Уязвимости в MySQL, VirtualBox, Solaris и других продуктах Oracle

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|2.6, Аноним (6), 11:47, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Сложно сказать, ссылки как обычно ведут в никуда. Раньше вроде люди новости писали и качество было повыше.
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|1.2, Аноним (2), 11:19, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В Java SE проблем в отчёте не отмечено
Неожиданно даже как-то удивительная ситуация!
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|2.12, Аноним (2), 13:09, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> уязвимость в сервере MySQL, которая может быть эксплуатирована удалённо без прохождения аутентификации. Проблема связана с обработкой соединений
Очень интересно...
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|1.5, пох. (?), 11:44, 17/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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АНБ: мы ж вам вроде запритили пользоваться этой поганой mythos?!
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|2.8, Y I (?), 11:51, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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«Люди настолько близки, что не могут найти уязвимости без mythos»
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|2.10, eugener (ok), 12:39, 17/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поскольку установленная java вполне себе переносимая (к путям и реестру не привязывается) — можно установить на винде и просто скопировать каталог из Program Files в ReactOS. Будет ли работать — другой вопрос.
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