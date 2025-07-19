В AUR-репозитории Arch Linux выявлены вредоносные пакеты

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|1.9, Аноним (9), 09:58, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Arch User Repository
И кто мог подумать, что юзеры трояна засунут?!
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|2.16, Mike (??), 10:06, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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This. Для тех, кто перешел с винды, но скучает по малвари с торрентов
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|3.27, NixOS ненужно (?), 10:43, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Те, кто перешёл с в Винды, собирать ПО не умеют. Им нужен готовый репак, кряк и хряк. И чтобы "всё включено", "пролечено", и с большой зелёной кнопкой "скачать с депозитфайлс" после минуты ожидания и просмотра рекламного блока. Вот так выглядит аутентичный Шиндоус-ПэКакинг. Не вводи людей в заблуждения.
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|1.11, Аноним (11), 09:59, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Это весь Linux касается!
Приходит новичок смотрит на Gnome - уже часть пользователей отваливается.
Потом смотрит на репозитории которые заполонены сомнительным ПО от
непонятных Васянов. (часть пользователей тоже отваливается)
Решил поставить ПО напрямую от производителя с его сайта, но он не выкладывает только исходники, ибо нету времени собирать под 1005000 дистрибутивов Linux. (часть пользователей опять отваливается)
Скачивает исходники с сайта, в попытках собрать и интегрировать в свой дистрибутив, оставившая часть пользователей видит неудачные попытки собрать через консоль и полностью отваливается.
Остальные это исключения из этого правила.
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|2.17, Песнь скрипучих дроздов (?), 10:12, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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верно, а тем временем, правильные окнопользователи, сидят на васянских сборках винды и накачивают себе 100500 malware-shareware программ, и при этом шкребя по сусекам на очередной новый комп который смог бы следующие пару лет вытягивать офисные программы без перегрева.
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|3.25, Ценитель GPL рогаликов (?), 10:37, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они так ботнеты создают еще со времен раннего xp. Привыкли так. Там игрульку с торента, там кряк с сайтика, там нескушные анимационные обои или темы... Так и набирают full house. Страсть к халяве победить сложно.
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|2.32, Ценитель GPL рогаликов (?), 10:58, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто мешает завести отдельный ПК без личной и чувствительной к утечкам информацией и устанавливать с flathub недостающее ПО? Ничего собирать даже не надо.
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|2.33, Аноним (29), 11:03, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну и кому плохо? Линуксу? Неумехи и дармоеды ведь отваливаются. Только воздух становится чище, а нытья, троянов и рекламы меньше.
Вспомните, когда в Сети не было обывателей, ею было приятно пользоваться. Но набежали диванные слюнепускатели, и теперь Интернет - это рекламная скам-пoмoйка: в браузере мигают баннеры, обновляют антивирусы и увеличивают члeны. Один сплошной шок-сенсация без СМС и регистрации.
Вам нужен *такой* Линукс? Я лучше из сырцов пособираю - умнее буду, зато в хорошей компании.
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|3.39, ИмяХ (ok), 11:30, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неумехи и дармоеды собирают уже готовые исходники уже готовым компилятором на уже готовом компьютере. Настоящие умные люди своими руками собирают компьютер из самостоятельно добытом кремнии и меди.
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|1.22, Аноним (22), 10:27, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот поэтому мне стремно даже chaotic-aur подключать и вообще любые кастомные репозитории, чтобы такого не случалось.
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|3.37, Аноним (37), 11:20, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ричард Столман говорил
> chaotic-aur
Возможно гений господствуед над хаосом.
Или что то такое вдохновительное.
Возможно melodic metal.
> chaotic-aur
> Ричард Столман говорил
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|3.38, Аноним (37), 11:23, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> говорил, что ни в коем случае нельзя устанавливать ПО не из дистрибутива.
Нельзя устанавливать winrar.exe (.rar .zip)
Из пиратских сайтов.
Наверное он это имел ввиду.
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|3.41, Ценитель GPL рогаликов (?), 11:43, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дистрибутивы базовый аудит делают и проверяют источники софта и патчей. В мире свободного ПО репутация это в прямом смысле все. Серьезные дистрибутивы, не будем перечислять и кого-то обижать отсутствием в списке, заботятся о своей репутации. Сторонние репозитории = сторонний софт. Это тоже нельзя, потому что потенциальная угроза безопасности.
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|2.36, Аноним (36), 11:19, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>и вообще любые кастомные репозитории, чтобы такого не случалось.
Как жЫть без RPM Fusion на Fedora?
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|2.40, ИмяХ (ok), 11:32, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего бояться-то? Исходники же открыты. Можно же самостоятельно почитать исходники и, если там есть вирус, то просто выделить его строчки и нажать delete.
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|1.34, Аноним (37), 11:12, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Можно еще,
В интернете обнаружены вирусы.
Или что то такое абстрактное.
Или в озоновом слое присутствуют молекулы кислорода.
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|1.35, Аноним (36), 11:14, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ожидаемо.
В snap store было, теперь в AUR.
Ждём, когда малварь будет в unverified flatpak.
Всё это было бы смешно, если б не было так грустно.
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|1.43, Аноним (43), 11:58, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>firefox-patch-bin
>librewolf-fix-bin
>zen-browser-patched-bin
Ну, ССЗБ. Надо быть идиотом, чтобы такое ставить себе в систему. Одни названия чего только стоят.
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