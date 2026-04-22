Выпуск VirtualBox 7.2.8

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.2.8, в котором устранено 9 уязвимостей, подробности о которых пока не раскрываются. Указано только, что 5 наиболее серьёзных проблем имеют уровень опасности 7.5 из 10. Одна из уязвимостей может быть эксплуатирована удалённо по сети. Кроме уязвимостей в новой версии представлено 17 изменений: В дополнениях для хост-окружений с Linux добавлена начальная поддержка ядер Linux 6.19 и 7.0, а также реализован аккаунтинг процессорного времени, потраченного на выполнение гостевых систем (при мониторинге нагрузки на систему гостевые системы теперь отслеживаются отдельно, а не как время потраченное на выполнение ядра Linux).

В дополнениях для гостевых систем с Linux объявлен устаревшим входящий в поставку модуль ядра vboxvideo при использовании ядер Linux 7.0 и новее (для старых ядер он продолжает поддерживаться). Вместо данного модуля на системах с ядром Linux 7.0 следует использовать виртуальный графический адаптер VMSVGA или модуль vboxvideo из основного состава ядра Linux.

В дополнениях для гостевых систем решены проблемы с доступом к буферу обмена и вставки из буфера обмена при запуске гостевой системы с графическим окружением на базе Wayland на хост-системах с Windows. Также решена проблема с пропаданием последнего символа в тексте, при его копировании в Windows через буфер обмена из Linux c Wayland.

В дополнениях для хост-окружений и гостевых систем с Linux добавлена поддержка пакетов с ядром UEK9 из Oracle Linux 9, решены проблемы с ядрами из RHEL 10.1 и 10.2. Улучшена работа команд "rcvboxdrv setup" и "rcvboxadd setup", а также ускорен процесс инсталляции.

Устранено аварийное завершение, возникающее при использовании в ветке FreeBSD 16 нескольких устройств, подключённых к контроллеру LSI Logic SAS.

В трансляторе адресов решена проблема, приводившая к невозможности доступа к внутреннему DNS-серверу.

В графической подсистеме решена проблема с заморозкой формы курсора, который переставал изменяться в зависимости от контекста, в гостевых системах с Ubuntu 25.10 и Wayland.

В дополнениях для гостевых систем c Windows решена проблема с аварийным завершением (BSOD), приводившем к выводу ошибки DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER.

В компонентах UEFI исправлены ошибки, связанные с обновлением сертификата для UEFI Secure Boot и загрузкой гостевых систем с Windows 11.



