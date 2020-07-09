Google учредил организацию для управления торговыми марками открытых проектов

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|1.1, Урри (?), 11:54, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Бойтесь данайцев дары приносящих.
Хотя сама идея великолепная.
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|2.23, Аноним (23), 13:13, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Великолепно что? У разрабатывать упрут не только код, а и торговую марку и выставлят на мороз.
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|2.30, Я (??), 13:46, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Google все больше подминает под себя OpenSource!
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|3.31, G00gle (?), 13:51, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так хомячки на форумах нам не указ что делать, удачи им в сетевых баталиях пока мы делаем крутой бизнес :)
Тупое инертное стадо всегда выгодно.
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|1.2, anon345634758 (?), 11:57, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно.
С одной стороны Гугол лицо заинтересованное и может опять попытаться что-то под себя подгрести этим трюком. С другой, действительно большинство тех кто пишет opensource не заморачиваются с юридическими тонкостями и вот этим вот всем, и в этом смысле такая фирма закрывает их потребность. Посмотрим, че выйдет
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|2.6, Аноним (6), 12:03, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Скорее всего им мешает ТМ подмять под себя очередной опен-сурце код.
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|2.8, Аноним (8), 12:14, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это просто попытка монополизировать буллинг. После утверждения такой организации которая подконтрольна гуглу, только гугл сможет взять и конфисковать понравивщееся название себе, остальные же кто попытается так делать - получат иски от этой организации.
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|3.16, Crazy Alex (ok), 12:41, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это у вас мышление из девяностых.
Ту мелочь, которой нужны услуги подобной организации, гугл может мешками покупать если ему что-то нужно, без риска нарваться на скандалы, связанные с отжимом торговых марок.
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|1.3, Аноним (3), 11:58, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Google учредил организацию для управления торговыми марками открытых проектов
>передача торговой марки независимой и нейтральной организации позволит избежать регистрации марки на конкретного участника, делая проект зависимым от этого участника
Google и независимой? S-)
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|2.28, Аноним (28), 13:43, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 3 из 6 членов управляющего совета OUC нынешние или бывшие сотрудники Google
Вообще не парятся...
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|1.7, Сишник (?), 12:04, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Кроме того, передача торговой марки независимой и нейтральной организации позволит избежать регистрации марки на конкретного участника, делая проект зависимым от этого участника.
Прелессстно. Т.е. если разработчик не принимает CoC коммиты от лгбтч сообщества, например, то может катиться со своим кодом куда подальше, потому что Google & Co, имея права на имя продукта, сами всё что нужно закоммитят и опубликуют от имени продукта.
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|3.32, G00gle (?), 13:52, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дeдушка пытался покрывать педoфилов, собственно, теперь его мнение нафиг никому не нужно.
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|1.12, Аноним (12), 12:30, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Проблемы то никакой нет. Кажется простую идею поделиться кодом пытаются вписать в копирастические законы и обмазывают бюрократией.
Я бы вообще законность лицензий, смежных и авторских прав, патентов отменил - пускай копирует кто хочет для каких угодно целей. Развитию они как выяснилось только мешают, зато хлопот добавляют очень много.
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|2.17, Crazy Alex (ok), 12:43, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насчёт лицензий и авторских прав согласен, но вот торговые марки - они ж не о коде вообще, а о том, как сторонний человек может отличить фейк от оригинального продукта.
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|2.19, Аноним (28), 12:48, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Проблемы то никакой нет.
Проблема есть, и для её решения в 1997 году Брюсом Перенсом была создана независимая некоммерческая организация, в частности например она владеет торговой маркой "Debian". Зачем сейчас сюда лезет гуголь, ну очевидно для захвата.
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|1.18, Аноним (18), 12:44, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ага а потом автор проекта выскажется против геев и эта организация его же и выпилит
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|1.20, Аноним (20), 12:58, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Кроме того, передача торговой марки независимой и нейтральной организации
Это гугол то?
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|1.27, Аноним (27), 13:34, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ищут лохов которые сами им отдадут торговую марку, а то потом плати миллионы покупай их...
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