Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.23

Опубликован выпуск набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.23, объединяющего в одном продукте web-браузер, почтовый клиент, клиент NNTP-конференций, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент ChatZilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

Среди изменений в новой версии: в IRC-клиенте ChatZilla при оформление параметров сетей во множественном числе (например, 1 сеть, 2 сети, 5 сетей) задействована библиотека PluralForm. Обновлены имена сервисов в dataman.js. Решены проблемы с CSS.



