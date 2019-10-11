Доступен выпуск криптографической библиотеки Botan 2.12.0, применяемой в проекте NeoPG, форке GnuPG 2. Библиотека предоставляет большую коллекцию готовых примитивов, используемых в протоколе TLS, сертификатах X.509, шифрах AEAD, модулях TPM, PKCS#11, хэшировании паролей и постквантовой криптографии. Библиотека написана на языке C++11 и поставляется под лицензией BSD. Среди изменений в новом выпуске: Добавлена поддержка использования оптимизаций NEON и AltiVec в обеспечивающей постоянное время выполнения реализации AES;

Повышена производительность реализаций RSA, GCM, OCB, XTS, CTR и ChaCha20Poly1305;

Добавлена поддержка генерации хэшей Argon2, размером больше 64 байт;

В DTLS проведена оптимизация операций разделения MTU и добавлена обработка обрывов соединений из-за проблем на стороне клиента с последующим пересоединением с того же номера порта;

Добавлена поддержка индикации отката соединений TLS 1.3 до меньшей версии протокола;

Добавлена поддержка алгоритма создания цифровых подписей GOST 34.10-2012;

Увеличена производительность RDRAND на системах x86-64;

Добавлена поддержка аппаратного генератора псевдослучайных чисел, предоставляемого в процессорах POWER9, и увеличена производительность на системах POWER8 с инструкциями AES;

Добавлены новые утилиты "entropy", "base32_enc" и "base32_dec";

Многие заголовочные файлы теперь помечены как только для внутреннего использования и приводят к выводу предупреждения при попытке использования в приложениях;

Обеспечена возможность использования модуля Python в Windows.



