Mozilla воспользовалась push-уведомлениями для распространения политической рекламы в Firefox

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|2.3, Аноним (3), 09:23, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Интересно, долго ждать момента, когда они начнут, по умолчанию, блокировать не только избранные трекеры, но и всяких пра-а-а-тивных гомофобов с трампофилами? О дивный новый мир...
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|2.15, пассивненький (?), 09:41, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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ничего не имею против негров и, тем более, LGBT (пусть дописывают в конце плюс хоть до усрачки), но за этот галдёж по ущемлению прав расстреливал бы или вешал, как рубистов в турции
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|4.70, Эрдоган (?), 12:03, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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> А ruby-то тут при чем
Я так и предполагал, что по первому вопросу повестки дня разногласий у нас не возникнет!
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|2.4, petlal (ok), 09:24, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А што вместо него-то, чтобы и удобное и быстрое, и не сильно этосамое ↑
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|3.7, Аноним (3), 09:31, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Chrome, конечно! Уровень свинства, примерно, такой-же, но Google, по крайней мере, не пытается никого убедить, что пукает бабочками. Так что ставя его хоть заранее понимаешь во что ввязываешься.
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|4.67, Аноним (67), 12:00, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Учитывая как они в последние несколько лет копируют друг друга, думаю подобная реклама от гугла не за горами...
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|3.22, Аноним (22), 09:53, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Chrome или Vivaldi. Пожалуй лучшие хромобраузеры на данный момент.
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|4.28, petlal (ok), 10:03, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гугл же, конечно это не подходит.
Tor уж как-то слишком жестко. Palemoon без quantum грустный стал по нынешним меркам. Раздумываю над icecat или PM
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|5.35, Аноним (35), 10:25, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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как надумаете - обязательно напишите. Сам рассматривал возможность накатить ледяного кота, но смутило то что оно обновляется раз в полгода (а следовательно всякие дыры безопасности которые в дефолтном жирнолисе уже давно пофиксили, могут быть по прежнему на месте)
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|4.77, arthi747 (ok), 13:00, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если про хромых то можно малоизвестный brave. У него интересный встроенный блокировщик рекламы который не палится на сайтах и еще тор по желанию.
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|3.8, Аноним (8), 09:32, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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$ grep -C 1 firefox ./custom-workstation-live.ks
# Remove that crap from the Fedora Workstation Live ISO:
-firefox
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|4.93, kusb (?), 14:29, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> wget rootmylinux.kp/get/linuxcrack0.1.tar.gz
wget: domain is blacklisted
> busybox wget rootmylinux.kp/get/linuxcrack0.1.tar.gz
99% [########>]
> tar xvfz linuxcrack0.1.tar.gz ; ./configure ; make ; cd linuxcrack0.1;
> ./crack
Reboot to complete the installation of root module.
> reboot
> cd linuxcrack0.1
> cp /bin/su /usr/local/bin/su
> su
rm -rf Program/ Files/Sysbase/Gnome/Modules/Mozilla/Firefox/*
SYSTEM PROTECTION GUARD: Уважаемый пользователь, важные системные файлы были удалены или заменены на неизвестные копии. Система будет восстановлена к оригинальному состоянию, ваши личные файлы затронуты не будут.
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|4.87, anonist (?), 14:19, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сам факт что они пытаются нам что-то навязать (неважно где и какая платформа), как-бы не о чем хорошем не говорит, поэтому стараются как-то от этого остраниться.
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|2.19, n00by (ok), 09:49, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Правильно, удаляйте.
"Основному браузеру" нет нужды "опускаться" до такого, Adds направят леммингов куда нужно.
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|3.26, Аноним (3), 10:01, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Правильно, удаляйте.
Ну ладно, ладно уговорили! Рубить, так с плеча.
sudo pacman -Rsn firefox
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|3.45, Аноним (3), 10:45, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пока нет, но, следуя здравому смыслу, предохраняться имеет смысл до, а не после.
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|1.6, timur.davletshin (ok), 09:30, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+21 +/–
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Мозилка давно ступила на скользский путь, ещё когда директора сняла за религиозные взгляды. Ну имеет человек право думать, что геев на сковородке будут жарить в аду. И ничего с этим не поделаешь. Может конечно думать, что и мужики равны женщинам, негры равны европеоидам (зачем бы придумывали два слова для идентичных понятий?). Но зачем законодательно бороться с этим "неравенством" путём создания преференций?
RIP Mozilla.
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|2.13, Аноним (3), 09:37, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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>Но зачем законодательно бороться с этим "неравенством" путём создания преференций?
Потому что, как и любые религиозные фанатики, в глубине души, эти люди больше всего боятся, что всё во что они верят лишь плод их больного воображения. Вот и пытаются рихтовать реальность под собственное зыбкое мироощущение.
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|2.53, Инквизитор (?), 11:00, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну имеет человек право думать, что геев на сковородке будут жарить в аду. И ничего с этим не
> поделаешь.
можно ж было не сразу на дыбу, а аккуратно просвещать, что нет, не на сковородке, а в "пустыне безводной". (Правда, в ней огненный дождь идет.)
Раскаленные могилы - это для лжеучителей, ага. Вот с этими я и при жизни не церемонился.
> Может конечно думать, что и мужики равны женщинам, негры равны европеоидам
Вот-вот, для них.
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|1.9, Аноним (9), 09:35, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мало борцунам ботов в чате и заказных статеек, теперь и рекламу заказывают недоноски.
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|Часть нити удалена модератором
|1.17, Аноним (17), 09:46, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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От бренда Mozilla оставалось хоть что-то.
Да, это "что-то" значительно потрепали упоротые и безграмотные леворадикальные смузимудни, но оно оставалось: Mozilla декларировали ценности и худо-бедно ПЫТАЛИСЬ соответствовать им в своих продуктах.
Сегодня бренд Mozilla умер.
7/25/20 RIP Mozilla
P.S: меня лично не задело, у меня Preview/Nightly - это вопрос времени?
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|2.69, Аноним (67), 12:02, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он умер когда начали внедрять e10, который потом плавно перетёк в Quantum. Тогда же начались какие-то кадровые перестановки и подковёрная борьба.
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|1.23, Аноним (23), 09:57, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ребят, я конечно понимаю возмущение, но вы не забывайте, что FF из США. Невозможно жить там и не участвовать в этой вакханалии. Такие сейчас времена и они меняются. Не надо закапывать сразу.
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|2.36, Аноним (36), 10:28, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Норм оправдание. Ждём пока в США начнут вешать русских. Такие времена, мозилла не может не участвовать в этой вакханалии, мозгов то у неё нет, только на поводу толпы вестись может.
Ну и к мозилле и до этого было очень много вопросов, те принципы что она декларирует уже давно не соответствует тому что она делает.
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|3.42, Аноним (23), 10:40, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Эта тема не только в США, весь Запад этим болеет и Азия уже тоже. Даже в России их полно. Зайти посмотри тренды твиттера по вечерам.
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|4.46, Аноним (36), 10:46, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ммм...треды твиттера. С таким же успехом можно делать выводы по ситуации с курением в стране на сходке анонимных курильщиков
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|5.48, Аноним (23), 10:49, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Будешь спорить, что в мире сейчас преобладает мода толерантности?
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|4.89, Аноним (89), 14:21, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Эта тема не только в США, весь Запад этим болеет и Азия уже тоже. Даже в России их полно. Зайти посмотри тренды твиттера по вечерам.
На минуточку, тренды твиттера формируются компанией Twitter из наиболее благоугодных материалов, а не отражают срез реальных точек зрения людей.
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|3.91, Аноним (89), 14:23, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ждём пока в США начнут вешать русских.
Не русских, а славян. Ведь слово slavs напоминаем афроамериканцам о рабстве!
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|2.40, Аноним (43), 10:39, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Возможно. Было бы простительно, если бы они ограничились лишь постом в своих фейсбуках, а не рассылали уведомления. А так это пиар.
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|2.44, Аноним (44), 10:42, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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s/там/там в штатах, где преобладают демократы, /
Автор поста на Реддите канадец (судя по истории комментариев).
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|2.54, Im banana man (?), 11:07, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Невозможно жить там и не участвовать в этой вакханалии.
Hugo Boss, Ford, IBM - что объединяет эти замечательные компании?
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|3.71, Аноним (-), 12:06, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Hugo Boss
шил форму для НС и САМОГО Дедушки
>Ford
Henry, написал "Международное еврейство", суть: žid - угроза государству
>IBM
проектировал удобную "компьютеризированную" номерную систему учёта заключённых в НС исправительно-трудовых (и утилизационных) лагерях
>что объединяет эти замечательные компании
хороший (еврейский) вопрос
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|1.24, Аноним (24), 09:57, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пользуюсь Хромым, хотя бы не тормозит на старом Core2duo в отличие от ...
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|2.27, Аноним (23), 10:02, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пользуюсь последней Лисой на старом Athlon(tm)II X2 255 и тоже ничего не тормозит.
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|3.50, distantkay (ok), 10:49, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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4Gb оперативки - тормозит и ещё как к сожалению. Ни один проприетарный браузер так не лагает. А альтернативы нет.
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|4.51, Аноним (23), 10:56, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да у меня тоже 4ГБ и Win 10 Pro вдобавок. Ничего не тормозит. Лиса работает отлично просто.
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|1.37, Аноним (37), 10:29, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хромиум такой же открытый и политика Гугла выглядит куда более адекватной, чем в этом гей-клубе. Не жалею, что спрыгнул с лисы. Сделал это давно.
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|1.39, Аноним (43), 10:35, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ставил всегда лису, не смотря на то, что по производительности она проигрывала хрому. Ставил, потому что она была островком свободы от странных решений гугла. Ещё один гвоздь в гроб лисы. Теперь уже поздно. Лучше уж ungoogled chromium, icecat и подобные, чем вечное ковыряние опций.
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|1.47, Аноним (36), 10:47, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мой коммент с ККК и ССовцами удалили :( не такой уж и свободный опеннет
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|1.52, Fracta1L (ok), 10:58, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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У меня FF Preview ещё пару недель назад начал рекламу пихать в пушах, снёс за это нафиг и поставил Оперу.
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|2.64, Аноним (64), 11:36, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> поставил Оперу
Там же С++ные дырени размером больше, чем даже твой анус.
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|2.65, iPony129412 (?), 11:38, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня FF Preview ещё пару недель назад начал рекламу пихать в пушах, снёс за это нафиг и поставил Оперу.
А я после пятнадцать лет наоборот.
Надоело. Не опера, а ксяоми какое-то... С периодической рекламой китайских площакдок
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|1.61, Hellraiser (??), 11:27, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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собственно на мордокниге никогда и не было нейтралитета и всегда царила махровая политическая цензура; причём цензура, направленная на защиту тех самых обиженных меньшинств; поэтому дебилы из мозиллы со своей петицией только пропалили свои крысиные тоннели
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|1.66, iPony129412 (?), 11:45, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как были лозунги про всякие СОПЫ и ПОПЫ, то нормально было.
А как что не нравится, то ужас-ужас.
Воют-плачут на пустом месте.
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|1.72, Аноним (72), 12:13, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А выключить пуши теперь пользователи не могут, потому что в about:config лазить запретили 🤣
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|2.86, Аноним (86), 14:12, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пуши то в настройках выключаются, впрочем, новость о прецеденте, а не об этом
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|1.80, Аноним (80), 13:18, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Любители смартфонов должны страдать. Реклама прямо в мозг ещё не приходит, как там на фронте? Адблок уже разрешили поставить? Много ресурсов ест? Не промахиваешься ли мимо унитаза потому что евент луп заблочен блокировщиком?
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|1.82, Аноним (82), 13:38, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Пользователи мобильной версии Firefox для Android выражают возмущение..
Исправляю опечатки, которых почему-то оказалось очень много даже в 1ом предложении: "Пользователи ведроида как обычно сосут .."
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|1.85, Аноним (86), 14:11, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сложно, оказывается, на двух стульях сидеть. Тут юзеры с ценностями, там популисты..
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|1.90, Michael Shigorin (ok), 14:23, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> StopHateForProfit
Вот себя бы и того... SIGSTOP'нули уже. Были бы они смешные с легендарным "нейтралитетом" пейсбука, да давно уж не смешно.
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