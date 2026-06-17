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Уязвимости в MySQL, VirtualBox, Solaris и других продуктах Oracle

17.06.2026 11:03 (MSK)

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В июньском обновлении устранена 245 уязвимостей.

Некоторые проблемы:

  • 1 уязвимость в сервере MySQL, которая может быть эксплуатирована удалённо без прохождения аутентификации. Проблема связана с обработкой соединений и имеет уровень опасности 7.5 из 10. Уязвимость устранена в выпусках MySQL Community Server 9.7.1 и 8.4.10.
  • 10 уязвимостей в VirtualBox, три из которых помечены как опасные (7.5 из 10). Детали о характере уязвимостей не раскрываются, упоминается лишь, что они вызваны проблемами в реализации VVM, общих каталогов и устройства VMSVGA. Проблемы устранены в выпуске VirtualBox 7.2.10.
  • Три уязвимости в Solaris. Одной из проблем (CVE-2026-46978) присвоен критический уровень опасности (10 из 10). Уязвимость присутствует в Remote Administration Daemon и может использоваться для удалённого получения прав администратора через отправку специальной оформленного запроса по HTTPS. Менее опасные уязвимости затрагивают файловую систему (опасность 7.1 из 10) и стандартные библиотеки (4.4 из 10). Уязвимости устранены в обновлении Solaris 11.4 SRU93.
  • В Java SE проблем в отчёте не отмечено и корректирующие выпуски Java SE не сформированы.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/secur...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 7.2.10
  3. OpenNews: Уязвимости в Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктах Oracle
  4. OpenNews: Oracle опубликовал бесплатную редакцию Solaris 11.4.90 CBE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65704-oracle
Ключевые слова: oracle, java, virtualbox, solaris, mysql
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, penetrator (?), 11:18, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    MariaDB тоже подвержена этой атаке?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:47, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Сложно сказать, ссылки как обычно ведут в никуда. Раньше вроде люди новости писали и качество было повыше.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:19, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В Java SE проблем в отчёте не отмечено

    Неожиданно даже как-то удивительная ситуация!

     
  • 1.3, Аноним (-), 11:28, 17/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.4, ford1813 (ok), 11:44, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Так это бэкдоры, уязвимостями тут и не пахнет.
     
     
  • 2.12, Аноним (2), 13:09, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > уязвимость в сервере MySQL, которая может быть эксплуатирована удалённо без прохождения аутентификации. Проблема связана с обработкой соединений

    Очень интересно...

     

  • 1.5, пох. (?), 11:44, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    АНБ: мы ж вам вроде запритили пользоваться этой поганой mythos?!
     
     
  • 2.8, Y I (?), 11:51, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Люди настолько близки, что не могут найти уязвимости без mythos»
     

  • 1.9, аноним12345 (?), 12:15, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как установить Java на ReactOS, кто смог?
     
     
  • 2.10, eugener (ok), 12:39, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поскольку установленная java вполне себе переносимая (к путям и реестру не привязывается) — можно установить на винде и просто скопировать каталог из Program Files в ReactOS. Будет ли работать — другой вопрос.
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:00, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я думал в Солярисе уже все ошибки выловлены за столько лет.
     

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