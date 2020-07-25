Mozilla воспользовалась push-уведомлениями для распространения политической рекламы в Firefox

Пользователи мобильной версии Firefox для Android выражают возмущение нецелевым использованием функции доставки push-уведомлений для распространения рекламы публикации в блоге Mozilla с призывом подписать петицию StopHateForProfit, направленную против поддержки ненависти, расизма и дезинформации в Facebook. Уведомление было отправлено через активный по умолчанию канал "default2-notification-channel", предусмотренный для отправки важных технических уведомлений. Применение подобного канала для доставки политически ангажированной рекламы является неприемлемым и рассматривается некоторыми пользователями как нарушение миссии Mozilla.

Сама акция StopHateForProfit, которая связана с борцами за расовую справедливость, является достаточно спорной и воспринимается некоторыми как ущемление свободы слова. Facebook призывают к нарушению нейтралитета и более активной защите от нападок на чернокожих пользователей и LGBTQ+, противодействию антисемитизму и выборочной фильтрации политических мнений. Недовольство связано с допущением в социальной сети подстрекательства к насилию против протестующих и влияющих на выборы политических вбросов, а также с отнесением сайтов Breitbart News и The Daily Caller, активно критикующего протестное движение и сотрудничающих с националистами, к надёжным источникам новостей и проверенным фактам.



