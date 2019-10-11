Выпуск криптографической библиотеки Botan 2.12.0

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|1.2, Аноним (2), 09:56, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлена поддержка алгоритма создания цифровых подписей GOST 34.10-2012;
Зачем добавлять примитивы, в безопасности которых есть сомнения?
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|2.11, Аноним (11), 14:03, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Затем, что людям для обмена инофрмацией см госструктурами требуется цифровая подпись.
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|3.12, Аноним (12), 16:30, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Анониму полагается быть убеждённым, что криптография нужна для Борьбы_с_Системой, а не обмена данными с госструктурами.
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|3.8, Аноним (8), 11:39, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно, когда сломают AES256? Тот второй даже теоритически не сломали до конца, этот уже придумали как сломать быстрее, чем перебором.
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|1.7, фывфывфыв (?), 10:37, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Увеличена производительность RDRAND на системах x86-64;
Криптография и RDRAND несовместимы.
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|1.9, аноним3 (?), 12:13, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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а указывать версию плюсов теперь так принято да. накрутили же они с этими стандартами. а в 20 вообще обещают подвезти кучу. вроде разраб плюсов ушел же друй яз пилить. вроде D.
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