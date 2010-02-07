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Выпуск VirtualBox 7.2.10

16.06.2026 23:54 (MSK)

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.2.10, в котором представлено 14 изменений:

  • В дополнения для гостевых систем и хост-окружений с Linux добавлена начальная поддержка ядра Linux 7.1, включены дополнительные исправления для дистрибутива RHEL 9.8, устранён сбой при при сборке модулей ядра в openSUSE 16.0. Добавлена поддержка сборки исходного кода с использованием ассемблера NASM вместо YASM.
  • В дополнениях для хост-окружений с Linux решена проблема, мешавшая запуску виртуальных машин из-за сбоев в ядре.
  • В дополнения для гостевых систем с Linux добавлена начальная поддержка протокола Extended Data Control для доступа к буферу обмена в гостевых системах с KDE Plasma, использующих Waland. Налажена сборка модуля vboxvideo при использовании ядер 7.0 и 7.1.
  • Устранён сбой загрузки виртуальных машин с CentOS 10 с сообщением об отсутствии в CPU поддержки субархитектуры x86-64-v3.
  • Решены проблемы с загрузкой на системах ARM виртуальных машин, которым назначено менее 1024 MiB ОЗУ.
  • Устранена проблема, из-за которой устройство VIRTIO-SCSI не распознавалось в гостевой системе как SSD.
  • Решены проблемы в коде эмуляции сетевого адаптера E1000, не позволявшие загрузить OS/2 в гостевой системе.
  • В дополнения для гостевых систем с OS/2 исправлены проблемы с автоматическим монтированием совместно используемых каталогов и неработой буфера обмена.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.virtualbox.org/wik...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктах Oracle
  3. OpenNews: Выпуск VirtualBox 7.2.8
  4. OpenNews: В VirtualBox добавлена предварительная поддержка работы поверх гипервизора KVM
  5. OpenNews: VirtualBox адаптирован для работы поверх гипервизора KVM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65702-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 00:32, 17/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    > сбой загрузки виртуальных машин ... с сообщением об отсутствии в CPU поддержки субархитектуры x86-64-v3

    Это как они там так умудрились?!

     
  • 2, Аноним (1), 00:35, 17/06/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    > начальная поддержка протокола Extended Data Control для доступа к буферу обмена в гостевых системах с KDE Plasma, использующих Waland

    Сейчас какой год идёт? До сих пор не умеют с буфером обращаться?

     

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