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Google учредил организацию для управления торговыми марками открытых проектов

09.07.2020 09:55

Компания Google учредила новую некоммерческую организацию "Open Usage Commons", призванную защищать идентичность открытых проектов и оказывать помощь по управлению торговыми марками (название проекта и логотип), формированию правил по использованию торговых марок и проверке их выполнения. Целью организации является расширение философии и определения Open Source на торговые марки.

Владельцами связанной с кодом интеллектуальной собственности являются разработчики, но торговая марка, идентифицирующая проект, отделена от кода, не охватывается лицензией на код и обрабатывается отдельно от имущественных прав на код. Организация Open Usage Commons ориентирована на обслуживание открытых проектов, у которых нет необходимых ресурсов для самостоятельного решения вопросов, связанных с торговыми марками. Кроме того, передача торговой марки независимой и нейтральной организации позволит избежать регистрации марки на конкретного участника, делая проект зависимым от этого участника.

Отмечается, что организация создана, так как свободное, прозрачное и справедливое использование торговых марок в открытом ПО рассматривается как важный фактор для поддержания стабильности движения Open Source в долгосрочной перспективе. При этом работа с торговыми марками требует знания определённых юридических тонкостей, неведомых большинству сопровождающих открытые проекты. Организация Open Usage Commons реализует модель, при которой любые участники сообщества, от мэйнтейнеров до конечных пользователей и вовлечённых в экосистему компаний, могут не заботиться о вопросах использования и управления торговыми марками.

Названия зарекомендовавших себя проектов часто выступают своеобразными метками качества. Использование известных имён для злоупотреблений и продвижения некачественных сторонних разработок может негативно повлиять на репутацию проекта, поэтому важна выработка справедливых условий по использованию торговых марок. С одной стороны такие условия, при их выполнении, позволят свободно использовать торговую марку всем желающим без получения предварительного разрешения, но с другой стороны пресекут корыстные попытки продвижения сторонних продуктов за счёт популярности других и введение пользователей в заблуждение элементами ложной принадлежности к проекту.

Для управления организацией и выработки критериев по принятию открытых проектов под свою опеку сформирован совет директоров, в который включены известные деятели сообщества и индустрии, такие как Кристофер ДиБон (Chris DiBona, управляющий Open Source проектами в Google), Майлз Ворд (Miles Ward, техдиректор SADA Systems), Эллисон Рэндал (Allison Randal, из Software Freedom Conservancy) и Клиф Лампе (Cliff Lampe, профессор из Мичиганского университета). Первыми проектами, присоединившимися к организации, стали платформа микросервисов Istio, web-фреймворк Angular и система рецензирования кода Gerrit.

Дополнение: Компания IBM выразила несогласие с действиями Google по передаче новой организации торговых марок проекта Istio, так как этот шаг нарушает ранее согласованные договорённости. Проект Istio является совместным и образован путём слияния проекта Istio от Google и Amalgam8 от IBM с оставлением общего имени Istio. При образовании совместного проекта было оговорено, что после достижения зрелости он будет передан под покровительство независимой от конкретных производителей некоммерческой организации Cloud Native Computing Foundation (CNCF), которая возьмёт в свои руки в том числе процессы управления лицензиями и торговыми марками. По мнению IBM новая организация Open Usage Commons (OUC) не соответствует принципам открытого управления, независимого от отдельных поставщиков (3 из 6 членов управляющего совета OUC нынешние или бывшие сотрудники Google).

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Запрет на использование торговой марки CentOS для сторонних сборок
  3. OpenNews: Компания Canonical предъявила претензии за использование торговой марки Ubuntu хостингом OVH
  4. OpenNews: Торговые марки как препятствие в распространении свободного ПО
  5. OpenNews: Проект GNOME намерен бороться с нарушителем торговой марки (развитие событий)
  6. OpenNews: Логотип Debian официально зарегистрирован как торговая марка
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53318-trademark
Ключевые слова: trademark, google, opensource
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Урри (?), 11:54, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Бойтесь данайцев дары приносящих.

    Хотя сама идея великолепная.

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:13, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Великолепно что? У разрабатывать упрут не только код, а и торговую марку и выставлят на мороз.
     
  • 2.30, Я (??), 13:46, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Google все больше подминает под себя OpenSource!
     
     
  • 3.31, G00gle (?), 13:51, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так хомячки на форумах нам не указ что делать, удачи им в сетевых баталиях пока мы делаем крутой бизнес :)

    Тупое инертное стадо всегда выгодно.

     

  • 1.2, anon345634758 (?), 11:57, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно.
    С одной стороны Гугол лицо заинтересованное и может опять попытаться что-то под себя подгрести этим трюком. С другой, действительно большинство тех кто пишет opensource не заморачиваются с юридическими тонкостями и вот этим вот всем, и в этом смысле такая фирма закрывает их потребность. Посмотрим, че выйдет
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:03, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Скорее всего им мешает ТМ подмять под себя очередной опен-сурце код.
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:14, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это просто попытка монополизировать буллинг. После утверждения такой организации которая подконтрольна гуглу, только гугл сможет взять и конфисковать понравивщееся название себе, остальные же кто попытается так делать - получат иски от этой организации.
     
     
  • 3.16, Crazy Alex (ok), 12:41, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это у вас мышление из девяностых.

    Ту мелочь, которой нужны услуги подобной организации, гугл может мешками покупать если ему что-то нужно, без риска нарваться на скандалы, связанные с отжимом торговых марок.

     
     
  • 4.29, Аноним (6), 13:43, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем им покупать если они будут просто так брать ?
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:58, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Google учредил организацию для управления торговыми марками открытых проектов
    >передача торговой марки независимой и нейтральной организации позволит избежать регистрации марки на конкретного участника, делая проект зависимым от этого участника

    Google и независимой? S-)

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:43, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 3 из 6 членов управляющего совета OUC нынешние или бывшие сотрудники Google

    Вообще не парятся...

     

  • 1.4, m.makhno (ok), 11:59, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    корпорация добра творит добро?..
     
     
  • 2.5, Клыкастый (ok), 12:00, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    ...а кто не спрятался - сами и виноваты.
     
     
  • 3.11, A.Stahl (ok), 12:29, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А кто спрятался, того найдут и отгуглят.
     

  • 1.7, Сишник (?), 12:04, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Кроме того, передача торговой марки независимой и нейтральной организации позволит избежать регистрации марки на конкретного участника, делая проект зависимым от этого участника.

    Прелессстно. Т.е. если разработчик не принимает CoC коммиты от лгбтч сообщества, например, то может катиться со своим кодом куда подальше, потому что Google & Co, имея права на имя продукта, сами всё что нужно закоммитят и опубликуют от имени продукта.

     
  • 1.9, нитрол (?), 12:17, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Why IBM doesn’t agree with Google’s Open Usage Commons
    https://developer.ibm.com/components/istio/blogs/istio-google-open-usage-commo
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:26, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гуглятине никогда не доверял.

    Что обо этом думает Столлман?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:38, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если он о чем-то подумает его еще откуда-нибудь выгонят.
     
  • 2.22, myhand (ok), 13:04, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дедушка пытался, а то сделал ТЫ?
     
     
  • 3.32, G00gle (?), 13:52, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дeдушка пытался покрывать педoфилов, собственно, теперь его мнение нафиг никому не нужно.
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:30, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Проблемы то никакой нет. Кажется простую идею поделиться кодом пытаются вписать в копирастические законы и обмазывают бюрократией.

    Я бы вообще законность лицензий, смежных и авторских прав, патентов отменил - пускай копирует кто хочет для каких угодно целей. Развитию они как выяснилось только мешают, зато хлопот добавляют очень много.

     
     
  • 2.17, Crazy Alex (ok), 12:43, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насчёт лицензий и авторских прав согласен, но вот торговые марки - они ж не о коде вообще, а о том, как сторонний человек может отличить фейк от оригинального продукта.
     
  • 2.19, Аноним (28), 12:48, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проблемы то никакой нет.

    Проблема есть, и для её решения в 1997 году Брюсом Перенсом была создана независимая некоммерческая организация, в частности например она владеет торговой маркой "Debian". Зачем сейчас сюда лезет гуголь, ну очевидно для захвата.

     

  • 1.13, Аноним (14), 12:37, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будут судиться с БДСМщиками за Gimp?
     
  • 1.15, Аноним (28), 12:39, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чем они лучше https://www.spi-inc.org/?
     
  • 1.18, Аноним (18), 12:44, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ага а потом автор проекта выскажется против геев и эта организация его же и выпилит
     
  • 1.20, Аноним (20), 12:58, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Кроме того, передача торговой марки независимой и нейтральной организации

    Это гугол то?

     
  • 1.21, Gemorroj (ok), 12:59, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Google....независимой и нейтральной организации.

    дада

     
  • 1.24, GNU Аноним (?), 13:19, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Open Source вместо Free Software

    Всё ясно.

     
  • 1.25, GNU Аноним (?), 13:21, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Верить в наше время нельзя никому. Мне — можно. --Гугл
     
  • 1.26, КО (?), 13:31, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "оказывать помощь"
    Вам наполовину или на всю длину?
     
  • 1.27, Аноним (27), 13:34, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ищут лохов которые сами им отдадут торговую марку, а то потом плати миллионы покупай их...
     
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