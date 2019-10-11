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Выпуск криптографической библиотеки Botan 2.12.0

11.10.2019 09:36

Доступен выпуск криптографической библиотеки Botan 2.12.0, применяемой в проекте NeoPG, форке GnuPG 2. Библиотека предоставляет большую коллекцию готовых примитивов, используемых в протоколе TLS, сертификатах X.509, шифрах AEAD, модулях TPM, PKCS#11, хэшировании паролей и постквантовой криптографии. Библиотека написана на языке C++11 и поставляется под лицензией BSD.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлена поддержка использования оптимизаций NEON и AltiVec в обеспечивающей постоянное время выполнения реализации AES;
  • Повышена производительность реализаций RSA, GCM, OCB, XTS, CTR и ChaCha20Poly1305;
  • Добавлена поддержка генерации хэшей Argon2, размером больше 64 байт;
  • В DTLS проведена оптимизация операций разделения MTU и добавлена обработка обрывов соединений из-за проблем на стороне клиента с последующим пересоединением с того же номера порта;
  • Добавлена поддержка индикации отката соединений TLS 1.3 до меньшей версии протокола;
  • Добавлена поддержка алгоритма создания цифровых подписей GOST 34.10-2012;
  • Увеличена производительность RDRAND на системах x86-64;
  • Добавлена поддержка аппаратного генератора псевдослучайных чисел, предоставляемого в процессорах POWER9, и увеличена производительность на системах POWER8 с инструкциями AES;
  • Добавлены новые утилиты "entropy", "base32_enc" и "base32_dec";
  • Многие заголовочные файлы теперь помечены как только для внутреннего использования и приводят к выводу предупреждения при попытке использования в приложениях;
  • Обеспечена возможность использования модуля Python в Windows.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.randombit.net/pi...)
  2. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Botan 2.11.0
  3. OpenNews: Google представил криптографическую библиотеку Tink
  4. OpenNews: Новая криптографическая библиотека EverCrypt с математическим доказательством надёжности
  5. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.18
  6. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: botan, crypt
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:46, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про название библиотеки уже шутили?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:00, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Строго без бороды, Столлман не пройдеть!
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:56, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка алгоритма создания цифровых подписей GOST 34.10-2012;

    Зачем добавлять примитивы, в безопасности которых есть сомнения?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:19, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Какое отношение ЭП имеет к безопасности?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:13, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Школу прогуливаешь?
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:03, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Затем, что людям для обмена инофрмацией см госструктурами требуется цифровая подпись.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 16:30, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анониму полагается быть убеждённым, что криптография нужна для Борьбы_с_Системой, а не обмена данными с госструктурами.
     

  • 1.3, Аноним (4), 09:58, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Расскажите пожалуйста о постквантовой криптографии.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:16, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, было бы очень интересно!
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:39, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, когда сломают AES256? Тот второй даже теоритически не сломали до конца, этот уже придумали как сломать быстрее, чем перебором.
     

  • 1.7, фывфывфыв (?), 10:37, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Увеличена производительность RDRAND на системах x86-64;

    Криптография и RDRAND несовместимы.

     
  • 1.9, аноним3 (?), 12:13, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    а указывать версию плюсов теперь так принято да. накрутили же они с этими стандартами. а в 20 вообще обещают подвезти кучу. вроде разраб плюсов ушел же друй яз пилить. вроде D.
     
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