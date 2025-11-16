The OpenNET Project / Index page

Выпуск браузерного движка Servo 0.0.2

16.11.2025 09:01

Опубликован выпуск браузерного движка Servo 0.0.2 и развиваемого вместе с ним демонстрационного браузера ServoShell, написанных на языке Rust. По функциональности выпуск аналогичен ночной сборке от 14 ноября, для которой проведено дополнительное ручное тестирование. Готовые сборки предоставлены для Linux, Android, macOS и Windows.

Движок изначально развивался компанией Mozilla, но затем перешёл под покровительство организации Linux Foundation. Servo отличается поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц, распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model) и задействованием предоставляемых языком Rust механизмов безопасного программирования. Servo изначально создан с поддержкой разбиения кода DOM и рендеринга на более мелкие подзадачи, которые могут выполняться параллельно и более эффективно использовать ресурсы многоядерных CPU. В Firefox уже интегрированы некоторые части Servo, такие как многопоточный CSS-движок и система отрисовки WebRender.

Основные изменения:

  • Включена по умолчанию поддержка XPath (XML Path Language), AbortController и AbortSignal.
  • Добавлены API CompressionStream и DecompressionStream для сжатия и распаковки потоков данных.
  • Добавлена поддержка элемента <source> внутри блоков <video> и <audio>.
  • Реализованы методы fetchLater() и Document.parseHTMLUnsafe().
  • В событии UIEvent реализованы свойства "which" и "relatedTarget".
  • В API HTMLMapElement реализованы свойства "name" и "bareas".
  • В движке отрисовки реализовано синтезированное жирное начертание символов (synthetic bold), при котором символы утолщаются программно без использования отдельного начертания шрифта.
  • Добавлена поддержка vsync для синхронизации начала отрисовки с кадровым гасящим импульсом.
  • Началось формирование родных arm64-сборок браузера ServoShell для macOS.
  • В прототипе браузера ServoShell для Android реализован экспериментальный режим, при котором активируются отключённые по умолчанию экспериментальные возможности, ещё до конца не стабилизированные и находящиеся в разработке. Обеспечена доставка событий касания к сенсорному экрану и вывод экранной клавиатуры при активации форм ввода событиями сенсорного экрана. Добавлена поддержка масштабирования щипком. Разрешена прокрутка экранной клавиатуры при её масштабировании.



Обсуждение (15)
  1.1, Аноним (1), 09:26, 16/11/2025  
    		
    Годно. Хоть я и фанат Blink/V8, заявлю, что конкуренты нужны. Из файрфокса конкурент не удался, может хоть у этих получится.
     
     
  2.3, Аноним (3), 09:29, 16/11/2025  
    		
    Это гумно на данный момент файрфоксу не конкурент. И Мозилла не будет сидеть сложа руки, когда за неё браузер на расте напишут - она всё остальное к себе в файрфокс утащит. И правильно.
     
  2.9, Аноним (9), 10:05, 16/11/2025  
    		
    Какой смысл с этим мусором конкурировать? У него вполне специфическая ниша, пусть доживает, пока не схлопнется. Пользователи уже разбегаются во все стороны. Это же программа доставки рекламы, не более.
     
     
  3.14, Аноним (14), 11:32, 16/11/2025  
    		
    > Пользователи уже разбегаются во все стороны

    ...на другую блинкопарашу.

     
     
  4.15, Аноним (9), 11:39, 16/11/2025  
    		
    >> Пользователи уже разбегаются во все стороны
    > ...на другую блинкопарашу.

    В большинстве эффективные блокировщики рекламы дропнули. Разве что в опере пока остаются. Вариантов не много, уже сейчас многие перешли на жырнолис и хромоног остаётся для решения определённых задач. Поскольку он является платформой в основе ПО.

     
     
  5.16, Аноним (1), 12:02, 16/11/2025  
    		
    > многие перешли на жырнолис

    А эти многие -- они сейчас с нами в комнате? Почему их не видно в статистике? Они что, все до единого поотключали трекеры и телеметрию? Прям все до единого? Настолько, что даже на долю процента фф не вырос? Вот это да.

    > эффективные блокировщики рекламы дропнули

    uBlock Origin Lite работает. В чем его "неэффективность" проявляется на практике -- не ясно. Я вообще разницы с классическим не заметил.

     

  1.2, Аноним (3), 09:27, 16/11/2025  
    		
    JS-движок они на сишке готовый взяли?
     
     
  2.6, Аноним (6), 09:50, 16/11/2025  
    		
    написали на js
     

  1.4, kravich (ok), 09:33, 16/11/2025  
    		
    It's alive, alive!!!!
     
  1.5, Аноним (5), 09:40, 16/11/2025  
    		
    Ну даже это лучше чем seamonkey и тем более lynks. Поэтому, относительно неплохой конкурент палемуну.
     
     
  2.8, Аноним (9), 10:01, 16/11/2025  
    		
    Но не лучше elinks. Чё вы со своим lynx носитесь, там ещё в 90х всё было ясно.
     
  2.11, paulus (ok), 10:37, 16/11/2025  
    		
    до seamonkey ему еще далеко.  но вот лучше чем NetSurf Web Browser :)
     

  1.7, Аноним (7), 09:53, 16/11/2025  
    		
    Отлично! Ждём в Firefox и Chrome.
     
  1.10, Аноним (-), 10:34, 16/11/2025  
    		
    Лет эдак 5 назад скачивал Servo. Оно всё время то зависало, то крашилось и падало. В общем пользоваться им в качестве браузера было невозможно. Сейчас как? Он стал стабильнее.
     
  1.12, Аноним (12), 10:56, 16/11/2025  
    		
    Прям разошлись на релизы
     
  1.13, Пакость (?), 11:00, 16/11/2025  
    		
    Что-ж. Ещё одна попытка в движок который не Хромиум. В современных реалиях конечно мёртворождённая.
    Прожорливость...200 метров в простое, 350 при запросе отобразить эту страницу. Да довольно неплохо. Сборка на современный лад кривая только, так что штука по существу односистемная (впрочем иного ей нынче и не светит).
    Google протокол проглотить может, по крайней по верхам. Жабу - ну страницей загрузки себя-же не может, впрочем неудивительно.

    В конечном респект что вообще пытаются, пусть и результат более чем ожидаем. А пока просто оставлю в коллекцию HTML движков.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

