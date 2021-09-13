Сторонняя организация пытается зарегистрировать торговую марку PostgreSQL в Европе и США

Сообщество разработчиков СУБД PostgreSQL столкнулось с попыткой захвата торговых марок проекта. Некоммерческая организация Fundación PostgreSQL, не связанная с сообществом разработчиков PostgreSQL, зарегистрировала в Испании торговые марки "PostgreSQL" и "PostgreSQL Community", а также подала заявки на регистрацию аналогичных торговых марок в США и Евросоюзе.

Управлением связанной с проектом PostgreSQL интеллектуальной собственностью, включая торговые марки Postgres и PostgreSQL, занимается команда PostgreSQL Core Team. Официальные торговые марки проекта зарегистрированы в Канаде на организацию PGCAC (PostgreSQL Community Association of Canada), представляющую интересы сообщества и действующую от имени PostgreSQL Core Team. Торговые марки доступны для свободного использования при условии соблюдения определённых правил (например, использование слова PostgreSQL в названии компании, стороннего продукта или в доменном имени требует согласования с командой разработчиков PostgreSQL).

В 2020 году сторонняя организация Fundación PostgreSQL без предварительного согласования с PostgreSQL Core Team начала процесс регистрации торговых марок "PostgreSQL" и "PostgreSQL Community" в США и Евросоюзе. В ответ на запрос от разработчиков PostgreSQL, представители Fundación PostgreSQL пояснили, что своими действиями пытаются защитить бренд PostgreSQL. В переписке организацию Fundación PostgreSQL поставили в известность, что регистрация связанных с проектом торговых марок третьим лицом нарушает действующие в проекте правила использования торговых марок, создаёт условия, вводящие пользователей в заблуждение, и вступает в конфликт с миссией организации PGCAC, занимающейся охраной интеллектуальной собственности проекта.

В ответ организация Fundación PostgreSQL дала понять, что не собирается отзывать отправленные заявки, но готова вести переговоры с PGCAC. Представляющая сообщество организация PGCAC отправила предложение по урегулированию конфликта, но не получила ответа. После этого совместно с европейским представительством PostgreSQL Europe (PGEU) организация PGCAC приняла решение официальным путём оспорить поданные организацией Fundación PostgreSQL заявки на регистрацию торговых марок "PostgreSQL" и "PostgreSQL Community".

Пока велась подготовка к отправке документов организация Fundación PostgreSQL подала ещё одну заявку на регистрацию торговой марки "Postgres", что было воспринято как целенаправленное нарушение политики в отношении торговых марок и создание потенциальной угрозы для проекта. Например, контроль над торговыми марками может быть использован для захвата доменов проекта.

После очередной попытки урегулировать конфликт владелец Fundación PostgreSQL заявил, что готов отозвать заявки только на своих условиях, нацеленных на ослабление PGCAC и возможность сторонних лиц контролировать торговые марки PostgreSQL. PostgreSQL Core Team и PGCAC признали подобные требования неприемлимыми из-за опасности потерять контроль над ресурсами проекта. Разработчики PostgreSQL продолжают наедятся на возможность мирного решения проблемы, но готовы использовать все возможности для отражения попыток присвоить себе торговые марки Postgres, PostgreSQL и PostgreSQL Community.



