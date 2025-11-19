Выпуск гипервизора Xen 4.21

После 8 месяцев разработки опубликован релиз свободного гипервизора Xen 4.21. В разработке нового выпуска приняли участие такие компании, как Amazon, Arm, EPAM Systems и AMD. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2+. Разработка ведётся в составе организации Linux Foundation. Ключевые изменения в Xen 4.21: Обеспечена полная поддержка модели устройств Linux stubdomain, позволяющей организовать выполнение компонентов для эмуляции устройств под отдельным непривилегированным пользователем. Модель Linux stubomains разработана проектом QUBES OS и поддерживает использование драйверов эмуляции из свежих выпусков QEMU, а также доступных в QEMU сопутствующих возможностей для гостевых систем.

Изменения для систем на базе архитектуры x86: Добавлена поддержка нового алгоритма сжатия структуры PDX (Page inDeX), позволяющего улучшить работу Xen на процессорах Intel Sierra Forest и Granite Rapids при нелинейном отображении физической памяти (sparse memory map), допускающем наличие пустых областей. Добавлена возможность контролировать атрибут кэширования в MTRR (Memory Type Range Registers) для регистра BAR (Base Address Register) базового PCI-устройства платформы Xen, используемого гостевыми системами в режиме HVM. По умолчанию в MTRR для отражённой памяти PCI-устройств выставляется атрибут UC (uncacheable), который имеет смысл для реальных PCI-устройств, но лишь снижает производительность PCI-устройства платформы Xen. Для процессоров AMD добавлен новый драйвер amd-cppc/amd-cppc-epp, управляющий изменением частоты CPU для достижения оптимальной производительности. В драйвере задействован механизм CPPC (Collaborative Processor Performance Control), который в отличие от acpi-cpufreq не ограничен тремя уровнями производительности и позволяет более оперативно реагировать на изменение состояния. В варианте прослойки xenstore-stubdom, используемой для запуска xenstored без привилегий Dom0, для паравиртуализированных окружений в режиме PVH реализована поддержка live-обновления. Для Dom0 в режиме PVH реализована поддержка технологии Resizable BAR (Resizable Base Address Register), позволяющей сразу обращаться ко всей памяти устройства PCI Express, а не только в привязке к блокам. Реализована возможность проброса PCI-устройств в domU-окружения в режиме HVM (полная аппаратная виртуализация) в конфигурациях, в которых dom0 работает в режиме PVH (гибрид аппаратной виртуализации и паравиртуализации).

Изменения для систем на базе архитектуры ARM: Добавлена возможность включения механизма защиты стека (сборка с флагом "-fstack-protector"), основанного на добавлении в стек канареечных меток - случайных последовательностей. В случае переполнения буфера в процессе эксплуатации уязвимости канареечная метка оказывается перезаписана другими данными, что приводит к срабатыванию последующей проверки неизменности метки и инициированию аварийного завершения приложения. Добавлена поддержка механизма eSPI (Extended Shared Peripheral Interrupts), предоставляемого контроллерами прерываний GICv3.1. Реализована обработка SMMU (System Memory Management Unit) при пробросе устройств PCIe. Добавлена поддержка хост контроллеров PCI, применяемых в четвёртом поколении SoC Renesas R-Car. Добавлена начальная поддержка процессоров Cortex-R52 и Cortex-R82 с MPU (Memory Protection Unit).

В порте Xen для архитектуры RISC-V реализована базовая поддержка UART и возможность обработки внешних прерываний (APLIC/IMSIC) в режиме гипервизора.

Продолжена реализация требований к разработке безопасных и надёжных программ на языке Си, сформулированных в спецификациях MISRA-C для критически важных систем.

Прекращена поддержка старых версий GCC и Clang, для сборки теперь требуются как минимум версии GCC 5.1, Clang 11, Binutils 2.25 и GNU Make 3.80.



