Уязвимости в MySQL, VirtualBox, Solaris и других продуктах Oracle

2.10 , eugener ( ok ), 12:39, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поскольку установленная java вполне себе переносимая (к путям и реестру не привязывается) — можно установить на винде и просто скопировать каталог из Program Files в ReactOS. Будет ли работать — другой вопрос.

