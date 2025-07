Домен putty.org начали использовать для распространения идей антипрививочников

ok

Во-первых, зачем нужна эта программа? Набрал в терминале

ssh example.ru

и вперёд. Во-вторых, если программа нужна, то зачем её откуда-то скачивать? Набрать

apt-cache search example | less

(вместо example указать название искомой программы), выбрать и установить (sudo apt-get install и так далее). В-третьих, эта программа нужна только в винде. Но если какой-нибудь сверхразум (англ. overmind) использует вместо операционной системы винду, то он сам себе злобный буратино.