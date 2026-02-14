The OpenNET Project / Index page

Выпуск 7-Zip 26.00. Вредоносный сайт 7zip.com, стилизованный под 7-zip.org

14.02.2026 17:18 (MSK)

Игорь Павлов опубликовал новую версию архиватора 7-Zip 26.00. Проектом развивается собственный формат архивов 7z, базирующийся на алгоритмах сжатия LZMA и LZMA2. Дополнительно поддерживается упаковка и распаковка архивов в форматах XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP и WIM, а также распаковка более 30 форматов архивов, пакетов, образов виртуальных машин и файловых систем (ISO, NTFS, EXT*, UDF, UEFI, VDI, VHD, VMDK, CAB, RPM, SquashFS, QCOW2 и т.п.). Для форматов ZIP и GZIP обеспечен на 2-10% более высокий уровень сжатия по сравнению с PKZip и WinZip. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией LGPL. Для загрузки доступны готовые сборки для Windows, macOS и Linux (i686, x86-64, ARM, ARM64).

В новой версии улучшен код для поддержки форматов ZIP, CPIO, RAR, UFD, QCOW и Compound. В 7-Zip File Manager улучшен порядок сортировки списка файлов (имя файла теперь используется в роли вторичного ключа при сортировке). Расширен инструментарий для тестирования производительности, который теперь поддерживает системы, имеющие более 64 потоков в CPU. Налажена распаковка TAR-архивов, содержащих файлы с пустотами.

После публикации релиза пользователи обратили внимание, что штатный антивирусный пакет ОС Windows помечает установочный файл как вредоносный. Данное поведение оказалось ложным срабатыванием и компания Microsoft в течении дня опубликовала обновление антивирусных баз, после чего Windows Defender перестал выдавать предупреждение (обновление баз для Windows Defender можно установить, запустив команду Update-MpSignature).

Помимо этого зафиксировано создание злоумышленниками сайта 7zip.com, оформление которого повторяло официальный сайт проекта 7-zip.org, но для загрузки предлагался изменённый инсталлятор 7zipInstall.exe, содержащий вредоносный код. Изменённый инсталлятор был подписан сертификатом, выданным компании Jozeal Network Technology. При запросе по ключу 7zip сайт 7zip.com выводился на 4 месте в поисковой выдаче Google с заголовком "Secure and Fast Download for Windows - Get 7-Zip". Сайт также рекламировался через размещение в YouTube видеороликов с инструкциями по установке 7-zip.

Прикреплённое вредоносное ПО устанавливало в систему пользователя компоненты, позволяющие использовать компьютер в качестве прокси для заметания следов при проведении атак, обхода блокировок, организации загрузки вредоносного ПО и отправки обнаруженных вредоносным ПО учётных данных. Вредоносный инсталлятор поставлялся для платформы Windows и после запуска размещал компоненты в каталог "C:\Windows\SysWOW64\hero\", настраивал автозапуск входящих в комплект файлов uphero.exe (загрузчик обновлений) и hero.exe (прокси), а также через запуск утилиты netsh добавлял в межсетевой экран правила для разрешения указанным исполняемым файлам установки и приёма сетевых соединений.

  • 1.1, Аноним (1), 17:25, 14/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Обычно не смотрят в адресную строку.. особенно те, у кого яндекс-браузер *trolleface*
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 20:08, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справедливости ради, хайповые вещи типа того же стима или сайты с CDNками очень часто используют DNS как свою собственную записную книжку. Хрен бы с ними с десятью разными поддоменами на одной странице или между двумя разными, так ведь регают себе домены второго уровня или в разных доменах первого уровня.
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:27, 14/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Когда же этот код от Windows отдерут уже наконец?
     
     
  • 2.7, Rev (ok), 18:03, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Зачем? Windows - единственная юзабельная ОС для десктопов. А 7-zip для неё и разработан.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 19:27, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    виндовс вообще не ос, это оболочка для длс
     
     
    		• –1 +/
     
  • 4.31, Аноним (31), 19:41, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    действительно, виндовс превратился в принудительный DLC.
     
  • 4.33, ваша техтим (?), 19:50, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мы уже приступили к починке вашей криокамеры.
     
     
  • 5.54, 12yoexpert (ok), 20:39, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > майкрософт приступил к починке

    Да что ж вы там такое готовите, звери?!

     
  • 2.9, Аноним (9), 18:09, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    UI? Да и фиг с ним, PeaZip есть.
     
  • 2.15, Аноним (15), 18:35, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эээ, тебе ничего не мешает поставить и на линух
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:47, 14/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нужно каждый раз смотреть официальный сайт каждой программы в гугле перед скачиванием. В репах дистров тоже нет секурности, ибо они тоже могут быть "пьян_ыми" и добавить бэкдор.
     
     
  • 2.6, Rev (ok), 18:01, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Нужно каждый раз смотреть официальный сайт каждой программы в гугле перед скачиванием.

    А в DuckDuckGo всегда при поиске какого-то софта вверху специальная плашка, ведущая на официальный сайт. Гугл сосёт.

     
     
  • 3.8, 12yoexpert (ok), 18:03, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    DDG официально сосёт у яндекса
     
     
  • 4.12, 60дед (?), 18:33, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тебе сказала Алиса?
     
     
  • 5.19, Anonimbus (?), 18:56, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которая сосет DDG
     
  • 5.24, Аноним (24), 19:08, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После того, как набухалась с Марусей.
     
     
  • 6.42, Аноним (42), 20:07, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Алиса известная ш*..а, Маруся девочка правильная! Я Вас попрошу!
     
  • 5.48, 12yoexpert (ok), 20:23, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    футер главной страницы ddg
     
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:52, 14/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Для форматов ZIP и GZIP обеспечен на 2-10% более высокий уровень сжатия по сравнению с PKZip и WinZip.

    Опа! А что с помощью 7zip можно пожать сильньее zip чем с помощью kzip? А как?

     
     
  • 2.10, Аноним (9), 18:09, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А как?

    LZMA2

     

  • 1.5, 12yoexpert (ok), 17:55, 14/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как его собака поживает?
     
     
  • 2.20, Аноним (31), 18:57, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё ещё рефлексует.
     

  • 1.11, Аноним (13), 18:32, 14/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >изменённый инсталлятор 7zipInstall.exe

    И что здесь не так? Вендузятники должны страдать.

     

  • 1.18, Аноним (31), 18:49, 14/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то может объяснить почему сделали 2 репы, кто из них Jia Tan?
    https://github.com/ip7z/7zip
    https://github.com/p7zip-project/p7zip
     
     
  • 2.22, Аноним 9000 (?), 19:03, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это разные проекты
     
     
  • 3.25, Аноним (31), 19:09, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда почему оба ссылаются на https://www.7-zip.org/
     
     
  • 4.32, aaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 19:41, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На гитхабе что угодно можно написать
    Первое вроде как офф репа, ссылка есть на сайте в download
     
  • 2.23, Аноним (23), 19:07, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оба не имеют никакого отношения к Павлову.

    Павлов живёт по адресу: https://sourceforge.net/p/sevenzip/

    Даже 7-zip.org не является 100% authoritative. Его поддерживает кто-то другой.

     
     
  • 3.30, aaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 19:34, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первое имеет, ссылка на гитхаб есть на сайте в download
     
  • 2.58, Аноним (58), 21:13, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что тебе объяснить? По ссылке p7zip это порт гуя на линукс, там wxwidgets емнип. Немного сдохло потому что автор 7z около 10 лет исходники не публиковал, только бинари под венду. Текущая оф версия с ассемблерными оптимизациями (через проприетарный uasm) в пару раз быстрее работает и поддерживает дополнительные фильтры,  улучшающие успешность сжатия, а так же многие улучшения, но не совместима со старым интерфейсом командной строки.
     

  • 1.21, Анонисссм (?), 19:02, 14/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Что ж вы самое интересное не пишете:

    "В октябре 2025 года исследователи по ИБ из Trend Micro Zero Day Initiative (ZDI) опубликовали информацию о двух критических уязвимостях CVE-2025-11001 и CVE-2025-11002 в архиваторе 7-Zip. Информацию о них разработчику сообщили в мае. Фикс вышел в августе."

    в 26.00 явно новые дырочки добавлены для кого надо. кушайте бесплатное, не обляпайтесь.

     
     
  • 2.26, Аноним (23), 19:09, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень старо, поэтому не писали.

    Во-вторых, Максим умрёт писать про каждый CVE в Open Source. Для этого есть специализированные сайты и ресурсы, тот же CVE.

     
  • 2.28, Аноним (31), 19:28, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В официальном посте о релизе 26.00 ссылки на сурс нет. Под Files последняя папка 25.01. Мутный софт.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 19:52, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    24 для теста, до  26 норм обновил с 25.
     
  • 2.37, ваша техтим (?), 19:54, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >дырочки добавлены для кого надо

    Для ЦРУ? Для ФСБ? Моссад?

     

  • 1.34, Аноним (42), 19:51, 14/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Парни, я таки не понял, Игорян дал вставить строян, или нет?:) В смысле оно в реестре есть?
     
     
  • 2.38, ваша техтим (?), 19:56, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В секретном реестре конечно же есть. Рядом с файлами белых списков.
     
  • 2.39, Аноним (35), 19:57, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    209 файло проверено в установщике 26. Все норм. Это только у тыщеглаз благодаря профи из МС отлавливают Джиа Тян, так как челик заметивший высокую нагрузку у xz сам был никаким безопасником.
     
     
  • 3.40, Аноним (42), 20:00, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мдеее, у вантузоидов опять проблемы. Печалька!
    Благодарю за аналитику!
     
  • 3.46, Аноним (43), 20:19, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Джиа-Сан таргетил типичную аудиенцию "сурсы не читаю, райсю свой хуперленд и из гита знаю только 2 с половиной команды". Сурсы в тарболлах отличались от того, что было в гитовой ветке, где подобную хтоническую мешанину из head | tail | head увидеть было бы очень легко тупо введя git log -u и пролистав патчи с зажатым page down. Дыра была по факту в головах мейнтейнеров Ubuntu и Fedora, которые при наличии git репы всё равно качали тарболы, подписанные честным словом одного из разработчиков.
     
     
  • 1.36, Аноним (36), 19:52, 14/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Тёмной темы всё ещё нет, сам гуй застрял в 2000-м году в плохом смысле этого слова. В винде до сих пор не придумали как напрямую перемещать драг-дропом без предварительного копирования всего в оперативку.
     
     
  • 2.41, Аноним (42), 20:01, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какими архиваторами в вантузе сейчас модно?
     
     
  • 2.49, 12yoexpert (ok), 20:26, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в 7zip есть гуй? но зачем? 7z a/7z x
    так сложно запомнить Аркайв и ИКСтракт?
     
  • 2.53, Профессионал (?), 20:38, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто то  пользуется ГУЕМ для архиватора? Я вообще думаю его можно удалить.
    Я всегда нажимаю ПКМ распаковать и все. Запаковать можно так же сделать  если этого нет.
     

  • 1.56, Аноним (42), 20:54, 14/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Парни, тут боты разбушевались, потому наброшу здесь в общем коменте, соряйте!

    >Архиваторы в прошлом, сейчас модно класть всё в облако.

    Не берегут нациАнальное достояние в виде ПТб? Это наши налоxи!

    >развал и деградацию самого протокола dns

    Сэд брат труъ. Не за горами. Но как эти, так и ЛЮДИ работают над этим. Повторяйте дыхательную гимнастику и будьте в гармонии с собой. Мне говорили знающие люди, что эта музыка будет вечна! (С).
    .

    >другие компании выпустят свои поисковые системы

    Кроме шуток, но тындыхса мне реально жаль. Упокой Патрег душу усопшего раба твоего Ильи.
    Слава Тебе, что он не увидел всего этого беспредела.

     

