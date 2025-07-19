The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В AUR-репозитории Arch Linux выявлены вредоносные пакеты

19.07.2025 09:04

В репозитории AUR (Arch User Repository), применяемом в Arch Linux для распространения пакетов от сторонних разработчиков, выявлены три вредоносных пакета firefox-patch-bin, librewolf-fix-bin и zen-browser-patched-bin, содержащие модифицированные сборки браузеров Firefox, Librewolf и Zen. Имена пакетов напоминали легитимные пакеты firefox-bin, librewolf-bin и zen-browser-bin, поддерживаемые энтузиастами в AUR.

В пакетах в файле PKGBUILD присутствовала ссылка на патчи, загружаемые из внешних репозиториев на GitHub (zenbrowser-patch, youtube-viewbot). Патчи вносили изменение в установочный процесс, приводящее к запуску скрипта на языке Python для установки трояна Chaos. Троян позволял получить удалённый доступ к системе, отправлять на внешний сервер конфиденциальные файлы и выполнять команды, например, для майнинга криптовалюты. Вредоносный исполняемый файл размещался как /usr/local/share/systemd-initd и запускался при помощи сервиса custom-initd.service, копируемого в каталог с systemd. При отсутствии прав root во время установки троян помещался в домашний каталог пользователя (~/.local/share/systemd-initd).

Вредоносные пакеты были размешены в репозитории AUR 16 июля примерно в 23 часа (MSK). Для продвижения вредоносных пакетов 18 июля в 15 часов (MSK) была развёрнута спамерская кампания. Например, для стимулирования установки в примечании к сборке с браузером Zen было отмечено решение критических проблем со стабильностью и отрисовкой, а также устранение утечек памяти.

Пакеты были удалены администраторами репозитория 18 июля в 19 часов (MSK). Почти сразу пользователи репозитория обратили внимание на ещё четыре вредоносных пакета minecraft-cracked, ttf-all-ms-fonts, ttf-ms-fonts-all и vesktop-bin-patched, размещённых под другой учётной записью примерно в 21 час 18 июля (MSK). На момент написания новости данные пакеты уже удалены из репозитория.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/archl...)
  2. OpenNews: Эксперимент по получению контроля над пакетами в репозитории AUR
  3. OpenNews: Представлен DUR, аналог пользовательского репозитория AUR для Debian
  4. OpenNews: В AUR-репозитории Arch Linux найдено вредоносное ПО
  5. OpenNews: В репозитории PyPI выявлено около 5000 оставленных в коде секретов и 8 вредоносных обфускаторов
  6. OpenNews: В репозитории Hugging Face выявлены вредоносные AI-модели, выполняющие код
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63604-aur
Ключевые слова: aur, archlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:33, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Аудит есть -- уже хорошо
     
  • 1.2, Аноним (-), 09:36, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Виновных во внедрении трояна нашли и наказали?
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 10:54, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каким образом?
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:58, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Arch User Repository

    И кто мог подумать, что юзеры трояна засунут?!

     
     
  • 2.16, Mike (??), 10:06, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    This. Для тех, кто перешел с винды, но скучает по малвари с торрентов
     
     
  • 3.27, NixOS ненужно (?), 10:43, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Те, кто перешёл с в Винды, собирать ПО не умеют. Им нужен готовый репак, кряк и хряк. И чтобы "всё включено", "пролечено", и с большой зелёной кнопкой "скачать с депозитфайлс" после минуты ожидания и просмотра рекламного блока. Вот так выглядит аутентичный Шиндоус-ПэКакинг. Не вводи людей в заблуждения.
     

  • 1.11, Аноним (11), 09:59, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Это весь Linux касается!
    Приходит новичок смотрит на Gnome - уже часть пользователей отваливается.

    Потом смотрит на репозитории которые заполонены сомнительным ПО от
    непонятных Васянов. (часть пользователей тоже отваливается)

    Решил поставить ПО напрямую от производителя с его сайта, но он не выкладывает только исходники, ибо нету времени собирать под 1005000 дистрибутивов Linux. (часть пользователей опять отваливается)

    Скачивает исходники с сайта, в попытках собрать и интегрировать в свой дистрибутив, оставившая часть пользователей видит неудачные попытки собрать через консоль и полностью отваливается.
    Остальные это исключения из этого правила.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:03, 19/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.19, Аноним (11), 10:14, 19/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, Песнь скрипучих дроздов (?), 10:12, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    верно, а тем временем, правильные окнопользователи, сидят на васянских сборках винды и накачивают себе 100500 malware-shareware программ, и при этом шкребя по сусекам на очередной новый комп который смог бы следующие пару лет вытягивать офисные программы без перегрева.
     
     
  • 3.25, Ценитель GPL рогаликов (?), 10:37, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они так ботнеты создают еще со времен раннего xp. Привыкли так. Там игрульку с торента, там кряк с сайтика, там нескушные анимационные обои или темы... Так и набирают full house. Страсть к халяве победить сложно.
     
  • 2.31, Игорь Брин (?), 10:56, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потом он находит работу и покупает Мак - и кайфует.
     
  • 2.32, Ценитель GPL рогаликов (?), 10:58, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто мешает завести отдельный ПК без личной и чувствительной к утечкам информацией и устанавливать с flathub недостающее ПО? Ничего собирать даже не надо.
     
  • 2.33, Аноним (29), 11:03, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и кому плохо? Линуксу? Неумехи и дармоеды ведь отваливаются. Только воздух становится чище, а нытья, троянов и рекламы меньше.
    Вспомните, когда в Сети не было обывателей, ею было приятно пользоваться. Но набежали диванные слюнепускатели, и теперь Интернет - это рекламная скам-пoмoйка: в браузере мигают баннеры, обновляют антивирусы и увеличивают члeны. Один сплошной шок-сенсация без СМС и регистрации.
    Вам нужен *такой* Линукс? Я лучше из сырцов пособираю - умнее буду, зато в хорошей компании.
     
     
  • 3.39, ИмяХ (ok), 11:30, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неумехи и дармоеды собирают уже готовые исходники уже готовым компилятором на уже готовом компьютере. Настоящие умные люди своими руками собирают компьютер из самостоятельно добытом кремнии и меди.
     

  • 1.22, Аноним (22), 10:27, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот поэтому мне стремно даже chaotic-aur подключать и вообще любые кастомные репозитории, чтобы такого не случалось.
     
     
  • 2.23, Ценитель GPL рогаликов (?), 10:33, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ричард Столман говорил, что ни в коем случае нельзя устанавливать ПО не из дистрибутива. Он что-то понимает в безопасности.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 11:20, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ричард Столман говорил
    > chaotic-aur

    Возможно гений господствуед над хаосом.
    Или что то такое вдохновительное.
    Возможно melodic metal.
    > chaotic-aur
    > Ричард Столман говорил

     
  • 3.38, Аноним (37), 11:23, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > говорил, что ни в коем случае нельзя устанавливать ПО не из дистрибутива.

    Нельзя устанавливать winrar.exe (.rar .zip)
    Из пиратских сайтов.
    Наверное он это имел ввиду.

     
  • 3.41, Ценитель GPL рогаликов (?), 11:43, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дистрибутивы базовый аудит делают и проверяют источники софта и патчей. В мире свободного ПО репутация это в прямом смысле все. Серьезные дистрибутивы, не будем перечислять и кого-то обижать отсутствием в списке, заботятся о своей репутации. Сторонние репозитории = сторонний софт. Это тоже нельзя, потому что потенциальная угроза безопасности.
     
  • 2.36, Аноним (36), 11:19, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >и вообще любые кастомные репозитории, чтобы такого не случалось.

    Как жЫть без RPM Fusion на Fedora?

     
  • 2.40, ИмяХ (ok), 11:32, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего бояться-то? Исходники же открыты. Можно же самостоятельно почитать исходники и, если там есть вирус, то просто выделить его строчки и нажать delete.
     
     
  • 3.42, Ценитель GPL рогаликов (?), 11:46, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто будет проверять, что бинарник собран именно из этого исходника? Выложить можно что угодно в качестве исходника.
     

  • 1.34, Аноним (37), 11:12, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно еще,
    В интернете обнаружены вирусы.
    Или что то такое абстрактное.
    Или в озоновом слое присутствуют молекулы кислорода.
     
  • 1.35, Аноним (36), 11:14, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ожидаемо.
    В snap store было, теперь в AUR.
    Ждём, когда малварь будет в unverified flatpak.
    Всё это было бы смешно, если б не было так грустно.
     
  • 1.43, Аноним (43), 11:58, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >firefox-patch-bin
    >librewolf-fix-bin
    >zen-browser-patched-bin

    Ну, ССЗБ. Надо быть идиотом, чтобы такое ставить себе в систему. Одни названия чего только стоят.

     
     
  • 2.44, Аноним (43), 12:00, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >vesktop-bin-patched
    >minecraft-cracked

    Туда же.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру