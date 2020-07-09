Google учредил организацию для управления торговыми марками открытых проектов

Компания Google учредила новую некоммерческую организацию "Open Usage Commons", призванную защищать идентичность открытых проектов и оказывать помощь по управлению торговыми марками (название проекта и логотип), формированию правил по использованию торговых марок и проверке их выполнения. Целью организации является расширение философии и определения Open Source на торговые марки. Владельцами связанной с кодом интеллектуальной собственности являются разработчики, но торговая марка, идентифицирующая проект, отделена от кода, не охватывается лицензией на код и обрабатывается отдельно от имущественных прав на код. Организация Open Usage Commons ориентирована на обслуживание открытых проектов, у которых нет необходимых ресурсов для самостоятельного решения вопросов, связанных с торговыми марками. Кроме того, передача торговой марки независимой и нейтральной организации позволит избежать регистрации марки на конкретного участника, делая проект зависимым от этого участника. Отмечается, что организация создана, так как свободное, прозрачное и справедливое использование торговых марок в открытом ПО рассматривается как важный фактор для поддержания стабильности движения Open Source в долгосрочной перспективе. При этом работа с торговыми марками требует знания определённых юридических тонкостей, неведомых большинству сопровождающих открытые проекты. Организация Open Usage Commons реализует модель, при которой любые участники сообщества, от мэйнтейнеров до конечных пользователей и вовлечённых в экосистему компаний, могут не заботиться о вопросах использования и управления торговыми марками. Названия зарекомендовавших себя проектов часто выступают своеобразными метками качества. Использование известных имён для злоупотреблений и продвижения некачественных сторонних разработок может негативно повлиять на репутацию проекта, поэтому важна выработка справедливых условий по использованию торговых марок. С одной стороны такие условия, при их выполнении, позволят свободно использовать торговую марку всем желающим без получения предварительного разрешения, но с другой стороны пресекут корыстные попытки продвижения сторонних продуктов за счёт популярности других и введение пользователей в заблуждение элементами ложной принадлежности к проекту. Для управления организацией и выработки критериев по принятию открытых проектов под свою опеку сформирован совет директоров, в который включены известные деятели сообщества и индустрии, такие как Кристофер ДиБон (Chris DiBona, управляющий Open Source проектами в Google), Майлз Ворд (Miles Ward, техдиректор SADA Systems), Эллисон Рэндал (Allison Randal, из Software Freedom Conservancy) и Клиф Лампе (Cliff Lampe, профессор из Мичиганского университета). Первыми проектами, присоединившимися к организации, стали платформа микросервисов Istio, web-фреймворк Angular и система рецензирования кода Gerrit. Дополнение: Компания IBM выразила несогласие с действиями Google по передаче новой организации торговых марок проекта Istio, так как этот шаг нарушает ранее согласованные договорённости. Проект Istio является совместным и образован путём слияния проекта Istio от Google и Amalgam8 от IBM с оставлением общего имени Istio. При образовании совместного проекта было оговорено, что после достижения зрелости он будет передан под покровительство независимой от конкретных производителей некоммерческой организации Cloud Native Computing Foundation (CNCF), которая возьмёт в свои руки в том числе процессы управления лицензиями и торговыми марками. По мнению IBM новая организация Open Usage Commons (OUC) не соответствует принципам открытого управления, независимого от отдельных поставщиков (3 из 6 членов управляющего совета OUC нынешние или бывшие сотрудники Google).



