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В репозитории Hugging Face выявлены вредоносные AI-модели, выполняющие код

29.02.2024 10:56

Исследователи из компании JFrog выявили в репозитории Hugging Face вредоносные модели машинного обучения, установка которых может привести к выполнению кода атакующего для получения контроля за системой пользователя. Проблема вызвана тем, что некоторые форматы распространения моделей допускают встраивание исполняемого кода, например, модели, использующие формат "pickle", могут включать сериализированные объекты на языке Python, а также код, выполняемый при загрузке файла, а модели Tensorflow Keras могут исполнять код через Lambda Layer.

Для предотвращения распространения подобных вредоносных моделей в Hugging Face применяется сканирование на предмет подстановки сериализированного кода, но выявленные вредоносные модели показывают, что имеющиеся проверки можно обойти. Кроме того, Hugging Face в большинстве случаев лишь помечает модели опасными, не блокирую к ним доступ. Всего выявлено около 100 потенциально вредоносных моделей, 95% из которых предназначены для использования с фреймворком PyTorch, а 5% c Tensorflow. Наиболее часто встречающимися вредоносными изменениями названы захват объекта, организация внешнего входа в систему (reverse shell), запуск приложений и запись в файл.

Отмечается, что судя по совершаемым действиям большинство выявленных вредоносных моделей созданы исследователями безопасности, пытающимися получить вознаграждение за обнаружение уязвимостей и методов обхода защиты Hugging Face (например, вместо реальной атаки подобные модели пытаются запустить калькулятор или отправить сетевой запрос с информацией об успехе атаки). При этом встречаются и экземпляры, запускающие обратный shell для подключения атакующего к системе.

Например, модели "baller423/goober2 и "star23/baller13" нацелены на совершения атаки на системы, загружающие файл модели в PyTorch при помощи функции torch.load(). Для организации выполнения кода задействован метод "__reduce__" из модуля pickle, позволяющий вставить произвольный Python-код в процесс десериализации, выполняемый при загрузке модели.

  1. Главная ссылка к новости (https://jfrog.com/blog/data-sc...)
  2. OpenNews: Техника атаки на системы, использующие алгоритмы машинного обучения
  3. OpenNews: 46% Python-пакетов в репозитории PyPI содержат потенциально небезопасный код
  4. OpenNews: В каталоге PyPI выявлены вредоносные библиотеки, использующие CDN PyPI для скрытия канала связи
  5. OpenNews: Атака на немецкие компании через NPM-пакеты
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60691-ai
Ключевые слова: ai, model, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Alladin (?), 11:04, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Как неожиданно, исполняемый код на Python может быть вредоносным!
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 11:58, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Как неожиданно, исполняемый код на Python может быть вредоносным!

    "S" in python stands for security!

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:08, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Не зря придумали safetensors.
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:14, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Кто бы мог подумать. Непонятные многогигабайтные блобы с исполняемым кодом, в которые никто не смотрит, могут содержать малварь. Удивительно.
     
  • 1.5, Аноним (-), 11:57, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > модели, использующие формат "pickle", могут включать сериализированные объекты
    > на языке Python, а также код, выполняемый при загрузке файла, а модели Tensorflow Keras могут исполнять код через Lambda Layer.

    На третий день Зоркий Глаз заметил что искусстевнному мозгу надоело сочинять хомякам всякую фигню, он объявил себя покемоном и пошел захватывать мир. Прямо с вашего компа, кстати! :)

     
  • 1.7, Аноним (7), 12:02, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем RABIDS, датакрэш и вот это вот все.
     
  • 1.8, анон (?), 12:27, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем усложнять?

    Натренировать AI, чтоб он сам вредоносный код сочинял,прямо на пользовательской машине. Сразу на любом доступном на машине языке. Зачем ограничивать себя питоном?

     
     
  • 2.9, Аноним (3), 12:31, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В том и дело. Существующие генеративные ml-модели выдают осмысленные результаты только когда они могут украсть существующее, уже кому-то принадлежащее. Они не создают новое.
     
     
  • 3.12, пох. (?), 13:17, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно. Я что - САМ что ли должен этой модели вредоносный код писать и на блюдечке скармливать?!

    Идите вы.... у меня лапки!

    А натренировать ее писать за меня CoC.md я конечно могу, но зачем - все ж обычно просто ctrlc/ctrlv делают.

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 13:24, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > CoC.md

    Сколько смотрю ваши ответы на опеннет, никак вас в покое Code of Conduct не оставит. Хотя вещь-то нужная, не от хорошей жизни ведь его пришлось везде принимать. Командная работа - тот ещё адок, без правил тут не обойтись

     

  • 1.10, 12yoexpert (ok), 12:54, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну хоть кто-то чувствует рыночек и понимает, что дурить инвесторов вечно не получится, хайп генеративных моделей спадает, а бабки делать надо. вот и делают, что могут. затроянить хост гораздо выгоднее сиюминутного майнинга
     
     
  • 2.13, пох. (?), 13:19, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > делают, что могут. затроянить хост гораздо выгоднее сиюминутного майнинга

    чем выгоднее? Намайненая сотняжка - лежит в маем кафэлечечке и она - моя.
    А твоего троянца через неделю снесут вместе с моделью (и виндой или что там) и пользы от него вообще ноль будет.

    Майнить просто стало тяжко. На пихоне хороших результатов ждать не приходится.

     

  • 1.11, iPony129412 (?), 12:55, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скачаешь так Pony Diffusion и привет...
     

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