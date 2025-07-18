В январе 1999 года Саймон Тэтхем (Simon Tatham) выпустил первый публичный релиз SSH-клиента PuTTY, разместив сайт проекта на своей домашней странице www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/. В октябре 1999 года домен putty.org был зарегистрирован неизвестным перекупщиком, после чего в 2008 году его выкупил Денис Бидер (Denis Bider), сооснователь компании Bitvise. После покупки на сайте putty.org была размещена информация о SSH-клиенте PuTTY со скриншотом и ссылкой на страницу загрузки, ведущую на основной сайт проекта. Попутно на странице были размещены ссылки на проприератный SSH-сервер и SSH-клиент от компании Bitvise. В 2016 году, после замечаний о том, что сайт создаёт впечатление причастности Bitvise к разработке PuTTY, на страницу было добавлено примечание, что упомянутые продукты Bitvise никак не связаны с PuTTY и не должны восприниматься как рекомендуемые проектом PuTTY. В 2018 году на сайте появилась страница "FAQ", на которой было сказано, что компания Bitvise не имеет отношения к PuTTY, но развивает свой SSH-сервер, совместимый с PuTTY. В FAQ также было упомянуто, что многие клиенты Bitvise пользуются PuTTY и вынуждены искать страницу загрузки проекта, поэтому компания выкупила домен и создала отдельный сайт. Со временем сайт putty.org стал восприниматься некоторыми пользователями как основная точка входа для загрузки PuTTY, а при поиске в Google, Yandex, Duckduckgo и Bing по ключевому слову "putty" домен putty.org показывается выше, чем официальная страница проекта www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty. Сайт putty.org также часто упоминают в обсуждениях и рекомендациях, связанных с PuTTY.



13 июля один их блоггеров опубликовал заметку с критикой использования домена putty.org для рекламы продуктов Bitvise и призывом вернуть домен разработчику PuTTY. Утверждается, что компания Bitvise вводит пользователей в заблуждение, извлекает выгоду из возникшей путаницы и злоупотребляет доверием к открытому ПО для рекламы собственного SSH-клиента, конкурирующего с PuTTY. Денис Бидер из компании Bitvise, владеющий доменом putty.org и никак не связанный с разработкой PuTTY, ответил, что проект PuTTY изначально не владел доменом и разговоры о возвращении домена, которого у проекта PuTTY никогда не было, беспочвенны и вводят окружающих в заблуждение. По словам Дениса, выкупив домен и использовав его для перенаправления на основную страницу загрузки он действовал без корыстных мотивов, а ссылки на своё ПО разместил для компенсации своих затрат. После переписки с автором заметки Денис Бидер оскорбился, назвал призывы освободить домен происками коммунистов и заменил содержимое сайта, начав использовать его для распространения конспирологических и антивакцинаторских теорий, не соответствующих канонам доказательной медицины. Ссылка на загрузку PuTTY была оставлена, но перемещена в самый низ страницы. В качестве мотива изменения указано, что так как страница пользуется популярностью, решено использовать её для дела, которое, по мнению владельца домена, послужит общему благу.



