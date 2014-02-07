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Выпуск VirtualBox 7.2.14

22.07.2026 10:10 (MSK)

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.2.14, в котором представлено 7 изменений:

  • В дополнениях для хост-окружений с Linux реализована начальная поддержка ядра Linux 7.2, релиз которого ожидается 17 августа.
  • В дополнения для гостевых систем с Linux добавлена поддержка новых версий пакетов с ядром, выпущенных для RHEL 9.8 и 9.9.
  • В инсталляторе для Windows обеспечено определение Visual C++ runtime.
  • В менеджере виртуальных машин улучшена работа при использовании Windows Hyper-V в качестве движка для виртуализации.
  • В дополнениях для гостевых систем с Windows решены проблемы с обработкой unicode-форматов в буфере обмена.
  • Упрощены требования к зависимостям для сборки BIOS (достаточно NASM 2.16).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 7.2.12 с устранением проблемы, приводящей к зависанию хостовой системы
  3. OpenNews: Уязвимости в MySQL, VirtualBox, Solaris и других продуктах Oracle
  4. OpenNews: В VirtualBox добавлена предварительная поддержка работы поверх гипервизора KVM
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65949-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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