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Домен putty.org начали использовать для распространения идей антипрививочников

18.07.2025 09:30

В январе 1999 года Саймон Тэтхем (Simon Tatham) выпустил первый публичный релиз SSH-клиента PuTTY, разместив сайт проекта на своей домашней странице www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/. В октябре 1999 года домен putty.org был зарегистрирован неизвестным перекупщиком, после чего в 2008 году его выкупил Денис Бидер (Denis Bider), сооснователь компании Bitvise. После покупки на сайте putty.org была размещена информация о SSH-клиенте PuTTY со скриншотом и ссылкой на страницу загрузки, ведущую на основной сайт проекта. Попутно на странице были размещены ссылки на проприератный SSH-сервер и SSH-клиент от компании Bitvise.

В 2016 году, после замечаний о том, что сайт создаёт впечатление причастности Bitvise к разработке PuTTY, на страницу было добавлено примечание, что упомянутые продукты Bitvise никак не связаны с PuTTY и не должны восприниматься как рекомендуемые проектом PuTTY. В 2018 году на сайте появилась страница "FAQ", на которой было сказано, что компания Bitvise не имеет отношения к PuTTY, но развивает свой SSH-сервер, совместимый с PuTTY. В FAQ также было упомянуто, что многие клиенты Bitvise пользуются PuTTY и вынуждены искать страницу загрузки проекта, поэтому компания выкупила домен и создала отдельный сайт.

Со временем сайт putty.org стал восприниматься некоторыми пользователями как основная точка входа для загрузки PuTTY, а при поиске в Google, Yandex, Duckduckgo и Bing по ключевому слову "putty" домен putty.org показывается выше, чем официальная страница проекта www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty. Сайт putty.org также часто упоминают в обсуждениях и рекомендациях, связанных с PuTTY.

13 июля один их блоггеров опубликовал заметку с критикой использования домена putty.org для рекламы продуктов Bitvise и призывом вернуть домен разработчику PuTTY. Утверждается, что компания Bitvise вводит пользователей в заблуждение, извлекает выгоду из возникшей путаницы и злоупотребляет доверием к открытому ПО для рекламы собственного SSH-клиента, конкурирующего с PuTTY.

Денис Бидер из компании Bitvise, владеющий доменом putty.org и никак не связанный с разработкой PuTTY, ответил, что проект PuTTY изначально не владел доменом и разговоры о возвращении домена, которого у проекта PuTTY никогда не было, беспочвенны и вводят окружающих в заблуждение. По словам Дениса, выкупив домен и использовав его для перенаправления на основную страницу загрузки он действовал без корыстных мотивов, а ссылки на своё ПО разместил для компенсации своих затрат.

После переписки с автором заметки Денис Бидер оскорбился, назвал призывы освободить домен происками коммунистов и заменил содержимое сайта, начав использовать его для распространения конспирологических и антивакцинаторских теорий, не соответствующих канонам доказательной медицины. Ссылка на загрузку PuTTY была оставлена, но перемещена в самый низ страницы. В качестве мотива изменения указано, что так как страница пользуется популярностью, решено использовать её для дела, которое, по мнению владельца домена, послужит общему благу.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Выпуск SSH-клиента PuTTY 0.83
  3. OpenNews: Создатель форка Audacity покинул проект после конфликта при выборе нового имени
  4. OpenNews: Конфликт, связанный с торговыми марками PostgreSQL, остаётся не урегулирован
  5. OpenNews: OBS Studio и Fedora урегулировали конфликт
  6. OpenNews: Линус Торвальдс вступил в дискуссию с антипрививочником в списке рассылки ядра Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63599-putty
Ключевые слова: putty
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 09:59, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот это я понимаю - троллфйэс и фэйспалм в одном флаконе. И просто гранд скам.

    На месте проекта путти я б написао в ответ на самых видных местах что putty.exe^W putty.com^W putty.org - это скам, захватчики домена и что там еще :)

     
  • 1.2, мяв (?), 10:00, 18/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     

  • 1.3, Аноним (-), 10:00, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > И да как насчет сообщиить глупой утке что они ссыль выдают - на скамера?
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:05, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да сколько можно!?
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:07, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и правильно сделал. Одно г..но кругом. Все им всё должны.
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 10:11, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну и правильно сделал. Одно г..но кругом. Все им всё должны.

    На месте авторов проекта putty я бы вообще вкатил иск этому дельцу за что-то типа defamation. Хотя это тот случай когда сначала следует побеседовать с своим адвокатом, а потом - у...ть от души за такое.

     
     
  • 3.39, Аноним (39), 10:47, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    за 25 лет не позаботились о том чтобы нормальный домен зарегать, а тут вдруг... сами себе буратины, виндузятники должны страдать
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:08, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да уже везде есть нативные ssh клиенты, можно и без putty
     
     
  • 2.29, Аноними (?), 10:31, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нормальная программа. Во всех репах операционных систем есть. А для Windows можно скачать.
     
     
  • 3.51, Аноним (-), 11:05, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да нормальная программа. Во всех репах операционных систем есть. А для Windows
    > можно скачать.

    ...получив бесплатную вакцинацию в мозг в подарок :)

     
     
  • 4.53, Аноним (53), 11:12, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто читать не заставляет. А некоторые и не могут. Пролистать до низа страницы и нажать ссылку на скачивание - минимум усилий. Хотя бы ссылку правильную дал - и на том спасибо. Приличный человек. Мог и не давать.
     
  • 2.43, trunk (?), 10:53, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так он и есть нативный
     

  • 1.18, Аноним (18), 10:13, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хм. Лично меня всегда смущало название, но новость чисто срачей развести.
     
     
  • 2.26, Аноними (?), 10:27, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Новость отличная. Каюсь, не знал, что данный домен не имеет отношения к одноименной программе. Теперь в курсе. Спасибо автору заметки!
     

  • 1.33, Аноним (33), 10:34, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почему я про это узнал только почти через 20 лет объяснит мне кто-нибудь?
     
     
  • 2.42, Аноним (38), 10:51, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит, вам PuTTY, за последние 20 лет, не очень нужно было.
     
  • 2.44, Аноним (44), 10:53, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это потому что ты ЦА.
     

  • 1.40, Аноним (40), 10:48, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше всегда удивлялся что на домене чушь. А реальная скачка с какого то веб0.0.1 сайта.
    Отоно чо михалыч.
    Как же автору оригинальног путти пофиг на все.
     
     
  • 2.52, Аноним (53), 11:08, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как же автору оригинальног путти пофиг на все.

    Он сделал и отдал людям, и спасибо ему. Какая разница, что имя сайта некрасивое. Я тоже раньше поддерживал доменное имя, да еще хостинг за 1000 руб. на полгода. Потом подумал - а зачем? И перешел на sourceforge.

     

  • 1.41, bdrbt (ok), 10:49, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот всё нормально с этими разработчиками, блогерами и тому подобными певцами ртом, ровно до тех пор, когда они начинают лезть в глобальные вопросы, политику и т.д.
     
  • 1.45, Gamliel (ok), 10:54, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Во-первых, зачем нужна эта программа? Набрал в терминале
        ssh example.ru
    и вперёд.

    Во-вторых, если программа нужна, то зачем её откуда-то скачивать? Набрать
        apt-cache search example | less
    (вместо example указать название искомой программы), выбрать и установить (sudo apt-get install и так далее).

    В-третьих, эта программа нужна только в винде. Но если какой-нибудь сверхразум (англ. overmind) использует вместо операционной системы винду, то он сам себе злобный буратино.

     
     
  • 2.50, Аноним (53), 11:03, 18/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > apt-get

    Прокололись

     

  • 1.54, Диды (ok), 11:13, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >не соответствующих канонам доказательной медицины

    Нормально так доказательная медицина всех под домашний арест посадила. И в нарушении самих принципов доказательной медицины требовала применения неопробированных вакцин.

     
  • 1.55, 12yoexpert (ok), 11:14, 18/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как будто это что-то плохое или хорошее
     

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