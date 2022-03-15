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Red Hat попытался отобрать домен WeMakeFedora.org под видом нарушения торговой марки

15.03.2022 22:50

Компания Red Hat развязала судебное разбирательство против Дэниэла Покока (Daniel Pocock), связанное с нарушением торговой марки Fedora в доменном имени WeMakeFedora.org, на котором публиковалась критика в отношении участников проекта Fedora и Red Hat. Представители Red Hat требовали передать компании права на домен, так как он нарушает зарегистрированную торговую марку, но суд встал на сторону ответчика и вынес решение о сохранении прав на домен за текущим владельцем.

Суд указал на то, что в соответствии с публикуемой на сайте WeMakeFedora.org информации, деятельность автора подпадает в категорию добросовестного использования торговой марки, так как имя Fedora используется ответчиком для идентификации тематики сайта, на котором публикуется критика в отношении Red Hat. Сам сайт является некоммерческим и его автор не пытается выдать его за результат деятельности Red Hat или ввести пользователей в заблуждение.

Дэниэл Покок ранее входил в число разработчиков Fedora и Debian и занимался сопровождением ряда пакетов, но в результате конфликта вступил в конфронтацию с сообществом, начал троллить некоторых участников и публиковать критику, в основном направленную против навязывания кодекса поведения, вмешательства в жизнь сообщества и продвижения различных инициатив, проводимых активистами достижения за социальную справедливость.

Например, Дэниэл пытался привлечь внимание к деятельности Молли Де Бланк (Molly de Blanc), которая, по его мнению, под видом продвижения кодекса поведения занималась травлей несогласных с её точкой зрения и пыталась манипулировать поведением участников сообщества (Молли является автором открытого письма против Столлмана). За свои едкие высказывания Дэниэл Покок был заблокирован такими проектами, как Debian, Fedora, FSF Europe, Alpine Linux и FOSDEM, но продолжал нападки на своих сайтах. Компания Red Hat попыталась захватить один их его сайтов под видом нарушения торговой марки, но суд встал на сторону Дэниэла.

  1. Главная ссылка к новости (https://lwn.net/Articles/88793...)
  2. OpenNews: Проект Fedora разорвал отношения с Фондом СПО и выступил против Столлмана
  3. OpenNews: Конфликт из-за отображения шапки Санта-Клауса в открытом редакторе кода Visual Studio Code
  4. OpenNews: Удаление Эрика Рэймонда из списков рассылки OSI и этические вопросы в открытых лицензиях
  5. OpenNews: Mozilla воспользовалась push-уведомлениями для распространения политической рекламы в Firefox
  6. OpenNews: Автор Libreboot выступила с защитой Ричарда Столлмана
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56860-redhat
Ключевые слова: redhat, trademark
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Michael Shigorin (ok), 23:14, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наш человек, эвакуировать надо.  А шляпникам -- приготовиться платить России за Федору и каяться.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:28, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему России, Французам же?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4
     
  • 2.5, kai3341 (ok), 23:31, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Мне в последнее время всё сложнее отличить сарказм от шизофрении. И вот сейчас не пойму -- это хороший сарказм или опять?
     
     
  • 3.6, Michael Shigorin (ok), 23:33, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    После первой точки -- точно сарказм. :}

    PS: на подход "ты виноват уж в том, что хочется мне кушать" остаётся отвечать подходом "какой красавец сам на флажки вышел", как мне кажется.

     
     
  • 4.8, Аноним (8), 23:55, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >какой красавец сам на флажки вышел

    Возьму на вооружение.

     
  • 3.7, Sluggard (ok), 23:35, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это Шигорин.
     
     
  • 4.16, ТотСамыйАнонимныйАнонимус (?), 01:01, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После первой точки сарказм? нее? Михаил жы все обрисовал. С другой стороны Альты сами банят и в курилку отправляют, но! домены не отбирают.
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 02:50, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > домены не отбирают

    Потому, что не могут.

     
     
  • 6.28, Бывалый смузихлёб (?), 04:10, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно не могут. И красношляпа сама по себе не может.
    Только суд своим решением может
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:43, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Куда эвакуировать? В немытую-то?) Не смешите.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 01:15, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Укросвинья найди лужу!
     
  • 3.25, Аноним (-), 02:57, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такого только в немытую
     
  • 2.14, prokoudine (ok), 00:52, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Наш человек

    Да, этот дед тоже не пьет таблетки.

     
     
  • 3.22, Тинус Лорвальдс (ok), 02:31, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты свои пить не забывай.
     
  • 2.27, YetAnotherOnanym (ok), 04:00, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше ту училку математики, которая мяукать не захотела. Она хотя бы 100% нормальная.
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:59, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эээ я так и не понял, Дэниэл Покок хороший или плохой. Аноним опеннета, посоветуй!
     
     
  • 2.11, anonymous (??), 00:37, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кажется хороший, за Столлмана и против Coc, но пишут что стырил списки рассылки и спамил, что не есть хорошо.
     
     
  • 3.17, ТотСамыйАнонимныйАнонимус (?), 01:03, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    главное результат.
     
  • 2.15, prokoudine (ok), 00:54, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Эээ я так и не понял, Дэниэл Покок хороший или плохой.

    В жизни бывает полезно отойти от этой детсадовской дихотомии.

     
     
  • 3.23, Тинус Лорвальдс (ok), 02:33, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прокудин, ты опять на защите COCа? Ты не устал лицом в грязи валяться?
     

  • 1.10, Аноним (10), 00:23, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >заблокирован такими проектами, как Debian, Fedora, FSF Europe, Alpine Linux и FOSDEM

    Интересно, кто (или что) их объединяет?

     
     
  • 2.18, ТотСамыйАнонимныйАнонимус (?), 01:03, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    толпа толерантных Сос.
     

  • 1.21, Аноним (21), 01:47, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    запилите toxic linux кто-нить плиз
     
  • 1.26, Аноним (24), 03:17, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость о том, что суд соблюдает законы. Ну, офигеть теперь.
     
     
  • 2.30, istepan (ok), 06:35, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, офигеть теперь.

    Ну у нас это дикость какая-то. Аборигены, ей Богу!

     

  • 1.29, Аноним (29), 04:51, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В странное время мы живем - балом правят жажда наживы, лицемеры и жулики. Видимо, цивилизация уже на грани...
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 06:42, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вы наивно полагаете что раньше (неограниченно, это раньше стремится за Р.Х.) было иначе?)
     

  • 1.32, Аноним (32), 06:44, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > был заблокирован

    Это как? Ну чисто технически, кто знает? Пикеты выставляют и из дома не выпускают?

     

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