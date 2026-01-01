The OpenNET Project / Index page

Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.23

01.01.2026 10:14

Опубликован выпуск набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.23, объединяющего в одном продукте web-браузер, почтовый клиент, клиент NNTP-конференций, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент ChatZilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

Среди изменений в новой версии: в IRC-клиенте ChatZilla при оформление параметров сетей во множественном числе (например, 1 сеть, 2 сети, 5 сетей) задействована библиотека PluralForm. Обновлены имена сервисов в dataman.js. Решены проблемы с CSS.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64539-seamonkey
Ключевые слова: seamonkey
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, Bob (??), 10:36, 01/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    >основан на браузерном движке Firefox 60.8

    как он в современном вэбе и что с аддонами?

     
     
  • 2, Пожилая лысая женщина (?), 11:13, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по своему опыту скажу лучше чем Pale Moon, но хуже чем современный firefox.
     
  • 3, koeuk (?), 11:58, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С поддонами есть шероховатости, но преодолеваемые. У креведки собственный апстор. Когда я был маленьким, в инторнете где-то даже онлайн-конвертер был для нативных файрфоксовых xpi, с переменным успехом работал.
     
  • 5, Кирилл (??), 12:02, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы сказал что никак.
     

