Выпуск VirtualBox 7.2.8

22.04.2026 10:23 (MSK)

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.2.8, в котором устранено 9 уязвимостей, подробности о которых пока не раскрываются. Указано только, что 5 наиболее серьёзных проблем имеют уровень опасности 7.5 из 10. Одна из уязвимостей может быть эксплуатирована удалённо по сети. Кроме уязвимостей в новой версии представлено 17 изменений:

  • В дополнениях для хост-окружений с Linux добавлена начальная поддержка ядер Linux 6.19 и 7.0, а также реализован аккаунтинг процессорного времени, потраченного на выполнение гостевых систем (при мониторинге нагрузки на систему гостевые системы теперь отслеживаются отдельно, а не как время потраченное на выполнение ядра Linux).
  • В дополнениях для гостевых систем с Linux объявлен устаревшим входящий в поставку модуль ядра vboxvideo при использовании ядер Linux 7.0 и новее (для старых ядер он продолжает поддерживаться). Вместо данного модуля на системах с ядром Linux 7.0 следует использовать виртуальный графический адаптер VMSVGA или модуль vboxvideo из основного состава ядра Linux.
  • В дополнениях для гостевых систем решены проблемы с доступом к буферу обмена и вставки из буфера обмена при запуске гостевой системы с графическим окружением на базе Wayland на хост-системах с Windows. Также решена проблема с пропаданием последнего символа в тексте, при его копировании в Windows через буфер обмена из Linux c Wayland.
  • В дополнениях для хост-окружений и гостевых систем с Linux добавлена поддержка пакетов с ядром UEK9 из Oracle Linux 9, решены проблемы с ядрами из RHEL 10.1 и 10.2. Улучшена работа команд "rcvboxdrv setup" и "rcvboxadd setup", а также ускорен процесс инсталляции.
  • Устранено аварийное завершение, возникающее при использовании в ветке FreeBSD 16 нескольких устройств, подключённых к контроллеру LSI Logic SAS.
  • В трансляторе адресов решена проблема, приводившая к невозможности доступа к внутреннему DNS-серверу.
  • В графической подсистеме решена проблема с заморозкой формы курсора, который переставал изменяться в зависимости от контекста, в гостевых системах с Ubuntu 25.10 и Wayland.
  • В дополнениях для гостевых систем c Windows решена проблема с аварийным завершением (BSOD), приводившем к выводу ошибки DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER.
  • В компонентах UEFI исправлены ошибки, связанные с обновлением сертификата для UEFI Secure Boot и загрузкой гостевых систем с Windows 11.


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, онанист (?), 11:15, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    это который нынче на kvm работает ?
     
     
  • 2.3, iPony128052 (?), 11:35, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    нет
     
  • 2.13, Рулона Боева (?), 14:18, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это VMware собирались переходить
     

  • 1.2, НяшМяш (ok), 11:29, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Также решена проблема с пропаданием последнего символа в тексте, при его копировании в Windows через буфер обмена из Linux c Wayland.

    Дыpяшечники опять не умеют размеры буферов считать.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:50, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Шел 2026г, рассвет дигитального золотого века, софт индустрия разучилась в копи-пейст.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 14:27, 22/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.7, Roman Dyaba (ok), 12:26, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В дополнениях для гостевых систем c Windows решена проблема с аварийным завершением (BSOD), приводившем к выводу ошибки DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER.
    В компонентах UEFI исправлены ошибки, связанные с обновлением сертификата для UEFI Secure Boot и загрузкой гостевых систем с Windows 11.
    В дополнениях для гостевых систем решены проблемы с доступом к буферу обмена и вставки из буфера обмена при запуске гостевой системы с графическим окружением на базе Wayland на хост-системах с Windows. Также решена проблема с пропаданием последнего символа в тексте, при его копировании в Windows через буфер обмена из Linux c Wayland.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:02, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >решены проблемы с ядрами из RHEL 10.1

    Отлично!
    https://opennet.ru/64385-oracle

     
  • 1.6, Аноним (6), 12:21, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    qemu-system-x86_64 моя любoвь!
     
     
  • 2.8, Ананоним (?), 13:08, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Эта твоя любовь даже Windows 98 SE неспособна запускать.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:24, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    он не любит Windows 98 SE. Он любит kvm
     
     
  • 4.10, Ананоним (?), 13:28, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > он не любит Windows 98 SE. Он любит kvm

    KVM ещё круче, с её ошибками вроде "Unknown error 1"... Я забыл уже точное, к счастью.

     
  • 3.16, Аноним (16), 14:29, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    -i386 способна
     
     
  • 4.17, Ананоним (?), 15:42, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > -i386 способна

    Ну попробуй с использованием KVM и QCOW2.

     

  • 1.11, Аноним (11), 13:53, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > проблемы с доступом к буферу ... на базе Wayland
    > проблема с пропаданием последнего символа в тексте ... Wayland
    > проблема с заморозкой формы курсора ... Wayland

    Результаты 18 лет разработки протокола.

     

  • 1.12, Аноним (12), 14:10, 22/04/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
