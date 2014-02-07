Выпуск VirtualBox 7.2.14

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.2.14, в котором представлено 7 изменений: В дополнениях для хост-окружений с Linux реализована начальная поддержка ядра Linux 7.2, релиз которого ожидается 17 августа.

В дополнения для гостевых систем с Linux добавлена поддержка новых версий пакетов с ядром, выпущенных для RHEL 9.8 и 9.9.

В инсталляторе для Windows обеспечено определение Visual C++ runtime.

В менеджере виртуальных машин улучшена работа при использовании Windows Hyper-V в качестве движка для виртуализации.

В дополнениях для гостевых систем с Windows решены проблемы с обработкой unicode-форматов в буфере обмена.

Упрощены требования к зависимостям для сборки BIOS (достаточно NASM 2.16).



