Red Hat попытался отобрать домен WeMakeFedora.org под видом нарушения торговой марки

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|2.5, kai3341 (ok), 23:31, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Мне в последнее время всё сложнее отличить сарказм от шизофрении. И вот сейчас не пойму -- это хороший сарказм или опять?
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|3.6, Michael Shigorin (ok), 23:33, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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После первой точки -- точно сарказм. :}
PS: на подход "ты виноват уж в том, что хочется мне кушать" остаётся отвечать подходом "какой красавец сам на флажки вышел", как мне кажется.
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|4.8, Аноним (8), 23:55, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>какой красавец сам на флажки вышел
Возьму на вооружение.
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|1.9, Аноним (9), 23:59, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Эээ я так и не понял, Дэниэл Покок хороший или плохой. Аноним опеннета, посоветуй!
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|2.11, anonymous (??), 00:37, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кажется хороший, за Столлмана и против Coc, но пишут что стырил списки рассылки и спамил, что не есть хорошо.
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|2.15, prokoudine (ok), 00:54, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Эээ я так и не понял, Дэниэл Покок хороший или плохой.
В жизни бывает полезно отойти от этой детсадовской дихотомии.
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|1.10, Аноним (10), 00:23, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>заблокирован такими проектами, как Debian, Fedora, FSF Europe, Alpine Linux и FOSDEM
Интересно, кто (или что) их объединяет?
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|2.30, istepan (ok), 06:35, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну, офигеть теперь.
Ну у нас это дикость какая-то. Аборигены, ей Богу!
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|1.29, Аноним (29), 04:51, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В странное время мы живем - балом правят жажда наживы, лицемеры и жулики. Видимо, цивилизация уже на грани...
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|2.31, Аноним (31), 06:42, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а вы наивно полагаете что раньше (неограниченно, это раньше стремится за Р.Х.) было иначе?)
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|1.32, Аноним (32), 06:44, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> был заблокирован
Это как? Ну чисто технически, кто знает? Пикеты выставляют и из дома не выпускают?
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