. Основные новшества wolfSSL 4.4.0: Поддержка чипов на базе микроархитектуры Qualcomm Hexagon;

DSP-сборки для выноса операций проверки кодов коррекции ошибок (ECC) на сторону DSP-чипов;

Новые API для ChaCha20/Poly1305 в режиме AEAD;

Поддержка OpenVPN;

Поддержка использования с http-сервером Apache;

Поддержка IBM s390x;

Поддержка PKCS8 для ED25519;

Поддержка callback-вызовов в Certificate Manager;

Поддержка эллиптических кривых P384 для SP.

API для BIO и EVP;

Реализация режимов AES-OFB и AES-CFB;

Поддержка эллиптических кривых Curve448, X448 и Ed448;

Поддержка сборки для Renesas Synergy S7G2 с задействование средств аппаратного ускорения.



