Выпуск браузерного движка Servo 0.0.2

1.1, Аноним (1), 09:26, 16/11/2025
Годно. Хоть я и фанат Blink/V8, заявлю, что конкуренты нужны. Из файрфокса конкурент не удался, может хоть у этих получится.
2.3, Аноним (3), 09:29, 16/11/2025
|
Это гумно на данный момент файрфоксу не конкурент. И Мозилла не будет сидеть сложа руки, когда за неё браузер на расте напишут - она всё остальное к себе в файрфокс утащит. И правильно.
2.9, Аноним (9), 10:05, 16/11/2025
|
Какой смысл с этим мусором конкурировать? У него вполне специфическая ниша, пусть доживает, пока не схлопнется. Пользователи уже разбегаются во все стороны. Это же программа доставки рекламы, не более.
3.14, Аноним (14), 11:32, 16/11/2025
|
> Пользователи уже разбегаются во все стороны
...на другую блинкопарашу.
4.15, Аноним (9), 11:39, 16/11/2025
|
>> Пользователи уже разбегаются во все стороны
> ...на другую блинкопарашу.
В большинстве эффективные блокировщики рекламы дропнули. Разве что в опере пока остаются. Вариантов не много, уже сейчас многие перешли на жырнолис и хромоног остаётся для решения определённых задач. Поскольку он является платформой в основе ПО.
5.16, Аноним (1), 12:02, 16/11/2025
|
> многие перешли на жырнолис
А эти многие -- они сейчас с нами в комнате? Почему их не видно в статистике? Они что, все до единого поотключали трекеры и телеметрию? Прям все до единого? Настолько, что даже на долю процента фф не вырос? Вот это да.
> эффективные блокировщики рекламы дропнули
uBlock Origin Lite работает. В чем его "неэффективность" проявляется на практике -- не ясно. Я вообще разницы с классическим не заметил.
1.5, Аноним (5), 09:40, 16/11/2025
|
Ну даже это лучше чем seamonkey и тем более lynks. Поэтому, относительно неплохой конкурент палемуну.
2.8, Аноним (9), 10:01, 16/11/2025
|
Но не лучше elinks. Чё вы со своим lynx носитесь, там ещё в 90х всё было ясно.
2.11, paulus (ok), 10:37, 16/11/2025
|
до seamonkey ему еще далеко. но вот лучше чем NetSurf Web Browser :)
1.10, Аноним (-), 10:34, 16/11/2025
|
Лет эдак 5 назад скачивал Servo. Оно всё время то зависало, то крашилось и падало. В общем пользоваться им в качестве браузера было невозможно. Сейчас как? Он стал стабильнее.
1.13, Пакость (?), 11:00, 16/11/2025
|
Что-ж. Ещё одна попытка в движок который не Хромиум. В современных реалиях конечно мёртворождённая.
Прожорливость...200 метров в простое, 350 при запросе отобразить эту страницу. Да довольно неплохо. Сборка на современный лад кривая только, так что штука по существу односистемная (впрочем иного ей нынче и не светит).
Google протокол проглотить может, по крайней по верхам. Жабу - ну страницей загрузки себя-же не может, впрочем неудивительно.
В конечном респект что вообще пытаются, пусть и результат более чем ожидаем. А пока просто оставлю в коллекцию HTML движков.
