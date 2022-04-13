Конфликт, связанный с торговыми марками PostgreSQL, остаётся не урегулирован

Организация PGCAC (PostgreSQL Community Association of Canada), представляющая интересы сообщества PostgreSQL и действующая от имени PostgreSQL Core Team, призвала организацию Fundación PostgreSQL выполнить ранее данные обещания и передать права на зарегистрированные торговые марки и доменные имена, связанные с PostgreSQL.

Отмечается, что 14 сентября 2021 года, на следующий день после публичной огласки конфликта, вызванного тем, что организация Fundación PostgreSQL зарегистрировала в Испании торговые марки "PostgreSQL" и "PostgreSQL Community" и подала заявки на регистрацию аналогичных торговых марок в США и Евросоюзе, представителям PostgreSQL Core Team удалось договориться с Fundación PostgreSQL. Организация Fundación PostgreSQL заявила, что начнёт процесс передачи PGCAC всех торговых марок и доменов безвозмездно и без каких-либо условий.

С тех пор прошло 7 месяцев, но соглашение о передаче торговых марок остаётся несогласованным. Камнем преткновения стало намерение организации PGCAC компенсировать затраты, понесённые в ходе попыток оспорить поданные заявки на торговые марки. Организация PGCAC не добивалась полного возмещения расходов на юридическое сопровождение, но потребовала возместить сумму пошлины за подачу заявки с возражением против регистрации товарного знака. Организация Fundación PostgreSQL отказалась оплачивать подобные издержки, пояснив своё решение тем, что их можно было бы избежать, если бы PGCAC попыталась урегулировать вопрос в ходе прямых переговоров, без привлечения юридической фирмы.

В процессе обсуждения проекта соглашения организация Fundación PostgreSQL отклонила большую часть условий урегулирования конфликта и предложила добавить несколько своих условий, но продолжала утверждать, что в любом случае отзовёт заявки на торговые марки, независимо от заключения официального соглашения. В конечном счёте, подготовка соглашения застопорилась, заявки на торговые марки до сих остаются не отозванными, а юрист Fundación PostgreSQL указал на то, что организация не заинтересована выполнять ранее данное обещание в отношении отзыва торговых марок (вероятно, подразумевался отказ отзывать торговые марки до подписания официального соглашения).

Представители PGCAC призвали Fundación PostgreSQL довести до конца работу по урегулированию конфликта и выполнить обещания по отзыву регистрации торговых марок и передаче доменов, чтобы закрыть этот вопрос и сосредоточить работу на решении других задач проекта.

Напомним, что организация PGCAC восприняла действия Fundación PostgreSQL как попытку захвата торговых марок проекта. Но ситуация не так однозначна, по мнению организации Fundación PostgreSQL, она действует в интересах сообщества, пытается защитить бренд PostgreSQL от недобросовестного использования и добивается того, чтобы торговые марки были под управлением полностью независимой некоммерческой организации, не подконтрольной отдельным компаниям.

Основатель Fundación PostgreSQL не настаивал на продолжении владения полученными торговыми марками и предлагал создать новую и полностью независимую организацию, которая могла бы владеть всей интеллектуальной собственностью проекта PostgreSQL и объединить разрозненные активы, ныне принадлежащие организациям PGCAC, PEU (postgresql.eu) и Fundación PostgreSQL. Управляющий совет предлагалось сформировать на основе команды PostgreSQL Core Team, но поставить его под контроль Генеральной Ассамблее из более широкого круга представителей сообщества. В текущем виде часть имеющихся у проекта торговых марок принадлежит ассоциации PGCAC в Канаде, а другая часть - европейской организации PEU, по мнению Fundación PostgreSQL данные организации дублируют свои функции и имеют непрозрачное управление.



