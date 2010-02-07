Выпуск VirtualBox 7.2.10

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.2.10, в котором представлено 14 изменений: В дополнения для гостевых систем и хост-окружений с Linux добавлена начальная поддержка ядра Linux 7.1, включены дополнительные исправления для дистрибутива RHEL 9.8, устранён сбой при при сборке модулей ядра в openSUSE 16.0. Добавлена поддержка сборки исходного кода с использованием ассемблера NASM вместо YASM.

В дополнениях для хост-окружений с Linux решена проблема, мешавшая запуску виртуальных машин из-за сбоев в ядре.

В дополнения для гостевых систем с Linux добавлена начальная поддержка протокола Extended Data Control для доступа к буферу обмена в гостевых системах с KDE Plasma, использующих Waland. Налажена сборка модуля vboxvideo при использовании ядер 7.0 и 7.1.

Устранён сбой загрузки виртуальных машин с CentOS 10 с сообщением об отсутствии в CPU поддержки субархитектуры x86-64-v3.

Решены проблемы с загрузкой на системах ARM виртуальных машин, которым назначено менее 1024 MiB ОЗУ.

Устранена проблема, из-за которой устройство VIRTIO-SCSI не распознавалось в гостевой системе как SSD.

Решены проблемы в коде эмуляции сетевого адаптера E1000, не позволявшие загрузить OS/2 в гостевой системе.

В дополнения для гостевых систем с OS/2 исправлены проблемы с автоматическим монтированием совместно используемых каталогов и неработой буфера обмена.



