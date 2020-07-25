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Mozilla воспользовалась push-уведомлениями для распространения политической рекламы в Firefox

25.07.2020 08:58

Пользователи мобильной версии Firefox для Android выражают возмущение нецелевым использованием функции доставки push-уведомлений для распространения рекламы публикации в блоге Mozilla с призывом подписать петицию StopHateForProfit, направленную против поддержки ненависти, расизма и дезинформации в Facebook. Уведомление было отправлено через активный по умолчанию канал "default2-notification-channel", предусмотренный для отправки важных технических уведомлений. Применение подобного канала для доставки политически ангажированной рекламы является неприемлемым и рассматривается некоторыми пользователями как нарушение миссии Mozilla.

Сама акция StopHateForProfit, которая связана с борцами за расовую справедливость, является достаточно спорной и воспринимается некоторыми как ущемление свободы слова. Facebook призывают к нарушению нейтралитета и более активной защите от нападок на чернокожих пользователей и LGBTQ+, противодействию антисемитизму и выборочной фильтрации политических мнений. Недовольство связано с допущением в социальной сети подстрекательства к насилию против протестующих и влияющих на выборы политических вбросов, а также с отнесением сайтов Breitbart News и The Daily Caller, активно критикующего протестное движение и сотрудничающих с националистами, к надёжным источникам новостей и проверенным фактам.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/firef...)
  2. OpenNews: Mozilla тестирует сервис финансирования сайтов, продвигаемый как альтернатива рекламе
  3. OpenNews: Mozilla планирует начать показ рекламы в Firefox
  4. OpenNews: Эксперимент Mozilla приведёт к утечке данных, вводимых в адресной строке Firefox
  5. OpenNews: Mozilla использует Google Analytics в менеджере дополнений Firefox
  6. OpenNews: В Firefox 60 появится реклама на стартовой странице
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53427-mozilla
Ключевые слова: mozilla, firfox, adv
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (86) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимно (ok), 09:11, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +26 +/
    Какая хорошая фича и главное вовремя зарелизенная
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:23, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Интересно, долго ждать момента, когда они начнут, по умолчанию, блокировать не только избранные трекеры, но и всяких пра-а-а-тивных гомофобов с трампофилами? О дивный новый мир...
     
  • 2.15, пассивненький (?), 09:41, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    ничего не имею против негров и, тем более, LGBT (пусть дописывают в конце плюс хоть до усрачки), но за этот галдёж по ущемлению прав расстреливал бы или вешал, как рубистов в турции
     
     
  • 3.49, SubGun (??), 10:49, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А ruby-то тут при чем
     
     
  • 4.70, Эрдоган (?), 12:03, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    > А ruby-то тут при чем

    Я так и предполагал, что по первому вопросу повестки дня разногласий у нас не возникнет!


     

  • 1.2, Аноним (3), 09:16, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    sudo pacman -R firefox
     
     
  • 2.4, petlal (ok), 09:24, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А што вместо него-то, чтобы и удобное и быстрое, и не сильно этосамое ↑
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 09:31, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Chrome, конечно! Уровень свинства, примерно, такой-же, но Google, по крайней мере, не пытается никого убедить, что пукает бабочками. Так что ставя его хоть заранее понимаешь во что ввязываешься.
     
     
  • 4.67, Аноним (67), 12:00, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая как они в последние несколько лет копируют друг друга, думаю подобная реклама от гугла не за горами...
     
  • 3.22, Аноним (22), 09:53, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Chrome или Vivaldi. Пожалуй лучшие хромобраузеры на данный момент.
     
     
  • 4.28, petlal (ok), 10:03, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гугл же, конечно это не подходит.

    Tor уж как-то слишком жестко. Palemoon без quantum грустный стал по нынешним меркам. Раздумываю над icecat или PM

     
     
  • 5.35, Аноним (35), 10:25, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как надумаете - обязательно напишите. Сам рассматривал возможность накатить ледяного кота, но смутило то что оно обновляется раз в полгода (а следовательно всякие дыры безопасности которые в дефолтном жирнолисе уже давно пофиксили, могут быть по прежнему на месте)
     
  • 5.43, Аноним (43), 10:41, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё iridium есть.
     
  • 4.77, arthi747 (ok), 13:00, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если про хромых то можно малоизвестный brave. У него интересный встроенный блокировщик рекламы который не палится на сайтах и еще тор по желанию.
     
     
  • 5.79, Аноним (79), 13:18, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зондобраузер.
    https://spyware.neocities.org/articles/brave.html
     
  • 5.81, Аноним (22), 13:24, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Брось каку.
    https://opennet.ru/53112-brave
     
  • 5.84, онаним (?), 14:06, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой-то криптовалютный скам, вроде
     
  • 3.60, Аноним (60), 11:21, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Netsurf, Dillo
     
     
  • 4.83, онаним (?), 14:05, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    lynx ещё предложите
     
  • 2.5, BlackRot (ok), 09:26, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sudo dnf remove firefox
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:32, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    $ grep -C 1 firefox ./custom-workstation-live.ks
    # Remove that crap from the Fedora Workstation Live ISO:
    -firefox
     
     
  • 4.93, kusb (?), 14:29, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > wget rootmylinux.kp/get/linuxcrack0.1.tar.gz

    wget: domain is blacklisted
    > busybox wget rootmylinux.kp/get/linuxcrack0.1.tar.gz

    99% [########>]
    > tar xvfz linuxcrack0.1.tar.gz ; ./configure ; make ; cd linuxcrack0.1;
    > ./crack

    Reboot to complete the installation of root module.
    > reboot
    > cd linuxcrack0.1
    > cp /bin/su /usr/local/bin/su
    > su

    rm -rf Program/ Files/Sysbase/Gnome/Modules/Mozilla/Firefox/*

    SYSTEM PROTECTION GUARD: Уважаемый пользователь, важные системные файлы были удалены или заменены на неизвестные копии. Система будет восстановлена к оригинальному состоянию, ваши личные файлы затронуты не будут.

     
  • 3.78, arthi747 (ok), 13:02, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой dnf? Написано же что беспредел в ондроеде.
     
     
  • 4.87, anonist (?), 14:19, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам факт что они пытаются нам что-то навязать (неважно где и какая платформа), как-бы не о чем хорошем не говорит, поэтому стараются как-то от этого остраниться.
     
  • 2.19, n00by (ok), 09:49, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Правильно, удаляйте.
    "Основному браузеру" нет нужды "опускаться" до такого, Adds направят леммингов куда нужно.
     
     
  • 3.26, Аноним (3), 10:01, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Правильно, удаляйте.

    Ну ладно, ладно уговорили! Рубить, так с плеча.
    sudo pacman -Rsn firefox

     
  • 2.38, Антон Анонимов (?), 10:32, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вам много пушей в арч прилетает?
     
     
  • 3.45, Аноним (3), 10:45, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пока нет, но, следуя здравому смыслу, предохраняться имеет смысл до, а не после.
     

  • 1.6, timur.davletshin (ok), 09:30, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +21 +/
    Мозилка давно ступила на скользский путь, ещё когда директора сняла за религиозные взгляды. Ну имеет человек право думать, что геев на сковородке будут жарить в аду. И ничего с этим не поделаешь. Может конечно думать, что и мужики равны женщинам, негры равны европеоидам (зачем бы придумывали два слова для идентичных понятий?). Но зачем законодательно бороться с этим "неравенством" путём создания преференций?

    RIP Mozilla.

     
     
  • 2.13, Аноним (3), 09:37, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    >Но зачем законодательно бороться с этим "неравенством" путём создания преференций?

    Потому что, как и любые религиозные фанатики, в глубине души, эти люди больше всего боятся, что всё во что они верят лишь плод их больного воображения. Вот и пытаются рихтовать реальность под собственное зыбкое мироощущение.

     
  • 2.53, Инквизитор (?), 11:00, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну имеет человек право думать, что геев на сковородке будут жарить в аду. И ничего с этим не
    > поделаешь.

    можно ж было не сразу на дыбу, а аккуратно просвещать, что нет, не на сковородке, а в "пустыне безводной". (Правда, в ней огненный дождь идет.)

    Раскаленные могилы - это для лжеучителей, ага. Вот с этими я и при жизни не церемонился.

    > Может конечно думать, что и мужики равны женщинам, негры равны европеоидам

    Вот-вот, для них.

     

  • 1.9, Аноним (9), 09:35, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мало борцунам ботов в чате и заказных статеек, теперь и рекламу заказывают недоноски.
     
  • 1.11, CatWeird (?), 09:36, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    sudo apt purge *firefox*
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.21, Аноним (21), 09:52, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо, я не знал.
     
  • 2.41, Аноним (43), 10:40, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sudo apt autoremove firefox --purge
     

  • 1.17, Аноним (17), 09:46, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    От бренда Mozilla оставалось хоть что-то.
    Да, это "что-то" значительно потрепали упоротые и безграмотные леворадикальные смузимудни, но оно оставалось: Mozilla декларировали ценности и худо-бедно ПЫТАЛИСЬ соответствовать им в своих продуктах.
    Сегодня бренд Mozilla умер.

    7/25/20 RIP Mozilla

    P.S: меня лично не задело, у меня Preview/Nightly - это вопрос времени?

     
     
  • 2.69, Аноним (67), 12:02, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он умер когда начали внедрять e10, который потом плавно перетёк в Quantum. Тогда же начались какие-то кадровые перестановки и подковёрная борьба.
     

  • 1.23, Аноним (23), 09:57, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ребят, я конечно понимаю возмущение, но вы не забывайте, что FF из США. Невозможно жить там и не участвовать в этой вакханалии. Такие сейчас времена и они меняются. Не надо закапывать сразу.
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 10:28, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Норм оправдание. Ждём пока в США начнут вешать русских. Такие времена, мозилла не может не участвовать в этой вакханалии, мозгов то у неё нет, только на поводу толпы вестись может.

    Ну и к мозилле и до этого было очень много вопросов, те принципы что она декларирует уже давно не соответствует тому что она делает.

     
     
  • 3.42, Аноним (23), 10:40, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Эта тема не только в США, весь Запад этим болеет и Азия уже тоже. Даже в России их полно. Зайти посмотри тренды твиттера по вечерам.
     
     
  • 4.46, Аноним (36), 10:46, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ммм...треды твиттера. С таким же успехом можно делать выводы по ситуации с курением в стране на сходке анонимных курильщиков
     
     
  • 5.48, Аноним (23), 10:49, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Будешь спорить, что в мире сейчас преобладает мода толерантности?
     
     
  • 6.68, Аноним (68), 12:01, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скорее толерастии.
     
  • 4.89, Аноним (89), 14:21, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эта тема не только в США, весь Запад этим болеет и Азия уже тоже. Даже в России их полно. Зайти посмотри тренды твиттера по вечерам.

    На минуточку, тренды твиттера формируются компанией Twitter из наиболее благоугодных материалов, а не отражают срез реальных точек зрения людей.

     
  • 3.91, Аноним (89), 14:23, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ждём пока в США начнут вешать русских.

    Не русских, а славян. Ведь слово slavs напоминаем афроамериканцам о рабстве!

     
  • 2.40, Аноним (43), 10:39, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможно. Было бы простительно, если бы они ограничились лишь постом в своих фейсбуках, а не рассылали уведомления. А так это пиар.
     
  • 2.44, Аноним (44), 10:42, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    s/там/там в штатах, где преобладают демократы, /
    Автор поста на Реддите канадец (судя по истории комментариев).
     
  • 2.54, Im banana man (?), 11:07, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Невозможно жить там и не участвовать в этой вакханалии.

    Hugo Boss, Ford, IBM - что объединяет эти замечательные компании?

     
     
  • 3.56, Аноним (23), 11:14, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что их можно по пальцам пересчитать?
     
  • 3.71, Аноним (-), 12:06, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Hugo Boss

    шил форму для НС и САМОГО Дедушки
    >Ford

    Henry, написал "Международное еврейство", суть: žid - угроза государству
    >IBM

    проектировал удобную "компьютеризированную" номерную систему учёта заключённых в НС исправительно-трудовых (и утилизационных) лагерях
    >что объединяет эти замечательные компании

    хороший (еврейский) вопрос

     
  • 2.58, vitalif (ok), 11:18, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них эти времена уже лет 10, и всё что-то не хорошеет им
     

  • 1.24, Аноним (24), 09:57, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользуюсь Хромым, хотя бы не тормозит на старом Core2duo в отличие от ...
     
     
  • 2.27, Аноним (23), 10:02, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пользуюсь последней Лисой на старом Athlon(tm)II X2 255 и тоже ничего не тормозит.
     
     
  • 3.50, distantkay (ok), 10:49, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4Gb оперативки - тормозит и ещё как к сожалению. Ни один проприетарный браузер так не лагает. А альтернативы нет.
     
     
  • 4.51, Аноним (23), 10:56, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да у меня тоже 4ГБ и Win 10 Pro вдобавок. Ничего не тормозит. Лиса работает отлично просто.
     
  • 4.92, Аноним (92), 14:28, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на интел коре два дуо на семерке хром не тормозит, а лиса да.
     

  • 1.25, 6ipey (?), 10:01, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    даа и лиса дошла до этой темы)))
     
  • 1.29, transnigga (?), 10:04, 25/07/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.30, A.Stahl (ok), 10:06, 25/07/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.31, transnigga (?), 10:09, 25/07/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.32, Аноним (3), 10:09, 25/07/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.33, Аноним (33), 10:18, 25/07/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.37, Аноним (37), 10:29, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хромиум такой же открытый и политика Гугла выглядит куда более адекватной, чем в этом гей-клубе. Не жалею, что спрыгнул с лисы. Сделал это давно.
     
  • 1.39, Аноним (43), 10:35, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ставил всегда лису, не смотря на то, что по производительности она проигрывала хрому. Ставил, потому что она была островком свободы от странных решений гугла. Ещё один гвоздь в гроб лисы. Теперь уже поздно. Лучше уж ungoogled chromium, icecat и подобные, чем вечное ковыряние опций.
     
  • 1.47, Аноним (36), 10:47, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мой коммент с ККК и ССовцами удалили :( не такой уж и свободный опеннет
     
     
  • 2.55, Аноним (55), 11:10, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где удалили-то? Вон он скрытый
     
     
  • 3.57, Аноним (55), 11:17, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не, теперь и правда удалили
     

  • 1.52, Fracta1L (ok), 10:58, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У меня FF Preview ещё пару недель назад начал рекламу пихать в пушах, снёс за это нафиг и поставил Оперу.
     
     
  • 2.59, Аноним (59), 11:20, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Китайскую Оперу... Только Хромиум или Хром.
     
     
  • 3.73, Аноним (59), 12:18, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да даже Safari будет лучше
     
  • 2.64, Аноним (64), 11:36, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > поставил Оперу

    Там же С++ные дырени размером больше, чем даже твой анус.

     
  • 2.65, iPony129412 (?), 11:38, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня FF Preview ещё пару недель назад начал рекламу пихать в пушах, снёс за это нафиг и поставил Оперу.

    А я после пятнадцать лет наоборот.
    Надоело. Не опера, а ксяоми какое-то... С периодической рекламой китайских площакдок

     

  • 1.61, Hellraiser (??), 11:27, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    собственно на мордокниге никогда и не было нейтралитета и всегда царила махровая политическая цензура; причём цензура, направленная на защиту тех самых обиженных меньшинств; поэтому дебилы из мозиллы со своей петицией только пропалили свои крысиные тоннели
     
  • 1.62, Аноним (62), 11:28, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Firefox убит, да здравствует PaleMoon
     
  • 1.63, Аноним (63), 11:29, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Даже хром себе такого не позволяет.. Мозилла совсем скурвилась.
     
  • 1.66, iPony129412 (?), 11:45, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как были лозунги про всякие СОПЫ и ПОПЫ, то нормально было.
    А как что не нравится, то ужас-ужас.

    Воют-плачут на пустом месте.

     
  • 1.72, Аноним (72), 12:13, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А выключить пуши теперь пользователи не могут, потому что в about:config лазить запретили 🤣
     
     
  • 2.86, Аноним (86), 14:12, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пуши то в настройках выключаются, впрочем, новость о прецеденте, а не об этом
     

  • 1.74, Аноним (74), 12:33, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Толерантные передасты политиканы добивают мазилу.
     
     
  • 2.76, Аноним (76), 12:50, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чём тут раст вообще?
     

  • 1.75, Аноним (75), 12:37, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Icecat, я выбираю тебя >_<
     
  • 1.80, Аноним (80), 13:18, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Любители смартфонов должны страдать. Реклама прямо в мозг ещё не приходит, как там на фронте? Адблок уже разрешили поставить? Много ресурсов ест? Не промахиваешься ли мимо унитаза потому что евент луп заблочен блокировщиком?
     
  • 1.82, Аноним (82), 13:38, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Пользователи мобильной версии Firefox для Android выражают возмущение..

    Исправляю опечатки, которых почему-то оказалось очень много даже в 1ом предложении: "Пользователи ведроида как обычно сосут .."

     
  • 1.85, Аноним (86), 14:11, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сложно, оказывается, на двух стульях сидеть. Тут юзеры с ценностями, там популисты..
     
  • 1.88, microsoft (?), 14:20, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давайте поправлю, не чернокожих а негров, пишите правильно.
     
  • 1.90, Michael Shigorin (ok), 14:23, 25/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > StopHateForProfit

    Вот себя бы и того... SIGSTOP'нули уже.  Были бы они смешные с легендарным "нейтралитетом" пейсбука, да давно уж не смешно.

     

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