Домен putty.org начали использовать для распространения идей антипрививочников

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|1.1, Аноним (-), 09:59, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вот это я понимаю - троллфйэс и фэйспалм в одном флаконе. И просто гранд скам.
На месте проекта путти я б написао в ответ на самых видных местах что putty.exe^W putty.com^W putty.org - это скам, захватчики домена и что там еще :)
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|1.3, Аноним (-), 10:00, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> И да как насчет сообщиить глупой утке что они ссыль выдают - на скамера?
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|2.16, Аноним (-), 10:11, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну и правильно сделал. Одно г..но кругом. Все им всё должны.
На месте авторов проекта putty я бы вообще вкатил иск этому дельцу за что-то типа defamation. Хотя это тот случай когда сначала следует побеседовать с своим адвокатом, а потом - у...ть от души за такое.
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|3.39, Аноним (39), 10:47, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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за 25 лет не позаботились о том чтобы нормальный домен зарегать, а тут вдруг... сами себе буратины, виндузятники должны страдать
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|2.29, Аноними (?), 10:31, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да нормальная программа. Во всех репах операционных систем есть. А для Windows можно скачать.
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|3.51, Аноним (-), 11:05, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да нормальная программа. Во всех репах операционных систем есть. А для Windows
> можно скачать.
...получив бесплатную вакцинацию в мозг в подарок :)
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|4.53, Аноним (53), 11:12, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто читать не заставляет. А некоторые и не могут. Пролистать до низа страницы и нажать ссылку на скачивание - минимум усилий. Хотя бы ссылку правильную дал - и на том спасибо. Приличный человек. Мог и не давать.
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|1.18, Аноним (18), 10:13, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хм. Лично меня всегда смущало название, но новость чисто срачей развести.
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|2.26, Аноними (?), 10:27, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новость отличная. Каюсь, не знал, что данный домен не имеет отношения к одноименной программе. Теперь в курсе. Спасибо автору заметки!
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|1.33, Аноним (33), 10:34, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Почему я про это узнал только почти через 20 лет объяснит мне кто-нибудь?
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|1.40, Аноним (40), 10:48, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раньше всегда удивлялся что на домене чушь. А реальная скачка с какого то веб0.0.1 сайта.
Отоно чо михалыч.
Как же автору оригинальног путти пофиг на все.
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|2.52, Аноним (53), 11:08, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как же автору оригинальног путти пофиг на все.
Он сделал и отдал людям, и спасибо ему. Какая разница, что имя сайта некрасивое. Я тоже раньше поддерживал доменное имя, да еще хостинг за 1000 руб. на полгода. Потом подумал - а зачем? И перешел на sourceforge.
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|1.41, bdrbt (ok), 10:49, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот всё нормально с этими разработчиками, блогерами и тому подобными певцами ртом, ровно до тех пор, когда они начинают лезть в глобальные вопросы, политику и т.д.
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|1.45, Gamliel (ok), 10:54, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Во-первых, зачем нужна эта программа? Набрал в терминале
ssh example.ru
и вперёд.
Во-вторых, если программа нужна, то зачем её откуда-то скачивать? Набрать
apt-cache search example | less
(вместо example указать название искомой программы), выбрать и установить (sudo apt-get install и так далее).
В-третьих, эта программа нужна только в винде. Но если какой-нибудь сверхразум (англ. overmind) использует вместо операционной системы винду, то он сам себе злобный буратино.
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|1.54, Диды (ok), 11:13, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>не соответствующих канонам доказательной медицины
Нормально так доказательная медицина всех под домашний арест посадила. И в нарушении самих принципов доказательной медицины требовала применения неопробированных вакцин.
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