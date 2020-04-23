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Выпуск криптографической библиотеки wolfSSL 4.4.0

23.04.2020 09:47

Доступен новый выпуск компактной криптографической библиотеки wolfSSL 4.4.0, оптимизированной для использования на встраиваемых устройствах с ограниченными ресурсами процессора и памяти, таких как устройства интернета вещей, системы умного дома, автомобильные информационные системы, маршрутизаторы и мобильные телефоны. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

Библиотека предоставляет высокопроизводительные реализации современных криптоалгоритмов, включая ChaCha20, Curve25519, NTRU, RSA, Blake2b, TLS 1.0-1.3 и DTLS 1.2, которые по заявлению разработчиков в 20 раз компактнее, чем реализации из OpenSSL. Предоставляется как свой упрощённый API, так и прослойка для совместимости с API OpenSSL. Имеется поддержка OCSP (Online Certificate Status Protocol) и CRL (Certificate Revocation List) для проверки отзыва сертификатов.

Основные новшества wolfSSL 4.4.0:

  • Поддержка чипов на базе микроархитектуры Qualcomm Hexagon;
  • DSP-сборки для выноса операций проверки кодов коррекции ошибок (ECC) на сторону DSP-чипов;
  • Новые API для ChaCha20/Poly1305 в режиме AEAD;
  • Поддержка OpenVPN;
  • Поддержка использования с http-сервером Apache;
  • Поддержка IBM s390x;
  • Поддержка PKCS8 для ED25519;
  • Поддержка callback-вызовов в Certificate Manager;
  • Поддержка эллиптических кривых P384 для SP.
  • API для BIO и EVP;
  • Реализация режимов AES-OFB и AES-CFB;
  • Поддержка эллиптических кривых Curve448, X448 и Ed448;
  • Поддержка сборки для Renesas Synergy S7G2 с задействование средств аппаратного ускорения.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/wolfSSL/wol...)
  2. OpenNews: Новая техника атаки по сторонним каналам, позволяющая восстановить ключи ECDSA
  3. OpenNews: Раскрыты детали новой атаки на различные реализации TLS
  4. OpenNews: Новый метод атаки на TLS, затрагивающий 27 из 100 крупнейших сайтов
  5. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.18
  6. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Botan 2.12.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52789-wolfssl
Ключевые слова: wolfssl, crypt
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:54, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > распространяется под лицензией GPLv2

    Не заинтересует никого из их целевой аудитории («устройства интернета вещей, системы умного дома, автомобильные информационные системы...»). Ну да ладно, будет им уроком.

     
     
  • 2.2, vitalif (ok), 10:13, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Диванные аналитики опеннета, как всегда, в деле
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 10:35, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оставь свои контакты, через полгода вернемся сюда, чтобы проверить, кто из нас оказался прав. Вооружимся гуглом и найдем все проекты, зависящие от сабжа.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52211
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:11, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Тут скромно умолчали о том, что заинтересовавшимся предлагают купить коммерческую лицензию. Довольно распространённая бизнес-модель для библиотек, если что.
     
     
  • 3.16, заминированный тапок (ok), 13:10, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну Qt не злетел с такой бизнес-моделью, и сабж не взлетит *сарзказм.жпг*
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:34, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Послужит уроком для тех, кого не заинтересует.
     
  • 2.14, asdasdasd (?), 12:26, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно поэтому на v2, а не на v3 где для той-же тивоизации гайки позакрутили.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:45, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > ChaCha20, Curve25519, NTRU, RSA, Blake2b, TLS 1.0-1.3 и DTLS 1.2, которые по заявлению разработчиков в 20 раз компактнее, чем реализации из OpenSSL.

    То есть в openssl 95% кода - бекдоры, закладки и дыры?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:10, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поддержка левых платформ и прочий legacy мусор, который в LibreSSL тоннами вычищали.
     

  • 1.5, Fracta1L (ok), 10:47, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Код написан на языке Си

    Ждём обнаружения дыр

     
     
  • 2.6, Аноним (4), 10:58, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно без JIT, а значит в нормальных системах дыры С практично проэксплуатировать нельзя.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:31, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в 20 раз компактнее, чем реализации из OpenSSL

    Хоть кто-то взялся чистить эти авгиевы конюшни.

     
  • 1.10, Аноним (11), 11:32, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Поддержка IBM s390x;

    Ка бы, совсем не встраиваемые устройства.

     
  • 1.12, Аноним (9), 11:39, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не работает эта ваша волчья сысыэль:

    > checking dependency style of gcc... gcc3
    > checking whether make supports nested variables... yes
    > ./configure: line 4998: syntax error near unexpected token '2.2'
    > ./configure: line 4998: 'LT_PREREQ(2.2)'

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:50, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужно собирать тулчейном хотя бы прошлого десятилетия
     

  • 1.15, YetAnotherOnanym (ok), 12:44, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на встраиваемых устройствах с ограниченными ресурсами процессора и памяти, таких как устройства интернета вещей, системы умного дома, автомобильные информационные системы, маршрутизаторы и мобильные телефоны
    > Поддержка IBM s390x

    Э?

     
  • 1.17, Я (??), 14:10, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    главный вопрос конечно ставить ли на роутер openSSL или wolfSSL..
     
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