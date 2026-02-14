Выпуск 7-Zip 26.00. Вредоносный сайт 7zip.com, стилизованный под 7-zip.org

|
|1.1, Аноним (1), 17:25, 14/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Обычно не смотрят в адресную строку.. особенно те, у кого яндекс-браузер *trolleface*
|
|
|
|2.43, Аноним (43), 20:08, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Справедливости ради, хайповые вещи типа того же стима или сайты с CDNками очень часто используют DNS как свою собственную записную книжку. Хрен бы с ними с десятью разными поддоменами на одной странице или между двумя разными, так ведь регают себе домены второго уровня или в разных доменах первого уровня.
|
|
|
|2.7, Rev (ok), 18:03, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
|
Зачем? Windows - единственная юзабельная ОС для десктопов. А 7-zip для неё и разработан.
|
|1.3, Аноним (3), 17:47, 14/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Нужно каждый раз смотреть официальный сайт каждой программы в гугле перед скачиванием. В репах дистров тоже нет секурности, ибо они тоже могут быть "пьян_ыми" и добавить бэкдор.
|
|
|
|2.6, Rev (ok), 18:01, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Нужно каждый раз смотреть официальный сайт каждой программы в гугле перед скачиванием.
А в DuckDuckGo всегда при поиске какого-то софта вверху специальная плашка, ведущая на официальный сайт. Гугл сосёт.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.42, Аноним (42), 20:07, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Алиса известная ш*..а, Маруся девочка правильная! Я Вас попрошу!
|
|1.4, Аноним (4), 17:52, 14/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>Для форматов ZIP и GZIP обеспечен на 2-10% более высокий уровень сжатия по сравнению с PKZip и WinZip.
Опа! А что с помощью 7zip можно пожать сильньее zip чем с помощью kzip? А как?
|
|1.11, Аноним (13), 18:32, 14/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
>изменённый инсталлятор 7zipInstall.exe
И что здесь не так? Вендузятники должны страдать.
|
|
|
|2.58, Аноним (58), 21:13, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что тебе объяснить? По ссылке p7zip это порт гуя на линукс, там wxwidgets емнип. Немного сдохло потому что автор 7z около 10 лет исходники не публиковал, только бинари под венду. Текущая оф версия с ассемблерными оптимизациями (через проприетарный uasm) в пару раз быстрее работает и поддерживает дополнительные фильтры, улучшающие успешность сжатия, а так же многие улучшения, но не совместима со старым интерфейсом командной строки.
|
|1.21, Анонисссм (?), 19:02, 14/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Что ж вы самое интересное не пишете:
"В октябре 2025 года исследователи по ИБ из Trend Micro Zero Day Initiative (ZDI) опубликовали информацию о двух критических уязвимостях CVE-2025-11001 и CVE-2025-11002 в архиваторе 7-Zip. Информацию о них разработчику сообщили в мае. Фикс вышел в августе."
в 26.00 явно новые дырочки добавлены для кого надо. кушайте бесплатное, не обляпайтесь.
|
|
|
|2.26, Аноним (23), 19:09, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Очень старо, поэтому не писали.
Во-вторых, Максим умрёт писать про каждый CVE в Open Source. Для этого есть специализированные сайты и ресурсы, тот же CVE.
|
|2.28, Аноним (31), 19:28, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В официальном посте о релизе 26.00 ссылки на сурс нет. Под Files последняя папка 25.01. Мутный софт.
|
|1.34, Аноним (42), 19:51, 14/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Парни, я таки не понял, Игорян дал вставить строян, или нет?:) В смысле оно в реестре есть?
|
|
|
|2.39, Аноним (35), 19:57, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
209 файло проверено в установщике 26. Все норм. Это только у тыщеглаз благодаря профи из МС отлавливают Джиа Тян, так как челик заметивший высокую нагрузку у xz сам был никаким безопасником.
|
|
|
|3.40, Аноним (42), 20:00, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мдеее, у вантузоидов опять проблемы. Печалька!
Благодарю за аналитику!
|
|3.46, Аноним (43), 20:19, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Джиа-Сан таргетил типичную аудиенцию "сурсы не читаю, райсю свой хуперленд и из гита знаю только 2 с половиной команды". Сурсы в тарболлах отличались от того, что было в гитовой ветке, где подобную хтоническую мешанину из head | tail | head увидеть было бы очень легко тупо введя git log -u и пролистав патчи с зажатым page down. Дыра была по факту в головах мейнтейнеров Ubuntu и Fedora, которые при наличии git репы всё равно качали тарболы, подписанные честным словом одного из разработчиков.
|
|1.36, Аноним (36), 19:52, 14/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Тёмной темы всё ещё нет, сам гуй застрял в 2000-м году в плохом смысле этого слова. В винде до сих пор не придумали как напрямую перемещать драг-дропом без предварительного копирования всего в оперативку.
|
|
|
|2.53, Профессионал (?), 20:38, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кто то пользуется ГУЕМ для архиватора? Я вообще думаю его можно удалить.
Я всегда нажимаю ПКМ распаковать и все. Запаковать можно так же сделать если этого нет.
|
|1.56, Аноним (42), 20:54, 14/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Парни, тут боты разбушевались, потому наброшу здесь в общем коменте, соряйте!
>Архиваторы в прошлом, сейчас модно класть всё в облако.
Не берегут нациАнальное достояние в виде ПТб? Это наши налоxи!
>развал и деградацию самого протокола dns
Сэд брат труъ. Не за горами. Но как эти, так и ЛЮДИ работают над этим. Повторяйте дыхательную гимнастику и будьте в гармонии с собой. Мне говорили знающие люди, что эта музыка будет вечна! (С).
.
>другие компании выпустят свои поисковые системы
Кроме шуток, но тындыхса мне реально жаль. Упокой Патрег душу усопшего раба твоего Ильи.
Слава Тебе, что он не увидел всего этого беспредела.
|