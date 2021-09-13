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Сторонняя организация пытается зарегистрировать торговую марку PostgreSQL в Европе и США

13.09.2021 22:50

Сообщество разработчиков СУБД PostgreSQL столкнулось с попыткой захвата торговых марок проекта. Некоммерческая организация Fundación PostgreSQL, не связанная с сообществом разработчиков PostgreSQL, зарегистрировала в Испании торговые марки "PostgreSQL" и "PostgreSQL Community", а также подала заявки на регистрацию аналогичных торговых марок в США и Евросоюзе.

Управлением связанной с проектом PostgreSQL интеллектуальной собственностью, включая торговые марки Postgres и PostgreSQL, занимается команда PostgreSQL Core Team. Официальные торговые марки проекта зарегистрированы в Канаде на организацию PGCAC (PostgreSQL Community Association of Canada), представляющую интересы сообщества и действующую от имени PostgreSQL Core Team. Торговые марки доступны для свободного использования при условии соблюдения определённых правил (например, использование слова PostgreSQL в названии компании, стороннего продукта или в доменном имени требует согласования с командой разработчиков PostgreSQL).

В 2020 году сторонняя организация Fundación PostgreSQL без предварительного согласования с PostgreSQL Core Team начала процесс регистрации торговых марок "PostgreSQL" и "PostgreSQL Community" в США и Евросоюзе. В ответ на запрос от разработчиков PostgreSQL, представители Fundación PostgreSQL пояснили, что своими действиями пытаются защитить бренд PostgreSQL. В переписке организацию Fundación PostgreSQL поставили в известность, что регистрация связанных с проектом торговых марок третьим лицом нарушает действующие в проекте правила использования торговых марок, создаёт условия, вводящие пользователей в заблуждение, и вступает в конфликт с миссией организации PGCAC, занимающейся охраной интеллектуальной собственности проекта.

В ответ организация Fundación PostgreSQL дала понять, что не собирается отзывать отправленные заявки, но готова вести переговоры с PGCAC. Представляющая сообщество организация PGCAC отправила предложение по урегулированию конфликта, но не получила ответа. После этого совместно с европейским представительством PostgreSQL Europe (PGEU) организация PGCAC приняла решение официальным путём оспорить поданные организацией Fundación PostgreSQL заявки на регистрацию торговых марок "PostgreSQL" и "PostgreSQL Community".

Пока велась подготовка к отправке документов организация Fundación PostgreSQL подала ещё одну заявку на регистрацию торговой марки "Postgres", что было воспринято как целенаправленное нарушение политики в отношении торговых марок и создание потенциальной угрозы для проекта. Например, контроль над торговыми марками может быть использован для захвата доменов проекта.

После очередной попытки урегулировать конфликт владелец Fundación PostgreSQL заявил, что готов отозвать заявки только на своих условиях, нацеленных на ослабление PGCAC и возможность сторонних лиц контролировать торговые марки PostgreSQL. PostgreSQL Core Team и PGCAC признали подобные требования неприемлимыми из-за опасности потерять контроль над ресурсами проекта. Разработчики PostgreSQL продолжают наедятся на возможность мирного решения проблемы, но готовы использовать все возможности для отражения попыток присвоить себе торговые марки Postgres, PostgreSQL и PostgreSQL Community.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Google учредил организацию для управления торговыми марками открытых проектов
  3. OpenNews: Проект GNOME намерен бороться с нарушителем торговой марки
  4. OpenNews: Компания Canonical предъявила претензии за использование торговой марки Ubuntu хостингом OVH
  5. OpenNews: Торговые марки как препятствие в распространении свободного ПО
  6. OpenNews: Против организации Software Freedom Conservancy подан иск об отзыве торговой марки
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55797-postgresql
Ключевые слова: postgresql
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:52, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Надо было раньше думать. Что значит зарегистрировали в Канаде? Так законы не работают - защита интеллектуальной собственности производится в каждой стране отдельно и независимо.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:36, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >Надо было раньше думать. Что значит зарегистрировали в Канаде? Так законы не работают - защита интеллектуальной собственности производится в каждой стране отдельно и независимо.

    Ага, в каждой из 195 стран мира открыть свое представительство, нанать обслуживающий персонал в лице: директор, секретарь, менеджер,  бухгалтер, сторож, уборщица и штат юристов, которые будут рьяно защищать и оберегать права.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 01:24, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Примерно так оно и работает (не знаю, правда, зачем вам понадобилось представительство с секретарями и уборщицами).
    Не во всех 195, но уж про США и ЕС стоило подумать.
     
  • 3.10, Аноним (10), 01:40, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты как думал? Хочешь крышу - плати. Не хочешь (противник крыши) или нет денег (бесполезный для крыши агент) - за крышу заплятят другие, и крыша изничтожит конкурента своим плательщикам. Это так работает.
     

  • 1.2, Аноним (2), 00:30, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почитал про это, что нашёл.
    Чувак из Испании хочет начать все с чистого листа. Типа нужна новая нко для всех прав и т.д. и т.п. А эти вполне резонно в легком ступоре от такого. Типа «Чё? Ты поехавший?»
     
  • 1.3, Аноним (2), 00:34, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто хочет почитать мнение другой стороны, хоть и слегка странное и с душком
    https://postgresql.fund/blog/postgres-core-team-attacks-postgres-community/
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 02:13, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну он хорошие вопросы задаёт:

    Yet you are wrong when you state that Core Team holds trademarks. Core is not even a legal entity (the main mistake that I've been voicing for years; it should).

    Instead, there's a "loosely associated" association in Canada (PAC), with a governing board as opaque as Core, that holds the trademarks. Let's even assume this is OK.

    But then, PEU (https://www.postgresql.eu/) also holds trademarks! Why? Is PEU an "official" association in any way? (if so, there should be a process and rules to become official, but there aren't).

    So if Core (read: PAC) is the only one who should hold the trademarks, why is not Core/PAC also suing and publicly bashing against PEU? What makes PEU special? What makes legally PEU different from other Postgres NPOs?

    I've been asking this question for years, including many times during this "debate" with Core/PEU/PAC about the trademarks. No answer.

     

  • 1.5, Аноним (2), 00:40, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вобщем, очередной модный реформатор-оптимизатор
     
  • 1.6, Аноним (6), 01:11, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Есть какое-то ощущение, что какие-то товарищи с деньгами стоящие за канадской конторой пытаются всё контролировать. Причём то, что первые требования были поданы через юридическую контору в UK как-то навевает на мысли что эти товарищи в UK и проживают. Может быть это какие-то российских олигархи...
     
  • 1.7, x3who (?), 01:19, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эту опечатку можно не фиксить: "Разработчики PostgreSQL продолжают наедятся"
     
  • 1.9, Аноним (11), 01:37, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    postgresql.fund ого, это же Альваро, не такой уж и не известный чувак

    > Некоммерческая организация Fundación PostgreSQL, не связанная с сообществом разработчиков PostgreSQL

    а это получается не совсем уже так, Альваро это DBA со своей фирмой консультирующей по postgres, не один раз выступавший на различных конференциях, организатор конференции https://pgibz.io/
    Говорить что он не связан с сообществом это мягко сказать преувеличение.

    Нда, конфликт...


     
  • 1.12, Аноним (11), 03:48, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Last week however we learned that Richard Stallman re-joined the FSF board of directors. Considering the circumstances of the original resignation in 2019, and the lack of transparency in last week's step, PostgreSQL Europe joins many other Open Source communities in asking the FSF to make fundamental and long-lasting changes to their governance process.
    > lack of transparency
    > changes to their governance process

    Похоже PostgreSQL Europe могут пожелать того же самим себе :-)

     
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