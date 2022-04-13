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Конфликт, связанный с торговыми марками PostgreSQL, остаётся не урегулирован

13.04.2022 10:11

Организация PGCAC (PostgreSQL Community Association of Canada), представляющая интересы сообщества PostgreSQL и действующая от имени PostgreSQL Core Team, призвала организацию Fundación PostgreSQL выполнить ранее данные обещания и передать права на зарегистрированные торговые марки и доменные имена, связанные с PostgreSQL.

Отмечается, что 14 сентября 2021 года, на следующий день после публичной огласки конфликта, вызванного тем, что организация Fundación PostgreSQL зарегистрировала в Испании торговые марки "PostgreSQL" и "PostgreSQL Community" и подала заявки на регистрацию аналогичных торговых марок в США и Евросоюзе, представителям PostgreSQL Core Team удалось договориться с Fundación PostgreSQL. Организация Fundación PostgreSQL заявила, что начнёт процесс передачи PGCAC всех торговых марок и доменов безвозмездно и без каких-либо условий.

С тех пор прошло 7 месяцев, но соглашение о передаче торговых марок остаётся несогласованным. Камнем преткновения стало намерение организации PGCAC компенсировать затраты, понесённые в ходе попыток оспорить поданные заявки на торговые марки. Организация PGCAC не добивалась полного возмещения расходов на юридическое сопровождение, но потребовала возместить сумму пошлины за подачу заявки с возражением против регистрации товарного знака. Организация Fundación PostgreSQL отказалась оплачивать подобные издержки, пояснив своё решение тем, что их можно было бы избежать, если бы PGCAC попыталась урегулировать вопрос в ходе прямых переговоров, без привлечения юридической фирмы.

В процессе обсуждения проекта соглашения организация Fundación PostgreSQL отклонила большую часть условий урегулирования конфликта и предложила добавить несколько своих условий, но продолжала утверждать, что в любом случае отзовёт заявки на торговые марки, независимо от заключения официального соглашения. В конечном счёте, подготовка соглашения застопорилась, заявки на торговые марки до сих остаются не отозванными, а юрист Fundación PostgreSQL указал на то, что организация не заинтересована выполнять ранее данное обещание в отношении отзыва торговых марок (вероятно, подразумевался отказ отзывать торговые марки до подписания официального соглашения).

Представители PGCAC призвали Fundación PostgreSQL довести до конца работу по урегулированию конфликта и выполнить обещания по отзыву регистрации торговых марок и передаче доменов, чтобы закрыть этот вопрос и сосредоточить работу на решении других задач проекта.

Напомним, что организация PGCAC восприняла действия Fundación PostgreSQL как попытку захвата торговых марок проекта. Но ситуация не так однозначна, по мнению организации Fundación PostgreSQL, она действует в интересах сообщества, пытается защитить бренд PostgreSQL от недобросовестного использования и добивается того, чтобы торговые марки были под управлением полностью независимой некоммерческой организации, не подконтрольной отдельным компаниям.

Основатель Fundación PostgreSQL не настаивал на продолжении владения полученными торговыми марками и предлагал создать новую и полностью независимую организацию, которая могла бы владеть всей интеллектуальной собственностью проекта PostgreSQL и объединить разрозненные активы, ныне принадлежащие организациям PGCAC, PEU (postgresql.eu) и Fundación PostgreSQL. Управляющий совет предлагалось сформировать на основе команды PostgreSQL Core Team, но поставить его под контроль Генеральной Ассамблее из более широкого круга представителей сообщества. В текущем виде часть имеющихся у проекта торговых марок принадлежит ассоциации PGCAC в Канаде, а другая часть - европейской организации PEU, по мнению Fundación PostgreSQL данные организации дублируют свои функции и имеют непрозрачное управление.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Сторонняя организация пытается зарегистрировать торговую марку PostgreSQL в Европе и США
  3. OpenNews: Против организации Software Freedom Conservancy подан иск об отзыве торговой марки
  4. OpenNews: Запрет на использование торговой марки CentOS для сторонних сборок
  5. OpenNews: Google учредил организацию для управления торговыми марками открытых проектов
  6. OpenNews: Red Hat попытался отобрать домен WeMakeFedora.org под видом нарушения торговой марки
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57014-postgresql
Ключевые слова: postgresql, trademark
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:24, 13/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    я таки не понял, пострес же наш! импортозамещение же!
     
     
  • 2.4, Андрей (??), 10:29, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и не с PostgresPro судятся.
     
  • 2.5, Андрей (??), 10:30, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В отдичие от испанцев, наши в PostgreSQL коммитят
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:41, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да там два наших комитера всего, хз комитят или нет
     

  • 1.3, Перастерос (ok), 10:25, 13/04/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:46, 13/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему не форкают, в чем проблема? Очередной проект, где разрабы не могут поделить донаты и грызутся за контроль кубышки, аж противно. Я бы просто сменил имя, зарегистрировал его на себя и объяснил ситуацию в сообществе.
     
     
  • 2.8, распад олова (?), 11:07, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    доступ к кормушке нужен всем
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:14, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Некоммерческая организация Fundación PostgreSQL, официально не связанная с сообществом разработчиков PostgreSQL

    ну да разрабы не поделили… Пойду "майкрософт чего-нибудь" зарегистрирую, а они пусть переименуются и объяснят ситуацию

     
     
  • 3.13, Аноним (7), 11:21, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Некоммерческая организация Fundación PostgreSQL, официально не связанная с сообществом разработчиков PostgreSQL
    >ну да разрабы не поделили… Пойду "майкрософт чего-нибудь" зарегистрирую, а они пусть переименуются и объяснят ситуацию

    Сразу нужно было регистрировать всё нормально, а не доводить всё до этого. Проект стал сверх популярные и только потом они зашевелились.

     
     
  • 4.17, другой аноним (?), 11:51, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу, ты-то уже мильен с тыщами торговых марок понарегистрировал. Жаль что кодить не умеешь, поэтому так ничего и не написал.

    А авторы postgres95 - умели кодить. И вообще не собирались фигней заниматься, просто зачем-то написали тебе бесплатную, как вы, р@шкованцы (опа, новое запрещенно во впопеннете слово), любите, базу данных.

    А потом "проект стал сверхупопулярным" и всякие м-ки попытались на этом влегкую срубить бабла - не умея кодить, но умея пакостить.

     
  • 3.18, Diozan (ok), 11:52, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было такое...
    https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_v._MikeRoweSoft
     

  • 1.9, Агл (?), 11:12, 13/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    юристы не теряют денег и не проигрывают -- а только их клиенты
     
  • 1.14, Аноним (14), 11:28, 13/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С какого бодуна вообще кто-то начал регистрировать эти торговые марки.
     
     
  • 2.16, другой аноним (?), 11:50, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да так, один Пэдро - очень денег хотелось. А ему их не несли (и до сих пор не несут, сколько он ни уговаривает канадцев что попал на бабки исключительно по их вине - не зарегистрировали как полагается, вот и пришлось ему спасать мир за свой счет)

     

  • 1.19, Аноним (19), 11:52, 13/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А тут кто-то говорил не нужно?)
     

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