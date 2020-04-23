Выпуск криптографической библиотеки wolfSSL 4.4.0

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|1.1, Аноним (1), 09:54, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> распространяется под лицензией GPLv2
Не заинтересует никого из их целевой аудитории («устройства интернета вещей, системы умного дома, автомобильные информационные системы...»). Ну да ладно, будет им уроком.
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|2.8, Аноним (8), 11:11, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Тут скромно умолчали о том, что заинтересовавшимся предлагают купить коммерческую лицензию. Довольно распространённая бизнес-модель для библиотек, если что.
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|2.14, asdasdasd (?), 12:26, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Именно поэтому на v2, а не на v3 где для той-же тивоизации гайки позакрутили.
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|1.4, Аноним (4), 10:45, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> ChaCha20, Curve25519, NTRU, RSA, Blake2b, TLS 1.0-1.3 и DTLS 1.2, которые по заявлению разработчиков в 20 раз компактнее, чем реализации из OpenSSL.
То есть в openssl 95% кода - бекдоры, закладки и дыры?
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|2.7, Аноним (7), 11:10, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поддержка левых платформ и прочий legacy мусор, который в LibreSSL тоннами вычищали.
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|2.6, Аноним (4), 10:58, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оно без JIT, а значит в нормальных системах дыры С практично проэксплуатировать нельзя.
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|1.9, Аноним (9), 11:31, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> в 20 раз компактнее, чем реализации из OpenSSL
Хоть кто-то взялся чистить эти авгиевы конюшни.
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|1.12, Аноним (9), 11:39, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не работает эта ваша волчья сысыэль:
> checking dependency style of gcc... gcc3
> checking whether make supports nested variables... yes
> ./configure: line 4998: syntax error near unexpected token '2.2'
> ./configure: line 4998: 'LT_PREREQ(2.2)'
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|1.15, YetAnotherOnanym (ok), 12:44, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> на встраиваемых устройствах с ограниченными ресурсами процессора и памяти, таких как устройства интернета вещей, системы умного дома, автомобильные информационные системы, маршрутизаторы и мобильные телефоны
> Поддержка IBM s390x
Э?
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|1.17, Я (??), 14:10, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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главный вопрос конечно ставить ли на роутер openSSL или wolfSSL..
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