Опубликован выпуск браузерного движка Servo 0.0.2 и развиваемого вместе с ним демонстрационного браузера ServoShell, написанных на языке Rust. По функциональности выпуск аналогичен ночной сборке от 14 ноября, для которой проведено дополнительное ручное тестирование. Готовые сборки предоставлены для Linux, Android, macOS и Windows. Движок изначально развивался компанией Mozilla, но затем перешёл под покровительство организации Linux Foundation. Servo отличается поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц, распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model) и задействованием предоставляемых языком Rust механизмов безопасного программирования. Servo изначально создан с поддержкой разбиения кода DOM и рендеринга на более мелкие подзадачи, которые могут выполняться параллельно и более эффективно использовать ресурсы многоядерных CPU. В Firefox уже интегрированы некоторые части Servo, такие как многопоточный CSS-движок и система отрисовки WebRender. Основные изменения: Включена по умолчанию поддержка XPath (XML Path Language), AbortController и AbortSignal.

Добавлены API CompressionStream и DecompressionStream для сжатия и распаковки потоков данных.

Добавлена поддержка элемента <source> внутри блоков <video> и <audio>.

Реализованы методы fetchLater() и Document.parseHTMLUnsafe().

В событии UIEvent реализованы свойства "which" и "relatedTarget".

В API HTMLMapElement реализованы свойства "name" и "bareas".

В движке отрисовки реализовано синтезированное жирное начертание символов (synthetic bold), при котором символы утолщаются программно без использования отдельного начертания шрифта.

Добавлена поддержка vsync для синхронизации начала отрисовки с кадровым гасящим импульсом.

Началось формирование родных arm64-сборок браузера ServoShell для macOS.

В прототипе браузера ServoShell для Android реализован экспериментальный режим, при котором активируются отключённые по умолчанию экспериментальные возможности, ещё до конца не стабилизированные и находящиеся в разработке. Обеспечена доставка событий касания к сенсорному экрану и вывод экранной клавиатуры при активации форм ввода событиями сенсорного экрана. Добавлена поддержка масштабирования щипком. Разрешена прокрутка экранной клавиатуры при её масштабировании.







